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"Укроборонпром" передав 5 БРДМ-2Л1 для Президентського полку

Державне підприємство "Миколаївський бронетанковий завод", що входить до складу Державного концерну "Укроборонпром", передало Міністерству оборони України партію з 5 одиниць капітально відновлених броньованих розвідувальних дозорних машин з покращеними характеристиками БРДМ-2Л1.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

Це чергова партія техніки, відновлена фахівцями МБТЗ вже в рамках державного оборонного замовлення 2020 року. Бронемашини пройшли військову прийомку та відбули у розпорядження Окремого президентського полку.

В ході капітального ремонту було покращено тактико-технічні характеристики базової машини БРДМ-2. Зокрема, встановлено новітні засоби навігації та зв’язку, тепловізійну систему нічного керування; змінено розташування особового складу та покращено ергономіку машини за рахунок бокових люків із посиленим бронюванням, що пришвидшує десантування екіпажу та спрощує експлуатацію техніки.

Броньована розвідувально-дозорна машина БРДМ-2 знаходиться на озброєнні Збройних Сил України, має підвищену прохідність та призначена для ведення розвідки та супроводження конвоїв, також слугує для розміщення спеціального озброєння.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" поставив військовим понад 300 одиниць бронетехніки з початку року

Автор: 

армія (3765) оборона (4764) зброя (7430) Укроборонпром (1732) Миколаївський бронетанковий завод (6)


