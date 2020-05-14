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Рябошапка підтвердив, що "справи Порошенка" обговорювали із Зеленським

Рябошапка підтвердив, що

Колишній Генпрокурор України Руслан Рябошапка підтвердив, що так звані "справи Порошенка" обговорювалися з президентом Зеленським.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Лівий Берег", передає Цензор.НЕТ.

Провадження, порушені у ДБР проти Порошенка, Зеленський обговорював і з Іриною Венедіктовою, на той час очільницею ДБР, а тепер - Генеральним прокурором.

Рябошапка зазначає, що переслідування Порошенка нагадують йому часи Януковича, який теж переслідував політичних опонентів.

"Така історія могла повторитися. Ситуації десь схожі", - говорить Рябошапка.

"Якщо ніяких підстав немає, неможливо й притягнути до відповідальності. Якщо вони є, тоді це можна робити. А робити так, як робили попередні влади, очевидно, що не можна. Я пояснював президентові, принаймні у двох кейсах, зокрема, щодо справи Вищої ради правосуддя, що ці історії не є перспективні. А Венедіктова розповідала, що генпрокурор блокує роботу ДБР", - згадує Рябошапка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мені фактично нічого не дали зробити за пів року, але ми задали хороший темп, НАБУ і САП почали давати результати, - Рябошапка

Він також підтвердив, що проєкт підозри, який був підписаний Венедіктовою і переданий у Генпрокуратуру, був юридично безграмотним і не мав правових перспектив.

"Документ був підготовлений слідчими ДБР, надісланий до Офісу генерального прокурора. Прокурори продивилися і того ж вечора сказали, що це неякісний документ. Тому надіслали в Державне бюро розслідувань на доопрацювання. Документ був весь покреслений. Мало того, що там, насправді, не було доказів, які б могли підтвердити злочини, в яких підозрювався п’ятий президент. Так ще й юридично все було дуже недосконало оформлено", - розповів Рябошапка.

Колишній Генпрокурор вважає, що Ірина Венедіктова має недостатній рівень кваліфікації для керівництва правоохоронними органом.

Також читайте: Коли я пішов з посади, справа Шеремета не була готова до суду; вказівки прокурорів про збір доказів так і не виконані, - Рябошапка

"Конкурс на керівника ДБР вона б не виграла, якби він був чесний і прозорий. Бо вона не має необхідних якостей – ні моральних, ні професійних, щоб цей конкурс виграти. І, в принципі, її похід у Верховний суд це показав (свого часу Венедіктова не зуміла пройти конкурс на посаду судді ВСУ – Ред.), - нагадав Рябошапка.

Про це свідчить, зокрема, і юридична якість проєкту підозри п’ятому Президенту, яку підготувало ДБР. Коли Ірина Венедіктова намагалася підписати її в Генпрокуратурі, їй пояснили, що подібні справи за підслідністю належать не до ДБР, а до НАБУ.

"Венедіктова не зовсім добре розбирається в кримінальному процесі. Думаю, вона дізналася про порушенні підслідності, коли ми обговорювали якість цієї підозри. Ми просто прочитали їй цитату з Кримінального процесуального кодекса, і вона здивовано дізналась, що це підслідність НАБУ. Тому довелося віддати цю справу в НАБУ. А Холодницький виключив статтю 364 КК з кваліфікації, чим частково підтвердив мою правоту, що там немає зловживання владою, і відправив справу назад до ДБР", - пояснює Рябошапка.

Колишній Генпрокурор зазначив, що у провадженнях, які "наплодило" ДБР проти Порошенка, немає правових перспектив.

"В тих 16 чи 17 справах я нічого перспективного не бачу", - говорить Рябошапка.

Про те, що Зеленський втручається в роботу правоохоронних органів, стало відомо після оприлюднення у ЗМІ так званих "плівок Труби". Із розмов, записаних у кабінеті колишнього директора ДБР Романа Труби, випливає, що офіс Зеленського дає вказівки правоохоронцям щодо переслідування Порошенка, а сам Зеленський проводить наради з керівництвом силових органів, де обговорюють ці справи.

