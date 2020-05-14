У Кривому Розі померли двоє виписаних пацієнтів з коронавірусом, - ОДА
У Кривому Розі головний лікар лікарні № 4 самовільно виписала з медзакладу 15 хворих на коронавірус. Двоє з них померли.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на Дніпропетровську ОДА, передає Цензор.НЕТ
Зазначається, що померли двоє пацієнтів із 15, яких раніше самовільно виписала головлікар лікарні № 4. Також повідомляється, що в лікарні працює комісія, яка оцінить дії керівництва медичного закладу.
За словами голови Дніпропетровської обласної ради Святослава Олійника, поки рано говорити про вину головлікаря, оскільки в її діях, за його словами, була логіка, і у виписаних не було симптомів.
"Думаю, дуже рано говорити про те, що є провина головного лікаря. Треба все ретельно дослідити, є моменти, з якими наші лікарі стикаються вперше. Відправляючи людей без симптомів на самоізоляцію додому, вона таким чином очевидно керувалася тим, що вберігає інших пацієнтів від контактів. Є логіка в цих діях", – заявив Олійник.
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Но вообще, при выписке из больницы врачи обязаны тщательно проверить состояние больного. Любого. А инфаркт не развивается за 5 минут, ему нужны условия. Если у больного , выписанного из больницы, через сутки инсульт, то что-то не в порядке с врачами и больницами.
Блін, як ви вже задовбали тролі та панікери.
Слухай, під двома ніками одночасно коліпастиш?? Розгубився? Я тобі не ставив цього питання, на яке ти тут мені відповідаєш.
Многостаночніца??
Не відповідай, нічого більш менш пристойного у твоїй вдповіді не буде. Будуть самі ахі-охі та бурління від дріжджів.
Йди вже з Богом..
Обурюйтесь краще на ту владу, яку ви обрали собі на 5 років !
2 если вас выписали ,то Вы здоровы или нет?
сразу кирдык