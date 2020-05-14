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Новости Коронавирус и карантин
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Культура больше всего пострадала от карантина, - и.о. министра культуры Фоменко

Культура больше всего пострадала от карантина, - и.о. министра культуры Фоменко

И.о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко заявила, что сфера культуры больше всего пострадала от введенного в связи противодействием пандемии COVID-19 карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Я бы говорила о том, что сейчас происходит с культурной, креативной сферой, поскольку больше всего пострадала от карантина именно наша отрасль, к сожалению. Есть 5 этапов выхода из карантина, и мы так или иначе попадаем под эти этапы", - отметила он.

По словам Фоменко, пока прогноз по выходу из карантина может делаться не более чем на 100 дней.

"Все этапы выхода из карантина по различным направлениям зависят от эпидемического положения в государстве", - подчеркнула она.

Фоменко отметила, что есть определенные направления, которые требуют специального внимания.

"Есть вопросы творческих школ, творческого образования, поступления в вузы и так далее, вопрос театральных, концертных организаций, фестивалей, цирковых организаций, то есть там, где большое собрание людей и необходим длительный процесс репетиций для того, чтобы в августе или в сентябре нормально заработать, люди должны сейчас репетировать и готовиться к сезону", - заявила она.

По словам Фоменко, этапность выхода учреждений культуры из карантина зависит от направлений их деятельности.

Также читайте: Кинотеатры планируем открыть на 4-5 этапе смягчения карантина, где-то в июле, - и.о. министра культуры Фоменко

Автор: 

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Если страна выбирает клоуна, то культура там отсутствует вообще.
Как может пострадать пустое место?
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14.05.2020 17:20 Ответить
ой, *** не смешите своей культурой. Тут людей убивают на улицах а убийц отпускают а вы о какой то культуре
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14.05.2020 17:27 Ответить
Не культура, а те, кто КОРМЯТСЯ с того, что они САМИ называют "культурой"! А культура сама по себе никак "пострадать" не может, она всегда такая какая есть по факту и не может расматриваться отдельно без ее "носителей" (современного общества)!
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14.05.2020 17:30 Ответить
Во время войны Черчиллю принесли на рассмотрение бюджет страны. Полистав документ, он спросил:

- А где же затраты на культуру?

- Так война же идёт! Какая культура?

- Если нет культуры, так зачем мы тогда воюем? - удивился Черчилль.
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14.05.2020 18:39 Ответить
И.о.министра культуры фоменко. Культура не пострадала больше всех от карантина. Кто-то из ваших не получил финансы на провальное синема в прокате? Дурацкие мультяшки? Финансирование моды и прочих дуристик? Читали плачь вашей девы в резонансе ЦН.Не додали грантов, ой-ой, всё, всё пропало. Это не горе и не беда. Посмотрите на фермеров Юга. Вот там беда. НДС уменьшают под ноль для "продукта" культуры пострадавшей. Спасибо, что нам не навесили налог на культуру. Типа какого-то процента на мнимый доход. Как я переживаю за вас, и.о.министерка, почти не сплю.
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14.05.2020 18:23 Ответить
какая такая культура поплавский и гопники с 95 кв . Ну не стыдно
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14.05.2020 19:55 Ответить
От 95-го квартала культура уже давно на лопатках. КВНщина уже достала!
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14.05.2020 21:25 Ответить
 
 