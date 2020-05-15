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Новости Коронавирус и карантин
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Странам Европы надо готовиться ко второй волне COVID-19, - ВОЗ

Странам Европы надо готовиться ко второй волне COVID-19, - ВОЗ

Странам Европы следует готовиться ко второй волне коронавируса и проявлять осторожность при отмене ограничительных мер, введенных из-за пандемии.

Об этом заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я очень обеспокоен по поводу двойной волны: осенью у нас может быть вторая волна COVID-19 и еще одна - сезонного гриппа или кори", - сказал он британскому изданию The Independent.

Клюге напомнил, что пандемия коронавируса не окончена, а между тем 32 из 43 стран Европы, ранее введших ограничительные меры из-за COVID-19, теперь ослабляют их. По его словам, отмена подобных мер должна идти постепенно и аккуратно. "Люди думают, что изоляция завершена. Ничего не изменилось. Полный набор мер по контролю за заболеваниями должен остаться в силе. Это ключевой тезис", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавирус может стать еще одним эндемичным вирусом, который никогда не исчезнет, - ВОЗ

Однако в то же время Клюге признал, что "изоляция не изменила ситуацию с вирусом", потому что ни вакцины, ни лечения от него нет.

Также он напомнил, что человечеству придется мириться с существованием COVID-19, как и со многими другими вирусами на Земле. Он добавил, что кроме мутаций, которые могут сделать вирус опаснее, может произойти и такая мутация, которая ослабит его вирулентность и превратит вирус в сезонное заболевание.

"Давайте надеяться на лучшее и готовиться к худшему", - резюмировал Клюге.

Ранее в четверг количество зафиксированных в мире летальных исходов среди людей с  COVID-19 превысило отметку в 300 тыс. Число заразившихся приближается к 4,5 млн. Более 1,6 млн заболевших уже вылечились, что составляет более одной трети всех выявленных случаев заболевания COVID-19.

Также читайте: Чтобы взять коронавирус под контроль, может потребоваться пять лет, - ВОЗ

При этом, специалисты ранее неоднократно отмечали, что цифры, касающиеся общего количества заражений - в реальности неточные, так как, речь идёт только о подтверждённых медиками случаях. В действительности это количество существенно выше.

Автор: 

ВОЗ (780) Европа (1942) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+16
Если не разогнать вашу банду глобалистских шестёрок, будет и третья, и четвёртая, и пятая.
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15.05.2020 01:49 Ответить
+14
Не знаю як ЄС, але Україна другого карантину не витримає.
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15.05.2020 01:11 Ответить
+13
https://censor.net/user/133794 Так і після цього буде повне дно.Після другого,буде розвал України на частини.
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15.05.2020 01:12 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Не знаю як ЄС, але Україна другого карантину не витримає.
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15.05.2020 01:11 Ответить
https://censor.net/user/133794 Так і після цього буде повне дно.Після другого,буде розвал України на частини.
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15.05.2020 01:12 Ответить
Частинам буле легше вижити, ніж цілому?
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15.05.2020 07:54 Ответить
Меня это очень удивило (была лучшего мнения о запасе "экономической прочности" Германии ), но здесь тоже потрескивание " по швам" идёт. А уж ежели Германия постанывает, то другие страны могут ,в скором времени , и завыть...
Но больше всего меня ошеломила статистика смертей по DEU !!!!
Смотрите сами....

Кол-во умерших ( только от короны) от вируса 7.884 из них кол-во пенсионного возраста 6 884 и только 1 046 (дети немного ) люди рабочего возраста (т.е. молодые и относительно молодые)....
Тут можно и задуматься 🤗






