Рано-вранці невідомі підірвали банкомат у Харкові, - поліція. ФОТОрепортаж
Поліція встановлює обставини підриву банкомата в Слобідському районі Харкова. У результаті події ніхто з громадян не постраждав. Сума завданих збитків встановлюється.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
Повідомлення про вибух на вулиці Киргизькій надійшло до поліції 14 травня о 4:31.
За адресою виїхали керівництво та слідчо-оперативна група Слобідського відділу поліції, фахівці вибухотехнічного управління ГУНП у Харківській області.
Встановлено, що вибух стався в банкоматі, розташованому в мінімаркеті на вулиці Киргизькій. Поруч були розкидані касети і гроші номіналом 200 гривень.
Огляд місця події триває.
Слідчі зазначений факт внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 10 років. Усі обставини встановлюються.
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