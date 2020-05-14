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Новини Коронавірус і карантин
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Виплати 300% доплати медикам потрібно завершити якнайшвидше, вони заслужили це, - Зеленський

Виплати 300% доплати медикам потрібно завершити якнайшвидше, вони заслужили це, - Зеленський

Виплати надбавок медичним працівникам за роботу з інфікованими коронавірусом за березень вже здійснюють, і завершити цей процес планують найближчим часом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Глава держави доручив уряду проконтролювати доплати 300% і за квітень, які здійснюються за новою фінансовою формулою. Для цього всі відповідні лікарні мають укласти договори з Національною службою здоров'я України.

"Простежте, щоб лікарні укладали ці договори. Давайте завершимо ці виплати якнайшвидше. Наші лікарі заслужили це", - зазначив Володимир Зеленський.

Також читайте: Рябошапка підтвердив, що "справи Порошенка" обговорювали із Зеленським

Автор: 

виплати (1080) Зеленський Володимир (24607) карантин (18172) лікарі (1290) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Выплаты 300% доплаты медикам нужно завершить как можно скорее, они заслужили это, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1357
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14.05.2020 14:28 Відповісти
+8
Не прошло и трёх месяцев . Зеля , стыдно должно быть .
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14.05.2020 14:23 Відповісти
+6
Кловун почав піаритись.
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14.05.2020 14:26 Відповісти
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Не прошло и трёх месяцев . Зеля , стыдно должно быть .
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14.05.2020 14:23 Відповісти
Ему и стыдно? Не смешите Бенины пейсы. Оно пришло к власти на лжи и манипуляциях.
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14.05.2020 14:32 Відповісти
Кловун почав піаритись.
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14.05.2020 14:26 Відповісти
Деньги украли, Володенька. Выплачивать нечего. Да ты и сам в курсе. Наверное, и на твоих оффшорных счетах доля малая затихарилась.
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14.05.2020 14:33 Відповісти
Выплаты 300% доплаты медикам нужно завершить как можно скорее, они заслужили это, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2754
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14.05.2020 14:33 Відповісти
Все вирус закончился у тищенок деньги заканчиваются?
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14.05.2020 14:26 Відповісти
О, даже человека, который продал маски сегодня уволили:
Кабінет міністрів звільнив із посади голови Державного агентства резерву України Ярослава Погорілого.
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14.05.2020 14:27 Відповісти
Я думаю он на всю жизнь себя и детей приборахлился!!!!
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14.05.2020 14:28 Відповісти
Если это внучек некоего Погорелого, который еще при совдепии был замминистра финансов УССР, то там бабла и так немеряно. У Тигипки почему то неи записи в вики, что начинал он референтом у того Погорелого и мог рекомендовать юное дарование Бене.
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14.05.2020 14:32 Відповісти
Дочка Погорелого проживала в сером доме напротив Мариинского парка.
В этом доме мусоропроводы проведены на кухню.
Сидя с подругами на кухне за чашкой чая, пьяная Лизка показывала им шкатулку с несколькими килограммами бранзолеток, которые подарил ей папа. После чего крикнула -
"Девочки, это все гамно, а наша дружба все!"
Открыла мусоропровод и высыпала всю шкатулку туда.
Девочки решили, что пока пьяная, то дружба все, а как протрезвеет, скажет, что украли.
То, как искали дворника, ключи и просеевали все через сито - отдельный разговор.
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14.05.2020 14:41 Відповісти
«Полтавская газонефтяная компания», где раньше работал Погорелый, принадлежит британской JKX Oil & Gas. Крупнейшим акционером JKX является Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова
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14.05.2020 14:29 Відповісти
Выплаты 300% доплаты медикам нужно завершить как можно скорее, они заслужили это, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1357
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14.05.2020 14:28 Відповісти
В очередь сукіни діти!
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14.05.2020 14:29 Відповісти
Так Степанов вчера врал, что уже осуществили, почти. Они хотя-бы врать одинаково договорились. Шулера хреновы.
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14.05.2020 14:36 Відповісти
А навіщо? Піпл хаває.
Вчора на Прямому в одного такого Соколова питала, хто бреше про "а-я-яй" Тищенко-Вілюров чи охвіспрезидента? А той каже, що йому все одно, і взагалі до сраки!
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14.05.2020 14:39 Відповісти
Учитывая правила их начисления (за отработанные часы, т.е. от 60 до аж 90 гривен за час непосредственной работы с больным), эти доплаты больше на насмешку похожи.
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14.05.2020 14:29 Відповісти
а еще и кучу бумажек заполнить, чтоб претендовать на эти выплаты..
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14.05.2020 14:39 Відповісти
Самий цімєс почнеться коли прийде КРУ і всі ті гроші вивернуть назад та ще зі штрафами!
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14.05.2020 14:40 Відповісти
Зарплаты 300% языком..бла...бла...бла...И на скорость соревнуются кто быстрее и больше наобещает.
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14.05.2020 14:31 Відповісти
Неплохо бы осветить более подробно эти "выплаты". Они платятся врачу, который непосредственно контактирует с больным, из расчета 20 минут на больного. Т.е. врач получает 300% за 20 минут рабочего времени, все остальное время оплачивается как обычно. Но вовик не устает пиариться на этих 300%...
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14.05.2020 14:37 Відповісти
Єстєствєнна!
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14.05.2020 14:42 Відповісти
Виплати 300% доплати медикам потрібно завершити якнайшвидше, вони заслужили це, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9648
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14.05.2020 14:50 Відповісти
Чтобы завершить, нужно начать.
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14.05.2020 15:47 Відповісти
Оце так новина! А ми якось сумнівались, треба чи не треба.
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14.05.2020 19:07 Відповісти
 
 