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Топ коментарі
+16
а где воюет ПреЗЕдентский полк, которому передали 5 БРДМ-2Л1 ???
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15.05.2020 18:47
+10
Президентский полк - "потешные войска" для удовлетворения непомерного самомнения тупого клоуна из дешевого балагана...
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15.05.2020 18:52
+8
Защитим Бубочку!
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15.05.2020 18:49
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а где воюет ПреЗЕдентский полк, которому передали 5 БРДМ-2Л1 ???
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15.05.2020 18:47 Відповісти
Обходит с флангов (с)
"Укроборонпром" передал 5 БРДМ-2Л1 для Президентского полка - Цензор.НЕТ 4374
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15.05.2020 18:57 Відповісти
Навіщо взагалі використовувати БРДМ в ЗСУ? БРДМ повністю втратили будь яку цінність як броньований засіб для ведення розвідки. Потрібно використовувати MRAP бронемашини Козак замість застарілих БРДМ-2.
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15.05.2020 19:46 Відповісти
А вдруг река на пути?
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15.05.2020 20:00 Відповісти
Так у БРДМ-2 десантний люк вирізалі в борту нижче ватерлінії, яка ріка?
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15.05.2020 20:02 Відповісти
Але головне навіть не те що перероблене БРДМ-2 втратило всі свої військові здібності - втратило багатопаливний двигун, втратило можливість долати пересічену місцевість завдяки додатковим колесам в бортах, втратило можливість долати водні перешкоди. Головна проблема в тім що БРДМ так і лишилось вкрай вразливим для вибухів мін під колесами! Бронекорпус досі над колесами а це смерть для екіпажу та десанту! Першим ділом потрібно було посилювати захист екіпажу та десанту БРДМ, а саме:
- змінювати корпус, щоб бронекапсула була відведена якомога далі від колес,
- додавати V-подібне дно для захисту від вибухів мін під корпусом,
- збільшувати діаметр колес, бо ми забираємо з конструкції додаткові висувні колеса на бортах БРДМ.
- створювати регульовану пневмопідвіску, яка підніме БРДМ над дорогою на метр у випадку небезпеки підриву мін і максимально опустить БРДМ на трасі для максимальної швидкості і в капонірі, щоб не рити глибокий окоп.
- потрібно було відмовлятись від балочних мостів і ставити військову незалежну підвіску, як це зробили на MRAP Козак-2М1,
- переносити двигун вперед машини, робити капотну компоновку для додаткового захисту екіпажу від бронебійних куль та вибухів мін.
- робити широку задню десантну апарель для евакуації поранених.
- ставити дефорсовані багатопаливні військові двигуни MTU-Ролс Ройс як на БТР-3ДА для Тайланду
- потрібно було розробити додаткові системи екстреного гальмування ABS, *** та курсової стійкості на дорозі на максимальних швидкостях -ESP, непогано було б мати електронні допоміжні системи підйому та спуску, які не дозволять заглохнути двигуну в складній бойовій обстановці.
- окремо потрібно сказати що потрібна АКПП для такої машини, щоб навіть поранений в ногу мехвод міг керувати бронемашиною в бойовій обстановці
- потрібно ставити додаткові акумуляторні батареї, додаткові автономні генератори для живлення бортової системи та бойових систем, які можуть бути розміщені на цьому шасі. В машині мають бути передбачені магістралі для силових кабелів та віброзахщені телекомунікаційні шафи для розміщення обладнання.
- машина має нести на собі прив'язний БПЛА або наземний колісний дрон для ведення розвідки.
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15.05.2020 20:45 Відповісти
Кортежу *********** не хватает БРДМ!
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15.05.2020 19:57 Відповісти
Защитим Бубочку!
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15.05.2020 18:49 Відповісти
Президентский полк - "потешные войска" для удовлетворения непомерного самомнения тупого клоуна из дешевого балагана...
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15.05.2020 18:52 Відповісти
Там если потрусить этот полк, то и Джевелины можно найти.
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15.05.2020 20:01 Відповісти
"Укроборонпром" передал 5 БРДМ-2Л1 для Президентского полка - Цензор.НЕТ 1865
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15.05.2020 18:55 Відповісти
"Укроборонпром" передал 5 БРДМ-2Л1 для Президентского полка - Цензор.НЕТ 8151
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15.05.2020 19:02 Відповісти
Tut xoroso,no nado bezpilotniki delat sovsmesno ili samim ,tut nenado bolsix deneg.Udarnyje bezpilotniki poxoze kak izraele ili Turciji delajet
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15.05.2020 18:56 Відповісти
Bezpilotniki eto buducyje vojni.Jesli ix razvyvat eto budet na mnogo silnej cem bronitexnika
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15.05.2020 18:58 Відповісти
А солдаты пусть пешком ходят. Или на автобусах ездят. Логично, че.
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15.05.2020 19:09 Відповісти
Ja negovoriu sto nenado no buducyje vojni jest bezpilotniki.
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15.05.2020 19:20 Відповісти
А территорию захватывать и удерживать будут Робокопы с Терминаторами? Тогда мы до этого вряд ли доживем.
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15.05.2020 19:30 Відповісти
S etoj bronitexnikoj vriatli sto to zaxvatis nado priznat.Liudi nuzni vezde i soldaty takze,no nado idti v period s novim oruzyjem,a ne s 50 let tomu nazad
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15.05.2020 19:34 Відповісти
Вы в каких то облаках витаете. В любой стране мира можно легко найти вооружение, разработанное в 60-80-х годах. 100% нового нет ни в одной стране. Если уровень модернизированного и нового выше 50% это уже очень круто. Но на это нужны года и десятки ярдов долларов. И уж бронетехнику точно будут использовать до последнего какая есть.

