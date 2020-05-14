Культура найбільше постраждала від карантину, - в.о. міністра культури Фоменко
В.о. міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко заявила, що сфера культури найбільше постраждала від запровадженого у зв’язку протидією пандемії COVID-19 карантину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
"Я б говорила про те, що наразі відбувається з культурною, креативною сферою, оскільки найбільше постраждала від карантинних обмежень саме наша галузь, на жаль. Є 5 етапів виходу з карантину, та ми так чи інакше потрапляємо під ці етапи", - сказала вона.
За словами Фоменко, наразі прогноз щодо виходу з карантину може робитись не більше ніж на 100 днів.
"Всі етапи виходу з карантину по різним напрямкам залежать від епідемічного стану в державі", - констатувала вона.
Фоменко підкреслила, що є певні напрями, які потребують спеціальної уваги.
"Є питання мистецьких шкіл, мистецької освіти, вступу до вишів та таке інше, є питання театральних, концертних організацій, фестивалів, циркові організації, тобто там, де велике зібрання людей і необхідний тривалий процес репетицій для того, щоб у серпні або у вересні нормально запрацювати, люди мають зараз проводити репетиції і готуватися до сезону", - зауважила вона.
За словами Фоменко, етапність виходу закладів культури з карантину залежить від напрямків їхньої діяльності.
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