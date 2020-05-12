Заступника голови Одеської ОДА Свічинського звільнили через затримку виплат медикам, - ОДА

Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций звільнив з посади свого заступника Віталія Свічинського у зв'язку з затримкою виплат надбавок медикам.

Про це повідомляє пресслужба ОДА, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ще минулої п'ятниці прийняв рішення звільнити заступника Віталія Свічинського, який відповідав за соціальний і медичний напрямок і не впорався з поставленими завданнями", - сказав він.

Куций підкреслив, що "останньою краплею" стали затримки з доплатами працівникам швидкої допомоги. Глава ОДА зазначив, що Свічинський знав про це, але проблему не вирішив.

"Працівникам нашого департаменту фінансів довелося два дні вручну здійснювати виплати працівникам Одеського обласного центру екстреної допомоги", - зазначив голова ОДА.

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Куций також повідомив, що минулого тижня попереджав про персональну відповідальність за затримки доплат і халатне ставлення до роботи. Рішення було прийнято в п'ятницю, але Свічинський попросив відкласти звільнення до вівторка, щоб отримати всі розрахунки.

"Я не прихильник скандалів, тому дав йому звільнитися без принижень і ганьби. Але тут, ймовірно, спрацював "передвиборчий фактор" - спроба протистояти державним структурам, роботу яких сам не зміг виконувати", - зазначив Куций.