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Украина подписала со Всемирным банком соглашение на 135 млн долларов

Украина подписала со Всемирным банком соглашение на 135 млн долларов

Украина подписала со Всемирным банком соглашение на 135 млн долларов, которые будут направлены на финансирование совместного проекта по улучшению сферы здравоохранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Министерства финансов Украины в Facebook.

Отмечается, что выделенные Всемирным банком средства пойдут на дополнительное финансирование проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей". Часть полученных средств, а именно 35 млн долларов, направят на меры по усилению защиты населения и противодействию распространению коронавируса.

"Другая часть средств будет использована на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и усиление способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины, а также на другие меры в рамках внедрения реформы системы здравоохранения и укрепления потенциала НСЗУ", - заявили в Минфине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Всемирный банк утвердил выделение Украине $150 млн для поддержки малообеспеченных во время пандемии коронавируса

Автор: 

Всемирный Банк (446) здравоохранение (331) соглашение (1299) медреформа (122)


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Топ комментарии
+3
Дали гроші тим, хто інфікував 3000 українських медика.
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15.05.2020 17:40
+2
Мало,не хватит. Коломойскому в карман: олигарху из бюджета выплатят 5 миллиардов
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15.05.2020 17:44
+2
Короче деньги дали не на конкретную реформу а на разбазаривание. Тоесть ето просто взятка нашему правительсву. За что именно узнаем позже
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15.05.2020 18:03
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Дали гроші тим, хто інфікував 3000 українських медика.
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15.05.2020 17:40 Ответить
Уникальное явление сегодня:
Не прозревший зе-тыпил.
Улучшения В ЧЕМ, зе-тыпил?
В 300 миллиардной дыре бюджета и свежих разговорах о дефолте?
Может в подорожании продуктов?
Или в чем ещё?
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15.05.2020 17:54 Ответить
цей Павел Сергеев cf0a633d - видать, якийсь деактивований адмінами орка чи касап; видать, місяць знову зайшов сюди срати брехнею але під новим логіном.
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15.05.2020 18:00 Ответить
СлабО було відразу дати сигнал модераторам? Дві хвилини - і сера Геєва кастрували.
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15.05.2020 18:36 Ответить
Та не довіряю я адмінам.
Особливо сьогоднішньому: тре мої коменти безпощадно.
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15.05.2020 19:24 Ответить
Головне - грамотно сформулювати скаргу. "По-модераторському".
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15.05.2020 19:26 Ответить
Ти бачив, там новий "клон" "Майорова" з"явився, у вигляді "таржествующей свиньи"?... Любить він тебе, я бачу...
А адміни цікаві стали - двічі мене банили, і не зрозуміло за що - ні матюків, ні інших порушень не допускав... Питаю - "причина "бану"?" У відповідь - мовчання...
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15.05.2020 19:54 Ответить
тааааа.... Пішов він нажуj
бризкає гівном - а сьогоднішній адмін спецом ігнорує. Тому і не звертаюсь.
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15.05.2020 21:48 Ответить
до речі, не кастрували його назовсім, тільки цей висер знесли.
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15.05.2020 19:26 Ответить
Уникальное явление сегодня:

Одна половина населения клюет другую, вместо того,чтоб убрать Барыгу с политического поля, основательно перетряхнуть существующую власть и иметь какую-то надежду в будущем.
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15.05.2020 18:20 Ответить
Мало,не хватит. Коломойскому в карман: олигарху из бюджета выплатят 5 миллиардов
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15.05.2020 17:44 Ответить
Хм... А что там, кстати, с короновирусным кредитом МВФ на 2 миллиарда долларов, без всяких условий? Так никому и не нужен в Украине?
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15.05.2020 17:50 Ответить
Їх уже давно вкрали,а це перерахували відсотки
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15.05.2020 17:59 Ответить
Маловато будет. Ето даже наполовину не перекроет долг перед Ахметовыми *зелеными тарифами*.
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15.05.2020 18:00 Ответить
Короче деньги дали не на конкретную реформу а на разбазаривание. Тоесть ето просто взятка нашему правительсву. За что именно узнаем позже
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15.05.2020 18:03 Ответить
на отпуск зеле хватит
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15.05.2020 18:39 Ответить
 
 