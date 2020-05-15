УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9953 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
10 292 79

Країнам Європи потрібно готуватися до другої хвилі COVID-19, - ВООЗ

Країнам Європи потрібно готуватися до другої хвилі COVID-19, - ВООЗ

Країнам Європи слід готуватися до другої хвилі коронавірусу і проявляти обережність під час скасування обмежувальних заходів, запроваджених через пандемію.

Про це заявив директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

"Я дуже стурбований з приводу подвійної хвилі: восени у нас може бути друга хвиля COVID-19 і ще одна - сезонного грипу або кору", - сказав він британському виданню The Independent.

Клюге нагадав, що пандемія коронавірусу не закінчилась, а тим часом 32 із 43 країн Європи, які раніше запровадили обмежувальні заходи через COVID-19, тепер послаблюють їх. За його словами, скасування подібних заходів має відбуватися поступово і акуратно. "Люди думають, що ізоляція завершена. Нічого не змінилося. Повний набір заходів з контролю за захворюваннями має залишитися чинним. Це ключова теза", - наголосив він.

Також читайте: Коронавірус може стати ще одним ендемічним вірусом, який ніколи не зникне, - ВООЗ

Однак водночас Клюге визнав, що "ізоляція не змінила ситуацію з вірусом", адже ні вакцини, ні лікування від нього немає.

Також він нагадав, що людству доведеться миритися з існуванням COVID-19, як і з багатьма іншими вірусами на Землі. Проте він додав, що, крім мутацій, які можуть зробити вірус небезпечнішим, може статися і така мутація, яка послабить його вірулентність і перетворить вірус на сезонне захворювання.

"Давайте сподіватися на краще і готуватися до гіршого", - резюмував Клюге.

Раніше в четвер кількість зафіксованих у світі смертей людей з коронавірусом COVID-19 перевищила позначку в 300 тис. Кількість заражених наближається до 4,5 млн. Понад 1,6 млн хворих вже одужали, що становить більше однієї третини всіх виявлених випадків захворювання на COVID-19.

Водночас фахівці раніше неодноразово зазначали, що цифри, які стосуються загальної кількості заражень - у реальності неточні, оскільки йдеться тільки про підтверджені медиками випадки. Насправді ця кількість істотно вища.

Автор: 

ВООЗ (773) Європа (1905) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
Если не разогнать вашу банду глобалистских шестёрок, будет и третья, и четвёртая, и пятая.
показати весь коментар
15.05.2020 01:49 Відповісти
+14
Не знаю як ЄС, але Україна другого карантину не витримає.
показати весь коментар
15.05.2020 01:11 Відповісти
+13
https://censor.net/user/133794 Так і після цього буде повне дно.Після другого,буде розвал України на частини.
показати весь коментар
15.05.2020 01:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не знаю як ЄС, але Україна другого карантину не витримає.
показати весь коментар
15.05.2020 01:11 Відповісти
https://censor.net/user/133794 Так і після цього буде повне дно.Після другого,буде розвал України на частини.
показати весь коментар
15.05.2020 01:12 Відповісти
Частинам буле легше вижити, ніж цілому?
показати весь коментар
15.05.2020 07:54 Відповісти
Меня это очень удивило (была лучшего мнения о запасе "экономической прочности" Германии ), но здесь тоже потрескивание " по швам" идёт. А уж ежели Германия постанывает, то другие страны могут ,в скором времени , и завыть...
Но больше всего меня ошеломила статистика смертей по DEU !!!!
Смотрите сами....

Кол-во умерших ( только от короны) от вируса 7.884 из них кол-во пенсионного возраста 6 884 и только 1 046 (дети немного ) люди рабочего возраста (т.е. молодые и относительно молодые)....
Тут можно и задуматься 🤗