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15.05.2020 04:31 Ответить
У вас что-то с математикой:6884+1046=7930, а у вас 7884
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15.05.2020 09:58 Ответить
Это не у меня,а у"кукулятора" К вечеру уточню цифры И" не бейте меня по голове... Это у меня самое слабое место..."(с ) " Служебный роман"😆😄😉
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15.05.2020 10:17 Ответить
Ща, только зубы с полки заберем и уже готовы ))
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15.05.2020 01:11 Ответить
Только нашим параноикам об этом не говорите.. а то один баран всю каденцию на войне провисел а этот - на карантине подвиснит..
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15.05.2020 01:18 Ответить
Баран -это тот, кто не знает, что Украина находится в состоянии войны с февраля 2014 года и практически каждый день хоронит убитых на той войне.
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15.05.2020 06:41 Ответить
но тем не менее достаточно людей думаю, что никакой войны с рашей нет, есть внутренний конфликт с донбасситским ополчением...так и с короной--сейчас придут тролляки и расскажут, что никакакого опасного вируса нет, пенсионеры и так могут умереть в любой момент
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15.05.2020 08:26 Ответить
Це неймовірне знущання над людьми. Невже люди будуть терпіти безпідставні карантини? І ці всі заборони. Невже не видно, що справжня мета це тотальний контроль за людьми обмеження прав і свобод людей і тотальна подальша вакцинація. Ще й більше того примусова. А що буде в тих вакцинах? Нікому не відомо. Чи не виявиться потім що це була масова стерилізація населення. Що вже біллі гейтса пророблював з жінками Африки. Чи параліч дітей в Індії -500 тисяч. Це все відомі і доказані факти, які звичайно глоюалістськими ЗМі замовчуються.
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15.05.2020 01:24 Ответить
Ваш коммент , вполне, в духе вашего кумира - " отца " белоруссов....
Правильный ник выбрали,дорогой товарищ !
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15.05.2020 04:38 Ответить
Вас,даже ,"бараном" нельзя назвать... Обижать скотинку не хочется....
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15.05.2020 04:41 Ответить
как в Германии обычно называют аквариумных рыбок?
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15.05.2020 06:29 Ответить
Странный вопрос , но отвечу...
аквариумная рыбка -Der Aquariumfisch или der Zierfisch

