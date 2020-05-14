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Новини Коронавірус і карантин
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Культура найбільше постраждала від карантину, - в.о. міністра культури Фоменко

Культура найбільше постраждала від карантину, - в.о. міністра культури Фоменко

В.о. міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко заявила, що сфера культури найбільше постраждала від запровадженого у зв’язку протидією пандемії COVID-19 карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Я б говорила про те, що наразі відбувається з культурною, креативною сферою, оскільки найбільше постраждала від карантинних обмежень саме наша галузь, на жаль. Є 5 етапів виходу з карантину, та ми так чи інакше потрапляємо під ці етапи", - сказала вона.

За словами Фоменко, наразі прогноз щодо виходу з карантину може робитись не більше ніж на 100 днів.

"Всі етапи виходу з карантину по різним напрямкам залежать від епідемічного стану в державі", - констатувала вона.

Фоменко підкреслила, що є певні напрями, які потребують спеціальної уваги.

"Є питання мистецьких шкіл, мистецької освіти, вступу до вишів та таке інше, є питання театральних, концертних організацій, фестивалів, циркові організації, тобто там, де велике зібрання людей і необхідний тривалий процес репетицій для того, щоб у серпні або у вересні нормально запрацювати, люди мають зараз проводити репетиції і готуватися до сезону", - зауважила вона.

За словами Фоменко, етапність виходу закладів культури з карантину залежить від напрямків їхньої діяльності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кінотеатри плануємо відкрити на 4-5 етапі пом'якшення карантину, десь у липні, - в.о. міністра культури Фоменко

Автор: 

карантин (18172) культура (438) Фоменко Світлана (8) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Если страна выбирает клоуна, то культура там отсутствует вообще.
Как может пострадать пустое место?
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14.05.2020 17:20 Відповісти
ой, *** не смешите своей культурой. Тут людей убивают на улицах а убийц отпускают а вы о какой то культуре
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14.05.2020 17:27 Відповісти
Не культура, а те, кто КОРМЯТСЯ с того, что они САМИ называют "культурой"! А культура сама по себе никак "пострадать" не может, она всегда такая какая есть по факту и не может расматриваться отдельно без ее "носителей" (современного общества)!
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14.05.2020 17:30 Відповісти
Во время войны Черчиллю принесли на рассмотрение бюджет страны. Полистав документ, он спросил:

- А где же затраты на культуру?

- Так война же идёт! Какая культура?

- Если нет культуры, так зачем мы тогда воюем? - удивился Черчилль.
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14.05.2020 18:39 Відповісти
И.о.министра культуры фоменко. Культура не пострадала больше всех от карантина. Кто-то из ваших не получил финансы на провальное синема в прокате? Дурацкие мультяшки? Финансирование моды и прочих дуристик? Читали плачь вашей девы в резонансе ЦН.Не додали грантов, ой-ой, всё, всё пропало. Это не горе и не беда. Посмотрите на фермеров Юга. Вот там беда. НДС уменьшают под ноль для "продукта" культуры пострадавшей. Спасибо, что нам не навесили налог на культуру. Типа какого-то процента на мнимый доход. Как я переживаю за вас, и.о.министерка, почти не сплю.
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14.05.2020 18:23 Відповісти
какая такая культура поплавский и гопники с 95 кв . Ну не стыдно
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14.05.2020 19:55 Відповісти
От 95-го квартала культура уже давно на лопатках. КВНщина уже достала!
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14.05.2020 21:25 Відповісти
 
 