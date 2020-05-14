У Кривому Розі померли двоє виписаних пацієнтів з коронавірусом, - ОДА

У Кривому Розі головний лікар лікарні № 4 самовільно виписала з медзакладу 15 хворих на коронавірус. Двоє з них померли.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на Дніпропетровську ОДА, передає Цензор.НЕТ

Зазначається, що померли двоє пацієнтів із 15, яких раніше самовільно виписала головлікар лікарні № 4. Також повідомляється, що в лікарні працює комісія, яка оцінить дії керівництва медичного закладу.

За словами голови Дніпропетровської обласної ради Святослава Олійника, поки рано говорити про вину головлікаря, оскільки в її діях, за його словами, була логіка, і у виписаних не було симптомів.

"Думаю, дуже рано говорити про те, що є провина головного лікаря. Треба все ретельно дослідити, є моменти, з якими наші лікарі стикаються вперше. Відправляючи людей без симптомів на самоізоляцію додому, вона таким чином очевидно керувалася тим, що вберігає інших пацієнтів від контактів. Є логіка в цих діях", – заявив Олійник.

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