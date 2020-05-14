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Новини Коронавірус і карантин
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У Кривому Розі померли двоє виписаних пацієнтів з коронавірусом, - ОДА

У Кривому Розі померли двоє виписаних пацієнтів з коронавірусом, - ОДА

У Кривому Розі головний лікар лікарні № 4 самовільно виписала з медзакладу 15 хворих на коронавірус. Двоє з них померли.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на Дніпропетровську ОДА, передає Цензор.НЕТ

Зазначається, що померли двоє пацієнтів із 15, яких раніше самовільно виписала головлікар лікарні № 4. Також повідомляється, що в лікарні працює комісія, яка оцінить дії керівництва медичного закладу.

За словами голови Дніпропетровської обласної ради Святослава Олійника, поки рано говорити про вину головлікаря, оскільки в її діях, за його словами, була логіка, і у виписаних не було симптомів.

"Думаю, дуже рано говорити про те, що є провина головного лікаря. Треба все ретельно дослідити, є моменти, з якими наші лікарі стикаються вперше. Відправляючи людей без симптомів на самоізоляцію додому, вона таким чином очевидно керувалася тим, що вберігає інших пацієнтів від контактів. Є логіка в цих діях", – заявив Олійник.

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Автор: 

карантин (18172) Кривий Ріг (1371) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+33
Такое впечатление, что в Кривом Роге одни дилетанты
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14.05.2020 13:45 Відповісти
+25
Дегенераты)
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14.05.2020 13:59 Відповісти
+13
Есть же протокол.
Больные должны сдать несколько раз тест после исчезновения симптомов.
Видимо протокол лечения нарушен
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14.05.2020 13:50 Відповісти
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какой бы анамнез не был,если умерли в течении недели после больницы значит недосмотрели,недолечили,выбросили. только если не рак и отправили умирать в семье близких с набором рецептов на наркотики
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14.05.2020 15:21 Відповісти
а автомобільні катастрофи, або бійки на підпитку у ваш перелік сподіваюсь не входять?
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14.05.2020 15:31 Відповісти
это все не относится к заболеваниям организма,к сожалению это трагические случаи и избежать,предупредить,обойти невозможно. Это трагедия,но не имеет отношения к здравоохранению
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14.05.2020 15:35 Відповісти
то з чого в тебе висновки що виписані пацієнти померли від корони??? Де про це свідчення в даній статті, під якою ти вже наваляло десятка чотири залякуючих коментарів?
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14.05.2020 15:39 Відповісти
А з того, що не зважаючи на хронічні захворювання, вони всі жили до зараження вірусом КОВІД! І жили б собі далі... А так, екзітус!
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14.05.2020 16:11 Відповісти
в вас і докази є що ЖИЛИ Б??
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14.05.2020 16:28 Відповісти
Докази того, що до КОВІДУ вони були живі? Тобі вже МРТ не допоможе точно.
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14.05.2020 16:36 Відповісти
читати не вмієте? Ніби ж то запитання поставлене цілком конкретно.
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14.05.2020 16:40 Відповісти
Схоже читати не вмієте Ви. Просте питання було. До КОВІДу вони були живі?
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14.05.2020 16:43 Відповісти
Почитай наш протокол лечения.
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14.05.2020 17:09 Відповісти
Какой очень своевременный инфаркт/инсульт.
Но вообще, при выписке из больницы врачи обязаны тщательно проверить состояние больного. Любого. А инфаркт не развивается за 5 минут, ему нужны условия. Если у больного , выписанного из больницы, через сутки инсульт, то что-то не в порядке с врачами и больницами.
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14.05.2020 15:26 Відповісти
мені шкода, але від наявності корони в світі такі хвороби як онко-, серцево-судинні не припинили існувати. І статистика по них значно гірша ніж по короні. Навіть по іншим штамам грипу - статистика гірша. Але ви можете вірити у те, у що вам хочеться вірити. Я не забороняю. Просто раджу спиратись на факти а не власну хворобливу фантазію.
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14.05.2020 15:30 Відповісти
я с Вами согласна,но от гриппа я могу прививаться каждый год,а тут я не могу ничем себе помочь,кроме как изолироваться от внешнего мира
