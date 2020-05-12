Тарифи на електроенергію для населення цьогоріч піднімати не планують, - прем'єр

Уряд не планує цього року підвищувати тарифи на електроенергію для населення.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у рамках включення під час засідання Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, через кризу загальне споживання скоротилося на 9%. Але, незважаючи на стан енергетичної галузі, цінова ситуація в Україні непогана.

Так, для населення тариф становить 1 грн 68 коп.

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