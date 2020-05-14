Виплати 300% доплати медикам потрібно завершити якнайшвидше, вони заслужили це, - Зеленський

Виплати надбавок медичним працівникам за роботу з інфікованими коронавірусом за березень вже здійснюють, і завершити цей процес планують найближчим часом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Глава держави доручив уряду проконтролювати доплати 300% і за квітень, які здійснюються за новою фінансовою формулою. Для цього всі відповідні лікарні мають укласти договори з Національною службою здоров'я України.

"Простежте, щоб лікарні укладали ці договори. Давайте завершимо ці виплати якнайшвидше. Наші лікарі заслужили це", - зазначив Володимир Зеленський.

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