показати весь коментар
15.05.2020 04:31 Відповісти
У вас что-то с математикой:6884+1046=7930, а у вас 7884
показати весь коментар
15.05.2020 09:58 Відповісти
Это не у меня,а у"кукулятора" К вечеру уточню цифры И" не бейте меня по голове... Это у меня самое слабое место..."(с ) " Служебный роман"😆😄😉
показати весь коментар
15.05.2020 10:17 Відповісти
Ща, только зубы с полки заберем и уже готовы ))
показати весь коментар
15.05.2020 01:11 Відповісти
Только нашим параноикам об этом не говорите.. а то один баран всю каденцию на войне провисел а этот - на карантине подвиснит..
показати весь коментар
15.05.2020 01:18 Відповісти
Баран -это тот, кто не знает, что Украина находится в состоянии войны с февраля 2014 года и практически каждый день хоронит убитых на той войне.
показати весь коментар
15.05.2020 06:41 Відповісти
но тем не менее достаточно людей думаю, что никакой войны с рашей нет, есть внутренний конфликт с донбасситским ополчением...так и с короной--сейчас придут тролляки и расскажут, что никакакого опасного вируса нет, пенсионеры и так могут умереть в любой момент
показати весь коментар
15.05.2020 08:26 Відповісти
Це неймовірне знущання над людьми. Невже люди будуть терпіти безпідставні карантини? І ці всі заборони. Невже не видно, що справжня мета це тотальний контроль за людьми обмеження прав і свобод людей і тотальна подальша вакцинація. Ще й більше того примусова. А що буде в тих вакцинах? Нікому не відомо. Чи не виявиться потім що це була масова стерилізація населення. Що вже біллі гейтса пророблював з жінками Африки. Чи параліч дітей в Індії -500 тисяч. Це все відомі і доказані факти, які звичайно глоюалістськими ЗМі замовчуються.
показати весь коментар
15.05.2020 01:24 Відповісти
Ваш коммент , вполне, в духе вашего кумира - " отца " белоруссов....
Правильный ник выбрали,дорогой товарищ !
показати весь коментар
15.05.2020 04:38 Відповісти
Вас,даже ,"бараном" нельзя назвать... Обижать скотинку не хочется....
показати весь коментар
15.05.2020 04:41 Відповісти
как в Германии обычно называют аквариумных рыбок?
показати весь коментар
15.05.2020 06:29 Відповісти
Странный вопрос , но отвечу...
аквариумная рыбка -Der Aquariumfisch или der Zierfisch

