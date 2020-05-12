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Заступника голови Одеської ОДА Свічинського звільнили через затримку виплат медикам, - ОДА

Заступника голови Одеської ОДА Свічинського звільнили через затримку виплат медикам, - ОДА

Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций звільнив з посади свого заступника Віталія Свічинського у зв'язку з затримкою виплат надбавок медикам.

Про це повідомляє пресслужба ОДА, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ще минулої п'ятниці прийняв рішення звільнити заступника Віталія Свічинського, який відповідав за соціальний і медичний напрямок і не впорався з поставленими завданнями", - сказав він.

Куций підкреслив, що "останньою краплею" стали затримки з доплатами працівникам швидкої допомоги. Глава ОДА зазначив, що Свічинський знав про це, але проблему не вирішив.

"Працівникам нашого департаменту фінансів довелося два дні вручну здійснювати виплати працівникам Одеського обласного центру екстреної допомоги", - зазначив голова ОДА.

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Куций також повідомив, що минулого тижня попереджав про персональну відповідальність за затримки доплат і халатне ставлення до роботи. Рішення було прийнято в п'ятницю, але Свічинський попросив відкласти звільнення до вівторка, щоб отримати всі розрахунки.

"Я не прихильник скандалів, тому дав йому звільнитися без принижень і ганьби. Але тут, ймовірно, спрацював "передвиборчий фактор" - спроба протистояти державним структурам, роботу яких сам не зміг виконувати", - зазначив Куций.

Автор: 

карантин (18172) ОДА (1631) Одеська область (3357) звільнення (2699) лікарі (1290) Куций Максим (56) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
не уж то саботировал!! а может как громоотвод пошёл!!
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12.05.2020 19:01 Відповісти
+3
Только одна Полтавская область полностью выплатила надбавки врачам, во всех остальных нужно увольнять тех кто за это отвечал.
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12.05.2020 19:05 Відповісти
+2
Надо выплачивать 4 (!!!) оклада вместо одного (300% надбавки). Очень похоже на фантастическую хотелку и желание понравиться любым способом.
Теперь центральная власть бодается с местной, кто должен эти надбавки выплачивать. По идее тот, кто это придумал, не долго думая о последствиях "волюнтаризма".
Кстати о надбавках. За что 4 оклада? Если исходить из базового принципа оплаты за выполненный труд, то никакой человек физически, в том числе и медик не может работать интенсивнее более чем в 2 раза, чем он работал до этого. Да, за вредность и раньше были надбавки, но не 300%.
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12.05.2020 19:43 Відповісти
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не уж то саботировал!! а может как громоотвод пошёл!!
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12.05.2020 19:01 Відповісти
ніхто точно не знає, по чому в Одесі рубероїд )))
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12.05.2020 19:04 Відповісти
Народу нежен виноватый. Не бубочку же и Ко они выгонять будут.
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12.05.2020 19:19 Відповісти
Он жил на выпасе, возле озерка,

Не вторгаясь в чужие владения,

Но приметили скромного Козлика

И избрали козлом отпущения! (с)
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12.05.2020 19:04 Відповісти
Только одна Полтавская область полностью выплатила надбавки врачам, во всех остальных нужно увольнять тех кто за это отвечал.
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12.05.2020 19:05 Відповісти
Тобто почати треба із Степанова!👋
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12.05.2020 19:08 Відповісти
Днепропетровская тоже выплатила. Где-то сегодня читал об этом.
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12.05.2020 19:14 Відповісти
Области заставляют платить с местных бюджетов, хотя должен минфин.

Замглавы Одесской ОГА Свичинского уволили из-за задержек выплат медикам, - ОГА - Цензор.НЕТ 6342
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12.05.2020 19:24 Відповісти
і з Полтавською збрехали..Там лише в якомусь районі виплатили
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12.05.2020 19:19 Відповісти
Полностью выплатил только Кличко за счет средств громады Киева. Минфин денег не дал.
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12.05.2020 19:26 Відповісти
А кто-же это не платил медикам нормально с осени прошлого года и допустил долги в 4 месяца по всей стране?
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12.05.2020 19:21 Відповісти
Верните Михо вОдессу,порядок наведеть за Сутки
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12.05.2020 19:08 Відповісти
В телевизоре?
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12.05.2020 19:21 Відповісти
У моей знакомой в горисполкоме с зарплаты сняли, а врачам дали. Вот и вся помощьЗЕ.
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12.05.2020 19:34 Відповісти
Надо выплачивать 4 (!!!) оклада вместо одного (300% надбавки). Очень похоже на фантастическую хотелку и желание понравиться любым способом.
Теперь центральная власть бодается с местной, кто должен эти надбавки выплачивать. По идее тот, кто это придумал, не долго думая о последствиях "волюнтаризма".
Кстати о надбавках. За что 4 оклада? Если исходить из базового принципа оплаты за выполненный труд, то никакой человек физически, в том числе и медик не может работать интенсивнее более чем в 2 раза, чем он работал до этого. Да, за вредность и раньше были надбавки, но не 300%.
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12.05.2020 19:43 Відповісти
Через время восстановится на работе через суд с выплатой компенсации.
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12.05.2020 20:25 Відповісти
Он уволился по собственному , какой суд ....
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12.05.2020 21:49 Відповісти
 
 