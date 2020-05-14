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Рябошапка подтвердил, что "дела Порошенко" обсуждали с Зеленским

Рябошапка подтвердил, что

Бывший Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил, что так называемые "дела Порошенко" обсуждались с президентом Зеленским.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Левый Берег", передает Цензор.НЕТ.

Производства, открытые в ГБР против Порошенко, Зеленский обсуждал и с Ириной Венедиктовой, в то время главой ГБР, а теперь - Генеральным прокурором. Рябошапка отмечает, что преследования Порошенко напоминают ему времена Януковича, который тоже преследовал политических оппонентов.

"Такая история могла повториться. Ситуации где-то похожи", - говорит Рябошапка.

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"Если никаких оснований нет, невозможно и привлечь к ответственности. Если они есть, тогда это можно делать. А делать так, как делали предыдущие власти, очевидно, нельзя. Я объяснял президенту, что, по крайней мере, по двум кейсам, в частности, по делу Высшего совета правосудия, что эти истории не являются перспективными. А Венедиктова рассказывала, что Генпрокурор блокирует работу ГБР", - вспоминает Рябошапка.

Он также подтвердил, что проект подозрения, подписанный Венедиктовой и переданный в Генпрокуратуру, был юридически безграмотным и не имел правовых перспектив.

"Документ был подготовлен следователями ГБР и прислан в Офис Генерального прокурора. Прокуроры просмотрели и в тот же вечер сказали, что это некачественный документ. Поэтому прислали в Государственное бюро расследований на доработку. Документ был весь исчерчен. Мало того, что там на самом деле не было доказательств, которые могли бы подтвердить преступления, в которых подозревался пятый президент. Так еще и юридически все было очень несовершенно оформлено", - рассказал Рябошапка.

Бывший Генпрокурор считает, что Ирина Венедиктова имеет недостаточный уровень квалификации для руководства правоохранительных органов. "Конкурс на руководителя ГБР она бы не выиграла, если бы он был честный и прозрачный. Потому что она не имеет необходимых качеств - ни моральных, ни профессиональных, чтобы этот конкурс выиграть. И, в принципе, ее поход в Верховный Суд это показал (в свое время Венедиктова не сумела пройти конкурс на должность судьи ВСУ. - Ред.), - напомнил Рябошапка.

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Об этом свидетельствует, в частности, и юридическое качество проекта подозрения пятому президенту, который подготовило ГБР. Когда Ирина Венедиктова пыталась подписать его в Генпрокуратуре, ей объяснили, что подобные дела по подследственности относятся не к ГБР, а к НАБУ.

"Венедиктова не совсем хорошо разбирается в уголовном процессе. Думаю, она узнала о нарушении подследственности, когда мы обсуждали качество этого подозрения. Мы просто прочитали ей цитату из Уголовного процессуального кодекса, и она удивленно узнала, что это подследственность НАБУ. Поэтому пришлось отдать это дело в НАБУ. А Холодницкий исключил статью 364 УК из квалификации, чем частично подтвердил мою правоту, что там нет злоупотребления властью, и отправил дело обратно в ГБР", - объясняет Рябошапка.

Бывший Генпрокурор отметил, что у производств, которые "наплодило" ГБР против Порошенко, нет правовых перспектив.
"В тех 16 или 17 делах я ничего перспективного не вижу", - говорит Рябошапка.

О том, что Зеленский вмешивается в работу правоохранительных органов, стало известно после обнародования в СМИ так называемых "пленок Трубы". Из разговоров, записанных в кабинете бывшего директора ГБР Романа Трубы, следует, что офис Зеленского дает указания правоохранителям о преследовании Порошенко, а сам Зеленский проводит совещания с руководством силовых органов, где обсуждают эти дела.

