Армія США відновлює великомасштабні навчання в Європі попри пандемію коронавірусу

Тисячі американських військовослужбовців у червні вперше від початку пандемії коронавірусу будуть задіяні у великих навчаннях на європейському театрі військових дій.

Про це повідомило в середу Командування Армії США в Європі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Всі запобіжні заходи у зв'язку з COVID-19 будуть дотримані з тим, щоб забезпечити захист здоров'я військ, що беруть участь", - сказано в повідомленні.

Навчання Allied Spirit, які проходитимуть у Польщі за участю тисяч польських військовослужбовців, є зменшеною версією навчань Defender Europe-2020 року, які мали стати найбільшими в Європі з часів закінчення холодної війни, але були скасовані через пандемію коронавірусу.

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Американське командування повідомило, що навчання Allied Spirit проходитимуть з 5 по 19 червня на полігоні Дравсько-Поморське на північному заході Польщі. У них візьмуть участь близько шести тисяч американських і двох тисяч польських військовослужбовців.

У березні Пентагон наказав зупинити перекидання військ до Європи для участі в навчаннях Defender Europe-2020 через пандемію коронавірусу. Було вирішено скасувати всі складові частини навчання, зокрема операції з повітряного десантування американських військ у Грузії і в країнах Балтії.

Планувалося, що в навчаннях Defender Europe-2020 візьмуть участь 20 тис. американських військовослужбовців, яких планувалося перекинути зі США в Європу.

Армія США встигла перекинути в Європу близько шести тисяч військовослужбовців, коли Пентагон ухвалив рішення призупинити проведення навчань. На кораблі і літаки в той момент вже було завантажено до 90% всієї військової техніки, яку мали перекинутм в Європу.

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