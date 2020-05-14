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Усі гроші МВФ підуть на покриття дефіциту держбюджету, - Смолій

Усі гроші МВФ підуть на покриття дефіциту держбюджету, - Смолій

Україна зможе отримати перший транш за новою програмою співпраці з МВФ в кінці травня – на початку червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю ВВС News Україна розповів глава НБУ Яків Смолій.

За його словами, до кінця року МВФ може надати Україні до 3,5 млрд доларів. Загальна сума програми, яка триватиме півтора роки, - близько 5 млрд доларів.

Він нагадав, що співпраця з фондом "відкриває двері для отримання додаткового фінансування від Світового банку, Європейської комісії та урядів Канади і Японії".

Також дивіться: Перший транш МВФ у розмірі $1,75 млрд може надійти до кінця травня, - Марченко. ВIДЕО

"Якщо це скласти докупи, то може бути близько 6-6,5 млрд доларів", - зазначив Смолій.

Глава Нацбанку підкреслив, що загальна сума позик від МВФ, які Україна може отримати в 2020-2021 роках і за програмою stand-by, і за програмою розширеного фінансування, яка обговорювалася раніше, є однаковою.

"За попередньою домовленістю, всі суми, які ми обговорювали з МВФ та іншими донорами, будуть спрямовані до державного бюджету на покриття дефіциту", - додав він.

Автор: 

держбюджет (2427) МВФ (3086) Смолій Яків (299)


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Топ коментарі
+15
На сколько при ПЕПо вырос гос дол?
Или тебе шо за щеку взять...шо про бидность полялякать?)))
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14.05.2020 16:51 Відповісти
+15
Все деньги МВФ пойдут на покрытие дефицита госбюджета, - Смолий - Цензор.НЕТ 894
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14.05.2020 16:52 Відповісти
+12
Кальмар безмозглый, ты еще про войну которую Порох начал забыл рассказать и миллиарды в казне которые он получил после Яныка на выплату пенсий и зарплат бюджетникам.
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14.05.2020 17:03 Відповісти
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А Ермаку новую машину купить не забудете?
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14.05.2020 16:46 Відповісти
Они тупо врут. Реальных денег не будет. Будет тупое перекредитование долга перед МВФ еще на год.
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14.05.2020 16:53 Відповісти
Оце діло. Накінець то нормальні петиції/реформи! А ви дивуєтесь, як можна було проголосувати за плісняву. Та отак.

Усі гроші МВФ підуть на покриття дефіциту держбюджету, - Смолій - Цензор.НЕТ 697
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14.05.2020 17:10 Відповісти
Похоже автор петиции в ноликах запутался.
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14.05.2020 17:15 Відповісти
Кому мільона не досталось - той не громадянин України. Це і є перепис населення...
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14.05.2020 17:18 Відповісти
Тобто на Зелену пилораму !!!)))
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14.05.2020 16:48 Відповісти
Петушило 5 лет по миру бабло клянчил.. Теперь другие евреи подтянулись.. Куда всё исчезает? Где покращення? Экономика в жопе, народ разбегается..
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14.05.2020 16:49 Відповісти
На сколько при ПЕПо вырос гос дол?
Или тебе шо за щеку взять...шо про бидность полялякать?)))
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14.05.2020 16:51 Відповісти
Про щёку, я так понял, ты понятную для себе тему затронул. Я тебя, гандон, на х2ю видал с государственным долгом и прочей официальной статистикой.
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14.05.2020 16:54 Відповісти
Да вы вообще всю статистику вертели, вам баранам кто больше халявы обещает за того и голосуете и пусть он хоть с путлером в десна долбится.
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14.05.2020 16:56 Відповісти
Дурень, ты про статистику пенсионерам расскажи, которые по 1600 гривен получают и миллионам работников, которые из страны уезжают. Или это не при Петушиле началось?
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14.05.2020 16:59 Відповісти
Кальмар безмозглый, ты еще про войну которую Порох начал забыл рассказать и миллиарды в казне которые он получил после Яныка на выплату пенсий и зарплат бюджетникам.
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14.05.2020 17:03 Відповісти
Та ты действительно баран, Валера с такой аргументацией. Так и Зеля не миллиарды от Пети получил, и войну не отменили. Его тоже в жопу лизни.
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14.05.2020 17:05 Відповісти
100 тыс и 120 миллиардов, и правда какая разница 😂. А я забыл тебе же имбицилу пох на статистику)))
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14.05.2020 17:12 Відповісти
Имбицил, Валера, тот, кто читает статистику. а не смотрит вокруг себя.
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14.05.2020 17:15 Відповісти
😂😂😂😂А ты обычно видел до этого средства на казначейских счетах вокруг себя? Господи с кем я общаюсь? 😂😂😂Самому за себя стыдно
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14.05.2020 17:18 Відповісти
Официальная статистика тебе побоку))
Дальше не продолжай)))
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14.05.2020 16:57 Відповісти
Вам голосунам за ЗЕньку...ни логика....ни статистика....да и вообще здравый мысл и нах не нужен))))
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14.05.2020 17:26 Відповісти
Главные источники информации для зебуинов - мертвечуковские говноаналы и бабки на скамейке.После этого не стоит удивляться зебильной логике.
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14.05.2020 17:57 Відповісти
Найди здесь увеличение долгов. Только микроскоп возьми. Можешь даже кураторов позвать.

