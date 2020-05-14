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Новини Будні поліції
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Рано-вранці невідомі підірвали банкомат у Харкові, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліція встановлює обставини підриву банкомата в Слобідському районі Харкова. У результаті події ніхто з громадян не постраждав. Сума завданих збитків встановлюється.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Повідомлення про вибух на вулиці Киргизькій надійшло до поліції 14 травня о 4:31.

За адресою виїхали керівництво та слідчо-оперативна група Слобідського відділу поліції, фахівці вибухотехнічного управління ГУНП у Харківській області.

Рано-вранці невідомі підірвали банкомат у Харкові, - поліція 01

Встановлено, що вибух стався в банкоматі, розташованому в мінімаркеті на вулиці Киргизькій. Поруч були розкидані касети і гроші номіналом 200 гривень.

Огляд місця події триває.

Рано-вранці невідомі підірвали банкомат у Харкові, - поліція 02

Слідчі зазначений факт внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 10 років. Усі обставини встановлюються.

Рано-вранці невідомі підірвали банкомат у Харкові, - поліція 03
Рано-вранці невідомі підірвали банкомат у Харкові, - поліція 04
Рано-вранці невідомі підірвали банкомат у Харкові, - поліція 05
Фото: сайт Нацполіції

Автор: 

вибух (4541) Нацполіція (15329) Харків (5760) банкомат (128)


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Топ коментарі
+9
чувак!.. Приват это государственный банк.. ты вообще из какой страны?!
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14.05.2020 10:34 Відповісти
+8
причем тут Беня?
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14.05.2020 10:30 Відповісти
+4
Рано-вранці невідомі підірвали банкомат у Харкові, - поліція - Цензор.НЕТ 2857
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14.05.2020 10:45 Відповісти
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Людям кушать нечего с вашими карантинами, вот уже и банкоматы взрывать начали с голодухи!!!
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14.05.2020 10:28 Відповісти
Да, "простые шахтёры" от отчаяния взяли в руки динамит.
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14.05.2020 10:34 Відповісти
А в тюрьме еще лучше, бесплатная каша...
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14.05.2020 11:34 Відповісти
макароны.
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14.05.2020 11:44 Відповісти
Ага. А раньше банкоматы взрывали чисто по приколу.
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14.05.2020 10:38 Відповісти
Банкомат "Привата", то коломойша вирішив помститися і відбити бабки за вчорашній закон
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14.05.2020 11:58 Відповісти
Беню ********))) Молодці
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14.05.2020 10:28 Відповісти
причем тут Беня?
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14.05.2020 10:30 Відповісти
чувак!.. Приват это государственный банк.. ты вообще из какой страны?!
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14.05.2020 10:34 Відповісти
дебил *****
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14.05.2020 10:34 Відповісти
Ето который уже по счету? И ниодного подрывника не поймали. Такое ощущение что они с Аваковым делятся
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14.05.2020 10:41 Відповісти
Не понял, на последней фото купюры?
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14.05.2020 10:42 Відповісти
Да 100 гр. это новые.
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14.05.2020 11:02 Відповісти
дык там 15-20 косарей на асфальте валяются, это то что мусора оставили, а сколько они по карманам расфасовали
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14.05.2020 11:10 Відповісти
Предлагаю таким медвежатникам-новаторам в виде наказания отрывать динамитом обе руки по локоть. И отпускать.
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14.05.2020 10:43 Відповісти
Рано-вранці невідомі підірвали банкомат у Харкові, - поліція - Цензор.НЕТ 2857
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14.05.2020 10:45 Відповісти
эхо затяжного карантина....
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14.05.2020 10:46 Відповісти
Хорошо, до дверей продовольственных лабазов взрывы не дошли. Еще бы пару месяцев оздоравливающего карантина...
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14.05.2020 10:49 Відповісти
Да, в центре города - это уже наглость. Установите хотя бы везде качественные камеры.
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14.05.2020 10:53 Відповісти
Киргизская это рабочая окраина , а дом этот выкупленная вьетнамцами общага .
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14.05.2020 10:57 Відповісти
Коломойский, после принятия закона, решил возвращать деньги частями.
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14.05.2020 10:58 Відповісти
завидую..молотки))
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14.05.2020 11:33 Відповісти
Мудаки! Нужнобыло выдрессировать обезъяну, вскрывать банкоматы, "без шума и пыли".
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14.05.2020 12:10 Відповісти
Если обезьяну выдрессировать, то она и Нацбанк возглавить сможет. А через пару лет сможет уже и в Лондон на ПМЖ сама выехать.
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14.05.2020 14:54 Відповісти
А це взагалі, українське місто?Рано-вранці невідомі підірвали банкомат у Харкові, - поліція - Цензор.НЕТ 1044
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14.05.2020 13:31 Відповісти
Скільки є банкомати, то стільки їх у Харкові підривають і нападають на інкасаторів. Розкриття нуль. Зато всі харківські, як передовики поліції, займають керівні посади у всіх областях.
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14.05.2020 13:33 Відповісти
 
 