Автор: 

Зеленский Владимир (21108) Порошенко Петр (19629) уголовное дело (2436) Рябошапка Руслан (409)


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Топ комментарии
+61
Кремль вимагає у Вовіка посадити Порошенка. От Вовік і старається.
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14.05.2020 12:22 Ответить
+47
Сейчас начнется вой на Зеболотах, а Скунс нам расскажет кака Порох купил Рябошапку. Но никого из них не будет интересовать почему не обсуждались дела против Медведчука, Бойко, Бени, Портнова
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14.05.2020 12:28 Ответить
+41
Я про те, що закидав йому Зю на дебатах.
Тепер нехай лопух відповідає, чому і досі копають бурштин.
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14.05.2020 12:28 Ответить
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Рябошапка підтвердив, що "справи Порошенка" обговорювали із Зеленським - Цензор.НЕТ 4071
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14.05.2020 13:04 Ответить
Это для вас не оправдание.
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14.05.2020 13:14 Ответить
Патрони мабуть закінчилися "стрілятися".
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14.05.2020 13:23 Ответить
А як жартували про "кулювлоба"...
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14.05.2020 13:30 Ответить
Ничего не поделаешь
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14.05.2020 13:18 Ответить
Респект пану президенту и его команде!
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14.05.2020 12:47 Ответить
кацапа, глубже нужно, тщательнее, а то так боярки не нальют
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14.05.2020 12:54 Ответить
Я, знаете, этого не люблю. Сбрехнут какую-нибудь ерунду, а потом человеку неприятности.
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14.05.2020 13:08 Ответить
😡Таких суддів як вовк ми будемо утримувати пожиттєво??? "Парламент хочет обязать украинцев содержать судей пожизненно"

Пожизненное денежное содержание для судей предусмотрено рассматриваем в комитетах законопроектом.

14 мая комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты ветеранов собирается рассмотреть законопроект №3032 «О внесении изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей».

Как сообщили вопрос рассмотрения внесен в повестку дня заседания комитета.

В рассматриваемом проекте предлагается пожизненное денежное содержание судей в отставке. Вместе с ним парламентарии рассмотрят еще целый ряд проектов.

Законопроект №3032 предусматривает следующие размеры пожизненного ежемесячного содержания судей в отставке: каждый судья должен получать 50% судейского вознаграждения (оклада). А за каждый полный год работы в должности судьи свыше 20 лет размер ежемесячного пожизненного содержания будет увеличиваться на 2% от суммы денежного содержания судьи.

Так, например, судья с тридцатилетним стажем может претендовать на ежемесячные 70% оклада.
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14.05.2020 12:48 Ответить
"Тривожний маркер: Німеччина і Росія провели переговори щодо Донбасу без участі України"

Порошенко может кому-то нравиться или не нравиться, но за время своей каденции он добился от коллективного Запада, что про Украину без Украины не говорят. И решения без нашего участия не принимают. И то, что вчера Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак летал в Берлин и обсуждал с немецкой стороной ситуацию по Донбассу, а еще вырабатывал какие-то совместные решения без Украины - это не просто тревожный сигнал. Это маркер того, что старый принцип присутствия Украины на таких переговорах больше не работает. Мы становимся наблюдателями, а не участниками процесса.

Участники «конструктивных» консультаций в Берлине «достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию ситуации», заявил Козак после окончания переговоров российскому телеканалу, а немецкая сторона это не опровергла.