Но я говорю честно,что посмотрела в немецком словаре . Человек,проживший почти 20 лет здесь, но приехавший в немолодом возрасте....
Немецкий язык сложный. Сложнее английского,например. Это утверждает моя внучка.которая родилась здесь и пойдя в 2,5года в садик,умоляла говорить с ней по-немецки и это её "муттершпрахе" ( muttersprache) родной язык. Она по-русски говорит с ошибкам и часто спрашивае слова...🙂
Моего уровня хватает для бытового общения,обхожусь везде без переводчика.....Немцы меня понимают и я их тоже.... На мою жизнь хватит.....А с рыбками аквариумными никогда не сталкпвалась
показати весь коментар
15.05.2020 08:12 Відповісти
это был тест на "немца". здесь многие под прокси.
показати весь коментар
15.05.2020 08:15 Відповісти
Зате тест на "подумати" повністю провалений!
показати весь коментар
15.05.2020 08:53 Відповісти
"прокси."- А это что за "зверь"?😏Что это значит?
показати весь коментар
15.05.2020 09:17 Відповісти
Это когда человек связывается с "Цензором" не напрямую, а через промежуточный сервер (ПС). Информация сначала идёт на ПС, а с ПС на "Цензор". Т.о. Цензор не видит, где находится человек. Это позволяет повесить любой флажок.
Такой сервер называют "прокси-сервер" или сокращённо "прокси". "Под прокси" значит, что человек пользуется прокси-сервером.
показати весь коментар
15.05.2020 09:27 Відповісти
Спасибо.....! А то встречала термин и не понимала о чём речь....
Я,как говорит мой сын.,"продвинутый чайник" иногда сделаю что- то (например продлю антивирус) и сама не знаю как я это сделала.....😀
Недавно здесь , на ЦН , меня пытались научить картинки вводит в комменты, но я так и не поняла...
Закончится карантин у нас с мужем, придёт внучка,надеюсь, она поможет... У нас дополнительных 2 недели "доброврльной" изоляции...Из-за прихода полицейских без "немордника". Припёрлись в 12 ночи,без масок,а мы,от отропи,тоже забыли о масках и соблюдении дистанции..Была бытовуха у соседей ,этажом выше. Пришли спросить есть у нас к ним претензии. Уже одна прошла...
У нас, пожилых людей , особенно с заболеваниями(а у кого их в нашем возрасте нет?),очень трепетно берегут. Честно....Я не ожидала такого, даже,от Германии...
Ещё раз...Спасибо!
показати весь коментар
15.05.2020 23:20 Відповісти
Це точно Біллі Гейтц витворяє? не Путін?
показати весь коментар
15.05.2020 07:56 Відповісти
Мне вот любопытно подвесят ли прилюдно за причинное место данного представителя ВОЗ если осенью второй волны не будет?
показати весь коментар
15.05.2020 01:26 Відповісти
Думаете он там один такой грамотный? Сидит такой на службе у масонов с рептилоидами и готовит очередной коварный план?
Для тех, кто в танке, ВОЗ -- совершенно прозрачная организация, ассоциативными донорами которой являются 200 стран участников, где в свою очередь, данные предоставляют министерства, частные и гос лаборатории, с огромными бюджетами. Это вам не на лавке у подъезда семечки лузгать и не фейки про тотальну зраду разгонять по интернетам.
показати весь коментар
15.05.2020 07:10 Відповісти
И по Вашему мнению мне это должно сразу указать на просто супер ахриненный профессионализм его сотрудников? Сколько у них уже проколов было. Или зря Трамп с Помпео их критиковали? Так - от нехер делать.
показати весь коментар
15.05.2020 22:06 Відповісти
А ну всё, тогда точно марисане коронавирус придумали для уничтожения глобальной экономики, вот прям назло всем, самим себе в том числе, так как Трамп с Помпео что-то там критиковали, ну всё значит зрада зрадная и получается Трамп в числе жертв великого заговора. Слава критинизму!
показати весь коментар
15.05.2020 23:16 Відповісти
Ну марсиане тут я думаю ни причем. А вот просто задймайся глянув на ретроспективу - 2009 год мировой кризис. А что ему предшествовало? Вопрос. А вот и ответ - опля Пандемия гриппа H1N1 в 2009 году иначе свиной грипп. Каждые 10-12 лет охлаждают перегретую экономику. Чем не вариант мирового заговора?
показати весь коментар
16.05.2020 19:21 Відповісти
Знаете? нет, не знаете... Вирусы всегда были бичом цивилизаций и всегда появлялись там, где много людей, выкашивали города. Далеко ходить не надо -- испанка. Тот факт, что нас живет колоссально много на планете, что мы разносим заразу лучше любых крыс по всей планете, просто не может проходить бесследно. Вот только мы стали живучей, научились бороться с угрозой и не только лекарствами, но и методами сдерживания, средствами защиты.
