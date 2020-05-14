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Зеленський не ветуватиме податковий закон, документ набере чинності найближчим часом, - заступниця голови ОП Ковалів

Зеленський не ветуватиме податковий закон, документ набере чинності найближчим часом, - заступниця голови ОП Ковалів

Закон про зміни до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей (№1210) набуде чинності найближчим часом.

Про це заступниця керівника Офісу президента України Юлія Ковалів сказала в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ухвалений парламентом законопроект дасть змогу продовжити реформування Державної податкової служби шляхом перетворення її на єдину юридичну особу та підвищення прозорості її діяльності. Крім того, законопроект містить низку важливих норм, спрямованих на вдосконалення системи адміністрування податків, передбачає імплементацію положень плану BEPS з боротьби з розмиванням податкової бази, розширює інвестиційні стимули шляхом введення прискореної амортизації тощо", - зазначила вона.

Ковалів наголосила, що виклики для бізнесу, пов'язані з пандемією COVID-19, потребують відповіді і від фіскальних органів.

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"У найкоротші терміни планується внесення до парламенту законодавчих ініціатив, спрямованих на спрощення адміністрування податків, врегулювання термінів впровадження нових фіскальних інструментів, виходячи з економічної ситуації, пов'язаної з карантинними обмеженнями в Україні та світі, посилення прозорості та підзвітності діяльності податкової служби і зменшення розмірів штрафів", - наголосила вона.

Раніше про те, що Зеленський нібито збирається ветувати закон №1210, повідомив уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко.

Як повідомлялося, Верховна Рада 16 січня цього року ухвалила закон із поправками до Податкового кодексу, який передбачає, зокрема, скасування "соєвих правок", через які експортери сої та ріпаку втратили право на відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).

Законопроєкт №1210 підтримали 283 народні депутати.

Автор: 

вето (195) закон (2846) Зеленський Володимир (24607) податки (3919) Ковалів Юлія (70)


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Топ коментарі
+14
Саакашвили назначили на должность и в Украину прилетел его дружбан Григория (Гечо) Харцилава. Собственно он никакой не Харцилава и не какой не грузин. Настоящее имя этого человека Касым Юсеф и он курд по национальности. Точнее курд-иезид. Касым Юсеф - специалист по "серым" и "темным" международным трансзакциям с обналичиванием больших сумм денег в национальных валютах по заказу. Появление этого специалиста в Украине означает что, во-первых - кому то нужны очень большие объемы наличных денег и во-вторых - средства для обналичивании находятся за пределами Украины (иначе пользовались своими обнальщиками) и недоступны по каким то причинам клиенту. Скорее всего речь опять идет о вкладав в оманские банки. Ближний Восток, банковские системы с отрицательным международным рейтингом - это, как раз среда активности г-на Юсефа.
СОВПАДЕНИЕ? НЕ ДУМАЮ.
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14.05.2020 21:27 Відповісти
+5
Як правило у таких законах повно протиріч з іншими законами тому, що дуже у СН дуже погані юристи.
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14.05.2020 21:29 Відповісти
+4
У них все так. Не могут договориться даже врать одинаково

Зеленський не ветуватиме податковий закон, документ набере чинності найближчим часом, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 6394
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14.05.2020 22:00 Відповісти
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Саакашвили назначили на должность и в Украину прилетел его дружбан Григория (Гечо) Харцилава. Собственно он никакой не Харцилава и не какой не грузин. Настоящее имя этого человека Касым Юсеф и он курд по национальности. Точнее курд-иезид. Касым Юсеф - специалист по "серым" и "темным" международным трансзакциям с обналичиванием больших сумм денег в национальных валютах по заказу. Появление этого специалиста в Украине означает что, во-первых - кому то нужны очень большие объемы наличных денег и во-вторых - средства для обналичивании находятся за пределами Украины (иначе пользовались своими обнальщиками) и недоступны по каким то причинам клиенту. Скорее всего речь опять идет о вкладав в оманские банки. Ближний Восток, банковские системы с отрицательным международным рейтингом - это, как раз среда активности г-на Юсефа.
СОВПАДЕНИЕ? НЕ ДУМАЮ.
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14.05.2020 21:27 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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14.05.2020 21:27 Відповісти
Президент Владимир Зеленский намерен наложить вето на принятый ранее Верховной Радой налоговый закон №1210, сопроводив своими предложениями.Об этом сообщил уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко

Источник: https://censor.net/n3195600
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14.05.2020 21:27 Відповісти
А еще одного налога не желаете? Будет.

Зеленський не ветуватиме податковий закон, документ набере чинності найближчим часом, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 1049
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14.05.2020 21:53 Відповісти
И еще "по многочисленным просьбам" для аграриев

Зеленський не ветуватиме податковий закон, документ набере чинності найближчим часом, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 7337
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14.05.2020 21:54 Відповісти
И чтобы окончательно добить фермеров

".... Міністерство економрозвитку хоче встановити на всю сільськогосподарську техніку в країні спеціальне обладнання, яке буде реєструвати обсяг зібраного врожаю і передавати ці дані відомству. Для приватної компанії-партнера міністерства передбачено винагороду за сервісне обслуговування цього обладнання в розмірі 1 долар з кожної зібраної тонни, що в масштабах галузі тільки на зернових становить 70 млн доларів.

https://bykvu.com/ua/mysli/hosudarstvo-v-smartfone-kak-spylyt-70-myllyonov-dollarov-na-kontrole-za-zernom/
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14.05.2020 21:56 Відповісти
Як правило у таких законах повно протиріч з іншими законами тому, що дуже у СН дуже погані юристи.
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14.05.2020 21:29 Відповісти
Зеленский не будет ветировать налоговый закон, документ вступит в действие в ближайшее время, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 8114
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14.05.2020 21:30 Відповісти
🤣
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14.05.2020 21:45 Відповісти
не пойняв!!! так буде ветувати чи не буде?
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14.05.2020 21:38 Відповісти
У них все так. Не могут договориться даже врать одинаково

Зеленський не ветуватиме податковий закон, документ набере чинності найближчим часом, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 6394
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14.05.2020 22:00 Відповісти
Приступайте к реформированию держпраци - там все взяточники,путинский андроповец ревка создал самый коррумпированный орган в стране.
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14.05.2020 21:40 Відповісти
дьявол кроется в деталях
видя профессионализм и азарт "слуг" и охфиса...как-то хотелось бы услышать мнение настоящих профи (и лучше закордонных)
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14.05.2020 21:43 Відповісти
Буду, не буду... Шпана.
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14.05.2020 22:27 Відповісти
Обезьяна с голым задом заходит в банк и говорит,дайте 10 долларов до получки.Банкир помотрел на зверя.и говорит,что умеешь делать?Работаю Шутом.бабло валит от быдла тоннами.но сейчас Путлер КороНвиRUS ПРИКАЗАЛИ ВВЕСТИ НА 90 ДНЕЙ. БАСТУЮ,ДАЙТЕ ДЕСЯТКУ ЧУВАКИ...ОТДАМ,ЗУБ ДАЮ...
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14.05.2020 22:31 Відповісти
Сайт:одна бабка сказала.
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14.05.2020 22:58 Відповісти
С одной стороны кричат развитие бизнеса,
а с другой всякие гадости принимают.

Закон преврати в непонятно что. Надо было только изменения про тарифы с ископаемых поднять, а они специально нашпиговали другими изменениями, которые действительно вредят бизнесу. Сволочи!
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15.05.2020 11:14 Відповісти
 
 