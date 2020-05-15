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Новини Агресія Росії проти України
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Сьогодні виконання Мінських домовленостей у російській інтерпретації - це катастрофа для України, - Яценюк

Сьогодні виконання Мінських домовленостей у російській інтерпретації - це катастрофа для України, - Яценюк

У нинішніх умовах Мінські домовленості - це не просто дорога в нікуди. Це домовленості, які ведуть прямо в російську пастку.

Про це заявив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, засновник Фонду "Відкрий Україну" та Київського безпекового форуму (КБФ) Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ 15 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Форуму.

Арсеній Яценюк назвав неприпустимим те, що Росія спонукає Україну "через так звані "місцеві вибори" та дивні робочі групи з представниками Донецька і Луганська, легітимізувати своїх маріонеток".

"Ідея Росії полягає в тому, щоб зруйнувати Україну як незалежну державу. Я переконаний, що в нинішніх умовах виконання Мінських домовленостей в російській інтерпретації, у російському тлумаченні - це катастрофа для українського народу і української держави", - наголосив він.

Засновник КБФ підкреслив, що найкращою відповіддю на це "має стати єдина позиція з Європейським Союзом": "Нам потрібне потужне лідерство Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки".

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"Путін має усвідомити, що він не зможе вирішувати свої проблеми за рахунок України. Він має зрозуміти, що політика замирення агресора, яка показала свою неефективність у минулому столітті, не буде в нинішніх умовах застосована до нього", - наголосив Арсеній Яценюк.

"Путін хоче займати центральне місце серед усіх диктаторів Європи. Ми мусимо їх зупинити. І захистити Україну як одного з головних захисників демократії в Європі. Ми це показали, ми це довели, тож давайте разом це зробимо", - сказав екс-прем’єр.

Він підкреслив, що бачить певний "вакуум влади в сучасному світі": "Природа не терпить порожнечі. А диктатори не терплять слабких демократій. І це саме те, що ми зараз маємо".

"Демократія має формувати сильне лідерство, щоб захищати себе і стримувати диктаторів. А зараз диктатори почуваються досить добре. Погляньте на президента Путіна",- сказав засновник КБФ.

Арсеній Яценюк нагадав, що 13 років тому як Міністр закордонних справ України мав зустріч із тодішньою Держсекретарем США Кондолізою Райс. Він зазначив, що під час цієї зустрічі сказав - "Україна оточена російськими військовими силами. Погляньте на Білорусь, Росію, на події в Криму, що відбувається в Придністров’ї. Ми - в російській облозі". А 7 років потому Росія незаконно анексувала Крим і надіслала свої війська до Донецька і Луганська.

"Україна стримала російську агресію. Без сумніву, ми зробили це за підтримки наших західних союзників та вільного світу. Але Україна і досі в оточенні Росії і під загрозою повномасштабної російської агресії. Ми захистили нашу Батьківщину і захистили вашу незалежність та вашу демократію", - наголосив він.

"Нам необхідне потужне американське лідерство, сильні Сполучені Штати і Європейський Союз. Трансатлантична єдність - це найкращий рецепт, як зупинити і стримати диктаторів, таких як Путін", - підкреслив Арсеній Яценюк.

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Тема нинішньої дискусії КБФ, організованої Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" - "Хто воює проти світової демократії?" Учасниками розмови стали американська журналістка, лауреатка Пулітцерівської премії Енн Епплбаум; німецька політична і громадська діячка, член Європейського парламенту у 2004-19 роках Ребекка Гармс; американський дипломат, колишній заступник Держсекретаря США з питань Європи та Євразії, координатор санкційної політики США під час адміністрації Президента Обами Деніел Фрід; британський журналіст та автор, запрошений старший науковий співробітник Інституту глобальних справ Лондонської школи економіки Пітер Померанцев; філософ, директор аналітичних проектів "Інтерньюз-Україна", головний редактор ініціативи "UkraineWorld" Володимир Єрмоленко. Модератор - Данило Лубківський, колишній заступник Міністра закордонних справ України.

Київський Безпековий Форум – провідний міжнародний форум України з обговорення проблем миру і безпеки. Заснований у 2007 році.