Усі гроші МВФ підуть на покриття дефіциту держбюджету, - Смолій - Цензор.НЕТ 2509
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14.05.2020 16:56 Відповісти
Глупенький, "кураторы", "ольгинские", что вы как под копирку барабаните? Своими словами пользуйся. Или своих нету? На хрена мне твоя таблица. если народ из страны бежит, как из чумного барака?
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14.05.2020 17:02 Відповісти
Ну если ты ссыкло при первом шухере сдрыснуть готов - это не вина Пороха.
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14.05.2020 17:04 Відповісти
И поганяло ж придумали холуи жидовитому вору - Порох. Почти, ****. Сагайдачный.
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14.05.2020 17:07 Відповісти
Ну с "жидовитым" ты лошарик себя совсем опустил, этот фейк даже твои кацапские братишки на фоне Зе не юзают. Ты смешной и скучный. Нах.
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14.05.2020 17:15 Відповісти
Да-да. слышали. Он ариец. Лизни его в жопу ещё разок.
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14.05.2020 17:16 Відповісти
Упоротым вроде тебя слова не доходят, у вас остатки мозгов перегреваются. Картинки для вас нагляднее и понятнее. Доказано эмпирически, теми-же выборами. Вы же выбрали тупую телекартинку, чего теперь пеняете?
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14.05.2020 17:08 Відповісти
Валера. а как ты определил кого я выбирал? Или для тебя, барана, все , кто против пети обязательно за зелю?
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14.05.2020 17:09 Відповісти
Васек, гуляй лесом. И так люмпену доходчиво?

Усі гроші МВФ підуть на покриття дефіциту держбюджету, - Смолій - Цензор.НЕТ 7405
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14.05.2020 17:24 Відповісти
Дурень, ты ответ понял? Или тебе лишь бы картинку влепить?
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14.05.2020 17:30 Відповісти
Сявка - гуляй лесом. Тут не наливают и не подают.
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14.05.2020 17:36 Відповісти
Основной скачок долга произошел при Юще: с 50 до 110 млрд долл.
После этого долг стал неконтролируемым, его невозможно отдать, только перекредитовывать.
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14.05.2020 17:02 Відповісти
А кто же при Юще экономикой рулил?
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14.05.2020 17:07 Відповісти
Усі гроші МВФ підуть на покриття дефіциту держбюджету, - Смолій - Цензор.НЕТ 835
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14.05.2020 17:08 Відповісти
Брехня. Кредити Тимошенка та Азарова давно повернуті. Тому, Яценюк з Гройсманом набрали не 5,2 мільярди, а всі 65,3 мільярди доларів.
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14.05.2020 18:48 Відповісти
Врешь. Статистика минфина и НБУ тебя полностью опровергает.
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14.05.2020 19:03 Відповісти
Отношение госдолга к ввп,это показатель,а не кто что брал.
У Тимохи это 35%.
У прошлой власти
2014=70,2
2015=79.4
2016=81.0
2017=71.8
2018=60,9
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14.05.2020 23:47 Відповісти
Ты только этого заЮлькам не говори, а то заклюют. Ну и Азиров там тоже маслечка подлил немало. А у новых лиц есть все шансы их перещеголять.
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14.05.2020 17:22 Відповісти
Уже 12 млрд. баксов за год. Верной дорогой идут товарищи -- прямо в задницу
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14.05.2020 17:26 Відповісти
Короче просрут и выведут в Оман)))
73% будут еще больше работать...
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14.05.2020 16:50 Відповісти
Скиздять як вПОПуредникі??))
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14.05.2020 16:50 Відповісти
ой *****)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Яша говорыть шо воровать не будет циркачи иобани)))
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14.05.2020 16:50 Відповісти
Дальше будет только хуже. ни о каком кредитовании для инвестирования и развития речь идти не будет и в дальнейшем, при растущих долгах и дифиците бюджета. Тоесть, если нам дадут его хотя бы проесть, то уже считай повезло, в другому случае это будет кредит на погашение другого кредита и так до бесконечности.
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14.05.2020 16:51 Відповісти
Все деньги МВФ пойдут на покрытие дефицита госбюджета, - Смолий - Цензор.НЕТ 894
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14.05.2020 16:52 Відповісти
Омани...Омани...Омани...
А дурнив пустии карманы)))
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14.05.2020 16:55 Відповісти
це бабло зебілам ще потрібно отримати...

