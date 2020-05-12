Влада Львова ухвалить рішення про пом'якшення карантину 15 травня, - Садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий вважає за необхідне збільшення кількості тестованих на коронавірус, рішення щодо подальшого послаблення карантину ухвалюватимуться з урахуванням поточної ситуації з інфікуванням COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, в ефірі телеканалу "Україна 24" Садовий розповів про ослаблення карантину в місті. "Вчора (11 травня - ІФ) ми розпочали трохи ослаблення, дали можливість людям бути в парках, скверах, дозволили роботу літніх майданчиків. Гадаю, настрій львів'ян значно покращиться", - сказав мер.

Водночас він наголосив, що великі магазини в місті ще закриті, а рішення щодо подальших кроків ослаблення карантину ухвалюватиметься з урахуванням поточної епідеміологічної ситуації.

"Гадаю, до п'ятниці фіналізуватимемо своє рішення... дуємо на холодне... треба вміти тримати баланс", - сказав він.

Говорячи про роботу кафе та ресторанів, Садовій уточнив, що поки що дозволена робота літніх майданчиків та терас, майже 10% закладів уже відкрилися. "Дуже жорстка дисципліна, порядок", - запевнив мер.

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Міський голова Львова наголосив, що при виявленні порушень у роботі кафе та ресторанів вони просто закриватимуться. "Вчора одна літня площадка порушила правила, і ми ухвалили рішення їх закрити... тепер вони думають, як виходити з ситуації", - сказав Садовий.

Садовий висловив переконання в необхідності збільшення кількості тестованих на COVID-19. "Все залежить від того, наскільки ми збільшуватимемо кількість тестування... Дуже багато людей хворіють безсимптомно, але водночас вони можуть заразити інших", - пояснив мер.

З іншого боку, за його словами, у лабораторій немає можливості для проведення масштабного тестування.

"Львів за добу робить майже 300 тестувань", - додав Садовий.

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