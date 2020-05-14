В зоне ООС с начала суток 7 обстрелов, потерь нет, - штаб

Оккупанты с начала суток 7 раз открывали огонь по защитникам Украины. Наших военнослужащих обстреливали из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь неподалеку от Песков и у Авдеевки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Защитников Верхнеторецкого оккупанты обстреляли из 82-мм минометов и гранатометов различных систем.

По украинским военнослужащим, выполняющим задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Хутора Свободного, враг применял минометы 82-го калибра, а также станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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По окрестностям Орехово и Зайцево российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Несмотря на достигнутые договоренности, враг продолжает вооруженные провокации, в том числе и с применением запрещенного вооружения. В ответ на обстрелы наши обороняющиеся подразделения открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника. Потери оккупантов уточняются", — сообщили в штабе.

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