Но я говорю честно,что посмотрела в немецком словаре . Человек,проживший почти 20 лет здесь, но приехавший в немолодом возрасте....
Немецкий язык сложный. Сложнее английского,например. Это утверждает моя внучка.которая родилась здесь и пойдя в 2,5года в садик,умоляла говорить с ней по-немецки и это её "муттершпрахе" ( muttersprache) родной язык. Она по-русски говорит с ошибкам и часто спрашивае слова...🙂
Моего уровня хватает для бытового общения,обхожусь везде без переводчика.....Немцы меня понимают и я их тоже.... На мою жизнь хватит.....А с рыбками аквариумными никогда не сталкпвалась
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15.05.2020 08:12 Ответить
это был тест на "немца". здесь многие под прокси.
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15.05.2020 08:15 Ответить
Зате тест на "подумати" повністю провалений!
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15.05.2020 08:53 Ответить
"прокси."- А это что за "зверь"?😏Что это значит?
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15.05.2020 09:17 Ответить
Это когда человек связывается с "Цензором" не напрямую, а через промежуточный сервер (ПС). Информация сначала идёт на ПС, а с ПС на "Цензор". Т.о. Цензор не видит, где находится человек. Это позволяет повесить любой флажок.
Такой сервер называют "прокси-сервер" или сокращённо "прокси". "Под прокси" значит, что человек пользуется прокси-сервером.
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15.05.2020 09:27 Ответить
Спасибо.....! А то встречала термин и не понимала о чём речь....
Я,как говорит мой сын.,"продвинутый чайник" иногда сделаю что- то (например продлю антивирус) и сама не знаю как я это сделала.....😀
Недавно здесь , на ЦН , меня пытались научить картинки вводит в комменты, но я так и не поняла...
Закончится карантин у нас с мужем, придёт внучка,надеюсь, она поможет... У нас дополнительных 2 недели "доброврльной" изоляции...Из-за прихода полицейских без "немордника". Припёрлись в 12 ночи,без масок,а мы,от отропи,тоже забыли о масках и соблюдении дистанции..Была бытовуха у соседей ,этажом выше. Пришли спросить есть у нас к ним претензии. Уже одна прошла...
У нас, пожилых людей , особенно с заболеваниями(а у кого их в нашем возрасте нет?),очень трепетно берегут. Честно....Я не ожидала такого, даже,от Германии...
Ещё раз...Спасибо!
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15.05.2020 23:20 Ответить
Це точно Біллі Гейтц витворяє? не Путін?
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15.05.2020 07:56 Ответить
Мне вот любопытно подвесят ли прилюдно за причинное место данного представителя ВОЗ если осенью второй волны не будет?
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15.05.2020 01:26 Ответить
Думаете он там один такой грамотный? Сидит такой на службе у масонов с рептилоидами и готовит очередной коварный план?
Для тех, кто в танке, ВОЗ -- совершенно прозрачная организация, ассоциативными донорами которой являются 200 стран участников, где в свою очередь, данные предоставляют министерства, частные и гос лаборатории, с огромными бюджетами. Это вам не на лавке у подъезда семечки лузгать и не фейки про тотальну зраду разгонять по интернетам.
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15.05.2020 07:10 Ответить
И по Вашему мнению мне это должно сразу указать на просто супер ахриненный профессионализм его сотрудников? Сколько у них уже проколов было. Или зря Трамп с Помпео их критиковали? Так - от нехер делать.
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15.05.2020 22:06 Ответить
А ну всё, тогда точно марисане коронавирус придумали для уничтожения глобальной экономики, вот прям назло всем, самим себе в том числе, так как Трамп с Помпео что-то там критиковали, ну всё значит зрада зрадная и получается Трамп в числе жертв великого заговора. Слава критинизму!
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15.05.2020 23:16 Ответить
Ну марсиане тут я думаю ни причем. А вот просто задймайся глянув на ретроспективу - 2009 год мировой кризис. А что ему предшествовало? Вопрос. А вот и ответ - опля Пандемия гриппа H1N1 в 2009 году иначе свиной грипп. Каждые 10-12 лет охлаждают перегретую экономику. Чем не вариант мирового заговора?
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16.05.2020 19:21 Ответить
Знаете? нет, не знаете... Вирусы всегда были бичом цивилизаций и всегда появлялись там, где много людей, выкашивали города. Далеко ходить не надо -- испанка. Тот факт, что нас живет колоссально много на планете, что мы разносим заразу лучше любых крыс по всей планете, просто не может проходить бесследно. Вот только мы стали живучей, научились бороться с угрозой и не только лекарствами, но и методами сдерживания, средствами защиты.
А ваша так называемая перезагрузка, кхм, правда смешно, убить, чтоб потом возрождать, пытаясь нагнать утраченный уровень. Круто... Кому это надо, зачем, как это вообще работает? Как это контролируется? Ну бред же, у вас какое образование?
