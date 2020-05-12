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Новини Тарифи ЖКГ
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Тарифи на електроенергію для населення цьогоріч піднімати не планують, - прем'єр

Тарифи на електроенергію для населення цьогоріч піднімати не планують, - прем'єр

Уряд не планує цього року підвищувати тарифи на електроенергію для населення.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у рамках включення під час засідання Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, через кризу загальне споживання скоротилося на 9%. Але, незважаючи на стан енергетичної галузі, цінова ситуація в Україні непогана.

Так, для населення тариф становить 1 грн 68 коп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Регулятор пропонує підвищити тарифи на електроенергію для населення

Автор: 

ВР (15077) комітет (370) електроенергія (6289) Електрика (2042) Шмигаль Денис (4683)


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Топ коментарі
+12
Тарифы должны быть ниже - они и так завышены
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12.05.2020 20:21 Відповісти
+7
атомні енергоблоки зупиняють бо нема куди подіти ел.енергію....так зменшуйте тариф нехай бізнес піднімається.
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12.05.2020 20:13 Відповісти
+6
Для "насєлєния"? А для промисловості, які і так вже у два рази вищі? Ціни на ел.енергію в любій ціні товару українського виробництва займають найбільшу частину! Виходить, ви хочете через виробничі ціни залізти в карман до населення?
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12.05.2020 20:30 Відповісти
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Щось Зєля починає губитися у тіні Шмигаля...
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12.05.2020 19:57 Відповісти
Так экономика и есть парафия премьера, а не президента, шо не так?
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12.05.2020 20:27 Відповісти
Тобто Порошенко до економіки відношення не мав?
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12.05.2020 20:40 Відповісти
Десь воно так і є . Економіка однозначно парафія Шмигаля , а решта питань , починаючи від керівництва МЗС до торгівлі посадами та купівлю масок є парафія єрмаки . А що тоді входить до парафії бубочки , крім селфі та кліпів у "Теслі" ?
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12.05.2020 21:20 Відповісти
В этом году . Если Шмыгаль доработает хотя бы до лета а то так далеко планирует.Воду в Крым уже поставлял.
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12.05.2020 20:02 Відповісти
ахметовский шарамыга Шмыгаль до конца года до тянет...а уже с начала 2021 г. будет уже новый премьер-министр.
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12.05.2020 21:27 Відповісти
рыжая татарская гнида в курсе?
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12.05.2020 20:04 Відповісти
вот именно что ГНИДА ТАТРИНУ НАПЕРСТКУ НАДО БЫ ПОУЧИТЬ ИСТОРИЮ И ЗАБИТЬ СЕБЕ В ЛОБЕШНИК ЧТО УКРАИНЦЫ ВСЕГДА ТАТАРАМ И МОГОЛАМ ВСЯКИМ НА ПОЛ РАЗА ОТРЕЗАЛИ БОШКУ...ВМЕСТЕ С ВНУТРЕННИМ ГУМУСОМ... В ЭТОМ ГОДУ И СЛЕДУЮЩЕМ В 2017 ГОД КОГДА ЗАКОНЧИЛОСЬ ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФА на свет для населения уже тогда 168 копеек после 100 квт час в месяц (а от 1 до 100) квт час цена 90 копеек то рост был в 2 раза от себестоимости и никакого субсидирования не было в эпоху карантина и пандемии оказалось что население покрывает 895 всех прибылей по электроэнергии а остальное закрытая типа транспорт и промышленность с сельским агрокомплексом.... и сегодня по затратности мы по тарифу приблизились к 80% от прибыльности т.е. еще не выбрали резерв 20% на себестоимость +НДС и Ахметки на могилку...
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12.05.2020 20:31 Відповісти
вы поинтересуйтесь каков процент УТРАТЫ Эл-энергити Т.Е. ЭНЕРГИЯ КОТОРАЯ ПРОСТО ПРОПАДАЕТ.... есть естественные утраты при передачи тока по линиям там до 15% ДО а не пиковые часы ночное и карантин и вовсе порой прыгает до 70%!!!!!!! потом в часы пиковости перетока выравниваем на 40%-35%
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12.05.2020 20:35 Відповісти
После визита в Золотое ,его уже как человека не считаю,хотя терпеть не мог его кривляния в квартале.лучше б тебя тогда маслюков к себе пристроил чтоб ты не позорил больше Украину
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12.05.2020 20:05 Відповісти
Не планируют,но поднимут.
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12.05.2020 20:06 Відповісти
Піднімуть, просто мвФ ще тему не пробив.
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12.05.2020 20:08 Відповісти
Тарифы на электроэнергию для населения в этом году поднимать не планируют, - премьер - Цензор.НЕТ 8895

.
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12.05.2020 20:07 Відповісти
два коррупционера, проходимца и ворюги, раковая опухоль на теле Украины. Давно уже обязаны гнить на Нарах. с полной конфискацией... жаль не с нашими коррумпироваными судами...и так зваными антикоррупционными органами Украины,НАБУ, САП, толку никакого-результат=нулевой.
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12.05.2020 21:32 Відповісти
Правительство не планирует в этом году повышать тарифы на электроэнергию для населения

