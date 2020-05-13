Із 22 травня можливий перехід до другого етапу пом'якшення карантину, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна перебуває на так званому плато захворюваності на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час засідання Кабінету Міністрів.

"З 11 травня в Україні набули чинності карантинні пом'якшення. Це перший етап послаблення - бізнес, який був призупинений, почав повертатися на роботу, поступово відновлювати ділову активність. Але звертаю увагу всіх громадян, бізнесу і місцевої влади: це не означає, що коронавірусу більше немає або він став менш небезпечним", - підкреслив Шмигаль.

За його словами, Україна перебуває на так званому плато захворюваності на COVID-19.

"Щодня кількість хворих приблизно на одному рівні. А кількість осіб, які видужали, збільшується щодня. Сьогодні рекордна кількість тих, хто одужав, - 343 особи, вперше такий показник високий. На жаль, він поки що не перевищує кількості захворілих сьогодні. Але ця помірна статистика сьогодні - це результат наших заходів, відповідальності громадян і бізнесу", - зазначив прем'єр.

"Якщо ситуація буде рухатися за таким позитивним сценарієм, із 22 травня можливий перехід до другого етапу пом'якшень. Ми працюємо над цим спільно з Міністерством охорони здоров'я, з головним державним епідеміологічним лікарем, з іншими міністерствами і міністрами. Але це ще не означатиме повного скасування карантину. Наголошуємо на цьому", - заявив Шмигаль.

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