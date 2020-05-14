Зеленський не ветуватиме податковий закон, документ набере чинності найближчим часом, - заступниця голови ОП Ковалів

Закон про зміни до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей (№1210) набуде чинності найближчим часом.

Про це заступниця керівника Офісу президента України Юлія Ковалів сказала в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ухвалений парламентом законопроект дасть змогу продовжити реформування Державної податкової служби шляхом перетворення її на єдину юридичну особу та підвищення прозорості її діяльності. Крім того, законопроект містить низку важливих норм, спрямованих на вдосконалення системи адміністрування податків, передбачає імплементацію положень плану BEPS з боротьби з розмиванням податкової бази, розширює інвестиційні стимули шляхом введення прискореної амортизації тощо", - зазначила вона.

Ковалів наголосила, що виклики для бізнесу, пов'язані з пандемією COVID-19, потребують відповіді і від фіскальних органів.

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"У найкоротші терміни планується внесення до парламенту законодавчих ініціатив, спрямованих на спрощення адміністрування податків, врегулювання термінів впровадження нових фіскальних інструментів, виходячи з економічної ситуації, пов'язаної з карантинними обмеженнями в Україні та світі, посилення прозорості та підзвітності діяльності податкової служби і зменшення розмірів штрафів", - наголосила вона.

Раніше про те, що Зеленський нібито збирається ветувати закон №1210, повідомив уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко.

Як повідомлялося, Верховна Рада 16 січня цього року ухвалила закон із поправками до Податкового кодексу, який передбачає, зокрема, скасування "соєвих правок", через які експортери сої та ріпаку втратили право на відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).

Законопроєкт №1210 підтримали 283 народні депутати.