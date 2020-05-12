Профильный комитет ВР поддержал решение Антикризисного энергетического штаба о выводе энергетики из кризиса
На заседании 12 мая Комитет Верховной Рады по энергетике и ЖКХ поддержал решение Антикризисного энергетического штаба.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию заседания.
На заседании, которое проходило в режиме видеоконференции, присутствовали все члены комитета. После общения с премьер-министром Денисом Шмыгалем и и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгой Буславец, большинство присутствующих поддержали решение Антикризисного штаба.
Напомним, 29 апреля прошло первое заседание Антикризисного энергетического штаба. Для вывода энергетики из кризиса Минэкоэнерго утвердило новый энергобаланс и предложило ряд антикризисных мер.
Для вывода энергоотрасли из системного кризиса министерство утвердило новый прогнозный энергобаланс на 2020 год и предлагает принять ряд антикризисных мер, среди которых заключение меморандума с инвесторами о снижении "зеленого тарифа", остановка строительства новых солнечных и ветровых генерирующих мощностей по системе "зеленого "тарифа и переход на конкурентную систему поддержки (аукционы).
Кроме того, для повышения гибкости энергосистемы и увеличения, в том числе, доли генерации атомными станциями, планируется предоставить оператору системы передачи право бесплатных ограничений "зеленой" генерации в течение определенного количества часов. В то же время, условия реструктуризации как и продолжительность таких ограничений будут согласованы с инвесторами во избежание рисков арбитражей.
Среди следующих шагов также пересмотр топливного баланса Украины на основе обновленного баланса электроэнергии, чтобы определить количество угля, которое реально нужно ТЭС. Также планируется устранить административные ограничения на рынке электроэнергии, чтобы производители не несли убытки из-за искаженных цен, усовершенствовать систему ВСО с перспективой перехода на европейскую модель поддержки населения.
Кроме того, среди неотложных мер в министерстве определили принятие трех законопроектов, которые позволят погасить задолженность перед "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго" в размере 12 млрд гривен, которая сформировалась в старой модели рынка, направить по 700 млн гривен высвобожденных средств на погашение задолженности "Укрэнерго "перед ВИЭ и АЭС, а также - направить 200 млн евро на мероприятия по безопасности эксплуатации атомных энергоблоков.
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Дімаш Чорнобривці!
Зеленое Шмыгло говорило что энергетический баланс надежный. А тут кризис какой-то опять.
Это теперь всегда так будет, что, если ЗЕбанарии говорят, что что-то в Украине работает хорошо, значит ему точно и стопудово жопа?
Год клоунады ЗЕ:
1. В промышленности кризис.
2. В экономике кризис.
3. В бюджете кризис.
4. В здравоохранении кризис.
5. В прокуратуре и судах бедлам и заказуха.
6. В малом и среднем бизнесе кризис.
7. В энергетике кризис.
Что у нас еще осталось в Украине работающего, кроме Коломоя, Квартала-95 и Г+Г?
в зятя чучми непогано ...
в шекеладної гніди теж "не жалується" ...
Большая ошибка люмпенов в том, что они ненавидят тех, кому лучше, вместо стремления к тому, чтобы им самим стало лучше.
Я удивляюсь дебилам, которые периодически стараюся добровольно отдать то немногое, что у них есть, мошенникам и ворам типа ЗЕ, а потом обвиняют в этом кого угодно, кроме себя.
Поэтому я удивляюсь и хохотаюсь одновременно. Так удивляюсь, что кушать не могу.
Ну считайте чужие деньги дальше вместо того, чтобы зарабатывать свои.
...
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Joker
@_joker_111
В ЕС рекордный обвал цен на электроэнергию, в некторых странах она стала даже отрицательной, а в это время в Украине она стала самой дорогой в Европе. Схема стала еще круче, теперь электроэнергия с атомных электростанций по цене угля добытого в роттердаме.
Андрій Герус своєю діяльністю діє проти енергетичної безпеки України, що створило кризу в галузі та підтверджує його співпрацю зі спецслужбами Росії.Відповіднаhttp://moskal.in.ua/?p=43693 заява розміщена на офіційному сайті екс-голови Закарпатської області Геннадія Москаля.Він надіслав генеральному прокурору України Ірині Венедіктовій документи, які назвав доказом роботи народного депутата від фракції "Слуга народу" Андрія Геруса на російські та білоруські спецслужби.
https://rubryka.com/2020/05/10/venediktovij-nadislaly-dokumenty-shhodo-spivpratsi-golovy-komitetu-tek-gerusa-zi-spetssluzhbamy-rf/
1. Обісралися в розмові з Трампом, а тепер відносини до хімчистки доправить хочуть
2. Призначили Міхо в ОПУ, чим викликали негативну реакцію грузинської сторони, а потім кажуть, що прикладуть максимум зусиль для нормалізації відносин
3. Зупинили кілька блоків АЕС, а тепер шукають вихід з енергетичної кризи
Дядя, ти дурак? (с) х/ф
Второе место в рейтинге заняла китайская строительная корпорация CNBM, которой принадлежит 301 МВт "зеленых" мощностей. Выручка ее электростанций за прошлый год составила 2,9 млрд грн.
