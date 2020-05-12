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Замглавы Одесской ОГА Свичинского уволили из-за задержек выплат медикам, - ОГА

Замглавы Одесской ОГА Свичинского уволили из-за задержек выплат медикам, - ОГА

Глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый уволил с должности своего заместителя Виталия Свичинского в связи с задержкой выплат надбавок медикам.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Еще в прошлую пятницу принял решение уволить заместителя Виталий Свичинского, который отвечал за социальное и медицинское направление и не справился с поставленными задачами", — сказал он.

Куцый подчеркнул, что "последней каплей" стали задержки с доплатами сотрудникам скорой помощи. Глава ОГА отметил, что Свичинский знал об этом, но проблему не решил.

"Работникам нашего департамента финансов пришлось два дня вручную производить выплаты работникам Одесского областного центра экстренной помощи", — отметил глава ОГА.

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Куцый также сообщил, что на минувшей неделе предупреждал о персональной ответственности за задержки доплат и халатное отношение к работе. Решение было принято в пятницу, но Свичинский попросил отложить увольнение до вторника, чтобы получить все рассчеты.

"Я не сторонник скандалов, поэтому дал ему уволиться без унижений и позора. Но здесь, вероятно, сработал "предвыборный фактор" — попытка противостоять государственным структурам, работу которых сам не смог выполнять", — отметил Куцый.

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Автор: 

карантин (16729) ОГА (2394) Одесская область (3701) увольнение (2691) врачи (1518) Куцый Максим (56) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
не уж то саботировал!! а может как громоотвод пошёл!!
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12.05.2020 19:01 Ответить
+3
Только одна Полтавская область полностью выплатила надбавки врачам, во всех остальных нужно увольнять тех кто за это отвечал.
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12.05.2020 19:05 Ответить
+2
Надо выплачивать 4 (!!!) оклада вместо одного (300% надбавки). Очень похоже на фантастическую хотелку и желание понравиться любым способом.
Теперь центральная власть бодается с местной, кто должен эти надбавки выплачивать. По идее тот, кто это придумал, не долго думая о последствиях "волюнтаризма".
Кстати о надбавках. За что 4 оклада? Если исходить из базового принципа оплаты за выполненный труд, то никакой человек физически, в том числе и медик не может работать интенсивнее более чем в 2 раза, чем он работал до этого. Да, за вредность и раньше были надбавки, но не 300%.
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12.05.2020 19:43 Ответить
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не уж то саботировал!! а может как громоотвод пошёл!!
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12.05.2020 19:01 Ответить
ніхто точно не знає, по чому в Одесі рубероїд )))
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12.05.2020 19:04 Ответить
Народу нежен виноватый. Не бубочку же и Ко они выгонять будут.
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12.05.2020 19:19 Ответить
Он жил на выпасе, возле озерка,

Не вторгаясь в чужие владения,

Но приметили скромного Козлика

И избрали козлом отпущения! (с)
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12.05.2020 19:04 Ответить
Только одна Полтавская область полностью выплатила надбавки врачам, во всех остальных нужно увольнять тех кто за это отвечал.
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12.05.2020 19:05 Ответить
Тобто почати треба із Степанова!👋
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12.05.2020 19:08 Ответить
Днепропетровская тоже выплатила. Где-то сегодня читал об этом.
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12.05.2020 19:14 Ответить
Области заставляют платить с местных бюджетов, хотя должен минфин.

Замглавы Одесской ОГА Свичинского уволили из-за задержек выплат медикам, - ОГА - Цензор.НЕТ 6342
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12.05.2020 19:24 Ответить
і з Полтавською збрехали..Там лише в якомусь районі виплатили
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12.05.2020 19:19 Ответить
Полностью выплатил только Кличко за счет средств громады Киева. Минфин денег не дал.
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12.05.2020 19:26 Ответить
А кто-же это не платил медикам нормально с осени прошлого года и допустил долги в 4 месяца по всей стране?
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12.05.2020 19:21 Ответить
Верните Михо вОдессу,порядок наведеть за Сутки
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12.05.2020 19:08 Ответить
В телевизоре?
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12.05.2020 19:21 Ответить
У моей знакомой в горисполкоме с зарплаты сняли, а врачам дали. Вот и вся помощьЗЕ.
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12.05.2020 19:34 Ответить
Надо выплачивать 4 (!!!) оклада вместо одного (300% надбавки). Очень похоже на фантастическую хотелку и желание понравиться любым способом.
Теперь центральная власть бодается с местной, кто должен эти надбавки выплачивать. По идее тот, кто это придумал, не долго думая о последствиях "волюнтаризма".
Кстати о надбавках. За что 4 оклада? Если исходить из базового принципа оплаты за выполненный труд, то никакой человек физически, в том числе и медик не может работать интенсивнее более чем в 2 раза, чем он работал до этого. Да, за вредность и раньше были надбавки, но не 300%.
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12.05.2020 19:43 Ответить
Через время восстановится на работе через суд с выплатой компенсации.
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12.05.2020 20:25 Ответить
Он уволился по собственному , какой суд ....
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12.05.2020 21:49 Ответить
 
 