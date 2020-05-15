Украина подписала со Всемирным банком соглашение на 135 млн долларов, которые будут направлены на финансирование совместного проекта по улучшению сферы здравоохранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Министерства финансов Украины в Facebook.

Отмечается, что выделенные Всемирным банком средства пойдут на дополнительное финансирование проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей". Часть полученных средств, а именно 35 млн долларов, направят на меры по усилению защиты населения и противодействию распространению коронавируса.

"Другая часть средств будет использована на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и усиление способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины, а также на другие меры в рамках внедрения реформы системы здравоохранения и укрепления потенциала НСЗУ", - заявили в Минфине.

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