Країнам Європи потрібно готуватися до другої хвилі COVID-19, - ВООЗ

Країнам Європи слід готуватися до другої хвилі коронавірусу і проявляти обережність під час скасування обмежувальних заходів, запроваджених через пандемію.

Про це заявив директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

"Я дуже стурбований з приводу подвійної хвилі: восени у нас може бути друга хвиля COVID-19 і ще одна - сезонного грипу або кору", - сказав він британському виданню The Independent.

Клюге нагадав, що пандемія коронавірусу не закінчилась, а тим часом 32 із 43 країн Європи, які раніше запровадили обмежувальні заходи через COVID-19, тепер послаблюють їх. За його словами, скасування подібних заходів має відбуватися поступово і акуратно. "Люди думають, що ізоляція завершена. Нічого не змінилося. Повний набір заходів з контролю за захворюваннями має залишитися чинним. Це ключова теза", - наголосив він.

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Однак водночас Клюге визнав, що "ізоляція не змінила ситуацію з вірусом", адже ні вакцини, ні лікування від нього немає.

Також він нагадав, що людству доведеться миритися з існуванням COVID-19, як і з багатьма іншими вірусами на Землі. Проте він додав, що, крім мутацій, які можуть зробити вірус небезпечнішим, може статися і така мутація, яка послабить його вірулентність і перетворить вірус на сезонне захворювання.

"Давайте сподіватися на краще і готуватися до гіршого", - резюмував Клюге.

Раніше в четвер кількість зафіксованих у світі смертей людей з коронавірусом COVID-19 перевищила позначку в 300 тис. Кількість заражених наближається до 4,5 млн. Понад 1,6 млн хворих вже одужали, що становить більше однієї третини всіх виявлених випадків захворювання на COVID-19.

Водночас фахівці раніше неодноразово зазначали, що цифри, які стосуються загальної кількості заражень - у реальності неточні, оскільки йдеться тільки про підтверджені медиками випадки. Насправді ця кількість істотно вища.