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14.05.2020 15:38 Відповісти
то так і зроби.
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14.05.2020 15:39 Відповісти
Не переймайся, тобі напишуть - деліріум.
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14.05.2020 16:13 Відповісти
от як напишуть, тоді і подискутуємо.
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14.05.2020 16:29 Відповісти
З деліріумом ти будеш з білочкою дискутувати.
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14.05.2020 16:41 Відповісти
Блин, ещё раз повторяю, если ты не понял. Коронавирус как таковой в данной ситуации просто для драматизма. А сухой и скучный остаток - из больницы выставили больных людей, который умерли дома. Неважно по какой причине. Важно то, что они к моменту выписки были в состоянии, которое позволило им умереть через пару дней. Неважно по какой причине. Но люди просто так за два дня не умирают. Ни от ССЗ, ни от гриппа. Значит это как минимум халатность лечащего врача, приведшая к тяжким последствиям, "ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей" статья 140 УК Украины.
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14.05.2020 15:39 Відповісти
ти статтю читав?? Де там написано про їх "состояніє" під час виписки?? Де вказана причина смерті?
Блін, як ви вже задовбали тролі та панікери.
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14.05.2020 15:42 Відповісти
И заметьте,я не ставила Ваши высказывания под сомнения
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14.05.2020 15:47 Відповісти
в мене немає ніяких припущень та нагнітання. Я пишу коментар по темі і виключно з інформації, яку прочитав в даній статтіі. А ти вже і важкість дихання і все інше приплів.
Слухай, під двома ніками одночасно коліпастиш?? Розгубився? Я тобі не ставив цього питання, на яке ти тут мені відповідаєш.
Многостаночніца??
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14.05.2020 15:51 Відповісти
У нас всі, хто може швидко і без помилок сказати Облітеруючий Ендартрит, в інтернеті автоматично стають лікарями. )))
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14.05.2020 15:57 Відповісти
Дуже сподіваюсь, що лише в інтернеті )). Уявляєте собі такого "лікаря" в своєму реальному житті? Не хотілося б )
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14.05.2020 16:01 Відповісти
Ендартрит - то навкруг суглоба, бо "артрит". Ендентерит - щось поруч з тонким кишечником. Ви хотіли сказати ендартериіт, це процес, пов'язаний з артеріями, бо попередніх термінів не існує. Але виправляє автоматичний виправляч, як собі хоче.😆.
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14.05.2020 17:43 Відповісти
так, мав на увазі облітерацію судин
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14.05.2020 17:46 Відповісти
Виправляч. Хто зліпив таку програму?
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14.05.2020 17:55 Відповісти
Я невірно написав. КМІ давненько закінчував
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14.05.2020 17:57 Відповісти
у меня одна фамилия,я рождена под этой фамилией и горжусь что своим братом что покойным дядей ,профессором Ю.Л. Волянским,директором института микробиологии им. Мечникова. гугл в помощь
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14.05.2020 16:04 Відповісти
а я пишаюсь своєї двоюрідною бабусею, вона в мене англійська королева. Гугл на допомогу.
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14.05.2020 16:30 Відповісти
Ну вот же тупой. Какая разница, от чего именно умерли эти пациенты, от гриппа, инфаркта или пневмонии? За два дня здоровый человек не умирает, к моменту, когда их выставили из больницы, они уже были больны, а врач, их выписавший, недостаточно внимательно изучил их состояние. В этом проблема, а не в том, был у них, или нет, коронавирус.
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14.05.2020 15:48 Відповісти
блін, ну які ж ви примітивні, тролі. Запитаю для хворих на рахіт так: Де в статті написано що смерть пацієнтів яких виписали була пов"язана з ковід-19 чи З ПЕРЕДЧАСНОЮ ВИПИСКОЮ?
Не відповідай, нічого більш менш пристойного у твоїй вдповіді не буде. Будуть самі ахі-охі та бурління від дріжджів.
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14.05.2020 15:57 Відповісти
Як казав Жванецткий: Давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел. )))
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14.05.2020 15:59 Відповісти
согласна,лично я микробиолог,а тот парень просто украина юа
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14.05.2020 16:05 Відповісти
У вас вища медична освіта? Чи ви лаборант?
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14.05.2020 16:07 Відповісти
більше схожий на ко-лаборанта), (до ко-віду відношення немає)