А ваша так называемая перезагрузка, кхм, правда смешно, убить, чтоб потом возрождать, пытаясь нагнать утраченный уровень. Круто... Кому это надо, зачем, как это вообще работает? Как это контролируется? Ну бред же, у вас какое образование?
показати весь коментар
16.05.2020 21:51 Відповісти
Какой пафос. Какая, как говорится, пламенная речь. Умник, ану ответь мне когда последний раз вакцинировался от испанки. А то что я написал так - информация к размышлению. Никого ни к чему не принуждаю. Но задуматься стоит. Как цивилизация развивается и почему.
показати весь коментар
16.05.2020 23:44 Відповісти
Абсурдность теорий всемирных заговоров как минимум потому, что даже если есть некие заинтересованные лица, то разобравшись в их интересах, всё становится бессмысленным. Допустим есть некие 100 решал судеб, масоны или рептилоиды, правящих всем и вся, параллельно правительствам, институтам и министерствам сотен стран, как и выбором граждан, допустим, хрен с ним, решивших сократить население, убить экономику, руку себе отрубить, не важно. Давайте разберемся кто эти люди. То есть как минимум они сидят на финансовых потоках, то есть прямые выгодополучатели от стабильной развивающейся экономики, которым никоим образом не выгодна стагнация, форс мажоры и иные убытки, связанные с нехваткой кадров. Даже если учитывать, что страны из-за пандемии пострадали по разному, в разной степени, то и в этом случае, победителей здесь нет. Не выиграли Штаты у Китая, как и Китай у Штатов, это всех зацепило, все проиграли. Напоминает анекдот про волшебную муху, исполняющую желания, которые соседу исполнялись дважды. Убивать свою экономику, ради того, чтоб соседская пострадала в два раза больше, тупее идеи не придумать. За человеческие жизни и риски, за мутации вируса, за невозможность его контролировать вообще отдельная тема. Неужели вы на самом деле на столько наивны полагать, что знаете лучше всех тех тысяч, если не миллионов специалистов, занимающихся данной проблемой, спасающих ежедневно людские жизни? Вам сидя на диване виднее кто и как должен придерживаться карантина и вообще плевать чем все они там занимаются? Работы по ковид-19 ведутся в открытом доступе, лучшие умы мира делятся своими наработками, черпают опыт друг у друга, обмениваются данными, пока вы тут размышляете про безглазого соседа.
показати весь коментар
17.05.2020 00:40 Відповісти
Если не разогнать вашу банду глобалистских шестёрок, будет и третья, и четвёртая, и пятая.
показати весь коментар
15.05.2020 01:49 Відповісти
"Волны, катятся волны
Бьются о кромку земли
Как наша любовь эти волны
Полынною горечью полны
И жажды счастливыми быть
Не утолить...." (с)
показати весь коментар
15.05.2020 06:32 Відповісти
ежели бы не некая цепочка "глобалистских шестёрок", придумавших все эти интернеты и доставивших компьютер/смартфон из Тайваня/Китая тебе в кацапетовку, то ты, мурло тупое, не знающее значения слов (в частности слова "Глобализм") сейчас бы валенок на печи сосал круглые сутки, да колотушки от бабы своей принимал за пьянство беспробудное.
показати весь коментар
15.05.2020 21:00 Відповісти
По последним данным, телефоны, компьютеры и соответствующую инфраструктуру - всё это разрабатывают радиоинженеры, связисты, электронщики и т.д. (глобалисты имеют сугубо гуманитарное образование, и в основном их уровень умственного развития находится на уровне Карла Поппера и ему подобных обезьян).
Но речь не об этом. Профинансировали строительство линий связи и производство телефонов - вот молодцы. Теперь загружайтесь на свои яхты, забирайте с собой своих бЛ*дей, и - в море, на тусовку.
Но нет. Вам подавай мировое господство по рецептам Маркса и Троцкого. Всем поставить штрих-коды на лоб. Каждому повесить в сортире гугл-лампочку, чтобы передавала информацию через 5G: когда человек посрать пошёл, и громко ли он там пердел.
Но, главное - макароно-вирус. Попытка осуществления всемирного коммуно-фашистского переворота. За которую вас ждёт Нюрнберг. Никуда вы не денетесь.
показати весь коментар
16.05.2020 02:17 Відповісти
ты главное шапочку из фольги не снимай, а то всемирные коммуно-фашисты так и норовят покуситься на твой розовый и румяный тухес.
показати весь коментар
16.05.2020 12:28 Відповісти
Teбе засчитывается слиффф, трепло.
показати весь коментар
16.05.2020 12:45 Відповісти
о, сумасшедший в шапочке из фольги считает, что он с кем-то соревнуется и ему кто-то что-то слифффает... Забавно.
показати весь коментар
17.05.2020 11:16 Відповісти
Во как, мировой бандитизм во всех красе, репутация отводит сомнения, а глупых склонили так же, как попы воцерковленых. Как же удачно подвернулось все, скоморох у власти во время чумы, вот так повезло.
