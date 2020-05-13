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Новини Коронавірус і карантин
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Із 22 травня можливий перехід до другого етапу пом'якшення карантину, - Шмигаль

Із 22 травня можливий перехід до другого етапу пом'якшення карантину, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна перебуває на так званому плато захворюваності на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час засідання Кабінету Міністрів.

"З 11 травня в Україні набули чинності карантинні пом'якшення. Це перший етап послаблення - бізнес, який був призупинений, почав повертатися на роботу, поступово відновлювати ділову активність. Але звертаю увагу всіх громадян, бізнесу і місцевої влади: це не означає, що коронавірусу більше немає або він став менш небезпечним", - підкреслив Шмигаль.

За його словами, Україна перебуває на так званому плато захворюваності на COVID-19.

"Щодня кількість хворих приблизно на одному рівні. А кількість осіб, які видужали, збільшується щодня. Сьогодні рекордна кількість тих, хто одужав, - 343 особи, вперше такий показник високий. На жаль, він поки що не перевищує кількості захворілих сьогодні. Але ця помірна статистика сьогодні - це результат наших заходів, відповідальності громадян і бізнесу", - зазначив прем'єр.

"Якщо ситуація буде рухатися за таким позитивним сценарієм, із 22 травня можливий перехід до другого етапу пом'якшень. Ми працюємо над цим спільно з Міністерством охорони здоров'я, з головним державним епідеміологічним лікарем, з іншими міністерствами і міністрами. Але це ще не означатиме повного скасування карантину. Наголошуємо на цьому", - заявив Шмигаль.

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Автор: 

Кабмін (14189) карантин (18172) Шмигаль Денис (4683) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Скоро его (дурантин) просто пошлют вместе с бубочкой и шмыгой а ляшко будут отлавливать как Каддафи.
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13.05.2020 14:55 Відповісти
+7
Этот дятел тупо бесит.
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13.05.2020 14:57 Відповісти
+5
Такое предположение сделал директор Института фармакологических исследований им. Марио Негри в Милане доктор Джузеппе Ремуцци. Мнением он поделился в интервью итальянскому телеканалу La7.

"Вирус подходит к концу и может исчезнуть до создания вакцины, поскольку его активность начала ослабевать день у день", - сказал он.
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13.05.2020 15:07 Відповісти
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Скоро его (дурантин) просто пошлют вместе с бубочкой и шмыгой а ляшко будут отлавливать как Каддафи.
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13.05.2020 14:55 Відповісти
скоро порошенко будут отлавливать как Каддафи
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13.05.2020 17:34 Відповісти
чушь. он не у власти... отлавливай. почему не отлавливаешь?
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13.05.2020 17:37 Відповісти
Этот дятел тупо бесит.
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13.05.2020 14:57 Відповісти
Лукашнко - настоящий лидер и Президент, ага вы тупорылые истерички
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13.05.2020 14:59 Відповісти
Они не истерички, а брехуны. Истерички - это те, кто им верит.
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13.05.2020 15:09 Відповісти
ох эти загадочные фразы с недосказанностью от этого...шахерезада..
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13.05.2020 15:00 Відповісти
Ответственность граждан, бизнеса и безответственность властей.
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13.05.2020 15:04 Відповісти
Такое предположение сделал директор Института фармакологических исследований им. Марио Негри в Милане доктор Джузеппе Ремуцци. Мнением он поделился в интервью итальянскому телеканалу La7.

"Вирус подходит к концу и может исчезнуть до создания вакцины, поскольку его активность начала ослабевать день у день", - сказал он.
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13.05.2020 15:07 Відповісти
Смертельный вирус ещё живёт в телевизоре и в головах дурантиншиков 😂
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13.05.2020 15:09 Відповісти
Шото пошло не так.
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13.05.2020 15:10 Відповісти
А Шмыгали и Степановы нам втирают чтоб принимали как должносьь постоянно ходить в масках и через год везде что вирус чуть ли не навсегда
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13.05.2020 15:11 Відповісти
Если у вас, оказывается, на выздоровление надо спрашивать разрешения, то, канеш, такой рекордный показатель.
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13.05.2020 15:08 Відповісти
Пусть эту маску к морде своей прибьет гвоздями.
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13.05.2020 15:35 Відповісти
как прикажете вас понимать дон? отмена безработицы дон? давайте быстрее дон! денег нет дон
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13.05.2020 15:55 Відповісти
 
 