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14.05.2020 16:10 Відповісти
если спрашивают меня то снс,дочь мнс и как раз делает ИФА тесты на коронавирус. нам ли не знать?
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14.05.2020 16:12 Відповісти
Чекаю вашої відповіді.
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14.05.2020 16:13 Відповісти
Ви не практикуючий лікар, а теоретик. Це велика різниця. У практикуючих лікарів навіть побудова фраз і лексика інші. А у вас акцент тільки на "страшних муках і болі".
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14.05.2020 16:22 Відповісти
))
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14.05.2020 16:31 Відповісти
если Вы мне говорите,то да,я не врач, я простой человек,провизор, микробиолог. ,иногда болевший пневмонией,лет 20 вакцинирующийся от гриппа. Могу ли я не знать какая боль может быть при пневмонии не отяжеленной? Могу
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14.05.2020 16:47 Відповісти
Взагалі то при важкому протіканні хвороби при коронавірусі люди просто задихаються від недостачі кисню. Вони ніби тонуть. На якісь сильні больові симптоми світові лікарі не наголошували.
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14.05.2020 16:55 Відповісти
вы не испытывали на себе сухой кашель и боль при нём?пневмония не была? у меня была и скажу что это очень больно. Вы хотите чтоб врачи сказали что умерли пациенты с улыбкой?
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14.05.2020 17:20 Відповісти
Ви просто підсвідомо проектуєте свої страждання на всіх хворих короною. Це не по медичному.
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14.05.2020 17:28 Відповісти
В статье об этом журналисты написать не могут, об этом могут написать следователи (и обязательно напишут) в открытом уголовном производстве. А уголовное производство откроют 100%, можешь не переживать. Поскольку налицо "действие/бездействие (неисполнение или ненадлежащее исполнение врачом своих профессиональных обязанностей) вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношенияТ.е.: врач не совершает те действия, которые он в силу выполняемой работы обязан был сделать (не в полном объеме, небрежно, поверхностно, не так, как этого требуют интересы его профессиональной деятельности иное) - однократно или систематически.". И если врачи не "перетрут" и не "порешают", то шансы дойти до суда довольно высокие. У нас по стране по 140-й статье судят ежегодно около сотни медиков. Но это почему-то не пугает остальных.
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14.05.2020 16:06 Відповісти
то ти вже "в курсі" від чого померли виписані пацієнти? )))
Йди вже з Богом..
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14.05.2020 16:08 Відповісти
А зачем мне нужно знать, "от чего они умерли"? Они не "погибли", потому что в случае ДТП, уголовного преступления, и проч. "он просто утонул" у нас пишут "погиб". А вот от болезни - "умер". Остальные нюансы будут интересны следователю, мне - нет.
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14.05.2020 16:11 Відповісти
та по всьому світу неважкі хворі на ковід, безсимптомні хворі на ковід, і навіть ті, що контактували З ПОМЕРЛИМ від ковід, але не мають важкого перебігу хвороби - лікуються ВДОМА, під наглядом лікарів он-лайн. Чому наші недофінансовані лікарні повинні відрізнятися від світової практии у боротьбі з пандемією?
Обурюйтесь краще на ту владу, яку ви обрали собі на 5 років !
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14.05.2020 16:26 Відповісти
Качественное было наблюдение врача, что они за пару дней умерли. Видно вам нравятся такие "врачи". Мне - нет.
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14.05.2020 16:31 Відповісти
ні, такі лікарі мені не подобаються, але ще бльше мені не подобаються панікери та всепропальщики, які самі вигадують діагнози/причини смерті лише на підставі матеріалу, в якому вказано що виписані пацієнти через тиждень померли з невідомої причини.
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14.05.2020 16:33 Відповісти
Я не ставил никаких диагнозов, я не паниковал, я своё отпаниковал 10 лет назад, мне сейчас давно реально нестрашно. Я лишь отдельно отметил, что к таким ситуациям приводит черствость, бездушие и жуткий непрофессионализм наших врачей. Других у нас нет, я в курсе. И то, что при выписке врачи руководствуются какими угодно критериями, но не собственно состоянием пациента, я проверял неоднократно на собственном примере.
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14.05.2020 16:41 Відповісти
