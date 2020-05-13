Навчальний рік у школах закінчиться у травні, - Міносвіти

Навчальний рік в установах загальної і середньої освіти закінчується наприкінці травня.

Про це повідомила міністр освіти і науки Любомира Мандзій на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Навчальний рік в установах загальної і середньої освіти закінчується наприкінці травня, згідно із затвердженою структурою навчального року. Це що стосується навчальних занять", - заявила міністр освіти.

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