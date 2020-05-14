Рябошапка підтвердив, що "справи Порошенка" обговорювали із Зеленським
Колишній Генпрокурор України Руслан Рябошапка підтвердив, що так звані "справи Порошенка" обговорювалися з президентом Зеленським.
Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Лівий Берег", передає Цензор.НЕТ.
Провадження, порушені у ДБР проти Порошенка, Зеленський обговорював і з Іриною Венедіктовою, на той час очільницею ДБР, а тепер - Генеральним прокурором.
Рябошапка зазначає, що переслідування Порошенка нагадують йому часи Януковича, який теж переслідував політичних опонентів.
"Така історія могла повторитися. Ситуації десь схожі", - говорить Рябошапка.
"Якщо ніяких підстав немає, неможливо й притягнути до відповідальності. Якщо вони є, тоді це можна робити. А робити так, як робили попередні влади, очевидно, що не можна. Я пояснював президентові, принаймні у двох кейсах, зокрема, щодо справи Вищої ради правосуддя, що ці історії не є перспективні. А Венедіктова розповідала, що генпрокурор блокує роботу ДБР", - згадує Рябошапка.
Він також підтвердив, що проєкт підозри, який був підписаний Венедіктовою і переданий у Генпрокуратуру, був юридично безграмотним і не мав правових перспектив.
"Документ був підготовлений слідчими ДБР, надісланий до Офісу генерального прокурора. Прокурори продивилися і того ж вечора сказали, що це неякісний документ. Тому надіслали в Державне бюро розслідувань на доопрацювання. Документ був весь покреслений. Мало того, що там, насправді, не було доказів, які б могли підтвердити злочини, в яких підозрювався п’ятий президент. Так ще й юридично все було дуже недосконало оформлено", - розповів Рябошапка.
Колишній Генпрокурор вважає, що Ірина Венедіктова має недостатній рівень кваліфікації для керівництва правоохоронними органом.
"Конкурс на керівника ДБР вона б не виграла, якби він був чесний і прозорий. Бо вона не має необхідних якостей – ні моральних, ні професійних, щоб цей конкурс виграти. І, в принципі, її похід у Верховний суд це показав (свого часу Венедіктова не зуміла пройти конкурс на посаду судді ВСУ – Ред.), - нагадав Рябошапка.
Про це свідчить, зокрема, і юридична якість проєкту підозри п’ятому Президенту, яку підготувало ДБР. Коли Ірина Венедіктова намагалася підписати її в Генпрокуратурі, їй пояснили, що подібні справи за підслідністю належать не до ДБР, а до НАБУ.
"Венедіктова не зовсім добре розбирається в кримінальному процесі. Думаю, вона дізналася про порушенні підслідності, коли ми обговорювали якість цієї підозри. Ми просто прочитали їй цитату з Кримінального процесуального кодекса, і вона здивовано дізналась, що це підслідність НАБУ. Тому довелося віддати цю справу в НАБУ. А Холодницький виключив статтю 364 КК з кваліфікації, чим частково підтвердив мою правоту, що там немає зловживання владою, і відправив справу назад до ДБР", - пояснює Рябошапка.
Колишній Генпрокурор зазначив, що у провадженнях, які "наплодило" ДБР проти Порошенка, немає правових перспектив.
"В тих 16 чи 17 справах я нічого перспективного не бачу", - говорить Рябошапка.
Про те, що Зеленський втручається в роботу правоохоронних органів, стало відомо після оприлюднення у ЗМІ так званих "плівок Труби". Із розмов, записаних у кабінеті колишнього директора ДБР Романа Труби, випливає, що офіс Зеленського дає вказівки правоохоронцям щодо переслідування Порошенка, а сам Зеленський проводить наради з керівництвом силових органів, де обговорюють ці справи.
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Пожизненное денежное содержание для судей предусмотрено рассматриваем в комитетах законопроектом.
14 мая комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты ветеранов собирается рассмотреть законопроект №3032 «О внесении изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей».
Как сообщили вопрос рассмотрения внесен в повестку дня заседания комитета.
В рассматриваемом проекте предлагается пожизненное денежное содержание судей в отставке. Вместе с ним парламентарии рассмотрят еще целый ряд проектов.
Законопроект №3032 предусматривает следующие размеры пожизненного ежемесячного содержания судей в отставке: каждый судья должен получать 50% судейского вознаграждения (оклада). А за каждый полный год работы в должности судьи свыше 20 лет размер ежемесячного пожизненного содержания будет увеличиваться на 2% от суммы денежного содержания судьи.
Так, например, судья с тридцатилетним стажем может претендовать на ежемесячные 70% оклада.
Порошенко может кому-то нравиться или не нравиться, но за время своей каденции он добился от коллективного Запада, что про Украину без Украины не говорят. И решения без нашего участия не принимают. И то, что вчера Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак летал в Берлин и обсуждал с немецкой стороной ситуацию по Донбассу, а еще вырабатывал какие-то совместные решения без Украины - это не просто тревожный сигнал. Это маркер того, что старый принцип присутствия Украины на таких переговорах больше не работает. Мы становимся наблюдателями, а не участниками процесса.
Участники «конструктивных» консультаций в Берлине «достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию ситуации», заявил Козак после окончания переговоров российскому телеканалу, а немецкая сторона это не опровергла.
Такая ситуация не может не настораживать Украину. Ведь исключение из процессов обсуждения любых действий по прекращению войны России против Украины на Донбассе не несёт нам ничего хорошего. Это очередной раз показыаает слабую переговорную позицию Украины сегодня. И это требует быстрой и жесткой реакции Украины в лице заявлений президента и МИДа о том, что подобное недопустимо и бесперспективно. Иначе через некоторое время мы увидим, что Ермак просто привозит из Минска или Москвы директивы, которые Украина будет молча выполнять. Мы должны быть стороной принятия решения, а не покорным исполнителем. А для этого надо занимать проактивную позицию, помнить о самоуважении и формировать свою повестку дня.
на флаге великобритании - ус отклеилсяметодичка устарела.
в любом другом случае, если бы к власти пришел действительно честный политик, первым делом он бы упрятал за решетку шоколадно-кучмовскую мафию лет на 100. А коли этого не произошло, приход Зеленского к власти - очередная ротация мафиозной верхушки. Или - Ширка
Вспомни, кто тебя выдвинул на эту должность.
ПреЗИдент соЗИдает страну.
ПреЗЕдент проЗЕбывает ее.
- Владалесандрович,он мне столько предложил,что я не смог отказаться,семья во Франции очень нуждается понимаетели.
- Ну тогда скажи ему пусть мне занесёт тоже,но побольше.Тогда может спокойно ехать в свой Липецк строить заводы,не тронем.
Остался только вопрос, если "100% мой", значит были даны гарантии преданности; кому теперь он предан?
ЗЕлупа переслідує Баригу... Разом прийняли ЗЕкон про індульгенцію всім минулим і майбутнім злочинам НБУшного керівництва, Пеця тепер чистенький, Лєрка Аблігація з подєльніками теж, а пецомерзотники блажать про якесь "переслідування" їхнього Пеці Мародеровича. Тьху!
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доллор по 30
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