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Новини
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Україна підписала зі Світовим банком угоду на 135 млн доларів

Україна підписала зі Світовим банком угоду на 135 млн доларів

Україна підписала зі Світовим банком угоду на 135 млн доларів, які будуть спрямовані на фінансування спільного проєкту щодо поліпшення сфери охорони здоров'я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Міністерства фінансів України в Facebook.

Зазначається, що виділені Світовим банком кошти підуть на додаткове фінансування проєкту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей". Частину отриманих коштів, а саме 35 млн доларів, направлять на заходи щодо посилення захисту населення і протидії поширенню коронавірусу.

"Інша частина коштів буде використана на закупівлю сучасного обладнання для відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги та посилення спроможності лікарень надавати якісну допомогу при інсультах у регіонах України, а також на інші заходи в рамках впровадження реформи системи охорони здоров'я і зміцнення потенціалу НСЗУ", - заявили в Мінфіні.

Читайте також: Україна вже в травні може отримати $50 млн від Світового банку для підтримки вразливих верств населення, - Кабмін

Автор: 

Світовий банк (810) охорона здоров'я (290) угода (627) медреформа (129)


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Топ коментарі
+3
Дали гроші тим, хто інфікував 3000 українських медика.
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15.05.2020 17:40
+2
Мало,не хватит. Коломойскому в карман: олигарху из бюджета выплатят 5 миллиардов
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15.05.2020 17:44
+2
Короче деньги дали не на конкретную реформу а на разбазаривание. Тоесть ето просто взятка нашему правительсву. За что именно узнаем позже
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15.05.2020 18:03
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Дали гроші тим, хто інфікував 3000 українських медика.
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15.05.2020 17:40 Відповісти
Уникальное явление сегодня:
Не прозревший зе-тыпил.
Улучшения В ЧЕМ, зе-тыпил?
В 300 миллиардной дыре бюджета и свежих разговорах о дефолте?
Может в подорожании продуктов?
Или в чем ещё?
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15.05.2020 17:54 Відповісти
цей Павел Сергеев cf0a633d - видать, якийсь деактивований адмінами орка чи касап; видать, місяць знову зайшов сюди срати брехнею але під новим логіном.
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15.05.2020 18:00 Відповісти
СлабО було відразу дати сигнал модераторам? Дві хвилини - і сера Геєва кастрували.
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15.05.2020 18:36 Відповісти
Та не довіряю я адмінам.
Особливо сьогоднішньому: тре мої коменти безпощадно.
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15.05.2020 19:24 Відповісти
Головне - грамотно сформулювати скаргу. "По-модераторському".
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15.05.2020 19:26 Відповісти
Ти бачив, там новий "клон" "Майорова" з"явився, у вигляді "таржествующей свиньи"?... Любить він тебе, я бачу...
А адміни цікаві стали - двічі мене банили, і не зрозуміло за що - ні матюків, ні інших порушень не допускав... Питаю - "причина "бану"?" У відповідь - мовчання...
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15.05.2020 19:54 Відповісти
тааааа.... Пішов він нажуj
бризкає гівном - а сьогоднішній адмін спецом ігнорує. Тому і не звертаюсь.
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15.05.2020 21:48 Відповісти
до речі, не кастрували його назовсім, тільки цей висер знесли.
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15.05.2020 19:26 Відповісти
Уникальное явление сегодня:

Одна половина населения клюет другую, вместо того,чтоб убрать Барыгу с политического поля, основательно перетряхнуть существующую власть и иметь какую-то надежду в будущем.
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15.05.2020 18:20 Відповісти
Мало,не хватит. Коломойскому в карман: олигарху из бюджета выплатят 5 миллиардов
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15.05.2020 17:44 Відповісти
Хм... А что там, кстати, с короновирусным кредитом МВФ на 2 миллиарда долларов, без всяких условий? Так никому и не нужен в Украине?
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15.05.2020 17:50 Відповісти
Їх уже давно вкрали,а це перерахували відсотки
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15.05.2020 17:59 Відповісти
Маловато будет. Ето даже наполовину не перекроет долг перед Ахметовыми *зелеными тарифами*.
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15.05.2020 18:00 Відповісти
Короче деньги дали не на конкретную реформу а на разбазаривание. Тоесть ето просто взятка нашему правительсву. За что именно узнаем позже
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15.05.2020 18:03 Відповісти
на отпуск зеле хватит
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15.05.2020 18:39 Відповісти
 
 