Автор: 

Зеленський Володимир (24607) Порошенко Петро (15204) кримінальна справа (519) Рябошапка Руслан (441)


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Топ коментарі
+61
Кремль вимагає у Вовіка посадити Порошенка. От Вовік і старається.
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14.05.2020 12:22 Відповісти
+47
Сейчас начнется вой на Зеболотах, а Скунс нам расскажет кака Порох купил Рябошапку. Но никого из них не будет интересовать почему не обсуждались дела против Медведчука, Бойко, Бени, Портнова
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14.05.2020 12:28 Відповісти
+41
Я про те, що закидав йому Зю на дебатах.
Тепер нехай лопух відповідає, чому і досі копають бурштин.
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14.05.2020 12:28 Відповісти
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Рябошапка підтвердив, що "справи Порошенка" обговорювали із Зеленським - Цензор.НЕТ 4071
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14.05.2020 13:04 Відповісти
Это для вас не оправдание.
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14.05.2020 13:14 Відповісти
Патрони мабуть закінчилися "стрілятися".
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14.05.2020 13:23 Відповісти
А як жартували про "кулювлоба"...
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14.05.2020 13:30 Відповісти
Ничего не поделаешь
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14.05.2020 13:18 Відповісти
Респект пану президенту и его команде!
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14.05.2020 12:47 Відповісти
кацапа, глубже нужно, тщательнее, а то так боярки не нальют
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14.05.2020 12:54 Відповісти
Я, знаете, этого не люблю. Сбрехнут какую-нибудь ерунду, а потом человеку неприятности.
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14.05.2020 13:08 Відповісти
😡Таких суддів як вовк ми будемо утримувати пожиттєво??? "Парламент хочет обязать украинцев содержать судей пожизненно"

Пожизненное денежное содержание для судей предусмотрено рассматриваем в комитетах законопроектом.

14 мая комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты ветеранов собирается рассмотреть законопроект №3032 «О внесении изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей».

Как сообщили вопрос рассмотрения внесен в повестку дня заседания комитета.

В рассматриваемом проекте предлагается пожизненное денежное содержание судей в отставке. Вместе с ним парламентарии рассмотрят еще целый ряд проектов.

Законопроект №3032 предусматривает следующие размеры пожизненного ежемесячного содержания судей в отставке: каждый судья должен получать 50% судейского вознаграждения (оклада). А за каждый полный год работы в должности судьи свыше 20 лет размер ежемесячного пожизненного содержания будет увеличиваться на 2% от суммы денежного содержания судьи.

Так, например, судья с тридцатилетним стажем может претендовать на ежемесячные 70% оклада.
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14.05.2020 12:48 Відповісти
"Тривожний маркер: Німеччина і Росія провели переговори щодо Донбасу без участі України"

Порошенко может кому-то нравиться или не нравиться, но за время своей каденции он добился от коллективного Запада, что про Украину без Украины не говорят. И решения без нашего участия не принимают. И то, что вчера Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак летал в Берлин и обсуждал с немецкой стороной ситуацию по Донбассу, а еще вырабатывал какие-то совместные решения без Украины - это не просто тревожный сигнал. Это маркер того, что старый принцип присутствия Украины на таких переговорах больше не работает. Мы становимся наблюдателями, а не участниками процесса.

Участники «конструктивных» консультаций в Берлине «достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию ситуации», заявил Козак после окончания переговоров российскому телеканалу, а немецкая сторона это не опровергла.