Третьими стали шведские бизнесмены Карл Стурен и Йохан Боден. Предприниматели, по словам знакомого со Стуреном собеседника, выступают партнерами в "зеленом" бизнесе. Суммарно им принадлежит шесть ветропарков, общая установленная мощность которых - 335 МВт. За 2019 год их электростанции сгенерировали электричества на 1,67 млрд грн.
Четвертое и пятые места в рейтинге заняли бывшие владельцы торгово-развлекательных центров "Караван" Андрей Гордиенко и Сергей Хрипков.
Гордиенко принадлежит в Украине более 20 солнечных электростанций, общей мощностью более 289 МВт. За 2019 год они сгенерировали электроэнергии на 1,1 млрд грн.
Хрипков же владеет 13 СЭС, общей мощностью почти 175 МВт. "Зеленый" тариф принес ему 864,7 млн грн выручки.
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Источник - LIGA.net
Десятку крупнейших выгодополучателей от "зеленого" тарифа замыкают американский бизнесмен Ричард Дейтс (выручка за 2019 год - 864,7 млн грн), Зиновий Козицкий (655,4 млн грн), Василий Хмельницкий (453,8 млн грн), Эдуард Мкртачан (437,2 млн грн) и Игорь Тынный с Юлией Левочкиной (434,9 млн грн).
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/379863-ot_ahmetova_do_levochkinoj._desjatka_krupnejshih_vygodopoluchatelej_ot_zelenogo_tarifa
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На даний момент ціна електроенергії з атомних електростанцій дешевше ніж з теплових, а "запрудрить мізки" простим людям про нібито "дорогу" доставку і обслуговування - це дешева спроба маніпуляції з метою виправдання продовження експлуатації теплових електростанцій які спалюють вугілля.
Вугілля - це брудне паливо при спалюванні якого виділяються парникові гази, які призводять до небезпечного і необоротного зміни клімату на Землі!
Якщо відходи з атомних електростанцій можна переробляти, або ж поховати в глибоких шахтах, тим самим відносно убезпечивши їх, то спалювання вугілля на теплових електростанціях - це те ж саме що розпорошення отрути у себе в квартирі або будинку!
Вугілля і вугільний шлак слабо радіоактивні! Так, це не смертельна загроза, але навіщо нам більше забруднювати радіацією нашу Україну, хіба Чорнобиль ні чого не навчив?
Дим і кіптява від спалювання вугілля отруює повітря такими небезпечними речовинами як:
- Чадний газ
- Диоксид сірки
- Оксиди азоту
- Миш'як
- Ртуть.
Якщо дихати цим отруєним вугільним димом і кіптявою повітрям то це може привести до захворювань серця і дихальних шляхів!
Вугілля як наркотик - дає задоволення в сьогоденні але вбиває майбутнє!
Тобто, лохи, ситуація така: "свої" люди понабудовували сонячних і вітрових електростанцій і тепер будуть "стригти купони" за рахунок бидла, а якщо ще хто сь захоче приєднатись до цього "корита", то тепер дульки, ви в "еліту" не входите. Їжте довбойоби те, що "приготували". 20 років одні і ті самі граблі. Життя вас не вчить, вірніше, воно пробує вас навчити, але навіщо все це довбойобам.
Но на данный момент они менее затратные и менее вредные чем тепловые, хотя это тоже относительно, если принимать во внимание возможность аварий (не забываем про Чернобыль!) Нужно серьезно относится к безопасной эксплуатации.
Больше загрязняют радиацией и другими вредными веществами как раз тепловые электростанции !
Вот информация из Википедии:
"Кроме того, больший удельный (на единицу произведённой электроэнергии) выброс радиоактивных веществ даёт угольная станция. В угле всегда содержатся природные радиоактивные вещества, при сжигании угля они практически полностью попадают во внешнюю среду. При этом удельная активность выбросов ТЭС в несколько раз выше, чем для АЭС"
Отработанное ядерное топливо не обязательно полностью подвергать захоронению, его иногда перерабатывают: отработанные топливные стержни растворяются в кислоте после чего выделяют остатки плутония и урана.
Вся надежда на термоядерные реакторы - вот тогда заживем на халявном электричестве, ну это меня занесло в области фантастики, (хотя разработки уже ведутся).