Такая ситуация не может не настораживать Украину. Ведь исключение из процессов обсуждения любых действий по прекращению войны России против Украины на Донбассе не несёт нам ничего хорошего. Это очередной раз показыаает слабую переговорную позицию Украины сегодня. И это требует быстрой и жесткой реакции Украины в лице заявлений президента и МИДа о том, что подобное недопустимо и бесперспективно. Иначе через некоторое время мы увидим, что Ермак просто привозит из Минска или Москвы директивы, которые Украина будет молча выполнять. Мы должны быть стороной принятия решения, а не покорным исполнителем. А для этого надо занимать проактивную позицию, помнить о самоуважении и формировать свою повестку дня.
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14.05.2020 12:50 Ответить
зеленый клоун уже достаточно показал, что его присутствие на переговорах не имеет никакого смысла. Разве что "пошутит" пару раз про писи и попы
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14.05.2020 14:29 Ответить
Какой толк теперь уже от твоих откровений. Вас всех в охапку, включая клоуна, и на свалку истории--правда вами не побрезговала бы и обыкновенная мусорная .
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14.05.2020 12:50 Ответить
Война будет, это как пить дать.Будет драка!
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14.05.2020 13:11 Ответить
Нечего особо дискутировать. Все они одним миром мазаны, что мафиози, т.е. олигархи, что их ставленники. Ворон ворону глаз не выклюет. Прошедшие треть столетия тому подтверждение.
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14.05.2020 12:51 Ответить
-- А вы не знаете, что он про него сказал?
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14.05.2020 13:07 Ответить
имитация
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14.05.2020 12:54 Ответить
А знаете, в чем дело?
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14.05.2020 13:16 Ответить
Рошен хочет таким образом отмыть свои грязные трусишки, но и не только это. Поэтому сам же и заказал липовое "обвинительное" дело, которое ставит цель его же и реабилитировать в глазах общественности, стереть память о прошлых преступлениях.
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14.05.2020 13:28 Ответить
Рябошапка підтвердив, що "справи Порошенка" обговорювали із Зеленським - Цензор.НЕТ 4450
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14.05.2020 13:43 Ответить
Он не барыга, а политический диверсант вражеского государства. А зеленожопый клоун всего лишь его подставная фигура за которой он хочет отсидеться, чтобы на фоне клоуна выглядеть благодетелем и спасителем Украины. Чтобы стёрлась у людей память о 5 безнаказанно взорванных артскладах, тысяч погибших по его вине в Иловайске, Дебальцево, Аэропорту, тотальной коррупции в которой эта **** утопила Украну и т.д
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14.05.2020 14:18 Ответить
де токо берутся такие кристалльные дебилы?))
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14.05.2020 14:30 Ответить
Как все у зебобы хреново)
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14.05.2020 13:02 Ответить
Идея покушения проста, как колумбово яйцо.
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14.05.2020 13:15 Ответить
Рябошапка підтвердив, що "справи Порошенка" обговорювали із Зеленським - Цензор.НЕТ 7798
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14.05.2020 13:03 Ответить
Тоже всегда это подчеркивал) А в ответ как всегда)))
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14.05.2020 13:52 Ответить
Порошенко-на нари!
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14.05.2020 22:18 Ответить
У тебя на флаге великобритании - ус отклеился методичка устарела.
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14.05.2020 23:13 Ответить
Рябошапка скрурив Вовіка і генпрокуроршу у кривий ріг. Щоб вони тепер не робили по справах по відношенню до Порошенко - вони замовні і "намальовані" помстою. Вони йому не можуть простити за проукраїнську позицію. А от Вован уже намолотив злочинів за рік більше, чим Яник за 4 роки. А ці 4 роки президенства пройдуть, як 4 ночі і 4 дні і наступний генпрокурор дасть їм правову оцінку.
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14.05.2020 13:09 Ответить
Это такие мерзавцы, других таких в мире не сыщешь.
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14.05.2020 13:12 Ответить
Клоуны и их шутки бывают веселые и грустные, умные и глупые, злые и добрые. Нам избрали того, у которого сплошной "негатив". Так что удивляться нечему.
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14.05.2020 13:16 Ответить
Этого вполне достаточно
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14.05.2020 13:20 Ответить
Не прикидывайтесь идиотом.
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14.05.2020 13:18 Ответить
А он не прикидывается...
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14.05.2020 19:28 Ответить
да, так и есть
в любом другом случае, если бы к власти пришел действительно честный политик, первым делом он бы упрятал за решетку шоколадно-кучмовскую мафию лет на 100. А коли этого не произошло, приход Зеленского к власти - очередная ротация мафиозной верхушки. Или - Ширка
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14.05.2020 13:31 Ответить
В первую очередь убираются явные враги, чтобы не было в народе возмущений. А это жопоблок, медведчук, шарий и тд. А только потом можно говорить уже о порохе и то, клоун таких привел, что нужно и клоунскую партию вписать к медведчуковским и шариям.
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14.05.2020 21:02 Ответить
Рябошапка підтвердив, що "справи Порошенка" обговорювали із Зеленським - Цензор.НЕТ 1936
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14.05.2020 13:39 Ответить
на счет президента не знаю, но то что внедрение кремлевского политического диверсанта Пети начиналось с фсбшного кубла московского патриархата, где этот засранец проходил практику и ошивалася в роли начинающего провокатора, факт неоспоримый

