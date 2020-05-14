Усі гроші МВФ підуть на покриття дефіциту держбюджету, - Смолій

Україна зможе отримати перший транш за новою програмою співпраці з МВФ в кінці травня – на початку червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю ВВС News Україна розповів глава НБУ Яків Смолій.

За його словами, до кінця року МВФ може надати Україні до 3,5 млрд доларів. Загальна сума програми, яка триватиме півтора роки, - близько 5 млрд доларів.

Він нагадав, що співпраця з фондом "відкриває двері для отримання додаткового фінансування від Світового банку, Європейської комісії та урядів Канади і Японії".

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"Якщо це скласти докупи, то може бути близько 6-6,5 млрд доларів", - зазначив Смолій.

Глава Нацбанку підкреслив, що загальна сума позик від МВФ, які Україна може отримати в 2020-2021 роках і за програмою stand-by, і за програмою розширеного фінансування, яка обговорювалася раніше, є однаковою.

"За попередньою домовленістю, всі суми, які ми обговорювали з МВФ та іншими донорами, будуть спрямовані до державного бюджету на покриття дефіциту", - додав він.