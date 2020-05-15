Странам Европы надо готовиться ко второй волне COVID-19, - ВОЗ

Странам Европы следует готовиться ко второй волне коронавируса и проявлять осторожность при отмене ограничительных мер, введенных из-за пандемии.

Об этом заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я очень обеспокоен по поводу двойной волны: осенью у нас может быть вторая волна COVID-19 и еще одна - сезонного гриппа или кори", - сказал он британскому изданию The Independent.

Клюге напомнил, что пандемия коронавируса не окончена, а между тем 32 из 43 стран Европы, ранее введших ограничительные меры из-за COVID-19, теперь ослабляют их. По его словам, отмена подобных мер должна идти постепенно и аккуратно. "Люди думают, что изоляция завершена. Ничего не изменилось. Полный набор мер по контролю за заболеваниями должен остаться в силе. Это ключевой тезис", - подчеркнул он.

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Однако в то же время Клюге признал, что "изоляция не изменила ситуацию с вирусом", потому что ни вакцины, ни лечения от него нет.

Также он напомнил, что человечеству придется мириться с существованием COVID-19, как и со многими другими вирусами на Земле. Он добавил, что кроме мутаций, которые могут сделать вирус опаснее, может произойти и такая мутация, которая ослабит его вирулентность и превратит вирус в сезонное заболевание.

"Давайте надеяться на лучшее и готовиться к худшему", - резюмировал Клюге.

Ранее в четверг количество зафиксированных в мире летальных исходов среди людей с COVID-19 превысило отметку в 300 тыс. Число заразившихся приближается к 4,5 млн. Более 1,6 млн заболевших уже вылечились, что составляет более одной трети всех выявленных случаев заболевания COVID-19.

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При этом, специалисты ранее неоднократно отмечали, что цифры, касающиеся общего количества заражений - в реальности неточные, так как, речь идёт только о подтверждённых медиками случаях. В действительности это количество существенно выше.