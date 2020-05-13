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Новини Коронавірус і карантин
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Навчальний рік у школах закінчиться у травні, - Міносвіти

Навчальний рік у школах закінчиться у травні, - Міносвіти

Навчальний рік в установах загальної і середньої освіти закінчується наприкінці травня.

Про це повідомила міністр освіти і науки Любомира Мандзій на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Навчальний рік в установах загальної і середньої освіти закінчується наприкінці травня, згідно із затвердженою структурою навчального року. Це що стосується навчальних занять", - заявила міністр освіти.

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Автор: 

карантин (18172) школа (2229) Міносвіти (1422) навчання (600) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Мандзій Любомир (54)


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Наверное родители больше ждут окончания этого года учебного, чем их дети!!
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13.05.2020 16:28 Відповісти
Головне, що вона у вишиванці! Певно, ночами вишивала, як колись
Цей рік вже увійшов в новітню горе історію і шкода, що діти і випусники шкіл стали заручниками системи.....
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13.05.2020 16:31 Відповісти
тебе бісить вишиванка? так фото не вона ставила до статті. це ж не пост із фейсбука і Ко.
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13.05.2020 18:31 Відповісти
Дякую. Не бісить. Хоча як там, погані справи чиняться з добрим виразом на обличчі.
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15.05.2020 10:51 Відповісти
М-дя!!??
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13.05.2020 16:39 Відповісти
Знущання над школярами!
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13.05.2020 16:42 Відповісти
у чому? сидять вдома і можуть нічого не робити.
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13.05.2020 18:32 Відповісти
Ну, и хорошо! Хватит всех мучить никому не нужной и бестолковой "информацией"!

Хотя, мне очень легко давалась учеба, но вот до сих пор не пойму зачем в ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ нужны двойные интегралы, частные производные, системы линейных уравнений с тремя неизвестными, ЛИТЕРАТУРА (вообще как таковая) и прочая галиматья, которая 99%-ам никогда В ЖИЗНИ не пригодиться!?
Все это можно было вывести на факультативы (кому это действительно интересно и нужно). Кстати, обязательная программа не должно превышать 2/3 от всех занятий (факультативы ставить последними), чтоб кому они не нужны могли уйти с учебного заведения!
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13.05.2020 17:14 Відповісти
 
 