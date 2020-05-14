В Кривом Роге умерли двое выписанных пациентов с коронавирусом, - ОГА

В Кривом Роге главный врач больницы № 4 самовольно выписала из медучреждения 15 больных коронавирусом. Двое из них умерли.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Днепропетровскую ОГА, передает Цензор.НЕТ

Отмечается, что умерли два пациента из 15, которых ранее самовольно выписал главврач больницы № 4. Также сообщается, что в больнице работает комиссия, которая оценит действия руководства медицинского учреждения.

По словам главы Днепропетровского областного совета Святослава Олейника, пока рано говорить о вине главврача, поскольку в его словах была логика, и у выписанных не было симптомов.

"Думаю, слишком рано говорить о том, что есть вина главного врача. Надо все тщательно исследовать, есть моменты, с которыми наши врачи сталкиваются впервые. Отправляя людей без симптомов на самоизоляцию домой, она таким образом очевидно руководствовалась тем, что уберегает других пациентов от контактов. Есть логика в этих действиях", - заявил Олейник.

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