Культура больше всего пострадала от карантина, - и.о. министра культуры Фоменко

И.о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко заявила, что сфера культуры больше всего пострадала от введенного в связи противодействием пандемии COVID-19 карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Я бы говорила о том, что сейчас происходит с культурной, креативной сферой, поскольку больше всего пострадала от карантина именно наша отрасль, к сожалению. Есть 5 этапов выхода из карантина, и мы так или иначе попадаем под эти этапы", - отметила он.

По словам Фоменко, пока прогноз по выходу из карантина может делаться не более чем на 100 дней.

"Все этапы выхода из карантина по различным направлениям зависят от эпидемического положения в государстве", - подчеркнула она.

Фоменко отметила, что есть определенные направления, которые требуют специального внимания.

"Есть вопросы творческих школ, творческого образования, поступления в вузы и так далее, вопрос театральных, концертных организаций, фестивалей, цирковых организаций, то есть там, где большое собрание людей и необходим длительный процесс репетиций для того, чтобы в августе или в сентябре нормально заработать, люди должны сейчас репетировать и готовиться к сезону", - заявила она.

По словам Фоменко, этапность выхода учреждений культуры из карантина зависит от направлений их деятельности.

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