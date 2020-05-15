Держпідприємство "Антонов" звернулося до Зеленського: керівництво "Укроборонпрому" знищує оборонний комплекс країни

Представники державного підприємства "Антонов", що входить до ДК "Укроборонпром", звернулись із листом до президента України з проханням приділити особисту увагу проблемам, які є критичними для стабільної роботи підприємства.

Як передає Цензор.НЕТ звернення розміщено на сайті Defense Express



"Протягом останнього часу складається ситуація, яку ми вважаємо загрозливою для подальшого існування підприємства і галузі в цілому", - наголошується у листі, який підписали керівники структурних та профспілкових об'єднань ДП "Антонов".

У листі, серед іншого, висловлюється занепокоєність з приводу підходів концерну "Укроборонпром" щодо запропонованих концепцій з реформи оборонно-промислової галузі країни загалом та ДП "Антонов", зокрема.

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У листі стверджується, що "з шаленою швидкістю розробляються проекти трансформації Концерну та підприємств-учасників та вносяться законопроекти, проти яких виступають підприємства-учасники".

"Такі пропозиції не відповідають чинному законодавству, адже вони спрямовані на втрату контролю з боку як Президента країни, так і КМУ за оборонно-промисловим комплексом, який є складовою частиною сектору безпеки і оборони країни, відповідно до Закону України "Про національну безпеку України".

В пропозиціях щодо трансформації не знайшлося місця і для центрального органу виконавчої влади (ЦОВВ), що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику, утворення якого прямо передбачено Законом України "Про національну безпеку України".

Функції КМУ щодо управління об’єктами державної власності обмежуються затвердженням статуту нової структури та призначенням до її наглядової ради членів, що не відповідає базовому Закону України "Про управління об’єктами державної власності".

А самим Наглядовим радам, а точніше - їх членам пропонується надати майже необмежені права щодо розпорядження майном підприємств ОПК, у тому числі, маючих стратегічне значення для економіки та безпеки держави. Жодна відповідальність за їхні дії не передбачається.

Таким чином, долю ОПК країни будуть вирішувати не державні органи, а 5-7 фізичних осіб, частина яких може взагалі бути не громадянами країни.

На першому етапі трансформації передбачається майже безконтрольне втручання ДК "Укроборонпром" у господарську діяльність підприємств ОПК, що взагалі не узгоджується з базовими принципами підприємництва, закріпленими у Господарському кодексі України.

Так, ДК "Укроборонпром" планує отримати право вилучати у підприємств будь-яке майно та передавати його іншим підприємствам на свій розсуд, вилучати інтелектуальну власність, що має особливе значення для розробників (КБ) високотехнологічної продукції, змінювати виконавців у зовнішньоекономічних контрактах, та контрактах з державного замовлення, вирішувати питання щодо приватизації підприємств ОПК.

При цьому все це планується здійснювати без розробки будь-яких техніко-економічних обґрунтувань, розрахунків ризиків таких перетворень та розробки заходів щодо їх мінімізації.

На наш погляд, все це неодмінно призведе до втрати контролю з боку держави за ОПК, його руйнації, банкрутству підприємств та зростанню соціальної напруги в країні.

Фахівцями нашого підприємства неодноразово подавалися пропозиції та законопроекти стосовно корпоратизації ДП "Антонов", які враховують специфіку в діяльності підприємства і дозволять зберегти та розвивати потенціал підприємства.

Але всі вони проігноровані Концерном, а керівникам підприємства заборонено наказом Концерну безпосередньо звертатися до керівництва держави та органів державної влади.

Також стверджується, що і в попередній історії ДП "Антонов" були часі, коли "одним не давала спокою територія підприємства (з потужними інженерними комунікаціями), на якій мріяли побудувати торгові центри, іншим - авіакомпанія підприємства. Ми захищалися і захистили підприємство. Тому заслуговуємо на те, щоб думку адміністрації та трудового колективу чули та враховували".











