В зоне ООС с начала суток 7 обстрелов, потерь нет, - штаб
Оккупанты с начала суток 7 раз открывали огонь по защитникам Украины. Наших военнослужащих обстреливали из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь неподалеку от Песков и у Авдеевки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Защитников Верхнеторецкого оккупанты обстреляли из 82-мм минометов и гранатометов различных систем.
По украинским военнослужащим, выполняющим задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Хутора Свободного, враг применял минометы 82-го калибра, а также станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
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По окрестностям Орехово и Зайцево российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Несмотря на достигнутые договоренности, враг продолжает вооруженные провокации, в том числе и с применением запрещенного вооружения. В ответ на обстрелы наши обороняющиеся подразделения открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника. Потери оккупантов уточняются", — сообщили в штабе.
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Вот как надо отвечать врагу на обстрелы https://censor.net.ua/news/3195538/patrioty_ichkerii_opublikovali_sbornik_luchshih_podryvov_na_minah_bronetehniki_rossiyiskih_okkupantov/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73748349
Власти Украины откровенно замалчивают трагедию и факт российской агрессии…
Президент Зеленский обязан выступить с протестом против направления Путиным на Донбасс спецназа ФСБ, и против применения для убийства украинцев биноклей Sagem JIM LR производства Франции. Дальнейшее молчание просто постыдно и оскорбляет Украину и память убитого российским спецназом сержанта Федченко.
Столь резкие оценки https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4035906773116255 высказал сегодня вечером в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
Сенсационное видео нашлемной камеры командира снайперской группы «Сокол» Центра специального назначения ФСБ РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), от огня которой 27 февраля погиб сержант 93-й бригады Владимир Федченко, к сожалению, не получило необходимой оценки президента Владимира Зеленского и Министерства иностранных дел Украины. Власти Украины откровенно замалчивают трагедию и факт российской агрессии. Этого нельзя допустить - необходимо широкое общественное осуждение.
- https://www.economics-prorok.com/2020/05/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD.html Установлен кадровый российский военный, убивший украинского воина на Донбассе. Видео
7 мая был опубликован факт применения российского спецназа на фронте, группа оснащена новейшими видами вооружений - на видео, захваченном бойцами 93-й бригады, заметна современная военная радиосвязь и даже мобильная система РЭБ для борьбы с дронами, разведка 93-й бригады в видеоролике идентифицировали все виды вооружений, выдающие российский спецназ:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcensor.net.ua%2Fnews%2F3194128%2Fustanovlen_rossiyiskiyi_naemnik_ubivshiyi_ukrainskogo_voina_na_fronte_unikalnoe_video%3Ffbclid%3DIwAR1T0X6HcDhN3Do9P-KVYymoi5XmKXg83AMrxJShjomelkfO8rnfKwqyzMQ&h=AT3Q4wLijsINa7oV4DU8S_Ynqdpt4c93LGI1yMIlWt41opY8oS8pLiiNd8BJ_oveBT7NvddzBslBmmhfIYbGpk3P2KzOO4v1efo73pBALqZzJnfaavkm1C3-8_3yAhxqPkLr6ojvMLoU8N-at8pX1ImbWg https://censor.net.ua/…/ustanovlen_rossiyiskiyi_naemnik_ubi…
Но известный болгарский волонтер и патриот Украины https://www.facebook.com/kalin.dimitrov.35574?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARB7uaHhwYjqXcOSfj2jC8GMdm7PqDEvSnFe9LGXoi4RkJoTfnlcPDm859mdTAphB1B3uwtnMO6E4lqU&fref=mentions Kalin Dimitrov обратил внимание на еще один весьма специфический прибор, который бойцы 93-й не идентифицировали, а это, на самом деле, самая скандальная деталь видео и самая дорогая деталь экипировки спецназа ФСБ, которую никак нельзя добыть из донбасской шахты, и который нельзя захватить у украинцев.
Это многофункциональный тепловизионный бинокль JIM LR компании Sagem (Франция), который официально закупался Российской федерацией, и состоит на вооружении спецназа ФСБ и спецназа Службы безопасности президента Путина в составе Федеральной службы охраны.
Sagem Jim LR - это один из самых современных и качественных приборов наблюдения поля боя, который входит в комплект экипировки современной французского бойца FELIN. На гражданском рынке такое не купишь - это только официальные военные поставки.
Бинокль имеет дневной и ночной каналы наблюдения, лазерный дальномер, магнитный компас, GPS-приемник и лазерный указатель.
Он позволяет обнаруживать машину на дистанции до 18 километров, и человека на дистанции до 7 километров. При этом автоматически определяются свои координаты и координаты цели, дистанция, азимут, и мгновенно передаются на другие устройства, с которыми прибор коммутируется. У бинокля дистанционный модуль управления, снайпер может не выглядывать для наблюдения из окопа.
На видео российский снайпер как раз обеспечивает наладку устройства для дистанционного управления, перед тем как выставить бинокль на бруствер траншеи.
Стоимость бинокля JIM LR с охлаждаемой матрицей, для длительного наблюдения - около 80 тысяч евро. И военторге это не купишь.
Вот фоторепортаж с соревнований Федеральной службы охраны РФ по снайпингу имени капитана Владимира Берлина в декабре 2014-го года: https://allmulticam.ru/ https://allmulticam.ru/blogs/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B-%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0?fbclid=IwAR0JflHxo2VDbddzHWt_khZsLIZ_cTvKsiTbdR8jryr2WN-cU9E6riEI8YM …/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%…
На соревнованиях участвовали лучшие российские снайперы из разных спецназов. И мы видим фото бинокля Sagem JIM LR - фото подписано, и кстати, там же хорошо видна винтовка фирмы «Акьюраси интернешнл» калибра 338, которую использовал снайпер ФСБ из группы «Сокол». Вполне вероятно, что они же и принимали участие в тех соревнованиях.
К сожалению, приборов класса Sagem JIM LR на вооружении украинских спецподразделений буквально несколько единиц, системных закупок нет. Большинство наших снайперов не обеспечены современными тепловизионными приборами наблюдения и прицелами. Хотя в Украине есть компания «Арчер», которая могла бы при стабильных госзаказах и долгосрочном планировании обеспечить поставки большого числа прицелов и приборов наблюдения. и разработать бинокли класса JIM LR. Но все это требует государственных программ, долгосрочных.
Руководство Украины обязано выразить протест РФ, а не позорно замалчивать очередной демонстративный факт российской агрессии.
Зеленский не высказал сочувствия семье погибшего от российской пули Федченко - хотя ответственность за его гибель несет в полной мере как Главнокомандующий, при котором российский спецназ безнаказанно воюет на Донбассе, и при котором украинские снайперы не получают необходимое вооружение для контрснайперской борьбы.
Если президент Владимир Зеленский уважает себя и свою страну, а не является мальчиком для битья для Путина, он обязан осудить факт российской агрессии, ведь это видео показывает, что болтовня о мире - полный фейк. Россия наращивает усилия, чтобы убивать украинцев!
- https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0.html Как Зеленский с его сивохами продвигают путинский «мирный план»
МИД Украины обязан выразить протест Франции и потребовать прекратить поставки вооружений для убийства украинцев в РФ. Без поставок запасных частей россияне не смогли бы столько лет эксплуатировать бинокли. Есть веские подозрения, что Sagem может нарушать эмбарго на поставки вооружений в РФ. Этот вопрос требует расследования.