Такая ситуация не может не настораживать Украину. Ведь исключение из процессов обсуждения любых действий по прекращению войны России против Украины на Донбассе не несёт нам ничего хорошего. Это очередной раз показыаает слабую переговорную позицию Украины сегодня. И это требует быстрой и жесткой реакции Украины в лице заявлений президента и МИДа о том, что подобное недопустимо и бесперспективно. Иначе через некоторое время мы увидим, что Ермак просто привозит из Минска или Москвы директивы, которые Украина будет молча выполнять. Мы должны быть стороной принятия решения, а не покорным исполнителем. А для этого надо занимать проактивную позицию, помнить о самоуважении и формировать свою повестку дня.
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14.05.2020 12:50 Відповісти
зеленый клоун уже достаточно показал, что его присутствие на переговорах не имеет никакого смысла. Разве что "пошутит" пару раз про писи и попы
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14.05.2020 14:29 Відповісти
Какой толк теперь уже от твоих откровений. Вас всех в охапку, включая клоуна, и на свалку истории--правда вами не побрезговала бы и обыкновенная мусорная .
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14.05.2020 12:50 Відповісти
Война будет, это как пить дать.Будет драка!
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14.05.2020 13:11 Відповісти
Нечего особо дискутировать. Все они одним миром мазаны, что мафиози, т.е. олигархи, что их ставленники. Ворон ворону глаз не выклюет. Прошедшие треть столетия тому подтверждение.
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14.05.2020 12:51 Відповісти
-- А вы не знаете, что он про него сказал?
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14.05.2020 13:07 Відповісти
имитация
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14.05.2020 12:54 Відповісти
А знаете, в чем дело?
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14.05.2020 13:16 Відповісти
Рошен хочет таким образом отмыть свои грязные трусишки, но и не только это. Поэтому сам же и заказал липовое "обвинительное" дело, которое ставит цель его же и реабилитировать в глазах общественности, стереть память о прошлых преступлениях.
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14.05.2020 13:28 Відповісти
Рябошапка підтвердив, що "справи Порошенка" обговорювали із Зеленським - Цензор.НЕТ 4450
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14.05.2020 13:43 Відповісти
Он не барыга, а политический диверсант вражеского государства. А зеленожопый клоун всего лишь его подставная фигура за которой он хочет отсидеться, чтобы на фоне клоуна выглядеть благодетелем и спасителем Украины. Чтобы стёрлась у людей память о 5 безнаказанно взорванных артскладах, тысяч погибших по его вине в Иловайске, Дебальцево, Аэропорту, тотальной коррупции в которой эта **** утопила Украну и т.д
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14.05.2020 14:18 Відповісти
де токо берутся такие кристалльные дебилы?))
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14.05.2020 14:30 Відповісти
Как все у зебобы хреново)
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14.05.2020 13:02 Відповісти
Идея покушения проста, как колумбово яйцо.
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14.05.2020 13:15 Відповісти
Рябошапка підтвердив, що "справи Порошенка" обговорювали із Зеленським - Цензор.НЕТ 7798
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14.05.2020 13:03 Відповісти
Тоже всегда это подчеркивал) А в ответ как всегда)))
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14.05.2020 13:52 Відповісти
Порошенко-на нари!
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14.05.2020 22:18 Відповісти
У тебя на флаге великобритании - ус отклеился методичка устарела.
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14.05.2020 23:13 Відповісти
Рябошапка скрурив Вовіка і генпрокуроршу у кривий ріг. Щоб вони тепер не робили по справах по відношенню до Порошенко - вони замовні і "намальовані" помстою. Вони йому не можуть простити за проукраїнську позицію. А от Вован уже намолотив злочинів за рік більше, чим Яник за 4 роки. А ці 4 роки президенства пройдуть, як 4 ночі і 4 дні і наступний генпрокурор дасть їм правову оцінку.
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14.05.2020 13:09 Відповісти
Это такие мерзавцы, других таких в мире не сыщешь.
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14.05.2020 13:12 Відповісти
Клоуны и их шутки бывают веселые и грустные, умные и глупые, злые и добрые. Нам избрали того, у которого сплошной "негатив". Так что удивляться нечему.
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14.05.2020 13:16 Відповісти
Этого вполне достаточно
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14.05.2020 13:20 Відповісти
Не прикидывайтесь идиотом.
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14.05.2020 13:18 Відповісти
А он не прикидывается...
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14.05.2020 19:28 Відповісти
да, так и есть
в любом другом случае, если бы к власти пришел действительно честный политик, первым делом он бы упрятал за решетку шоколадно-кучмовскую мафию лет на 100. А коли этого не произошло, приход Зеленского к власти - очередная ротация мафиозной верхушки. Или - Ширка
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14.05.2020 13:31 Відповісти
В первую очередь убираются явные враги, чтобы не было в народе возмущений. А это жопоблок, медведчук, шарий и тд. А только потом можно говорить уже о порохе и то, клоун таких привел, что нужно и клоунскую партию вписать к медведчуковским и шариям.
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14.05.2020 21:02 Відповісти
Рябошапка підтвердив, що "справи Порошенка" обговорювали із Зеленським - Цензор.НЕТ 1936
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14.05.2020 13:39 Відповісти
на счет президента не знаю, но то что внедрение кремлевского политического диверсанта Пети начиналось с фсбшного кубла московского патриархата, где этот засранец проходил практику и ошивалася в роли начинающего провокатора, факт неоспоримый

