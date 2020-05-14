РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13232 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
14 919 175

В Кривом Роге умерли двое выписанных пациентов с коронавирусом, - ОГА

В Кривом Роге умерли двое выписанных пациентов с коронавирусом, - ОГА

В Кривом Роге главный врач больницы № 4 самовольно выписала из медучреждения 15 больных коронавирусом. Двое из них умерли.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Днепропетровскую ОГА, передает Цензор.НЕТ

Отмечается, что умерли два пациента из 15, которых ранее самовольно выписал главврач больницы № 4. Также сообщается, что в больнице работает комиссия, которая оценит действия руководства медицинского учреждения.

По словам главы Днепропетровского областного совета Святослава Олейника, пока рано говорить о вине главврача, поскольку в его словах была логика, и у выписанных не было симптомов.

"Думаю, слишком рано говорить о том, что есть вина главного врача. Надо все тщательно исследовать, есть моменты, с которыми наши врачи сталкиваются впервые. Отправляя людей без симптомов на самоизоляцию домой, она таким образом очевидно руководствовалась тем, что уберегает других пациентов от контактов. Есть логика в этих действиях", - заявил Олейник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд Ривненщины оштрафовал на 17 тыс. священника за массовый обряд на кладбище

Автор: 

карантин (16729) Кривой Рог (1414) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+33
Такое впечатление, что в Кривом Роге одни дилетанты
показать весь комментарий
14.05.2020 13:45 Ответить
+25
Дегенераты)
показать весь комментарий
14.05.2020 13:59 Ответить
+13
Есть же протокол.
Больные должны сдать несколько раз тест после исчезновения симптомов.
Видимо протокол лечения нарушен
показать весь комментарий
14.05.2020 13:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
какой бы анамнез не был,если умерли в течении недели после больницы значит недосмотрели,недолечили,выбросили. только если не рак и отправили умирать в семье близких с набором рецептов на наркотики
показать весь комментарий
14.05.2020 15:21 Ответить
а автомобільні катастрофи, або бійки на підпитку у ваш перелік сподіваюсь не входять?
показать весь комментарий
14.05.2020 15:31 Ответить
это все не относится к заболеваниям организма,к сожалению это трагические случаи и избежать,предупредить,обойти невозможно. Это трагедия,но не имеет отношения к здравоохранению
показать весь комментарий
14.05.2020 15:35 Ответить
то з чого в тебе висновки що виписані пацієнти померли від корони??? Де про це свідчення в даній статті, під якою ти вже наваляло десятка чотири залякуючих коментарів?
показать весь комментарий
14.05.2020 15:39 Ответить
А з того, що не зважаючи на хронічні захворювання, вони всі жили до зараження вірусом КОВІД! І жили б собі далі... А так, екзітус!
показать весь комментарий
14.05.2020 16:11 Ответить
в вас і докази є що ЖИЛИ Б??
показать весь комментарий
14.05.2020 16:28 Ответить
Докази того, що до КОВІДУ вони були живі? Тобі вже МРТ не допоможе точно.
показать весь комментарий
14.05.2020 16:36 Ответить
читати не вмієте? Ніби ж то запитання поставлене цілком конкретно.
показать весь комментарий
14.05.2020 16:40 Ответить
Схоже читати не вмієте Ви. Просте питання було. До КОВІДу вони були живі?
показать весь комментарий
14.05.2020 16:43 Ответить
Почитай наш протокол лечения.
показать весь комментарий
14.05.2020 17:09 Ответить
Какой очень своевременный инфаркт/инсульт.
Но вообще, при выписке из больницы врачи обязаны тщательно проверить состояние больного. Любого. А инфаркт не развивается за 5 минут, ему нужны условия. Если у больного , выписанного из больницы, через сутки инсульт, то что-то не в порядке с врачами и больницами.
показать весь комментарий
14.05.2020 15:26 Ответить
мені шкода, але від наявності корони в світі такі хвороби як онко-, серцево-судинні не припинили існувати. І статистика по них значно гірша ніж по короні. Навіть по іншим штамам грипу - статистика гірша. Але ви можете вірити у те, у що вам хочеться вірити. Я не забороняю. Просто раджу спиратись на факти а не власну хворобливу фантазію.
