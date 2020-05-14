Вакцину від COVID-19 успішно випробували на макаках, тривають випробування на людях
Група молекулярних біологів і медиків з національних інститутів здоров'я США та Оксфорда під керівництвом професорки Оксфордського університету Сари Гілберт розробила вакцину ChAdOx1-nCoV-19.
За основу взяли вірусну вакцину британських вчених, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DT.ua.
Перевіривши її роботу на мишах, вчені приступили до дослідів на макаках-резусах, приматів, що мають повний набір всіх симптомів, характерних для розвитку коронавірусу у людини.
Спершу вчені ввели невеликі кількості вірусу в тіло шести приматів, дочекалися розвитку імунної відповіді. Після цього вони спробували заразити тварин справжнім коронавірусом.
Досліди показали, що вакцина повністю захистила мавп від проникнення вірусу в їхні легені і розвитку пневмонії. Однак при цьому не заважала коронавірусу заражати клітини слизової оболонки носа приматів.
Крім того, вчені прийшли до висновку, що вакцинація не зробила імунітет приматів "посібником" коронавіруса і не викликала надмірно бурхливої імунної реакції, здатної стати причиною загибелі тварин або людей.
Це дозволило розпочати проведення першої фази клінічних випробувань на добровольцях ще 23 квітня. До 13 травня у них взяло участь більше тисячі жителів Британії.
"З цієї причини ми можемо з упевненістю сказати, що наш експеримент став важливим кроком на шляху до створення ефективної і безпечної вакцини від COVID-19", – підсумували біологи.
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Нужно добавлять к этому - к сожалению ни один дамбасянен, илм дамбасранец не пострадал.
Только я б таких "игроков" сразу усыплял потому, что они представляют опасность для остальных.
Вот, как уважают вас наши патриоты.
А вот это как раз суперважная позитивная новость, ибо именно в этом и заключалось главное предостережение перед началом разработок. Держим кулаки - может пронесет!!!
https://thehill.com/changing-america/well-being/longevity/497667-cnn-to-feature-climate-change-activist-greta-thunberg
чи аналогічно хворіють з людьми -навряд.....
мало ще часу епідемія,тому подібної статистики КАТМА....
ала така процедура випробовування нових ЙМОВІРНИХ вакцин...
і досить невеликий шанс,що після того,як спрацювало на мавпах-спрацює на людях..
То есть умирать будут не от пневмонии, а примитивно захлебнувшись соплями...