Если что, то мной движут не страхи и фобии напуганных ужасным вирусом мещан, а многолетняя ненависть к нашим врачам давнего пациента с хроническим ССЗ. Потому что никаких других чувств к кардиологу в нашей местной поликлинике я не могу испытывать. Потому что она мне однажды заявила (дословно): -"шо це ви це тут ходите, краще б лежали вдома спокійно в ліжку". У кого хоть раз в жизни полноценно бывало то состояние, которое медики зовут "паническая атака", тот поймет, насколько актуальными для меня были её "пожелания".
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14.05.2020 16:29 Відповісти
Ну що сказати на це, яка зарплатня в лікарів, таке і ставлення до хворих, хоча провини хворих в малій зарпланті лікаря немаєі. Але, байдужість породжує байдужість. Нетерпимість - нетерпимість. В мене також є свій власний негативний досвід, але є і позитивний. Тому, на всіх лікарів кидатись не збираюсь. Це безглуздо. Не все в цій крїні залежить від представників навіть самих гуманних професій.
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14.05.2020 16:37 Відповісти
країні*
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14.05.2020 16:38 Відповісти
так какая причина смерти?
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14.05.2020 15:53 Відповісти
так це ти тут он-лайн вже всім діагнози встановив, і "затрудненное диханіє" і інші симптоми. Тож я в тебе і запитую, тут написано про це?
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14.05.2020 15:58 Відповісти
Ти задовбаним народився, мабуть твій тато тебе задовбував членом в тім'ячко ще в утробі твоєї матусі до самого народження!
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14.05.2020 16:15 Відповісти
Персен. Можеш одразу цілу склянку.
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14.05.2020 16:42 Відповісти
Вы врач и назначаете лечение? Успокоительное и не зная ни РД ни СД?
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14.05.2020 16:57 Відповісти
У нього ж в ніку написано - AtWork.
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14.05.2020 17:12 Відповісти
я верю в то что я знаю. ,антисептик должен быть с хлоргексидином или 1 проц спиртовым или 2 проц водным и все. больше вариантов нет на сегодня в наших условиях. Я работаю в институте микробиологии и мой брат Андрей Волянский, погуглите Украина юа,если Вы действительно все для Украины ,
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14.05.2020 15:45 Відповісти
а яким боком виписані безсимптомні хворі до ваших страхів?
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14.05.2020 15:48 Відповісти
1,если попали в больницу на это были причины или нет? Вы можете попасть просто так в больницу?
2 если вас выписали ,то Вы здоровы или нет?
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14.05.2020 15:56 Відповісти
зря вы взяли себе такой ник,Вы его не оправдываете
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14.05.2020 15:57 Відповісти
ти - метелик одноднівка, через три дні розмокчешся, самоліквідуєшся з цього форуму, на якому я вже 6 років. Тож, "ваше мнєніє очєнь "важно" для нас".
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14.05.2020 15:59 Відповісти
Брешеш ти, зяблік мохнорилий.
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14.05.2020 16:16 Відповісти
я баба 50тилетняя,на бабочку ну никак,я старший научный сотрудник института микробиологии и иммунологии и моё мнение должно быть "ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ вАС" в ЧЕМ И ПРОБЛЕМА ЧТО ВЫ НЕ СЛЫШИТЕ,НЕ СЛУШАЕТЕ СПЕЦИАЛИСТОВ! стаж 30 лет
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14.05.2020 16:19 Відповісти
я не скрываю ни свое имя,ни свою фамилию. гугл в помощь. В отличии от Вас,Украина юа
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14.05.2020 16:21 Відповісти
я не рассосусь,и я на этом сайте лет на 5 больше,чем вы и имя у меня есть,и фамилия у меня есть. Чего и Вам желаю не стыдится ни имени ни фамилии
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14.05.2020 16:36 Відповісти
ага.
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14.05.2020 16:43 Відповісти
ответ подростка
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14.05.2020 16:55 Відповісти
У выписанных был один общий страшный недуг - отсутствие денег. Поэтому выписали.
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14.05.2020 15:12 Відповісти
согласна
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14.05.2020 15:18 Відповісти
а какой возраст умерших и сопутствующие заболевания?
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14.05.2020 16:22 Відповісти
какая разница,если выписали из больницы,то здоровы или под наблюдение
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14.05.2020 16:32 Відповісти
такие, вышли из комы? -кто президент? - Зеленский
сразу кирдык
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14.05.2020 23:19 Відповісти
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