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16.05.2020 21:51 Ответить
Какой пафос. Какая, как говорится, пламенная речь. Умник, ану ответь мне когда последний раз вакцинировался от испанки. А то что я написал так - информация к размышлению. Никого ни к чему не принуждаю. Но задуматься стоит. Как цивилизация развивается и почему.
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16.05.2020 23:44 Ответить
Абсурдность теорий всемирных заговоров как минимум потому, что даже если есть некие заинтересованные лица, то разобравшись в их интересах, всё становится бессмысленным. Допустим есть некие 100 решал судеб, масоны или рептилоиды, правящих всем и вся, параллельно правительствам, институтам и министерствам сотен стран, как и выбором граждан, допустим, хрен с ним, решивших сократить население, убить экономику, руку себе отрубить, не важно. Давайте разберемся кто эти люди. То есть как минимум они сидят на финансовых потоках, то есть прямые выгодополучатели от стабильной развивающейся экономики, которым никоим образом не выгодна стагнация, форс мажоры и иные убытки, связанные с нехваткой кадров. Даже если учитывать, что страны из-за пандемии пострадали по разному, в разной степени, то и в этом случае, победителей здесь нет. Не выиграли Штаты у Китая, как и Китай у Штатов, это всех зацепило, все проиграли. Напоминает анекдот про волшебную муху, исполняющую желания, которые соседу исполнялись дважды. Убивать свою экономику, ради того, чтоб соседская пострадала в два раза больше, тупее идеи не придумать. За человеческие жизни и риски, за мутации вируса, за невозможность его контролировать вообще отдельная тема. Неужели вы на самом деле на столько наивны полагать, что знаете лучше всех тех тысяч, если не миллионов специалистов, занимающихся данной проблемой, спасающих ежедневно людские жизни? Вам сидя на диване виднее кто и как должен придерживаться карантина и вообще плевать чем все они там занимаются? Работы по ковид-19 ведутся в открытом доступе, лучшие умы мира делятся своими наработками, черпают опыт друг у друга, обмениваются данными, пока вы тут размышляете про безглазого соседа.
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17.05.2020 00:40 Ответить
Если не разогнать вашу банду глобалистских шестёрок, будет и третья, и четвёртая, и пятая.
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15.05.2020 01:49 Ответить
"Волны, катятся волны
Бьются о кромку земли
Как наша любовь эти волны
Полынною горечью полны
И жажды счастливыми быть
Не утолить...." (с)
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15.05.2020 06:32 Ответить
ежели бы не некая цепочка "глобалистских шестёрок", придумавших все эти интернеты и доставивших компьютер/смартфон из Тайваня/Китая тебе в кацапетовку, то ты, мурло тупое, не знающее значения слов (в частности слова "Глобализм") сейчас бы валенок на печи сосал круглые сутки, да колотушки от бабы своей принимал за пьянство беспробудное.
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15.05.2020 21:00 Ответить
По последним данным, телефоны, компьютеры и соответствующую инфраструктуру - всё это разрабатывают радиоинженеры, связисты, электронщики и т.д. (глобалисты имеют сугубо гуманитарное образование, и в основном их уровень умственного развития находится на уровне Карла Поппера и ему подобных обезьян).
Но речь не об этом. Профинансировали строительство линий связи и производство телефонов - вот молодцы. Теперь загружайтесь на свои яхты, забирайте с собой своих бЛ*дей, и - в море, на тусовку.
Но нет. Вам подавай мировое господство по рецептам Маркса и Троцкого. Всем поставить штрих-коды на лоб. Каждому повесить в сортире гугл-лампочку, чтобы передавала информацию через 5G: когда человек посрать пошёл, и громко ли он там пердел.
Но, главное - макароно-вирус. Попытка осуществления всемирного коммуно-фашистского переворота. За которую вас ждёт Нюрнберг. Никуда вы не денетесь.
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16.05.2020 02:17 Ответить
ты главное шапочку из фольги не снимай, а то всемирные коммуно-фашисты так и норовят покуситься на твой розовый и румяный тухес.
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16.05.2020 12:28 Ответить
Teбе засчитывается слиффф, трепло.
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16.05.2020 12:45 Ответить
о, сумасшедший в шапочке из фольги считает, что он с кем-то соревнуется и ему кто-то что-то слифффает... Забавно.
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17.05.2020 11:16 Ответить
Во как, мировой бандитизм во всех красе, репутация отводит сомнения, а глупых склонили так же, как попы воцерковленых. Как же удачно подвернулось все, скоморох у власти во время чумы, вот так повезло.
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15.05.2020 03:51 Ответить
воз жжет и вангует - он и правда назвал черное черным?