Ну, это в этом году, а в следующем повысят, потому, что их ценности так требуют.
А промышленности уже в этом году повысили, чтобы продукция для украинцев была еще дороже.
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12.05.2020 20:09 Відповісти
атомні енергоблоки зупиняють бо нема куди подіти ел.енергію....так зменшуйте тариф нехай бізнес піднімається.
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12.05.2020 20:13 Відповісти
знаете такую страну Исландия?
они продавали бокситы. сырье для алюминия.
потом стали варить алюминий сами. за счет енергии електростанций, которая не использовалась. может кому-то мозг включить?
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12.05.2020 20:24 Відповісти
Они мыслят другими категориями: как из воздуха получить навар. Майнинг криптовалют из этой оперы.
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12.05.2020 20:34 Відповісти
у меня случился казус. 2 дня посидеп на пяти шахтах. понял что денег нет. бросил.
прошел год, стучатся- деньги заберите! не поверите, забрал 100 баксов.
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12.05.2020 20:40 Відповісти
Ісландія то окрема пісня . Вони посадили прим'єра та банкірів за злочинні наміри взяти на себе фіктивні борги перед МВФ . Послали нафіг МВФ та написали Конституцію погоджену зі всім народом . Писали довго , але кожна стаття погоджувалась зі всім суспільством шляхом голосування та опитування . " Хто хоче вирішити питання той шукає шляхи як його вирішити . Хто такого бажання не має той шукає шлях як оправдатись . "
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12.05.2020 21:33 Відповісти
Тарифы на электроэнергию для населения в этом году поднимать не планируют, - премьер - Цензор.НЕТ 672
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12.05.2020 20:19 Відповісти
Тарифы на электроэнергию для населения в этом году поднимать не планируют, - премьер - Цензор.НЕТ 6737
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12.05.2020 20:22 Відповісти
Тарифы должны быть ниже - они и так завышены
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12.05.2020 20:21 Відповісти
Пусть поднимают - нормальные люди прекратят платить....
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12.05.2020 20:21 Відповісти
Наоборот поднять акциз и сразу на крышах вырастут панели для своих нужд, но пока эти панели не рентабельны, только схемы с зеленым тарифом для особо одаренных.
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12.05.2020 20:23 Відповісти
шмули включили дурака и сразу же включили заднюю.
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12.05.2020 20:26 Відповісти
Для "насєлєния"? А для промисловості, які і так вже у два рази вищі? Ціни на ел.енергію в любій ціні товару українського виробництва займають найбільшу частину! Виходить, ви хочете через виробничі ціни залізти в карман до населення?
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12.05.2020 20:30 Відповісти
Вот такое заявление и напрягает.
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12.05.2020 20:36 Відповісти
Зате планують скасувати пільговий тариф 90 копійок на 100 кВт. Тепер буде єдиний тариф 1,68 грн. Те, що для бідних громадян, які споживали в межах 100 кВт і отримували дешеву електроенергію, тепер тариф зросте майже вдвічі, Шмигаль замовчує.
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12.05.2020 21:29 Відповісти
Ох! - сказало население, послушав премьера - и побежало в магазин скупать соль и спички (пересказ Жванецкого).
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12.05.2020 21:52 Відповісти
А опускать? Уже пора.
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12.05.2020 22:47 Відповісти
а тарифи за оплату зеленої енергетики ахметова планують знижувати,чи вирубимо ще один блок самої дешевої та ще й державної атомної електростанції?чи хай і далі заробляють,весна вже закінчується,а літом ніякий дурень вже не саджає?
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12.05.2020 22:47 Відповісти
а куди ж підіймати . якщо в європі самий дорогий кіловатт це 0.9-1.2 гривни...а в Україні в середньому для населення 1.50
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12.05.2020 23:14 Відповісти
но подождите, в следующем году поднимут за этот и следующий год. ШМЫГАЛЬ - ПНХ! шалава Ахметкина
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13.05.2020 04:18 Відповісти
ДВЕ РЕМАРКИ
Первое. Когда поднимают цены неожиданно то всегда следует волна возмущения от народа. Для снижения этой волны надо просто РЕГУЛЯРНО ПОСТИТЬ НОВОСТИ и тогда народ попривыкнет, свыкнется с мыслью что все таки придется платить больше, через время у народа перегорит желание сопротивляться. Так делают везде, даже при управлении крупным предприятием.
Второе. Власть демонстрирует народу что она принимает решения не взятая на мнение народа. Будет так как она хочет. Демонстрирует, что воля к принятию решения непоколебима и никого не спросят. Снова, нужно что бы народ свыкся с этим мнением. И тогда можно делать что хочешь.
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13.05.2020 05:51 Відповісти
Что значит подымать не будут?
Зеленский же обещал что подешевеет и электроэнергия и газ, а вместо этого ввёл вторые платёжки...
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13.05.2020 07:15 Відповісти
 
 