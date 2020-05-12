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Новини Коронавірус і карантин
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Влада Львова ухвалить рішення про пом'якшення карантину 15 травня, - Садовий

Влада Львова ухвалить рішення про пом'якшення карантину 15 травня, - Садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий вважає за необхідне збільшення кількості тестованих на коронавірус, рішення щодо подальшого послаблення карантину ухвалюватимуться з урахуванням поточної ситуації з інфікуванням COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, в ефірі телеканалу "Україна 24" Садовий розповів про ослаблення карантину в місті. "Вчора (11 травня - ІФ) ми розпочали трохи ослаблення, дали можливість людям бути в парках, скверах, дозволили роботу літніх майданчиків. Гадаю, настрій львів'ян значно покращиться", - сказав мер.

Водночас він наголосив, що великі магазини в місті ще закриті, а рішення щодо подальших кроків ослаблення карантину ухвалюватиметься з урахуванням поточної епідеміологічної ситуації.

"Гадаю, до п'ятниці фіналізуватимемо своє рішення... дуємо на холодне... треба вміти тримати баланс", - сказав він.

Говорячи про роботу кафе та ресторанів, Садовій уточнив, що поки що дозволена робота літніх майданчиків та терас, майже 10% закладів уже відкрилися. "Дуже жорстка дисципліна, порядок", - запевнив мер.

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Міський голова Львова наголосив, що при виявленні порушень у роботі кафе та ресторанів вони просто закриватимуться. "Вчора одна літня площадка порушила правила, і ми ухвалили рішення їх закрити... тепер вони думають, як виходити з ситуації", - сказав Садовий.

Садовий висловив переконання в необхідності збільшення кількості тестованих на COVID-19. "Все залежить від того, наскільки ми збільшуватимемо кількість тестування... Дуже багато людей хворіють безсимптомно, але водночас вони можуть заразити інших", - пояснив мер.

З іншого боку, за його словами, у лабораторій немає можливості для проведення масштабного тестування.

"Львів за добу робить майже 300 тестувань", - додав Садовий.

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Автор: 

карантин (18172) Львів (3103) Садовий Андрій (536) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Боюсь, что 15 мая все опять начнут ужесточать карантин
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12.05.2020 19:33 Відповісти
придурок... народ, вы - овцы, готовьте свою шерсть и мясо на заготовку
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12.05.2020 19:40 Відповісти
без паники.
если честно ничего из того, карантино, во Львове я так и не увидел.
маски - да. антисепторы - да. никого не трогают, город живет своей жизнью.
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12.05.2020 19:43 Відповісти
Кто то еще пользуется этими септиками? Рукам же пипец. Только мыло дома достаточно будет
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12.05.2020 19:50 Відповісти
Нефиг разных шнырей слушать. Все правильно
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12.05.2020 19:48 Відповісти
Садовий знищує Львів.
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12.05.2020 21:15 Відповісти
 
 