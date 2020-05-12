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Тарифи на електроенергію для населення цьогоріч піднімати не планують, - прем'єр
Уряд не планує цього року підвищувати тарифи на електроенергію для населення.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у рамках включення під час засідання Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, через кризу загальне споживання скоротилося на 9%. Але, незважаючи на стан енергетичної галузі, цінова ситуація в Україні непогана.
Так, для населення тариф становить 1 грн 68 коп.
Топ коментарі
+12 GENAP GENAPOV #467134
показати весь коментар12.05.2020 20:21 Відповісти Посилання
+7 Dima30
показати весь коментар12.05.2020 20:13 Відповісти Посилання
+6 Нина Лабунская
показати весь коментар12.05.2020 20:30 Відповісти Посилання
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Ну, это в этом году, а в следующем повысят, потому, что их ценности так требуют.
А промышленности уже в этом году повысили, чтобы продукция для украинцев была еще дороже.
они продавали бокситы. сырье для алюминия.
потом стали варить алюминий сами. за счет енергии електростанций, которая не использовалась. может кому-то мозг включить?
прошел год, стучатся- деньги заберите! не поверите, забрал 100 баксов.
Первое. Когда поднимают цены неожиданно то всегда следует волна возмущения от народа. Для снижения этой волны надо просто РЕГУЛЯРНО ПОСТИТЬ НОВОСТИ и тогда народ попривыкнет, свыкнется с мыслью что все таки придется платить больше, через время у народа перегорит желание сопротивляться. Так делают везде, даже при управлении крупным предприятием.
Второе. Власть демонстрирует народу что она принимает решения не взятая на мнение народа. Будет так как она хочет. Демонстрирует, что воля к принятию решения непоколебима и никого не спросят. Снова, нужно что бы народ свыкся с этим мнением. И тогда можно делать что хочешь.
Зеленский же обещал что подешевеет и электроэнергия и газ, а вместо этого ввёл вторые платёжки...