Рябошапка підтвердив, що "справи Порошенка" обговорювали із Зеленським - Цензор.НЕТ 9182
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14.05.2020 14:26 Відповісти
Та ты шо? Агент ФСБ? Ну надо же! Ну все, после этой твоей новости и, главное, свежей фотки, резко Зеленского начну любить.
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14.05.2020 15:51 Відповісти
а за что же клоуна любить?
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14.05.2020 16:01 Відповісти
Тут вопрос не за что , а во что .....любить
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14.05.2020 19:45 Відповісти
ваЗЕлином при любви пользуйтесь, а то к проктологу от вас одни проблемы.
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14.05.2020 23:18 Відповісти
БОБИКШАПКА, ты же был Генеральным прокурором Украины.
Вспомни, кто тебя выдвинул на эту должность.
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14.05.2020 13:47 Відповісти
И что теперь? Он теперь обязан вовику все зализывать?)))
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14.05.2020 13:54 Відповісти
зеля, ты?
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14.05.2020 19:08 Відповісти
Андрей держи член бодрей.
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14.05.2020 23:19 Відповісти
Ніби і зима закінчилась, а Рябошапки щось багато сьогодні.
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14.05.2020 13:53 Відповісти
Безграмотный клоун и работает сам безмозгло и команду себе набирает безмозглую и молчаливо тупую!!
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14.05.2020 13:58 Відповісти
Любой президент может начать дело против любого президента! Весь вопрос в том, как это завернуть. Президент может, должен и обязан защищать Конституцию, но.... Для этого надо иметь немножечко ума. Прямыми методами давления на судебные органы нельзя, но есть и другие возможности. Скажем так, "офис" презЕдента нанимает адвокатов, которые готовят иски против политических "конкурентов" и отстаивают эти иски в судах наравне с ответчиком, который тоже "запасается" адвокатами и в суде в открытом единоборстве решается вопрос о подсудности или не виновности ответчика. При этом адвокаты двух сторон должны иметь равные права и обязанности. А так как делает Зерро, через давление на судебные органы, он ничего не добьется, кроме того что его начнут нагибать всем миром.
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14.05.2020 14:33 Відповісти
Серпентарий абсолютно безграмотных, беспринципных, продажных и алчных без границ рукожопов, которым на Украину глубоко плевать! Бедствие, вирус, против которого карантин ввести трудно...
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14.05.2020 14:37 Відповісти
Мелкое мстительное чмо.
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14.05.2020 15:47 Відповісти
Караул, репрессии, нквд и гулаг!
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14.05.2020 17:42 Відповісти
Все как у тебя в казламордии.
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14.05.2020 23:12 Відповісти
не у меня, а всё, как у тебя в казламордии.
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20.05.2020 15:02 Відповісти
Сравнивая правление Петра Порошенка и Владимира Зеленского, я понял, чем отличается ПреЗИдент от ПреЗЕдента.
ПреЗИдент соЗИдает страну.
ПреЗЕдент проЗЕбывает ее.
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14.05.2020 17:45 Відповісти
Тогда,дебил кацапский,нужно врнуть Кучму!
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14.05.2020 19:58 Відповісти
Це втручання в діяльність прокурора і органу досудового розслідування. Крім того, це доказ того, що ці справи є політичними.
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14.05.2020 17:58 Відповісти
А хто така гаспажа Бєнєдіктава, расєйская п**да - разбойница? Може вона буде всією бандою керуваті.
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14.05.2020 18:07 Відповісти
Ага, атаманша, как у бременских музыкантов. Пих - пах, и вы покойники. Даже на рожу одинаковые
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14.05.2020 19:53 Відповісти
- Ну что кепка,посадим мародёра?
- Владалесандрович,он мне столько предложил,что я не смог отказаться,семья во Франции очень нуждается понимаетели.