Автор: 

росія (64846) Яценюк (2570) Донбас (22354) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+12
Сегодня выполнение Минских договоренностей в российской интерпретации - это катастрофа для Украины, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5118
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15.05.2020 16:29
+8
На то зелепут и поставлен, чтоб Украину кремлю подчинить.
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15.05.2020 16:29
+7
Потом, зе-тыпил, что садить его НЕ ЗА ЧТО!
Сказочные видосики с Г+Г даже в украинский суд не принимают.
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15.05.2020 16:43
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Сегодня выполнение Минских договоренностей в российской интерпретации - это катастрофа для Украины, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5118
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15.05.2020 16:29 Відповісти
_Оно старается и упорно продвигается вперёд на пути идёт к этой цели. А помешает им пуля только.
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15.05.2020 16:31 Відповісти
днр є днрСегодня выполнение Минских договоренностей в российской интерпретации - это катастрофа для Украины, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7343
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15.05.2020 16:32 Відповісти
Яценюку интеллект развить ни один центр не поможет, тому как нельзя развить то, чего нет.
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15.05.2020 18:21 Відповісти
На то зелепут и поставлен, чтоб Украину кремлю подчинить.
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15.05.2020 16:29 Відповісти
Надеюсь, ты умеешь пользоваться презервативами.
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15.05.2020 16:34 Відповісти
П
Н
Х
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15.05.2020 16:47 Відповісти
Правильно, касапу туди й дорога. А нехай шастать!
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15.05.2020 16:55 Відповісти
у нас Неля Игоревна Штепа будет опять баллотироваться в мэры. думаю её избрание будет неким зловещим знаком для отдельной категории моих сограждан
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15.05.2020 17:07 Відповісти
Сеня , брось забор , возвращайся . Устали от смешного .
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15.05.2020 16:30 Відповісти
А Шо ты имеешь ввиду под понятием забор? Если о строительстве стены так могу напомнить тебе, что Сеня все суды выиграл по надуманным обвинениям. Это был лучший премьер за всю историю Украины. Но друзья Порошенко его сожрали. Где теперь тот алкаш, что его за яйки с трибуны стягивал? Ах да, брательник его перекрасившийся сейчас в зраде сидит....
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15.05.2020 16:43 Відповісти
нічого не плутаєш?
Нє, я погоджуюсь, що "Сеня все суды выиграл по надуманным обвинениям" і "Это был лучший премьер за всю историю Украины".
Але з "друзья Порошенко его сожрали" - в тебе провальчики... Забуваєш, що жерти Сеню почав беня за те, що перекрив йому канали доїння Укрнафти та інших держпідприємств. А те, що піддалися цьому алкаші і неврівноважені штибу Барни-старшого - то це завдяки Г+Г. Це був перший позитивний для бені досвід, як насрати лохторату в мізки. До речі, молодший Барна - голова Тернопільської облорганізації партії ЄС, і не в парламенті (рахуєш свої провали?)
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15.05.2020 16:53 Відповісти
Сеня "куля у лоб" и "патронный завод за 2 года" Яценюк не даёт о себе забыть, всё ценные советы раздаёт. А слабо, как казак Гаврилюк, по специальности пойти поработать?
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15.05.2020 16:31 Відповісти
А он и работает. Специальность у него такая - на бабки разводить - вот и прётся назад, видать новую стену копать
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15.05.2020 16:39 Відповісти
Да какая разница! (с)
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15.05.2020 16:32 Відповісти
Та дайте Яценюку вже той нещасний мiльярд, щоб його ще 2 роки не було чути i видно.
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15.05.2020 16:33 Відповісти
Кацапы хорошо украинский подучили
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15.05.2020 16:37 Відповісти
В нас товариш прапорщик родом з Подiлля
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15.05.2020 16:40 Відповісти
БЄглый шапкокрад теж на мові непогано розмовляв.
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15.05.2020 16:46 Відповісти
Но он с Ольгино Методичку не получал как этот,а прямо в Кремле инструктировался.
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15.05.2020 16:51 Відповісти
Эту мразоту еще кто-то спрашивает? Одна из претензий к Зеле, почему эта ***** еще на свободе?
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15.05.2020 16:33 Відповісти
Потом, зе-тыпил, что садить его НЕ ЗА ЧТО!
Сказочные видосики с Г+Г даже в украинский суд не принимают.
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15.05.2020 16:43 Відповісти
Дегенерат, ты явно не из Украины. Любишь издалека?
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15.05.2020 16:45 Відповісти
Зе-тыпил, со своими "догадками" ты, как всегда попал пальцем в... в *ОПУ!!!
Разве можно быть настолько ТУПЫМ?
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15.05.2020 16:48 Відповісти
Это был не палец свинобот.
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15.05.2020 16:52 Відповісти
Опять ты со своими тупыми предположениями.
ХРЗ что это было, ведь *опа твоя - тебе и лучше знать...
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15.05.2020 16:54 Відповісти
Мокша ,в тебе діарея?Сереш під кожною новиною.Улибнись звідси.
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15.05.2020 17:44 Відповісти
кулявлобе падло знову вигнали на "полювання" ?
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15.05.2020 16:35 Відповісти
... ну... ониженашилюди... они хотят выборов...они устали по вас стрелять.... мышебратья... внутренний конфликт желудка с печенью...и где у вас тут туалет?
Сегодня выполнение Минских договоренностей в российской интерпретации - это катастрофа для Украины, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4656
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15.05.2020 16:37 Відповісти
О!!! Сенякулявлоб опять вылезла - это для того, чтобы не забывали ))))))
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15.05.2020 16:38 Відповісти
Сегодня выполнение Минских договоренностей в российской интерпретации - это катастрофа для Украины, - Яценюк - Цензор.НЕТ 852
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15.05.2020 16:59 Відповісти
Хунта дай денег,кичать Расея нету больше сил.
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15.05.2020 16:39 Відповісти
от Минских договоренностей нужно отказаться! Потому что их выполнение - это гос измена! С РФ невозможно ни о чем договориться, а РФ можно только силой заставить уйти с Донбасса! Цена должна стать не рентабельной, а для этого нужно добиваться усиление санкций против РФ!
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15.05.2020 16:44 Відповісти
так Пепо же подписал Минские договоренности. Не?
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15.05.2020 18:05 Відповісти
ну так его надо судить за гос измену!
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15.05.2020 18:07 Відповісти
так хто ж его посадит, он же за продажу земли проголосовал.
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15.05.2020 18:11 Відповісти
https://censor.net/user/463014Комплекс мер по выполнению Минских соглашений
1. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение, начиная с 00 ч. 00 мин. (киевское время) 15 февраля 2015 года.
2. Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" и тактических ракетных систем "Точка" ("Точка У"):
- для украинских войск: от фактической линии соприкосновения;
- для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.
Отвод вышеперечисленных тяжелых вооружений должен начаться не позднее второго дня после прекращения огня и завершиться в течение 14 дней.Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее заявил, что коронавирусный кризис никоим образом https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/05/1/7109434/ не повлияет на позицию ЕС относительно санкций против РФ.