показати весь коментар
15.05.2020 03:51 Відповісти
воз жжет и вангует - он и правда назвал черное черным?
а мoже детей в школы и наплевать?так вот сразу и навсегда - за детей я не согласен!
показати весь коментар
15.05.2020 03:58 Відповісти
Почему-то вспомнилось...:" А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ..."
показати весь коментар
15.05.2020 04:44 Відповісти
Большое горе. Нужна вакцина и переосмысление человечности. Ничего не может иметь прощения, если нарушает status quo и должно международными органами жестоко пресекаться. ООН, ВОЗ должны быть не просто реформированы, а распущены и организованы заново на новых принципах. Всякие шрёдеры должны быть привлечены к суду, за поддержку террористических образований и нежелание из-за бабок сохранять мировое status quo. Сами же террористические образования должны быть жестко санкционированы. Большое горе.
показати весь коментар
15.05.2020 05:09 Відповісти
Сра--ныне леваки задрали проводят глобальные експерименты а взрослых нету
показати весь коментар
15.05.2020 05:32 Відповісти
Пандемия...
Странам Европы надо готовиться ко второй волне COVID-19, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9098
показати весь коментар
15.05.2020 05:58 Відповісти
Странам не только Европы... Странам всего мира нужно готовиться к Нюрнбергу-2. Я так называю процесс над организаторами массовых преступлений против человечности под видом дурантина. ВОЗ и прочие дурантинные организации должны быть признаны преступными вроде СС и гестапо.
показати весь коментар
15.05.2020 06:08 Відповісти
Странам Европы надо готовиться ко второй волне COVID-19, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1053
показати весь коментар
15.05.2020 06:58 Відповісти
Кроме этого на их совести эксперименты с вакцинами в Индии, Африке совместно с Гейтсами. Они чудят давно и безбожно. Этот карантин - просто следующий этап их деятельности.
показати весь коментар
15.05.2020 07:01 Відповісти
А може все-таки суд Лінча?
показати весь коментар
15.05.2020 08:54 Відповісти
Мне мой вариант мне нравится больше. Но если выбор стоит методами проф. Линча или никак. То безусловно методами проф. Линча.
показати весь коментар
15.05.2020 08:58 Відповісти
Так надійніше ,заодно адвокати перед смертю не піднімуть бабла!
показати весь коментар
15.05.2020 09:01 Відповісти
Оно-то так. Но мне очень хотелось бы иметь протоколы допросов и прочие результаты работы следователей и Ко. Для того чтобы "больше никогда".
показати весь коментар
15.05.2020 09:07 Відповісти
Щоб "больше никогда"- треба запровадити меритократію! І тоді бути дурнем стане немодно,та й непотрібно . Так можна реалізувати принцип- від кожного по можливостях ,кожному по потребах.
показати весь коментар
15.05.2020 09:16 Відповісти
От власти сами не отрекаются и ВОЗ тому подтверждение. Кто они были? НИКТО. А теперь властвуют миром благодаря COVID-19, дают рекомендации, потом их отменяют, запугивают человечество тем, что с COVID-19 придется жить и смириться с ним, пока не будет найдена вакцина. Говорится одно, потом совсем противоположное. Как можно таким идиотам верить?
показати весь коментар
15.05.2020 06:47 Відповісти
шабаш кацапских тролей. Ни одного нормального.
показати весь коментар
15.05.2020 06:56 Відповісти
Все верно, но как-то не стыкуется "тем же, только дешевле" с "кожей молодого дермантина". В том то и дело, что китайцы из нормального сырья производят токсичное дерьмо, годное только для утилизации. Ну, еще и бабла немеряно для себя. Присутствие китайского товара можно определить только по запаху за версту. Удивительно то, что "пипл хавает" все эти отходы производства без особых проблем. Везде. Что-то с миром не так...
показати весь коментар
15.05.2020 09:19 Відповісти
Странам Европы надо готовиться ко второй волне COVID-19, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 2769
показати весь коментар
15.05.2020 07:07 Відповісти
такое впечатление что ВОЗ цепляется за этот вирус как можно понятно это их работа деньги постоянно пугает нагнетает что он останется чуть ли не на всю жизнь
показати весь коментар
15.05.2020 07:50 Відповісти
А наука вірусологія що говорить?
показати весь коментар
15.05.2020 08:09 Відповісти
счас тебе лукашенко расскажет, что вирусологи все в заговоре...планетарном
показати весь коментар
15.05.2020 08:28 Відповісти