Рябошапка підтвердив, що "справи Порошенка" обговорювали із Зеленським - Цензор.НЕТ 9182
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14.05.2020 14:26 Ответить
Та ты шо? Агент ФСБ? Ну надо же! Ну все, после этой твоей новости и, главное, свежей фотки, резко Зеленского начну любить.
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14.05.2020 15:51 Ответить
а за что же клоуна любить?
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14.05.2020 16:01 Ответить
Тут вопрос не за что , а во что .....любить
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14.05.2020 19:45 Ответить
ваЗЕлином при любви пользуйтесь, а то к проктологу от вас одни проблемы.
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14.05.2020 23:18 Ответить
БОБИКШАПКА, ты же был Генеральным прокурором Украины.
Вспомни, кто тебя выдвинул на эту должность.
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14.05.2020 13:47 Ответить
И что теперь? Он теперь обязан вовику все зализывать?)))
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14.05.2020 13:54 Ответить
зеля, ты?
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14.05.2020 19:08 Ответить
Андрей держи член бодрей.
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14.05.2020 23:19 Ответить
Ніби і зима закінчилась, а Рябошапки щось багато сьогодні.
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14.05.2020 13:53 Ответить
Безграмотный клоун и работает сам безмозгло и команду себе набирает безмозглую и молчаливо тупую!!
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14.05.2020 13:58 Ответить
Любой президент может начать дело против любого президента! Весь вопрос в том, как это завернуть. Президент может, должен и обязан защищать Конституцию, но.... Для этого надо иметь немножечко ума. Прямыми методами давления на судебные органы нельзя, но есть и другие возможности. Скажем так, "офис" презЕдента нанимает адвокатов, которые готовят иски против политических "конкурентов" и отстаивают эти иски в судах наравне с ответчиком, который тоже "запасается" адвокатами и в суде в открытом единоборстве решается вопрос о подсудности или не виновности ответчика. При этом адвокаты двух сторон должны иметь равные права и обязанности. А так как делает Зерро, через давление на судебные органы, он ничего не добьется, кроме того что его начнут нагибать всем миром.
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14.05.2020 14:33 Ответить
Серпентарий абсолютно безграмотных, беспринципных, продажных и алчных без границ рукожопов, которым на Украину глубоко плевать! Бедствие, вирус, против которого карантин ввести трудно...
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14.05.2020 14:37 Ответить
Мелкое мстительное чмо.
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14.05.2020 15:47 Ответить
Караул, репрессии, нквд и гулаг!
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14.05.2020 17:42 Ответить
Все как у тебя в казламордии.
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14.05.2020 23:12 Ответить
не у меня, а всё, как у тебя в казламордии.
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20.05.2020 15:02 Ответить
Сравнивая правление Петра Порошенка и Владимира Зеленского, я понял, чем отличается ПреЗИдент от ПреЗЕдента.
ПреЗИдент соЗИдает страну.
ПреЗЕдент проЗЕбывает ее.
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14.05.2020 17:45 Ответить
Тогда,дебил кацапский,нужно врнуть Кучму!
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14.05.2020 19:58 Ответить
Це втручання в діяльність прокурора і органу досудового розслідування. Крім того, це доказ того, що ці справи є політичними.
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14.05.2020 17:58 Ответить
А хто така гаспажа Бєнєдіктава, расєйская п**да - разбойница? Може вона буде всією бандою керуваті.
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14.05.2020 18:07 Ответить
Ага, атаманша, как у бременских музыкантов. Пих - пах, и вы покойники. Даже на рожу одинаковые
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14.05.2020 19:53 Ответить
- Ну что кепка,посадим мародёра?
- Владалесандрович,он мне столько предложил,что я не смог отказаться,семья во Франции очень нуждается понимаетели.
