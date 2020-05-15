Країнам Європи потрібно готуватися до другої хвилі COVID-19, - ВООЗ
Країнам Європи слід готуватися до другої хвилі коронавірусу і проявляти обережність під час скасування обмежувальних заходів, запроваджених через пандемію.
Про це заявив директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна
"Я дуже стурбований з приводу подвійної хвилі: восени у нас може бути друга хвиля COVID-19 і ще одна - сезонного грипу або кору", - сказав він британському виданню The Independent.
Клюге нагадав, що пандемія коронавірусу не закінчилась, а тим часом 32 із 43 країн Європи, які раніше запровадили обмежувальні заходи через COVID-19, тепер послаблюють їх. За його словами, скасування подібних заходів має відбуватися поступово і акуратно. "Люди думають, що ізоляція завершена. Нічого не змінилося. Повний набір заходів з контролю за захворюваннями має залишитися чинним. Це ключова теза", - наголосив він.
Однак водночас Клюге визнав, що "ізоляція не змінила ситуацію з вірусом", адже ні вакцини, ні лікування від нього немає.
Також він нагадав, що людству доведеться миритися з існуванням COVID-19, як і з багатьма іншими вірусами на Землі. Проте він додав, що, крім мутацій, які можуть зробити вірус небезпечнішим, може статися і така мутація, яка послабить його вірулентність і перетворить вірус на сезонне захворювання.
"Давайте сподіватися на краще і готуватися до гіршого", - резюмував Клюге.
Раніше в четвер кількість зафіксованих у світі смертей людей з коронавірусом COVID-19 перевищила позначку в 300 тис. Кількість заражених наближається до 4,5 млн. Понад 1,6 млн хворих вже одужали, що становить більше однієї третини всіх виявлених випадків захворювання на COVID-19.
Водночас фахівці раніше неодноразово зазначали, що цифри, які стосуються загальної кількості заражень - у реальності неточні, оскільки йдеться тільки про підтверджені медиками випадки. Насправді ця кількість істотно вища.
Будь ласка, зачекайте...
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Но больше всего меня ошеломила статистика смертей по DEU !!!!
Смотрите сами....
Кол-во умерших ( только от короны) от вируса 7.884 из них кол-во пенсионного возраста 6 884 и только 1 046 (дети немного ) люди рабочего возраста (т.е. молодые и относительно молодые)....
Тут можно и задуматься 🤗
Правильный ник выбрали,дорогой товарищ !
аквариумная рыбка -Der Aquariumfisch или der Zierfisch
Но я говорю честно,что посмотрела в немецком словаре . Человек,проживший почти 20 лет здесь, но приехавший в немолодом возрасте....
Немецкий язык сложный. Сложнее английского,например. Это утверждает моя внучка.которая родилась здесь и пойдя в 2,5года в садик,умоляла говорить с ней по-немецки и это её "муттершпрахе" ( muttersprache) родной язык. Она по-русски говорит с ошибкам и часто спрашивае слова...🙂
Моего уровня хватает для бытового общения,обхожусь везде без переводчика.....Немцы меня понимают и я их тоже.... На мою жизнь хватит.....А с рыбками аквариумными никогда не сталкпвалась
Такой сервер называют "прокси-сервер" или сокращённо "прокси". "Под прокси" значит, что человек пользуется прокси-сервером.
Я,как говорит мой сын.,"продвинутый чайник" иногда сделаю что- то (например продлю антивирус) и сама не знаю как я это сделала.....😀
Недавно здесь , на ЦН , меня пытались научить картинки вводит в комменты, но я так и не поняла...
Закончится карантин у нас с мужем, придёт внучка,надеюсь, она поможет... У нас дополнительных 2 недели "доброврльной" изоляции...Из-за прихода полицейских без "немордника". Припёрлись в 12 ночи,без масок,а мы,от отропи,тоже забыли о масках и соблюдении дистанции..Была бытовуха у соседей ,этажом выше. Пришли спросить есть у нас к ним претензии. Уже одна прошла...
У нас, пожилых людей , особенно с заболеваниями(а у кого их в нашем возрасте нет?),очень трепетно берегут. Честно....Я не ожидала такого, даже,от Германии...
Ещё раз...Спасибо!
Для тех, кто в танке, ВОЗ -- совершенно прозрачная организация, ассоциативными донорами которой являются 200 стран участников, где в свою очередь, данные предоставляют министерства, частные и гос лаборатории, с огромными бюджетами. Это вам не на лавке у подъезда семечки лузгать и не фейки про тотальну зраду разгонять по интернетам.
А ваша так называемая перезагрузка, кхм, правда смешно, убить, чтоб потом возрождать, пытаясь нагнать утраченный уровень. Круто... Кому это надо, зачем, как это вообще работает? Как это контролируется? Ну бред же, у вас какое образование?
Бьются о кромку земли
Как наша любовь эти волны
Полынною горечью полны
И жажды счастливыми быть
Не утолить...." (с)
Но речь не об этом. Профинансировали строительство линий связи и производство телефонов - вот молодцы. Теперь загружайтесь на свои яхты, забирайте с собой своих бЛ*дей, и - в море, на тусовку.
Но нет. Вам подавай мировое господство по рецептам Маркса и Троцкого. Всем поставить штрих-коды на лоб. Каждому повесить в сортире гугл-лампочку, чтобы передавала информацию через 5G: когда человек посрать пошёл, и громко ли он там пердел.
Но, главное - макароно-вирус. Попытка осуществления всемирного коммуно-фашистского переворота. За которую вас ждёт Нюрнберг. Никуда вы не денетесь.
а мoже детей в школы и наплевать?так вот сразу и навсегда - за детей я не согласен!
Роберт Ф. Кеннеди-младший, председатель Children's Health Defense.
Оригінал його статті - тут
https://childrenshealthdefense.org/news/government-corruption/gates-globalist-vaccine-agenda-a-win-win-for-pharma-and-mandatory-vaccination/
До речі, нічого проти старих вакцин у нього не бачу, окрім використання тіомерсала як консерванта у вакцинах.
https://childrenshealthdefense.org/