https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2299701390334799?__tn__=K-R Давайте вспомним, что еще в августе прошлого года НБУ (коммуницировавший с МВФ) прогнозировал, что первый транш в 2 млрд долларов может быть получен к концу 2019 года. Но Игорь Валерьевич начал качать ситуацию, и у МВФ, и у условного коллективного Запада в целом возникло непонимание - где заканчивается Коломойский и начинается Зеленский. Более того, возникли подозрения, что Зеленский заканчивается там, где начинается Коломойский. И к слову, эти подозрения не развеяны до сих пор.Так вот, если бы кто-то кого-то не боялся, и кто-то от кого-то не зависел, то Украина к маю 2020 года могла бы получить уже два транша и войти в коронакризис с совсем другими ресурсами. Это можно было сделать еще тогда, в первые месяцы работы демонстративно прозападного Кабмина. МВФ благоволил к Зеленскому, и был готов давать деньги не на поддержание штанов и зачет долгов, а на структурные реформы. Их тогда еще ждали от Зеленского. И даже после показательных выступлений Игоря Валерьевича - поджога дома Гонтаревой, выигрыша ряда судебных процессов по «Привату», грабежа «Центрэнерго», «Укрэнерго» и «Укрнафты», показавших, что закон Коломойскому в Украине не писан, МВФ сохранил лояльность к Зеленскому, и согласовал программу в начале декабря.«Президент и правительство достигли впечатляющих результатов за последние несколько месяцев. МВФ готов поддерживать реформы в Украине. Фонд достиг договоренностей с украинским правительством о новой трехлетней программе расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд», заявила глава МВФ Георгиева 7 декабря. И уже тогда было озвучено условие - Коломойский. Сам факт возникновения этого условия - исключительная и полная вина Зеленского.

Так що МВФ так просто це бабло, та ще й на покриття дефіциту держбюджету так просто не надасть, ІМНО.
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14.05.2020 16:54 Відповісти
То есть, все деньги пойдут на покрытие карантина. Теперь всем понятно, почему главный санврач, министр МОЗ и премьер так суетятся о продлении карантина?
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14.05.2020 16:57 Відповісти
Усі гроші МВФ підуть на покриття дефіциту держбюджету, - Смолій - Цензор.НЕТ 9745
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14.05.2020 17:01 Відповісти
Кредит на погашение дефицита бюджета ? Гениально ! Плюс печатный станок и рефинанс. Все ляжет в одну корзину где-то к сентябрю - декабрю. Тогда циплят и посчитаем.
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14.05.2020 17:05 Відповісти
т.е. ни куя не на развитие страны, а не ПРОЕДАНИЕ
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14.05.2020 17:15 Відповісти
Не знаю, что сказать по этому поводу - в Уставе МВФ сказано, что деньги фонда идут исключительно на покрытие ВРЕМЕННЫХ разрывов во внешнем платежном балансе страны-заемщика. Это означает, что Смолий лукавит и говорит неправду видимо для того, чтобы поддержать морально гривню. МВФ не кредитует страны для покрытия дефицитов бюджета - это противоречит его принципам существования.
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14.05.2020 17:21 Відповісти
в Уставе МВФ сказано, что деньги фонда идут исключительно на покрытие ВРЕМЕННЫХ разрывов во внешнем платежном балансе страны-заемщика.
Верно. А разрыв в балансе произошел в тч и изза необходимости внешних долгов.

