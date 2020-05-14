Зеленський не ветуватиме податковий закон, документ набере чинності найближчим часом, - заступниця голови ОП Ковалів
Закон про зміни до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей (№1210) набуде чинності найближчим часом.
Про це заступниця керівника Офісу президента України Юлія Ковалів сказала в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Ухвалений парламентом законопроект дасть змогу продовжити реформування Державної податкової служби шляхом перетворення її на єдину юридичну особу та підвищення прозорості її діяльності. Крім того, законопроект містить низку важливих норм, спрямованих на вдосконалення системи адміністрування податків, передбачає імплементацію положень плану BEPS з боротьби з розмиванням податкової бази, розширює інвестиційні стимули шляхом введення прискореної амортизації тощо", - зазначила вона.
Ковалів наголосила, що виклики для бізнесу, пов'язані з пандемією COVID-19, потребують відповіді і від фіскальних органів.
"У найкоротші терміни планується внесення до парламенту законодавчих ініціатив, спрямованих на спрощення адміністрування податків, врегулювання термінів впровадження нових фіскальних інструментів, виходячи з економічної ситуації, пов'язаної з карантинними обмеженнями в Україні та світі, посилення прозорості та підзвітності діяльності податкової служби і зменшення розмірів штрафів", - наголосила вона.
Раніше про те, що Зеленський нібито збирається ветувати закон №1210, повідомив уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко.
Як повідомлялося, Верховна Рада 16 січня цього року ухвалила закон із поправками до Податкового кодексу, який передбачає, зокрема, скасування "соєвих правок", через які експортери сої та ріпаку втратили право на відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).
Законопроєкт №1210 підтримали 283 народні депутати.
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СОВПАДЕНИЕ? НЕ ДУМАЮ.
Источник: https://censor.net/n3195600
".... Міністерство економрозвитку хоче встановити на всю сільськогосподарську техніку в країні спеціальне обладнання, яке буде реєструвати обсяг зібраного врожаю і передавати ці дані відомству. Для приватної компанії-партнера міністерства передбачено винагороду за сервісне обслуговування цього обладнання в розмірі 1 долар з кожної зібраної тонни, що в масштабах галузі тільки на зернових становить 70 млн доларів.
https://bykvu.com/ua/mysli/hosudarstvo-v-smartfone-kak-spylyt-70-myllyonov-dollarov-na-kontrole-za-zernom/
видя профессионализм и азарт "слуг" и охфиса...как-то хотелось бы услышать мнение настоящих профи (и лучше закордонных)
а с другой всякие гадости принимают.
Закон преврати в непонятно что. Надо было только изменения про тарифы с ископаемых поднять, а они специально нашпиговали другими изменениями, которые действительно вредят бизнесу. Сволочи!