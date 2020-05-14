Все деньги МВФ пойдут на покрытие дефицита госбюджета, - Смолий

Украина сможет получить первый транш по новой программе сотрудничества с МВФ в конце мая - начале июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью ВВС News Україна рассказал глава НБУ Яков Смолий.

По его словам, до конца года МВФ может предоставить Украине до 3,5 млрд долларов. Общая сумма программы, которая продлится полтора года, - около 5 млрд долларов.

Он напомнил, что сотрудничество с фондом "открывает двери для получения дополнительного финансирования от Всемирного банка, Европейской комиссии и правительств Канады и Японии".

"Если это сложить вместе, то может быть около 6-6,5 млрд долларов", - отметил Смолий.

Глава Нацбанка подчеркнул, что общая сумма займов от МВФ, которые Украина может получить в 2020-2021 годах и по программе stand-by, и по программе расширенного финансирования, которая обсуждалась ранее, является одинаковой.

"По предварительной договоренности, все суммы, которые мы обсуждали с МВФ и другими донорами, будут направлены в государственный бюджет на покрытие дефицита", - добавил он.

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