- Ну тогда скажи ему пусть мне занесёт тоже,но побольше.Тогда может спокойно ехать в свой Липецк строить заводы,не тронем.
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14.05.2020 18:26 Ответить
И шо? Уже уехал? Нет? Ты такой же лживый подонок как и твое зеленое ничтожество.
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14.05.2020 19:32 Ответить
Шо там обсуждать? Тебе млрд, мне млрд и Пиня святее Папы Римского!!!
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14.05.2020 18:31 Ответить
Свидетель на срок зеленского.
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14.05.2020 19:47 Ответить
Рябошапка підтвердив, що "справи Порошенка" обговорювали із Зеленським - Цензор.НЕТ 2141
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14.05.2020 20:38 Ответить
Почему я не доверяю Рябошапке, как и всем квартальшикам? Потому что преЗЕдент сказал официально: «Следующий генеральный прокурор 100% будет моим человеком, моим кандидатом, который будет поддержан парламентом." Им и стал Рябошапка.
Остался только вопрос, если "100% мой", значит были даны гарантии преданности; кому теперь он предан?
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14.05.2020 21:06 Ответить
Цього кривавого диктатора Порошеску ще не посадили?
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14.05.2020 22:30 Ответить
Его нет , а тебя на бутылку посадили.
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14.05.2020 23:11 Ответить
гнилий і убогий той Рябошапка! як професіонал повний нуль!
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14.05.2020 21:26 Ответить
зато ты профффессссиоАНАЛ
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14.05.2020 23:09 Ответить
Рябошапка підтвердив, що "справи Порошенка" обговорювали із Зеленським - Цензор.НЕТ 2104
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14.05.2020 22:18 Ответить
Копнули під дупу ногою, а тепер буде плакати і розказувати казки . Як все це по-українському. Тільки у нас можна срати, а потім звинуватити в лайні свого колегу.
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14.05.2020 22:45 Ответить
....кремль вимагає у Вови посадити Порошенка..! Бл..ть,нехай тільки до нього доторкнуться хоча б пальцем з цих хто-небудь!?
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14.05.2020 22:56 Ответить
Рябошапка підтвердив, що "справи Порошенка" обговорювали із Зеленським - Цензор.НЕТ 4713
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15.05.2020 01:50 Ответить
нет у Зелинского методов против Петра Порошенко,разве,что кошелёк подбросить.
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15.05.2020 03:06 Ответить
Тю! А як же вкрадені 450 млрд. грн. при бандитській ліквідації 105 банків. Може порохаті підкажуть куди ділись активи тих банків? А то виходить, що суми, співставні з держбюджетом, просто щезли в Великій чорній дірці центру Галактики. Шито крито і у всіх "чисті руки, які ніколи не крали" (с).

ЗЕлупа переслідує Баригу... Разом прийняли ЗЕкон про індульгенцію всім минулим і майбутнім злочинам НБУшного керівництва, Пеця тепер чистенький, Лєрка Аблігація з подєльніками теж, а пецомерзотники блажать про якесь "переслідування" їхнього Пеці Мародеровича. Тьху!
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15.05.2020 07:53 Ответить
это и есть подброшенный кошелёк,жаль,что ты не понимаешь
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15.05.2020 12:03 Ответить
Рябошапка підтвердив, що "справи Порошенка" обговорювали із Зеленським - Цензор.НЕТ 4432
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15.05.2020 07:53 Ответить
Рябошапка підтвердив, що "справи Порошенка" обговорювали із Зеленським - Цензор.НЕТ 9298
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15.05.2020 08:31 Ответить
Нагадую ключові надбання "комани" Петра Порошенко:

газ по 10 000 грн за тищу
доллор по 30
томос(хз що це таке)
офшори
зграя Свинарчуків
знищенні склади зі зброєю
злитий руснє мільйонник Донецьк та Іловайські котли під час параду.
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15.05.2020 11:40 Ответить
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