- Ну тогда скажи ему пусть мне занесёт тоже,но побольше.Тогда может спокойно ехать в свой Липецк строить заводы,не тронем.
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14.05.2020 18:26 Відповісти
И шо? Уже уехал? Нет? Ты такой же лживый подонок как и твое зеленое ничтожество.
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14.05.2020 19:32 Відповісти
Шо там обсуждать? Тебе млрд, мне млрд и Пиня святее Папы Римского!!!
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14.05.2020 18:31 Відповісти
Свидетель на срок зеленского.
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14.05.2020 19:47 Відповісти
Рябошапка підтвердив, що "справи Порошенка" обговорювали із Зеленським - Цензор.НЕТ 2141
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14.05.2020 20:38 Відповісти
Почему я не доверяю Рябошапке, как и всем квартальшикам? Потому что преЗЕдент сказал официально: «Следующий генеральный прокурор 100% будет моим человеком, моим кандидатом, который будет поддержан парламентом." Им и стал Рябошапка.
Остался только вопрос, если "100% мой", значит были даны гарантии преданности; кому теперь он предан?
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14.05.2020 21:06 Відповісти
Цього кривавого диктатора Порошеску ще не посадили?
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14.05.2020 22:30 Відповісти
Его нет , а тебя на бутылку посадили.
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14.05.2020 23:11 Відповісти
гнилий і убогий той Рябошапка! як професіонал повний нуль!
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14.05.2020 21:26 Відповісти
зато ты профффессссиоАНАЛ
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14.05.2020 23:09 Відповісти
Рябошапка підтвердив, що "справи Порошенка" обговорювали із Зеленським - Цензор.НЕТ 2104
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14.05.2020 22:18 Відповісти
Копнули під дупу ногою, а тепер буде плакати і розказувати казки . Як все це по-українському. Тільки у нас можна срати, а потім звинуватити в лайні свого колегу.
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14.05.2020 22:45 Відповісти
....кремль вимагає у Вови посадити Порошенка..! Бл..ть,нехай тільки до нього доторкнуться хоча б пальцем з цих хто-небудь!?
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14.05.2020 22:56 Відповісти
Рябошапка підтвердив, що "справи Порошенка" обговорювали із Зеленським - Цензор.НЕТ 4713
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15.05.2020 01:50 Відповісти
нет у Зелинского методов против Петра Порошенко,разве,что кошелёк подбросить.
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15.05.2020 03:06 Відповісти
Тю! А як же вкрадені 450 млрд. грн. при бандитській ліквідації 105 банків. Може порохаті підкажуть куди ділись активи тих банків? А то виходить, що суми, співставні з держбюджетом, просто щезли в Великій чорній дірці центру Галактики. Шито крито і у всіх "чисті руки, які ніколи не крали" (с).

ЗЕлупа переслідує Баригу... Разом прийняли ЗЕкон про індульгенцію всім минулим і майбутнім злочинам НБУшного керівництва, Пеця тепер чистенький, Лєрка Аблігація з подєльніками теж, а пецомерзотники блажать про якесь "переслідування" їхнього Пеці Мародеровича. Тьху!
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15.05.2020 07:53 Відповісти
это и есть подброшенный кошелёк,жаль,что ты не понимаешь
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15.05.2020 12:03 Відповісти
Рябошапка підтвердив, що "справи Порошенка" обговорювали із Зеленським - Цензор.НЕТ 4432
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15.05.2020 07:53 Відповісти
Рябошапка підтвердив, що "справи Порошенка" обговорювали із Зеленським - Цензор.НЕТ 9298
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15.05.2020 08:31 Відповісти
Нагадую ключові надбання "комани" Петра Порошенко:

газ по 10 000 грн за тищу
доллор по 30
томос(хз що це таке)
офшори
зграя Свинарчуків
знищенні склади зі зброєю
злитий руснє мільйонник Донецьк та Іловайські котли під час параду.
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15.05.2020 11:40 Відповісти
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