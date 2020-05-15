Странам Европы надо готовиться ко второй волне COVID-19, - ВОЗ
Странам Европы следует готовиться ко второй волне коронавируса и проявлять осторожность при отмене ограничительных мер, введенных из-за пандемии.
Об этом заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я очень обеспокоен по поводу двойной волны: осенью у нас может быть вторая волна COVID-19 и еще одна - сезонного гриппа или кори", - сказал он британскому изданию The Independent.
Клюге напомнил, что пандемия коронавируса не окончена, а между тем 32 из 43 стран Европы, ранее введших ограничительные меры из-за COVID-19, теперь ослабляют их. По его словам, отмена подобных мер должна идти постепенно и аккуратно. "Люди думают, что изоляция завершена. Ничего не изменилось. Полный набор мер по контролю за заболеваниями должен остаться в силе. Это ключевой тезис", - подчеркнул он.
Однако в то же время Клюге признал, что "изоляция не изменила ситуацию с вирусом", потому что ни вакцины, ни лечения от него нет.
Также он напомнил, что человечеству придется мириться с существованием COVID-19, как и со многими другими вирусами на Земле. Он добавил, что кроме мутаций, которые могут сделать вирус опаснее, может произойти и такая мутация, которая ослабит его вирулентность и превратит вирус в сезонное заболевание.
"Давайте надеяться на лучшее и готовиться к худшему", - резюмировал Клюге.
Ранее в четверг количество зафиксированных в мире летальных исходов среди людей с COVID-19 превысило отметку в 300 тыс. Число заразившихся приближается к 4,5 млн. Более 1,6 млн заболевших уже вылечились, что составляет более одной трети всех выявленных случаев заболевания COVID-19.
При этом, специалисты ранее неоднократно отмечали, что цифры, касающиеся общего количества заражений - в реальности неточные, так как, речь идёт только о подтверждённых медиками случаях. В действительности это количество существенно выше.
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Но больше всего меня ошеломила статистика смертей по DEU !!!!
Смотрите сами....
Кол-во умерших ( только от короны) от вируса 7.884 из них кол-во пенсионного возраста 6 884 и только 1 046 (дети немного ) люди рабочего возраста (т.е. молодые и относительно молодые)....
Тут можно и задуматься 🤗
Правильный ник выбрали,дорогой товарищ !
аквариумная рыбка -Der Aquariumfisch или der Zierfisch
Но я говорю честно,что посмотрела в немецком словаре . Человек,проживший почти 20 лет здесь, но приехавший в немолодом возрасте....
Немецкий язык сложный. Сложнее английского,например. Это утверждает моя внучка.которая родилась здесь и пойдя в 2,5года в садик,умоляла говорить с ней по-немецки и это её "муттершпрахе" ( muttersprache) родной язык. Она по-русски говорит с ошибкам и часто спрашивае слова...🙂
Моего уровня хватает для бытового общения,обхожусь везде без переводчика.....Немцы меня понимают и я их тоже.... На мою жизнь хватит.....А с рыбками аквариумными никогда не сталкпвалась
Такой сервер называют "прокси-сервер" или сокращённо "прокси". "Под прокси" значит, что человек пользуется прокси-сервером.
Я,как говорит мой сын.,"продвинутый чайник" иногда сделаю что- то (например продлю антивирус) и сама не знаю как я это сделала.....😀
Недавно здесь , на ЦН , меня пытались научить картинки вводит в комменты, но я так и не поняла...
Закончится карантин у нас с мужем, придёт внучка,надеюсь, она поможет... У нас дополнительных 2 недели "доброврльной" изоляции...Из-за прихода полицейских без "немордника". Припёрлись в 12 ночи,без масок,а мы,от отропи,тоже забыли о масках и соблюдении дистанции..Была бытовуха у соседей ,этажом выше. Пришли спросить есть у нас к ним претензии. Уже одна прошла...
У нас, пожилых людей , особенно с заболеваниями(а у кого их в нашем возрасте нет?),очень трепетно берегут. Честно....Я не ожидала такого, даже,от Германии...
Ещё раз...Спасибо!
Для тех, кто в танке, ВОЗ -- совершенно прозрачная организация, ассоциативными донорами которой являются 200 стран участников, где в свою очередь, данные предоставляют министерства, частные и гос лаборатории, с огромными бюджетами. Это вам не на лавке у подъезда семечки лузгать и не фейки про тотальну зраду разгонять по интернетам.
А ваша так называемая перезагрузка, кхм, правда смешно, убить, чтоб потом возрождать, пытаясь нагнать утраченный уровень. Круто... Кому это надо, зачем, как это вообще работает? Как это контролируется? Ну бред же, у вас какое образование?
Бьются о кромку земли
Как наша любовь эти волны
Полынною горечью полны
И жажды счастливыми быть
Не утолить...." (с)
Но речь не об этом. Профинансировали строительство линий связи и производство телефонов - вот молодцы. Теперь загружайтесь на свои яхты, забирайте с собой своих бЛ*дей, и - в море, на тусовку.
Но нет. Вам подавай мировое господство по рецептам Маркса и Троцкого. Всем поставить штрих-коды на лоб. Каждому повесить в сортире гугл-лампочку, чтобы передавала информацию через 5G: когда человек посрать пошёл, и громко ли он там пердел.
Но, главное - макароно-вирус. Попытка осуществления всемирного коммуно-фашистского переворота. За которую вас ждёт Нюрнберг. Никуда вы не денетесь.
а мoже детей в школы и наплевать?так вот сразу и навсегда - за детей я не согласен!
Роберт Ф. Кеннеди-младший, председатель Children's Health Defense.
Оригінал його статті - тут
https://childrenshealthdefense.org/news/government-corruption/gates-globalist-vaccine-agenda-a-win-win-for-pharma-and-mandatory-vaccination/
До речі, нічого проти старих вакцин у нього не бачу, окрім використання тіомерсала як консерванта у вакцинах.
https://childrenshealthdefense.org/