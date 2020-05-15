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Новости Коронавирус и карантин
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Решение о дате открытия детсадов Кабмин примет 20 мая, - Минобразования

Решение о дате открытия детсадов Кабмин примет 20 мая, - Минобразования

Кабинет Министров Украины в следующую среду, 20 мая, примет рамочное решение по дате открытия дошкольных детских учреждений, но работа детсадов будет возобновлена с учетом эпидемиологической ситуации в каждом регионе и обеспечения безопасности детей и воспитателей, отмечает исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Решение будет принимать правительство Украины с учетом эпидемиологической ситуации. Сейчас этот вопрос обсуждается, готовим так называемый "коронавирусный протокол", чтобы обеспечить безопасность как детей, так и воспитателей", - сказала она в пятницу в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос о возобновлении работы детсадов в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, в настоящее время готовятся методические рекомендации по обеспечению безопасности в дошкольных детских учреждениях.

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"Необходимо подготовить сами учреждения. Там должны быть и антисептики, и другие средства… Мы понимаем, что не сможем увеличить площади учреждений дошкольного образования, но мы сможем упорядочить процессы", - пояснила и.о. министра.

Мандзий отметила, что новые правила работы детсадов в Украине, возможно, будут готовы уже в следующий понедельник, добавив, что методические рекомендации с конкретными требованиями к безопасности учитывают практику европейских стран.

"Решение правительства по датам, этапности (открытия) будет уже в среду точно… Нам необходимо учитывать эпидемиологическую ситуацию в каждой административной единице, - это самое важное… Ситуация разная по Украине. Общее, рамочное решение правительства о возможной дате (возобновления работы детсадов. - Ред.) будет в среду, но необходим подготовительный этап для подготовки безопасности учреждений", - заявила и.о. министра.

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Автор: 

детсад (430) Кабмин (14045) карантин (16729) Минобразования (1740) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Мандзий Любомира (56)


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Нелегальные перевозчики между городами Украины уже есть, на очереды подпольные детские садики. А что работающим родителям делать, а если он один?
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15.05.2020 11:19 Ответить
Бабушек ещё никто не отменял. Во время карантина пусть внуков немного повоспитывают
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15.05.2020 12:15 Ответить
Если есть бабушка рядом, то значит повезло, а если нет бабушки рядом, а может ее и вообще нет, таких большинство.
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15.05.2020 12:26 Ответить
 
 