показать весь комментарий
14.05.2020 15:30 Ответить
я с Вами согласна,но от гриппа я могу прививаться каждый год,а тут я не могу ничем себе помочь,кроме как изолироваться от внешнего мира
показать весь комментарий
14.05.2020 15:38 Ответить
то так і зроби.
показать весь комментарий
14.05.2020 15:39 Ответить
Не переймайся, тобі напишуть - деліріум.
показать весь комментарий
14.05.2020 16:13 Ответить
от як напишуть, тоді і подискутуємо.
показать весь комментарий
14.05.2020 16:29 Ответить
З деліріумом ти будеш з білочкою дискутувати.
показать весь комментарий
14.05.2020 16:41 Ответить
Блин, ещё раз повторяю, если ты не понял. Коронавирус как таковой в данной ситуации просто для драматизма. А сухой и скучный остаток - из больницы выставили больных людей, который умерли дома. Неважно по какой причине. Важно то, что они к моменту выписки были в состоянии, которое позволило им умереть через пару дней. Неважно по какой причине. Но люди просто так за два дня не умирают. Ни от ССЗ, ни от гриппа. Значит это как минимум халатность лечащего врача, приведшая к тяжким последствиям, "ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей" статья 140 УК Украины.
показать весь комментарий
14.05.2020 15:39 Ответить
ти статтю читав?? Де там написано про їх "состояніє" під час виписки?? Де вказана причина смерті?
Блін, як ви вже задовбали тролі та панікери.
показать весь комментарий
14.05.2020 15:42 Ответить
И заметьте,я не ставила Ваши высказывания под сомнения
показать весь комментарий
14.05.2020 15:47 Ответить
в мене немає ніяких припущень та нагнітання. Я пишу коментар по темі і виключно з інформації, яку прочитав в даній статтіі. А ти вже і важкість дихання і все інше приплів.
Слухай, під двома ніками одночасно коліпастиш?? Розгубився? Я тобі не ставив цього питання, на яке ти тут мені відповідаєш.
Многостаночніца??
показать весь комментарий
14.05.2020 15:51 Ответить
У нас всі, хто може швидко і без помилок сказати Облітеруючий Ендартрит, в інтернеті автоматично стають лікарями. )))
показать весь комментарий
14.05.2020 15:57 Ответить
Дуже сподіваюсь, що лише в інтернеті )). Уявляєте собі такого "лікаря" в своєму реальному житті? Не хотілося б )
показать весь комментарий
14.05.2020 16:01 Ответить
Ендартрит - то навкруг суглоба, бо "артрит". Ендентерит - щось поруч з тонким кишечником. Ви хотіли сказати ендартериіт, це процес, пов'язаний з артеріями, бо попередніх термінів не існує. Але виправляє автоматичний виправляч, як собі хоче.😆.
показать весь комментарий
14.05.2020 17:43 Ответить
так, мав на увазі облітерацію судин
показать весь комментарий
14.05.2020 17:46 Ответить
Виправляч. Хто зліпив таку програму?
показать весь комментарий
14.05.2020 17:55 Ответить
Я невірно написав. КМІ давненько закінчував
показать весь комментарий
14.05.2020 17:57 Ответить
у меня одна фамилия,я рождена под этой фамилией и горжусь что своим братом что покойным дядей ,профессором Ю.Л. Волянским,директором института микробиологии им. Мечникова. гугл в помощь
показать весь комментарий
14.05.2020 16:04 Ответить
а я пишаюсь своєї двоюрідною бабусею, вона в мене англійська королева. Гугл на допомогу.
показать весь комментарий
14.05.2020 16:30 Ответить
Ну вот же тупой. Какая разница, от чего именно умерли эти пациенты, от гриппа, инфаркта или пневмонии? За два дня здоровый человек не умирает, к моменту, когда их выставили из больницы, они уже были больны, а врач, их выписавший, недостаточно внимательно изучил их состояние. В этом проблема, а не в том, был у них, или нет, коронавирус.
показать весь комментарий
14.05.2020 15:48 Ответить
блін, ну які ж ви примітивні, тролі. Запитаю для хворих на рахіт так: Де в статті написано що смерть пацієнтів яких виписали була пов"язана з ковід-19 чи З ПЕРЕДЧАСНОЮ ВИПИСКОЮ?
Не відповідай, нічого більш менш пристойного у твоїй вдповіді не буде. Будуть самі ахі-охі та бурління від дріжджів.
показать весь комментарий
14.05.2020 15:57 Ответить
Як казав Жванецткий: Давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел. )))
показать весь комментарий
14.05.2020 15:59 Ответить
согласна,лично я микробиолог,а тот парень просто украина юа
показать весь комментарий
14.05.2020 16:05 Ответить
У вас вища медична освіта? Чи ви лаборант?
