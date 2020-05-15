Сьогодні виконання Мінських домовленостей у російській інтерпретації - це катастрофа для України, - Яценюк

У нинішніх умовах Мінські домовленості - це не просто дорога в нікуди. Це домовленості, які ведуть прямо в російську пастку.

Про це заявив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, засновник Фонду "Відкрий Україну" та Київського безпекового форуму (КБФ) Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ 15 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Форуму.

Арсеній Яценюк назвав неприпустимим те, що Росія спонукає Україну "через так звані "місцеві вибори" та дивні робочі групи з представниками Донецька і Луганська, легітимізувати своїх маріонеток".

"Ідея Росії полягає в тому, щоб зруйнувати Україну як незалежну державу. Я переконаний, що в нинішніх умовах виконання Мінських домовленостей в російській інтерпретації, у російському тлумаченні - це катастрофа для українського народу і української держави", - наголосив він.

Засновник КБФ підкреслив, що найкращою відповіддю на це "має стати єдина позиція з Європейським Союзом": "Нам потрібне потужне лідерство Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки".

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"Путін має усвідомити, що він не зможе вирішувати свої проблеми за рахунок України. Він має зрозуміти, що політика замирення агресора, яка показала свою неефективність у минулому столітті, не буде в нинішніх умовах застосована до нього", - наголосив Арсеній Яценюк.

"Путін хоче займати центральне місце серед усіх диктаторів Європи. Ми мусимо їх зупинити. І захистити Україну як одного з головних захисників демократії в Європі. Ми це показали, ми це довели, тож давайте разом це зробимо", - сказав екс-прем’єр.

Він підкреслив, що бачить певний "вакуум влади в сучасному світі": "Природа не терпить порожнечі. А диктатори не терплять слабких демократій. І це саме те, що ми зараз маємо".

"Демократія має формувати сильне лідерство, щоб захищати себе і стримувати диктаторів. А зараз диктатори почуваються досить добре. Погляньте на президента Путіна",- сказав засновник КБФ.

Арсеній Яценюк нагадав, що 13 років тому як Міністр закордонних справ України мав зустріч із тодішньою Держсекретарем США Кондолізою Райс. Він зазначив, що під час цієї зустрічі сказав - "Україна оточена російськими військовими силами. Погляньте на Білорусь, Росію, на події в Криму, що відбувається в Придністров’ї. Ми - в російській облозі". А 7 років потому Росія незаконно анексувала Крим і надіслала свої війська до Донецька і Луганська.

"Україна стримала російську агресію. Без сумніву, ми зробили це за підтримки наших західних союзників та вільного світу. Але Україна і досі в оточенні Росії і під загрозою повномасштабної російської агресії. Ми захистили нашу Батьківщину і захистили вашу незалежність та вашу демократію", - наголосив він.

"Нам необхідне потужне американське лідерство, сильні Сполучені Штати і Європейський Союз. Трансатлантична єдність - це найкращий рецепт, як зупинити і стримати диктаторів, таких як Путін", - підкреслив Арсеній Яценюк.

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Тема нинішньої дискусії КБФ, організованої Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" - "Хто воює проти світової демократії?" Учасниками розмови стали американська журналістка, лауреатка Пулітцерівської премії Енн Епплбаум; німецька політична і громадська діячка, член Європейського парламенту у 2004-19 роках Ребекка Гармс; американський дипломат, колишній заступник Держсекретаря США з питань Європи та Євразії, координатор санкційної політики США під час адміністрації Президента Обами Деніел Фрід; британський журналіст та автор, запрошений старший науковий співробітник Інституту глобальних справ Лондонської школи економіки Пітер Померанцев; філософ, директор аналітичних проектів "Інтерньюз-Україна", головний редактор ініціативи "UkraineWorld" Володимир Єрмоленко. Модератор - Данило Лубківський, колишній заступник Міністра закордонних справ України.

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