МВФ не кредитует страны для покрытия дефицитов бюджета - это противоречит его принципам существования.
Джентльмены как пишут Законы для остальных, так и трактуют их как желают. Напр, МВФ не кредитовал страны в состоянии дефолта. Но захотел и изменил это: Украина в состоянии дефолта с 2014, с момента отказа платить долги РФ. И ничего, продолжают кредитовать ....
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14.05.2020 19:39 Відповісти
Уточнение: ... изза необходимости выплаты внешних долгов.
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14.05.2020 19:41 Відповісти
Тогда они не имеют никакого морального права требовать от заемщика строгого выполнения всех условий Меморандумов и а установленный срок - если сами не выполняют положения своего Устава.
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15.05.2020 16:50 Відповісти
Тогда они не имеют никакого морального права требовать от заемщика строгого выполнения всех условий Меморандумов

Если джентльмен не может выиграть по правилам, он их всё равно не нарушает. Он их изменяет.
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15.05.2020 17:40 Відповісти
Ці зелені засланці МВФ профукають все .
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14.05.2020 17:29 Відповісти
Наример, на Аваковские французские вертолеты за 500млн евро!!!!? И несколько миллиардов на прокуратуру. При этом галоги хуже чем в рашке! и мы проигрываем войну за инвесторов. Иза госпидаров которые просто жирло свое не монут прикрыть и уменьшить траты.
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14.05.2020 17:30 Відповісти
а правдивыми словами - "мы все заберем себе"
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14.05.2020 17:52 Відповісти
Украина настолько СОЦИАЛЬНАЯ, что уже собственных налогов не хватает, чтоб прокормить трутней и паразитов)))
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14.05.2020 18:10 Відповісти
А как пафосно в адрес МВФ в кино про голобородька было произнесено :"Идите вы в жопу!"
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14.05.2020 18:17 Відповісти
Відверта брехня. МВФ не кредитую дефіцит держбюджету жодної країни світу. Мета цієї організації - забезпечення виконання зовнішніх зобов'язань. Всі кошти йдуть на поповнення резервів Нацбанку, проте без права їх витрачати.
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14.05.2020 18:50 Відповісти
Мы ваши деньги украли, а вам одолжили другие??? Как-то так???
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14.05.2020 19:30 Відповісти
Можно конечно ругать Зе за этот тупой выбор, но кто довел ситуацию до подобного выбора?
Кто брал несколько лет кредиты МВФ, не пускал их в развитие, и довел ситуацию до того, что, или дефолт, или брать кредиты, чтобы их гасить?
Вполне логично, что надо объявлять дефолт, раз не тянем. Ибо еще дальше засовывать голову в кредитную петлю, бессмысленно.
Вина Зе в том, что он потерял контроль над наполнением бюджета, точнее коррупцией. Недополучать в бюджет его треть - это идиотизм. Эти деньги кто то ведь получает!
А он на фальсификацию дела Шеремета, Черновол и Стерненко кинул силовиков, вместо того, чтобы прижать коррупционеров!
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14.05.2020 21:07 Відповісти
Нічого дивного для звичайних людей в цьому немає. Хіба тільки для пєтіних жополизів, яким світові спади економіки не мають значення , бо так треба гавкати, інакше їх цар не заплатить.
А не відомо вам, що таке світова економіка, і як Україна в ній залежна ? При вашому баризі було б те саме, або й гірше. І те, що там ваш петя розповідає про 2підставлене плече", а потім підставляє ногу в тому самому відеолайні й говорить про його "допомогу суспільству". Такі покидьки й гривні не дадуть, щоб не мати з неї собі вигоди.
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14.05.2020 23:07 Відповісти
 
 