показать весь комментарий
14.05.2020 16:07 Ответить
більше схожий на ко-лаборанта), (до ко-віду відношення немає)
показать весь комментарий
14.05.2020 16:10 Ответить
если спрашивают меня то снс,дочь мнс и как раз делает ИФА тесты на коронавирус. нам ли не знать?
показать весь комментарий
14.05.2020 16:12 Ответить
Чекаю вашої відповіді.
показать весь комментарий
14.05.2020 16:13 Ответить
Ви не практикуючий лікар, а теоретик. Це велика різниця. У практикуючих лікарів навіть побудова фраз і лексика інші. А у вас акцент тільки на "страшних муках і болі".
показать весь комментарий
14.05.2020 16:22 Ответить
))
показать весь комментарий
14.05.2020 16:31 Ответить
если Вы мне говорите,то да,я не врач, я простой человек,провизор, микробиолог. ,иногда болевший пневмонией,лет 20 вакцинирующийся от гриппа. Могу ли я не знать какая боль может быть при пневмонии не отяжеленной? Могу
показать весь комментарий
14.05.2020 16:47 Ответить
Взагалі то при важкому протіканні хвороби при коронавірусі люди просто задихаються від недостачі кисню. Вони ніби тонуть. На якісь сильні больові симптоми світові лікарі не наголошували.
показать весь комментарий
14.05.2020 16:55 Ответить
вы не испытывали на себе сухой кашель и боль при нём?пневмония не была? у меня была и скажу что это очень больно. Вы хотите чтоб врачи сказали что умерли пациенты с улыбкой?
показать весь комментарий
14.05.2020 17:20 Ответить
Ви просто підсвідомо проектуєте свої страждання на всіх хворих короною. Це не по медичному.
показать весь комментарий
14.05.2020 17:28 Ответить
В статье об этом журналисты написать не могут, об этом могут написать следователи (и обязательно напишут) в открытом уголовном производстве. А уголовное производство откроют 100%, можешь не переживать. Поскольку налицо "действие/бездействие (неисполнение или ненадлежащее исполнение врачом своих профессиональных обязанностей) вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношенияТ.е.: врач не совершает те действия, которые он в силу выполняемой работы обязан был сделать (не в полном объеме, небрежно, поверхностно, не так, как этого требуют интересы его профессиональной деятельности иное) - однократно или систематически.". И если врачи не "перетрут" и не "порешают", то шансы дойти до суда довольно высокие. У нас по стране по 140-й статье судят ежегодно около сотни медиков. Но это почему-то не пугает остальных.
показать весь комментарий
14.05.2020 16:06 Ответить
то ти вже "в курсі" від чого померли виписані пацієнти? )))
Йди вже з Богом..
показать весь комментарий
14.05.2020 16:08 Ответить
А зачем мне нужно знать, "от чего они умерли"? Они не "погибли", потому что в случае ДТП, уголовного преступления, и проч. "он просто утонул" у нас пишут "погиб". А вот от болезни - "умер". Остальные нюансы будут интересны следователю, мне - нет.
показать весь комментарий
14.05.2020 16:11 Ответить
та по всьому світу неважкі хворі на ковід, безсимптомні хворі на ковід, і навіть ті, що контактували З ПОМЕРЛИМ від ковід, але не мають важкого перебігу хвороби - лікуються ВДОМА, під наглядом лікарів он-лайн. Чому наші недофінансовані лікарні повинні відрізнятися від світової практии у боротьбі з пандемією?
Обурюйтесь краще на ту владу, яку ви обрали собі на 5 років !
показать весь комментарий
14.05.2020 16:26 Ответить
Качественное было наблюдение врача, что они за пару дней умерли. Видно вам нравятся такие "врачи". Мне - нет.
показать весь комментарий
14.05.2020 16:31 Ответить
ні, такі лікарі мені не подобаються, але ще бльше мені не подобаються панікери та всепропальщики, які самі вигадують діагнози/причини смерті лише на підставі матеріалу, в якому вказано що виписані пацієнти через тиждень померли з невідомої причини.
показать весь комментарий
14.05.2020 16:33 Ответить
Я не ставил никаких диагнозов, я не паниковал, я своё отпаниковал 10 лет назад, мне сейчас давно реально нестрашно. Я лишь отдельно отметил, что к таким ситуациям приводит черствость, бездушие и жуткий непрофессионализм наших врачей. Других у нас нет, я в курсе. И то, что при выписке врачи руководствуются какими угодно критериями, но не собственно состоянием пациента, я проверял неоднократно на собственном примере.
показать весь комментарий
