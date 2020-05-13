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Учебный год в школах закончится в мае, - Минобразования

Учебный год в школах закончится в мае, - Минобразования

Учебный год в учреждениях общего и среднего образования закончится в конце мая.

Об этом сообщила министр образования и науки Любомира Мандзий на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Учебный год в учреждениях общего и среднего образования заканчивается в конце мая, согласно утвержденной структуры учебного года. Это что касается учебных занятий", - заявила министр образования.

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Автор: 

карантин (16729) школа (3024) Минобразования (1740) обучение (541) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Мандзий Любомира (56)


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Наверное родители больше ждут окончания этого года учебного, чем их дети!!
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13.05.2020 16:28 Ответить
Головне, що вона у вишиванці! Певно, ночами вишивала, як колись
Цей рік вже увійшов в новітню горе історію і шкода, що діти і випусники шкіл стали заручниками системи.....
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13.05.2020 16:31 Ответить
тебе бісить вишиванка? так фото не вона ставила до статті. це ж не пост із фейсбука і Ко.
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13.05.2020 18:31 Ответить
Дякую. Не бісить. Хоча як там, погані справи чиняться з добрим виразом на обличчі.
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15.05.2020 10:51 Ответить
М-дя!!??
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13.05.2020 16:39 Ответить
Знущання над школярами!
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13.05.2020 16:42 Ответить
у чому? сидять вдома і можуть нічого не робити.
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13.05.2020 18:32 Ответить
Ну, и хорошо! Хватит всех мучить никому не нужной и бестолковой "информацией"!

Хотя, мне очень легко давалась учеба, но вот до сих пор не пойму зачем в ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ нужны двойные интегралы, частные производные, системы линейных уравнений с тремя неизвестными, ЛИТЕРАТУРА (вообще как таковая) и прочая галиматья, которая 99%-ам никогда В ЖИЗНИ не пригодиться!?
Все это можно было вывести на факультативы (кому это действительно интересно и нужно). Кстати, обязательная программа не должно превышать 2/3 от всех занятий (факультативы ставить последними), чтоб кому они не нужны могли уйти с учебного заведения!
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13.05.2020 17:14 Ответить
 
 