В Палате представителей Конгресса США зарегистрировали резолюцию с призывом к Белому дому ввести новые санкции против России.

можно только силой заставить уйти с Донбасса! санкции I Все буде Україна!
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15.05.2020 18:12 Відповісти
В нынешних условиях - это катастрофа! А в предыдущих?
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15.05.2020 16:52 Відповісти
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15.05.2020 18:06 Відповісти
а Порох говорил что они безальтернативные.
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15.05.2020 16:56 Відповісти
ви, касапські, навіть читати не вмієте. Тим більше - не здатні вловити сенс написаного.
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15.05.2020 16:58 Відповісти
шас тебя заспамят
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15.05.2020 18:06 Відповісти
Нужен в Украине президент,а не зам Ху.ла по малоросским вопросам
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15.05.2020 16:57 Відповісти
Ти диви! А всього яких років п'ять тому досягнення домовленостей з сепараристами під егідою інтерпретаторів подавалося однотуровими миролюбами, як нищівна перемога...
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15.05.2020 17:08 Відповісти
А чем это было, когда Петя это подписал? Кролик "слегка" опоздал со своей оценкой, вполне мог еще в 2014 Петю поправить.
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15.05.2020 17:29 Відповісти
Сегодня Украиной правит Катастрофа ЗЕленская
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15.05.2020 17:42 Відповісти
Катастрофа для Украины - это ты, Сеня. Катастрофа и напасть...
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15.05.2020 18:10 Відповісти
Ого, Сеня вже на ***** батон кришить )))
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15.05.2020 18:34 Відповісти
Катастрофа - это взятки которые ты брал у мегаполиса.
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15.05.2020 18:53 Відповісти
 
 