"Укроборонпром" передав 5 БРДМ-2Л1 для Президентського полку
Державне підприємство "Миколаївський бронетанковий завод", що входить до складу Державного концерну "Укроборонпром", передало Міністерству оборони України партію з 5 одиниць капітально відновлених броньованих розвідувальних дозорних машин з покращеними характеристиками БРДМ-2Л1.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.
Це чергова партія техніки, відновлена фахівцями МБТЗ вже в рамках державного оборонного замовлення 2020 року. Бронемашини пройшли військову прийомку та відбули у розпорядження Окремого президентського полку.
В ході капітального ремонту було покращено тактико-технічні характеристики базової машини БРДМ-2. Зокрема, встановлено новітні засоби навігації та зв’язку, тепловізійну систему нічного керування; змінено розташування особового складу та покращено ергономіку машини за рахунок бокових люків із посиленим бронюванням, що пришвидшує десантування екіпажу та спрощує експлуатацію техніки.
Броньована розвідувально-дозорна машина БРДМ-2 знаходиться на озброєнні Збройних Сил України, має підвищену прохідність та призначена для ведення розвідки та супроводження конвоїв, також слугує для розміщення спеціального озброєння.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- змінювати корпус, щоб бронекапсула була відведена якомога далі від колес,
- додавати V-подібне дно для захисту від вибухів мін під корпусом,
- збільшувати діаметр колес, бо ми забираємо з конструкції додаткові висувні колеса на бортах БРДМ.
- створювати регульовану пневмопідвіску, яка підніме БРДМ над дорогою на метр у випадку небезпеки підриву мін і максимально опустить БРДМ на трасі для максимальної швидкості і в капонірі, щоб не рити глибокий окоп.
- потрібно було відмовлятись від балочних мостів і ставити військову незалежну підвіску, як це зробили на MRAP Козак-2М1,
- переносити двигун вперед машини, робити капотну компоновку для додаткового захисту екіпажу від бронебійних куль та вибухів мін.
- робити широку задню десантну апарель для евакуації поранених.
- ставити дефорсовані багатопаливні військові двигуни MTU-Ролс Ройс як на БТР-3ДА для Тайланду
- потрібно було розробити додаткові системи екстреного гальмування ABS, *** та курсової стійкості на дорозі на максимальних швидкостях -ESP, непогано було б мати електронні допоміжні системи підйому та спуску, які не дозволять заглохнути двигуну в складній бойовій обстановці.
- окремо потрібно сказати що потрібна АКПП для такої машини, щоб навіть поранений в ногу мехвод міг керувати бронемашиною в бойовій обстановці
- потрібно ставити додаткові акумуляторні батареї, додаткові автономні генератори для живлення бортової системи та бойових систем, які можуть бути розміщені на цьому шасі. В машині мають бути передбачені магістралі для силових кабелів та віброзахщені телекомунікаційні шафи для розміщення обладнання.
- машина має нести на собі прив'язний БПЛА або наземний колісний дрон для ведення розвідки.
Потому, что это дешево, практично, освоено нашими предприятиями и в целом не сильно отличается от техники врага.
А вот создание ракетного щита, ПВО, авиация, высокоточная артиллерия, ну и БПАКи это первостепенно. Если не будут страну сдавать.
Вот поэтому и несёте чушь.
Или эти круче?..
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Окремий президентський полк імені гетьмана Богдана Хмельницького (ОПП, в/ч A0222) - спеціальна військова частина у складі Сухопутних військ України, підпорядкована безпосередньо Президенту України. Виконує завдання, аналогічні до функцій лейб-гвардій інших країн.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%8F Ле́йбгва́рдія (нім. *********, від нім. **** - тіло + лат. guardia - захист, охорона) - почесна назва добірних військових частин і підрозділів, призначених для охорони монарха й місця його перебування.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%8F Крім традиційних бойових і вартових завдань, лейбгвардія виконує церемонійну функцію, беручи участь у парадах, ходах й урочистих виїздах. У зв'язку з цим особлива увага приділяється зовнішньому вигляду . ..
. тут может какой нибудь САША БЕЛЫЙ появиться или МАРУСЯ
Це ж не крейсери ...