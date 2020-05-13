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Учебный год в школах закончится в мае, - Минобразования
Учебный год в учреждениях общего и среднего образования закончится в конце мая.
Об этом сообщила министр образования и науки Любомира Мандзий на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ.
"Учебный год в учреждениях общего и среднего образования заканчивается в конце мая, согласно утвержденной структуры учебного года. Это что касается учебных занятий", - заявила министр образования.
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Цей рік вже увійшов в новітню горе історію і шкода, що діти і випусники шкіл стали заручниками системи.....
Хотя, мне очень легко давалась учеба, но вот до сих пор не пойму зачем в ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ нужны двойные интегралы, частные производные, системы линейных уравнений с тремя неизвестными, ЛИТЕРАТУРА (вообще как таковая) и прочая галиматья, которая 99%-ам никогда В ЖИЗНИ не пригодиться!?
Все это можно было вывести на факультативы (кому это действительно интересно и нужно). Кстати, обязательная программа не должно превышать 2/3 от всех занятий (факультативы ставить последними), чтоб кому они не нужны могли уйти с учебного заведения!