Вирусология говорит, что вирус до конца не изучен, не известно вырабатывается ли после перенесенного заболевания иммунитет , а если да , то на сколько он длителен ( пол года, год,), на какие органы кроме легких оказывает поражающее влияние, имеет ли сезонность и многое, многое другое. Но основная масса спецов говорят что вирус пришел на долго, возможно навсегда. А это значит что возможное спасение это вакцина ( которую если удастся смогут изобрести через 1,5-2 года и то если повезет), и неизвестно на сколько она станет доступной для основной массы населения и на сколько она сама будет безопасна. В общем сколько вирусологов, столько и мнений. Есть вероятность что нынешняя пандемия это " цветочки" первая волна, за которой будет вторая, третья и возможно четвертая. Пример " испанки" (2 и 3 были просто ужасными)
показати весь коментар
15.05.2020 08:41 Відповісти
И что теперь сидеть и ждать голодной смерти?!!!!
показати весь коментар
15.05.2020 08:51 Відповісти
Нет, плюнуть на вирус, толкаться и кучковаться в транспорте,магазинах и т.п., как раньше ломануться в кинотеатры и на футболы, не считаться с окружающими, жить как лично тебе удобно.
показати весь коментар
15.05.2020 09:10 Відповісти
Ляшко, ти?
показати весь коментар
15.05.2020 09:24 Відповісти
Боишься.сиди дома не заболеешь
показати весь коментар
15.05.2020 09:27 Відповісти
Не боятся только дураки.
показати весь коментар
15.05.2020 09:58 Відповісти
На войне тоже страшно но сидеть и ждать пока тебя убью бессмысленно
показати весь коментар
15.05.2020 10:42 Відповісти
Очередной вариант манипуляции слабыми умами. Как раз "вирусология" до сих пор ничего вразумительного и не говорит, что уже подозрительно. Зато все четко фиксируют срок появления "вакцины" в полтора-два года, ссылаются на опыт прошлых эпидемий от других патогенов (испанка, к примеру), что наталкивает на мысли о существовании какого-то скрытого плана во всей этой вирусной истории. Раньше отмороженные подонки ограничивались покорением городов и государств, сегодня же глобалисты получили рычаги, что бы вертеть миром. Сліпий казав, побачимо...
показати весь коментар
15.05.2020 09:28 Відповісти
А в это время украинская "власть" задерганная и не знающая что же делать начинает панически отменять собственные решения и под нажимом отдельных групп населения раз за разом отменять собственные же решения и снимать карантин. Ну что, почти все разрешат, карантинные меры рухнут как карточный домик, а потом "контрольный выстрел" откроют межобластное транспортное сообщение, границы и особенно линию соприкосновения с ОРДЛО и Рф и мы утонем в пандемии.
показати весь коментар
15.05.2020 08:33 Відповісти
Вам бы фантастику писать. Пока что мы тонем в своем собственном невежестве и дерьме.
показати весь коментар
15.05.2020 09:31 Відповісти
Возможно вам тоже лучше заняться но прозой соц реализма, в "просветленной и духовно скрепоносной " РФерии и ОРЛОрии где конечно же запах на много "слаже" и " приятнее" для вашего тонкого обоняния.
показати весь коментар
15.05.2020 09:49 Відповісти
Корумпированая бессмысленная организация как и оон .обсе....
показати весь коментар
15.05.2020 08:48 Відповісти
Зимой похолодает,- ВОЗ.
показати весь коментар
15.05.2020 09:07 Відповісти
главный спонсор ВОЗ Билл Гейтс, а значит главный заинтересованный в эпидемии
показати весь коментар
15.05.2020 09:08 Відповісти
А хто хоче посперечатись, то - до цього дядьки, будь ласка:
Роберт Ф. Кеннеди-младший, председатель Children's Health Defense.

Оригінал його статті - тут

https://childrenshealthdefense.org/news/government-corruption/gates-globalist-vaccine-agenda-a-win-win-for-pharma-and-mandatory-vaccination/

До речі, нічого проти старих вакцин у нього не бачу, окрім використання тіомерсала як консерванта у вакцинах.

https://childrenshealthdefense.org/ Країнам Європи потрібно готуватися до другої хвилі COVID-19, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9762
показати весь коментар
15.05.2020 09:35 Відповісти
весь Киев стоит в пробках... если экономика стоит и всё не работает , куда движется эта толпа народа?? Заправились на предпоследние деньги и на последние в супермаркет??
показати весь коментар
15.05.2020 09:57 Відповісти
"Странам Европы надо готовиться ко второй волне COVID-19, - ВОЗ" - https://interfax.com.ua/news/general/637093.html Евреи стремительно покидают Европу, и если ситуация не изменится, через 30 лет на континенте может не остаться ни одного еврея, заявил глава Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор. - «Украина - не Европа».
показати весь коментар
15.05.2020 10:28 Відповісти
 
 