У зоні ООС від початку доби 7 обстрілів, втрат немає, - штаб

Окупанти від початку доби 7 разів відкривали вогонь по захисниках України. Наших військовослужбовців обстрілювали з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вів вогонь неподалік від Пісков і поблизу Авдіївки з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Захисників Верхньоторецька окупанти обстріляли з 82-мм мінометів і гранатометів різних систем.

По українських військовослужбовцях, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Хутору Вільного, ворог застосовував міномети 82-го калібру, а також станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

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По околицях Оріхового і Зайцевого російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Попри досягнуті домовленості, ворог продовжує збройні провокації, зокрема і з застосуванням забороненого озброєння. У відповідь на обстріли наші підрозділи, що обороняються, відкривали вогонь для припинення агресивних дій противника. Втрати окупантів уточнюються", - повідомили в штабі.