14.05.2020 16:41 Ответить
Если что, то мной движут не страхи и фобии напуганных ужасным вирусом мещан, а многолетняя ненависть к нашим врачам давнего пациента с хроническим ССЗ. Потому что никаких других чувств к кардиологу в нашей местной поликлинике я не могу испытывать. Потому что она мне однажды заявила (дословно): -"шо це ви це тут ходите, краще б лежали вдома спокійно в ліжку". У кого хоть раз в жизни полноценно бывало то состояние, которое медики зовут "паническая атака", тот поймет, насколько актуальными для меня были её "пожелания".
показать весь комментарий
14.05.2020 16:29 Ответить
Ну що сказати на це, яка зарплатня в лікарів, таке і ставлення до хворих, хоча провини хворих в малій зарпланті лікаря немаєі. Але, байдужість породжує байдужість. Нетерпимість - нетерпимість. В мене також є свій власний негативний досвід, але є і позитивний. Тому, на всіх лікарів кидатись не збираюсь. Це безглуздо. Не все в цій крїні залежить від представників навіть самих гуманних професій.
показать весь комментарий
14.05.2020 16:37 Ответить
країні*
показать весь комментарий
14.05.2020 16:38 Ответить
так какая причина смерти?
показать весь комментарий
14.05.2020 15:53 Ответить
так це ти тут он-лайн вже всім діагнози встановив, і "затрудненное диханіє" і інші симптоми. Тож я в тебе і запитую, тут написано про це?
показать весь комментарий
14.05.2020 15:58 Ответить
Ти задовбаним народився, мабуть твій тато тебе задовбував членом в тім'ячко ще в утробі твоєї матусі до самого народження!
показать весь комментарий
14.05.2020 16:15 Ответить
Персен. Можеш одразу цілу склянку.
показать весь комментарий
14.05.2020 16:42 Ответить
Вы врач и назначаете лечение? Успокоительное и не зная ни РД ни СД?
показать весь комментарий
14.05.2020 16:57 Ответить
У нього ж в ніку написано - AtWork.
показать весь комментарий
14.05.2020 17:12 Ответить
я верю в то что я знаю. ,антисептик должен быть с хлоргексидином или 1 проц спиртовым или 2 проц водным и все. больше вариантов нет на сегодня в наших условиях. Я работаю в институте микробиологии и мой брат Андрей Волянский, погуглите Украина юа,если Вы действительно все для Украины ,
показать весь комментарий
14.05.2020 15:45 Ответить
а яким боком виписані безсимптомні хворі до ваших страхів?
показать весь комментарий
14.05.2020 15:48 Ответить
1,если попали в больницу на это были причины или нет? Вы можете попасть просто так в больницу?
2 если вас выписали ,то Вы здоровы или нет?
показать весь комментарий
14.05.2020 15:56 Ответить
зря вы взяли себе такой ник,Вы его не оправдываете
показать весь комментарий
14.05.2020 15:57 Ответить
ти - метелик одноднівка, через три дні розмокчешся, самоліквідуєшся з цього форуму, на якому я вже 6 років. Тож, "ваше мнєніє очєнь "важно" для нас".
показать весь комментарий
14.05.2020 15:59 Ответить
Брешеш ти, зяблік мохнорилий.
показать весь комментарий
14.05.2020 16:16 Ответить
я баба 50тилетняя,на бабочку ну никак,я старший научный сотрудник института микробиологии и иммунологии и моё мнение должно быть "ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ вАС" в ЧЕМ И ПРОБЛЕМА ЧТО ВЫ НЕ СЛЫШИТЕ,НЕ СЛУШАЕТЕ СПЕЦИАЛИСТОВ! стаж 30 лет
показать весь комментарий
14.05.2020 16:19 Ответить
я не скрываю ни свое имя,ни свою фамилию. гугл в помощь. В отличии от Вас,Украина юа
показать весь комментарий
14.05.2020 16:21 Ответить
я не рассосусь,и я на этом сайте лет на 5 больше,чем вы и имя у меня есть,и фамилия у меня есть. Чего и Вам желаю не стыдится ни имени ни фамилии
показать весь комментарий
14.05.2020 16:36 Ответить
ага.
показать весь комментарий
14.05.2020 16:43 Ответить
ответ подростка
показать весь комментарий
14.05.2020 16:55 Ответить
У выписанных был один общий страшный недуг - отсутствие денег. Поэтому выписали.
показать весь комментарий
14.05.2020 15:12 Ответить
согласна
показать весь комментарий
14.05.2020 15:18 Ответить
а какой возраст умерших и сопутствующие заболевания?
показать весь комментарий
14.05.2020 16:22 Ответить
какая разница,если выписали из больницы,то здоровы или под наблюдение
показать весь комментарий
14.05.2020 16:32 Ответить
такие, вышли из комы? -кто президент? - Зеленский
сразу кирдык
показать весь комментарий
14.05.2020 23:19 Ответить
Страница 2 из 2
 
 