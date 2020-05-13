32 732 8
Навчальний рік у школах закінчиться у травні, - Міносвіти
Навчальний рік в установах загальної і середньої освіти закінчується наприкінці травня.
Про це повідомила міністр освіти і науки Любомира Мандзій на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ.
"Навчальний рік в установах загальної і середньої освіти закінчується наприкінці травня, згідно із затвердженою структурою навчального року. Це що стосується навчальних занять", - заявила міністр освіти.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цей рік вже увійшов в новітню горе історію і шкода, що діти і випусники шкіл стали заручниками системи.....
Хотя, мне очень легко давалась учеба, но вот до сих пор не пойму зачем в ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ нужны двойные интегралы, частные производные, системы линейных уравнений с тремя неизвестными, ЛИТЕРАТУРА (вообще как таковая) и прочая галиматья, которая 99%-ам никогда В ЖИЗНИ не пригодиться!?
Все это можно было вывести на факультативы (кому это действительно интересно и нужно). Кстати, обязательная программа не должно превышать 2/3 от всех занятий (факультативы ставить последними), чтоб кому они не нужны могли уйти с учебного заведения!