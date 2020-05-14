Рябошапка подтвердил, что "дела Порошенко" обсуждали с Зеленским
Бывший Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил, что так называемые "дела Порошенко" обсуждались с президентом Зеленским.
Об этом он рассказал в интервью изданию "Левый Берег", передает Цензор.НЕТ.
Производства, открытые в ГБР против Порошенко, Зеленский обсуждал и с Ириной Венедиктовой, в то время главой ГБР, а теперь - Генеральным прокурором. Рябошапка отмечает, что преследования Порошенко напоминают ему времена Януковича, который тоже преследовал политических оппонентов.
"Такая история могла повториться. Ситуации где-то похожи", - говорит Рябошапка.
"Если никаких оснований нет, невозможно и привлечь к ответственности. Если они есть, тогда это можно делать. А делать так, как делали предыдущие власти, очевидно, нельзя. Я объяснял президенту, что, по крайней мере, по двум кейсам, в частности, по делу Высшего совета правосудия, что эти истории не являются перспективными. А Венедиктова рассказывала, что Генпрокурор блокирует работу ГБР", - вспоминает Рябошапка.
Он также подтвердил, что проект подозрения, подписанный Венедиктовой и переданный в Генпрокуратуру, был юридически безграмотным и не имел правовых перспектив.
"Документ был подготовлен следователями ГБР и прислан в Офис Генерального прокурора. Прокуроры просмотрели и в тот же вечер сказали, что это некачественный документ. Поэтому прислали в Государственное бюро расследований на доработку. Документ был весь исчерчен. Мало того, что там на самом деле не было доказательств, которые могли бы подтвердить преступления, в которых подозревался пятый президент. Так еще и юридически все было очень несовершенно оформлено", - рассказал Рябошапка.
Бывший Генпрокурор считает, что Ирина Венедиктова имеет недостаточный уровень квалификации для руководства правоохранительных органов. "Конкурс на руководителя ГБР она бы не выиграла, если бы он был честный и прозрачный. Потому что она не имеет необходимых качеств - ни моральных, ни профессиональных, чтобы этот конкурс выиграть. И, в принципе, ее поход в Верховный Суд это показал (в свое время Венедиктова не сумела пройти конкурс на должность судьи ВСУ. - Ред.), - напомнил Рябошапка.
Об этом свидетельствует, в частности, и юридическое качество проекта подозрения пятому президенту, который подготовило ГБР. Когда Ирина Венедиктова пыталась подписать его в Генпрокуратуре, ей объяснили, что подобные дела по подследственности относятся не к ГБР, а к НАБУ.
"Венедиктова не совсем хорошо разбирается в уголовном процессе. Думаю, она узнала о нарушении подследственности, когда мы обсуждали качество этого подозрения. Мы просто прочитали ей цитату из Уголовного процессуального кодекса, и она удивленно узнала, что это подследственность НАБУ. Поэтому пришлось отдать это дело в НАБУ. А Холодницкий исключил статью 364 УК из квалификации, чем частично подтвердил мою правоту, что там нет злоупотребления властью, и отправил дело обратно в ГБР", - объясняет Рябошапка.
Бывший Генпрокурор отметил, что у производств, которые "наплодило" ГБР против Порошенко, нет правовых перспектив.
"В тех 16 или 17 делах я ничего перспективного не вижу", - говорит Рябошапка.
О том, что Зеленский вмешивается в работу правоохранительных органов, стало известно после обнародования в СМИ так называемых "пленок Трубы". Из разговоров, записанных в кабинете бывшего директора ГБР Романа Трубы, следует, что офис Зеленского дает указания правоохранителям о преследовании Порошенко, а сам Зеленский проводит совещания с руководством силовых органов, где обсуждают эти дела.
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Пожизненное денежное содержание для судей предусмотрено рассматриваем в комитетах законопроектом.
14 мая комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты ветеранов собирается рассмотреть законопроект №3032 «О внесении изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей».
Как сообщили вопрос рассмотрения внесен в повестку дня заседания комитета.
В рассматриваемом проекте предлагается пожизненное денежное содержание судей в отставке. Вместе с ним парламентарии рассмотрят еще целый ряд проектов.
Законопроект №3032 предусматривает следующие размеры пожизненного ежемесячного содержания судей в отставке: каждый судья должен получать 50% судейского вознаграждения (оклада). А за каждый полный год работы в должности судьи свыше 20 лет размер ежемесячного пожизненного содержания будет увеличиваться на 2% от суммы денежного содержания судьи.
Так, например, судья с тридцатилетним стажем может претендовать на ежемесячные 70% оклада.
Порошенко может кому-то нравиться или не нравиться, но за время своей каденции он добился от коллективного Запада, что про Украину без Украины не говорят. И решения без нашего участия не принимают. И то, что вчера Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак летал в Берлин и обсуждал с немецкой стороной ситуацию по Донбассу, а еще вырабатывал какие-то совместные решения без Украины - это не просто тревожный сигнал. Это маркер того, что старый принцип присутствия Украины на таких переговорах больше не работает. Мы становимся наблюдателями, а не участниками процесса.
Участники «конструктивных» консультаций в Берлине «достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию ситуации», заявил Козак после окончания переговоров российскому телеканалу, а немецкая сторона это не опровергла.
Такая ситуация не может не настораживать Украину. Ведь исключение из процессов обсуждения любых действий по прекращению войны России против Украины на Донбассе не несёт нам ничего хорошего. Это очередной раз показыаает слабую переговорную позицию Украины сегодня. И это требует быстрой и жесткой реакции Украины в лице заявлений президента и МИДа о том, что подобное недопустимо и бесперспективно. Иначе через некоторое время мы увидим, что Ермак просто привозит из Минска или Москвы директивы, которые Украина будет молча выполнять. Мы должны быть стороной принятия решения, а не покорным исполнителем. А для этого надо занимать проактивную позицию, помнить о самоуважении и формировать свою повестку дня.
на флаге великобритании - ус отклеилсяметодичка устарела.
в любом другом случае, если бы к власти пришел действительно честный политик, первым делом он бы упрятал за решетку шоколадно-кучмовскую мафию лет на 100. А коли этого не произошло, приход Зеленского к власти - очередная ротация мафиозной верхушки. Или - Ширка
Вспомни, кто тебя выдвинул на эту должность.
ПреЗИдент соЗИдает страну.
ПреЗЕдент проЗЕбывает ее.
- Владалесандрович,он мне столько предложил,что я не смог отказаться,семья во Франции очень нуждается понимаетели.
- Ну тогда скажи ему пусть мне занесёт тоже,но побольше.Тогда может спокойно ехать в свой Липецк строить заводы,не тронем.
Остался только вопрос, если "100% мой", значит были даны гарантии преданности; кому теперь он предан?
ЗЕлупа переслідує Баригу... Разом прийняли ЗЕкон про індульгенцію всім минулим і майбутнім злочинам НБУшного керівництва, Пеця тепер чистенький, Лєрка Аблігація з подєльніками теж, а пецомерзотники блажать про якесь "переслідування" їхнього Пеці Мародеровича. Тьху!
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