а мoже детей в школы и наплевать?так вот сразу и навсегда - за детей я не согласен!
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15.05.2020 03:58 Ответить
Почему-то вспомнилось...:" А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ..."
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15.05.2020 04:44 Ответить
Большое горе. Нужна вакцина и переосмысление человечности. Ничего не может иметь прощения, если нарушает status quo и должно международными органами жестоко пресекаться. ООН, ВОЗ должны быть не просто реформированы, а распущены и организованы заново на новых принципах. Всякие шрёдеры должны быть привлечены к суду, за поддержку террористических образований и нежелание из-за бабок сохранять мировое status quo. Сами же террористические образования должны быть жестко санкционированы. Большое горе.
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15.05.2020 05:09 Ответить
Сра--ныне леваки задрали проводят глобальные експерименты а взрослых нету
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15.05.2020 05:32 Ответить
Пандемия...
Странам Европы надо готовиться ко второй волне COVID-19, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9098
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15.05.2020 05:58 Ответить
Странам не только Европы... Странам всего мира нужно готовиться к Нюрнбергу-2. Я так называю процесс над организаторами массовых преступлений против человечности под видом дурантина. ВОЗ и прочие дурантинные организации должны быть признаны преступными вроде СС и гестапо.
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15.05.2020 06:08 Ответить
Странам Европы надо готовиться ко второй волне COVID-19, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1053
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15.05.2020 06:58 Ответить
Кроме этого на их совести эксперименты с вакцинами в Индии, Африке совместно с Гейтсами. Они чудят давно и безбожно. Этот карантин - просто следующий этап их деятельности.
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15.05.2020 07:01 Ответить
А може все-таки суд Лінча?
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15.05.2020 08:54 Ответить
Мне мой вариант мне нравится больше. Но если выбор стоит методами проф. Линча или никак. То безусловно методами проф. Линча.
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15.05.2020 08:58 Ответить
Так надійніше ,заодно адвокати перед смертю не піднімуть бабла!
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15.05.2020 09:01 Ответить
Оно-то так. Но мне очень хотелось бы иметь протоколы допросов и прочие результаты работы следователей и Ко. Для того чтобы "больше никогда".
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15.05.2020 09:07 Ответить
Щоб "больше никогда"- треба запровадити меритократію! І тоді бути дурнем стане немодно,та й непотрібно . Так можна реалізувати принцип- від кожного по можливостях ,кожному по потребах.
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15.05.2020 09:16 Ответить
От власти сами не отрекаются и ВОЗ тому подтверждение. Кто они были? НИКТО. А теперь властвуют миром благодаря COVID-19, дают рекомендации, потом их отменяют, запугивают человечество тем, что с COVID-19 придется жить и смириться с ним, пока не будет найдена вакцина. Говорится одно, потом совсем противоположное. Как можно таким идиотам верить?
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15.05.2020 06:47 Ответить
шабаш кацапских тролей. Ни одного нормального.
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15.05.2020 06:56 Ответить
Все верно, но как-то не стыкуется "тем же, только дешевле" с "кожей молодого дермантина". В том то и дело, что китайцы из нормального сырья производят токсичное дерьмо, годное только для утилизации. Ну, еще и бабла немеряно для себя. Присутствие китайского товара можно определить только по запаху за версту. Удивительно то, что "пипл хавает" все эти отходы производства без особых проблем. Везде. Что-то с миром не так...
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15.05.2020 09:19 Ответить
Странам Европы надо готовиться ко второй волне COVID-19, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 2769
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15.05.2020 07:07 Ответить
такое впечатление что ВОЗ цепляется за этот вирус как можно понятно это их работа деньги постоянно пугает нагнетает что он останется чуть ли не на всю жизнь
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15.05.2020 07:50 Ответить
А наука вірусологія що говорить?
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15.05.2020 08:09 Ответить
счас тебе лукашенко расскажет, что вирусологи все в заговоре...планетарном
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15.05.2020 08:28 Ответить
