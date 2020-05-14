Вакцину від COVID-19 успішно випробували на макаках, тривають випробування на людях

Група молекулярних біологів і медиків з національних інститутів здоров'я США та Оксфорда під керівництвом професорки Оксфордського університету Сари Гілберт розробила вакцину ChAdOx1-nCoV-19.

За основу взяли вірусну вакцину британських вчених, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DT.ua.

Перевіривши її роботу на мишах, вчені приступили до дослідів на макаках-резусах, приматів, що мають повний набір всіх симптомів, характерних для розвитку коронавірусу у людини.

Спершу вчені ввели невеликі кількості вірусу в тіло шести приматів, дочекалися розвитку імунної відповіді. Після цього вони спробували заразити тварин справжнім коронавірусом.

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Досліди показали, що вакцина повністю захистила мавп від проникнення вірусу в їхні легені і розвитку пневмонії. Однак при цьому не заважала коронавірусу заражати клітини слизової оболонки носа приматів.

Крім того, вчені прийшли до висновку, що вакцинація не зробила імунітет приматів "посібником" коронавіруса і не викликала надмірно бурхливої імунної реакції, здатної стати причиною загибелі тварин або людей.

Це дозволило розпочати проведення першої фази клінічних випробувань на добровольцях ще 23 квітня. До 13 травня у них взяло участь більше тисячі жителів Британії.

"З цієї причини ми можемо з упевненістю сказати, що наш експеримент став важливим кроком на шляху до створення ефективної і безпечної вакцини від COVID-19", – підсумували біологи.