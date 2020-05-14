Все деньги МВФ пойдут на покрытие дефицита госбюджета, - Смолий
Украина сможет получить первый транш по новой программе сотрудничества с МВФ в конце мая - начале июня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью ВВС News Україна рассказал глава НБУ Яков Смолий.
По его словам, до конца года МВФ может предоставить Украине до 3,5 млрд долларов. Общая сумма программы, которая продлится полтора года, - около 5 млрд долларов.
Он напомнил, что сотрудничество с фондом "открывает двери для получения дополнительного финансирования от Всемирного банка, Европейской комиссии и правительств Канады и Японии".
"Если это сложить вместе, то может быть около 6-6,5 млрд долларов", - отметил Смолий.
Глава Нацбанка подчеркнул, что общая сумма займов от МВФ, которые Украина может получить в 2020-2021 годах и по программе stand-by, и по программе расширенного финансирования, которая обсуждалась ранее, является одинаковой.
"По предварительной договоренности, все суммы, которые мы обсуждали с МВФ и другими донорами, будут направлены в государственный бюджет на покрытие дефицита", - добавил он.
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Или тебе шо за щеку взять...шо про бидность полялякать?)))
Дальше не продолжай)))
После этого долг стал неконтролируемым, его невозможно отдать, только перекредитовывать.
У Тимохи это 35%.
У прошлой власти
2014=70,2
2015=79.4
2016=81.0
2017=71.8
2018=60,9
73% будут еще больше работать...
А дурнив пустии карманы)))
https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2299701390334799?__tn__=K-R Давайте вспомним, что еще в августе прошлого года НБУ (коммуницировавший с МВФ) прогнозировал, что первый транш в 2 млрд долларов может быть получен к концу 2019 года. Но Игорь Валерьевич начал качать ситуацию, и у МВФ, и у условного коллективного Запада в целом возникло непонимание - где заканчивается Коломойский и начинается Зеленский. Более того, возникли подозрения, что Зеленский заканчивается там, где начинается Коломойский. И к слову, эти подозрения не развеяны до сих пор.Так вот, если бы кто-то кого-то не боялся, и кто-то от кого-то не зависел, то Украина к маю 2020 года могла бы получить уже два транша и войти в коронакризис с совсем другими ресурсами. Это можно было сделать еще тогда, в первые месяцы работы демонстративно прозападного Кабмина. МВФ благоволил к Зеленскому, и был готов давать деньги не на поддержание штанов и зачет долгов, а на структурные реформы. Их тогда еще ждали от Зеленского. И даже после показательных выступлений Игоря Валерьевича - поджога дома Гонтаревой, выигрыша ряда судебных процессов по «Привату», грабежа «Центрэнерго», «Укрэнерго» и «Укрнафты», показавших, что закон Коломойскому в Украине не писан, МВФ сохранил лояльность к Зеленскому, и согласовал программу в начале декабря.«Президент и правительство достигли впечатляющих результатов за последние несколько месяцев. МВФ готов поддерживать реформы в Украине. Фонд достиг договоренностей с украинским правительством о новой трехлетней программе расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд», заявила глава МВФ Георгиева 7 декабря. И уже тогда было озвучено условие - Коломойский. Сам факт возникновения этого условия - исключительная и полная вина Зеленского.
Так що МВФ так просто це бабло, та ще й на покриття дефіциту держбюджету так просто не надасть, ІМНО.
Верно. А разрыв в балансе произошел в тч и изза необходимости внешних долгов.
МВФ не кредитует страны для покрытия дефицитов бюджета - это противоречит его принципам существования.
Джентльмены как пишут Законы для остальных, так и трактуют их как желают. Напр, МВФ не кредитовал страны в состоянии дефолта. Но захотел и изменил это: Украина в состоянии дефолта с 2014, с момента отказа платить долги РФ. И ничего, продолжают кредитовать ....
Если джентльмен не может выиграть по правилам, он их всё равно не нарушает. Он их изменяет.
Кто брал несколько лет кредиты МВФ, не пускал их в развитие, и довел ситуацию до того, что, или дефолт, или брать кредиты, чтобы их гасить?
Вполне логично, что надо объявлять дефолт, раз не тянем. Ибо еще дальше засовывать голову в кредитную петлю, бессмысленно.
Вина Зе в том, что он потерял контроль над наполнением бюджета, точнее коррупцией. Недополучать в бюджет его треть - это идиотизм. Эти деньги кто то ведь получает!
А он на фальсификацию дела Шеремета, Черновол и Стерненко кинул силовиков, вместо того, чтобы прижать коррупционеров!
А не відомо вам, що таке світова економіка, і як Україна в ній залежна ? При вашому баризі було б те саме, або й гірше. І те, що там ваш петя розповідає про 2підставлене плече", а потім підставляє ногу в тому самому відеолайні й говорить про його "допомогу суспільству". Такі покидьки й гривні не дадуть, щоб не мати з неї собі вигоди.