Вирусология говорит, что вирус до конца не изучен, не известно вырабатывается ли после перенесенного заболевания иммунитет , а если да , то на сколько он длителен ( пол года, год,), на какие органы кроме легких оказывает поражающее влияние, имеет ли сезонность и многое, многое другое. Но основная масса спецов говорят что вирус пришел на долго, возможно навсегда. А это значит что возможное спасение это вакцина ( которую если удастся смогут изобрести через 1,5-2 года и то если повезет), и неизвестно на сколько она станет доступной для основной массы населения и на сколько она сама будет безопасна. В общем сколько вирусологов, столько и мнений. Есть вероятность что нынешняя пандемия это " цветочки" первая волна, за которой будет вторая, третья и возможно четвертая. Пример " испанки" (2 и 3 были просто ужасными)
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15.05.2020 08:41 Ответить
И что теперь сидеть и ждать голодной смерти?!!!!
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15.05.2020 08:51 Ответить
Нет, плюнуть на вирус, толкаться и кучковаться в транспорте,магазинах и т.п., как раньше ломануться в кинотеатры и на футболы, не считаться с окружающими, жить как лично тебе удобно.
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15.05.2020 09:10 Ответить
Ляшко, ти?
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15.05.2020 09:24 Ответить
Боишься.сиди дома не заболеешь
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15.05.2020 09:27 Ответить
Не боятся только дураки.
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15.05.2020 09:58 Ответить
На войне тоже страшно но сидеть и ждать пока тебя убью бессмысленно
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15.05.2020 10:42 Ответить
Очередной вариант манипуляции слабыми умами. Как раз "вирусология" до сих пор ничего вразумительного и не говорит, что уже подозрительно. Зато все четко фиксируют срок появления "вакцины" в полтора-два года, ссылаются на опыт прошлых эпидемий от других патогенов (испанка, к примеру), что наталкивает на мысли о существовании какого-то скрытого плана во всей этой вирусной истории. Раньше отмороженные подонки ограничивались покорением городов и государств, сегодня же глобалисты получили рычаги, что бы вертеть миром. Сліпий казав, побачимо...
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15.05.2020 09:28 Ответить
А в это время украинская "власть" задерганная и не знающая что же делать начинает панически отменять собственные решения и под нажимом отдельных групп населения раз за разом отменять собственные же решения и снимать карантин. Ну что, почти все разрешат, карантинные меры рухнут как карточный домик, а потом "контрольный выстрел" откроют межобластное транспортное сообщение, границы и особенно линию соприкосновения с ОРДЛО и Рф и мы утонем в пандемии.
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15.05.2020 08:33 Ответить
Вам бы фантастику писать. Пока что мы тонем в своем собственном невежестве и дерьме.
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15.05.2020 09:31 Ответить
Возможно вам тоже лучше заняться но прозой соц реализма, в "просветленной и духовно скрепоносной " РФерии и ОРЛОрии где конечно же запах на много "слаже" и " приятнее" для вашего тонкого обоняния.
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15.05.2020 09:49 Ответить
Корумпированая бессмысленная организация как и оон .обсе....
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15.05.2020 08:48 Ответить
Зимой похолодает,- ВОЗ.
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15.05.2020 09:07 Ответить
главный спонсор ВОЗ Билл Гейтс, а значит главный заинтересованный в эпидемии
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15.05.2020 09:08 Ответить
А хто хоче посперечатись, то - до цього дядьки, будь ласка:
Роберт Ф. Кеннеди-младший, председатель Children's Health Defense.

Оригінал його статті - тут

https://childrenshealthdefense.org/news/government-corruption/gates-globalist-vaccine-agenda-a-win-win-for-pharma-and-mandatory-vaccination/

До речі, нічого проти старих вакцин у нього не бачу, окрім використання тіомерсала як консерванта у вакцинах.

https://childrenshealthdefense.org/ Країнам Європи потрібно готуватися до другої хвилі COVID-19, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9762
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15.05.2020 09:35 Ответить
весь Киев стоит в пробках... если экономика стоит и всё не работает , куда движется эта толпа народа?? Заправились на предпоследние деньги и на последние в супермаркет??
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15.05.2020 09:57 Ответить
"Странам Европы надо готовиться ко второй волне COVID-19, - ВОЗ" - https://interfax.com.ua/news/general/637093.html Евреи стремительно покидают Европу, и если ситуация не изменится, через 30 лет на континенте может не остаться ни одного еврея, заявил глава Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор. - «Украина - не Европа».
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15.05.2020 10:28 Ответить
 
 