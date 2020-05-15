Рішення про дату відкриття дитсадків Кабмін ухвалить 20 травня, - Міносвіти

Кабінет міністрів України наступної середи, 20 травня, ухвалить рамкове рішення щодо дати створення теми дошкільних дитячих установ, але робота дитсадків буде відновлена з урахуванням епідеміологічної ситуації в кожному регіоні і гарантування безпеки дітей і вихователів, зазначає виконувачка обов'язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

"Рішення ухвалюватиме уряд України з урахуванням епідеміологічної ситуації. Зараз це питання обговорюється, готуємо так званий "коронавірусний протокол", щоб гарантувати безпеку як дітей, так і вихователів", - сказала вона в п'ятницю в ефірі телеканалу "Україна 24", відповідаючи на питання про відновлення роботи дитсадків в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, зараз готуються методичні рекомендації щодо безпеки в дошкільних дитячих установах.

"Необхідно підготувати самі установи. Там повинні бути й антисептики, й інші засоби ... Ми розуміємо, що не зможемо збільшити площі закладів дошкільної освіти, але ми зможемо впорядкувати процеси", - пояснила в.о. міністра.

Мандзій зазначила, що нові правила роботи дитсадків в Україні, можливо, будуть готові вже наступного понеділка, додавши, що методичні рекомендації з конкретними вимогами до безпеки враховують практику європейських країн.

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"Рішення уряду щодо дат, етапності (відкриття) буде вже в середу точно ... Нам необхідно враховувати епідеміологічну ситуацію в кожній адміністративній одиниці, - це найважливіше ... Ситуація різна по Україні. Спільне, рамкове рішення уряду про можливу дату (відновлення роботи дитсадків. - ред.) буде в середу, але необхідний підготовчий етап для підготовки безпеки установ", - заявила в.о. міністра.