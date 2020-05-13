Учебный год в школах закончится в мае, - Минобразования

Учебный год в учреждениях общего и среднего образования закончится в конце мая.

Об этом сообщила министр образования и науки Любомира Мандзий на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Учебный год в учреждениях общего и среднего образования заканчивается в конце мая, согласно утвержденной структуры учебного года. Это что касается учебных занятий", - заявила министр образования.

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