Потому, что это дешево, практично, освоено нашими предприятиями и в целом не сильно отличается от техники врага.
А вот создание ракетного щита, ПВО, авиация, высокоточная артиллерия, ну и БПАКи это первостепенно. Если не будут страну сдавать.
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15.05.2020 19:40 Відповісти
Ja ne letaju .Vot mogu skazat sto Litva otkazalas vasej bronetexniki izza ocen nizkogo urovnia,eto bez obid.Govoriu kak jest.Mi platytm bolse za kacestvo
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15.05.2020 19:47 Відповісти
S nemcev zakupajem bronitexniki,artilerija No1 u nix,PVo s norvegov NASAMS jesli slisali.Udarnyje bezpilotniki u nas prioritet,Sami budem delat i Izrael pomogajet
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15.05.2020 19:50 Відповісти
Так у вас ее по сути и не было. Той бронетехники. А у нас еще тысячи единиц. А это миллиарды долларов. Никто в здравом уме не откажется от нее. Наоборот, докупается то, чего уже не хватает и сами не в состоянии пока производить. БМП в первую очередь. Сейчас, говорят, бригадный комплект гаубиц закупят из резерва США.
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15.05.2020 19:55 Відповісти
Bylo no mi vam i podaryli ejio.S amerikancev mozet Paladin *******?Latvija s nix zakupala jesli tak mozno skazat za 2000 evro za stuku.Oni xorosyje Avstrija im otdala.U nas PZX2000 samyje luceje v mire s nemcev zakupili .Tak experti govoriat sto samyje lucyje.A ameriki Okintosh mi zakupajem toze luceje v mire
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15.05.2020 20:00 Відповісти
Oshkosh amerikanskije 500 stuk ne okintosh "Укроборонпром" передав 5 БРДМ-2Л1 для Президентського полку - Цензор.НЕТ 4129
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15.05.2020 20:05 Відповісти
Posmotryte sto tam u nix.Xarakteristika po senam lezyt.Ecio jest lazernoje oruzyje dlia bezpilotnikov v levom kroju
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15.05.2020 20:07 Відповісти
Хорошие броневички. Сколько стоят? У нас закупают отечественные. Правда зоопарк расплодили, но где-то штук 300 закупили в сумме.
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15.05.2020 20:21 Відповісти
154mln evro uze zaplatyli za 200 stuk,potom cena izmenistsia pri 300 stuk v mensuju storonu.Eto novyje tolko amerikansi ix i imejet
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15.05.2020 20:25 Відповісти
Tut ecio pomoc s amerikancev iditot s biudzeta.Oni vydeliajet dengi s biudzeta,tak mozno te dengi i sniat.Primerno 100 mln oni nam dajiot kazdi god dlia oruzyje,kak i mnogim stranam
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15.05.2020 20:30 Відповісти
Дареному коню в зубы не смотрят. Но наши Козаки и Варты стоят чуть дешевле чем 939 тыс. дол. Более, чем в 2 раза.
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15.05.2020 20:41 Відповісти
Mozet i desevle dva raza,no eto na mnogo raz luce daze sravnit ja nemogu po kakoj to kategoriji.paprostu ne tot uroven
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15.05.2020 21:04 Відповісти
Пусть подарят и нам. Посмотрим.
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15.05.2020 21:24 Відповісти
Нет, буксируемые М198
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15.05.2020 20:11 Відповісти
Бронированные беспилотники принимаете?
"Укроборонпром" передал 5 БРДМ-2Л1 для Президентского полка - Цензор.НЕТ 311
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15.05.2020 19:11 Відповісти
БРДМ на охоту или рыбалку ездить.Губы подкрасили, марафет навели, может и не плохо. Но техника Морально Устарела, зачем тратить средства, лучше бы за эти деньги сделали хотя бы Один , но современный.
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15.05.2020 18:56 Відповісти
А какая фирма вам сделает современный в количестве - 1? Или, вы думаете, их напильниками из заготовки вытачивают?
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15.05.2020 19:13 Відповісти
А ткак Вы на счет попасть на Мину.Внутри никого Живого не Останется. Эта железяка ничего не Стоит по сравнению жизни Экипажа.Современный поотрывает колеса и все.Даже если это Экспериментальный и даже напильником.При нынешних Средствах поражения бы не желал , что бы Ваш сын сел в БРДМ.
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15.05.2020 20:24 Відповісти
Ну пусть в ГАЗ-66 ездит. Там свежее.
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15.05.2020 20:42 Відповісти
Да канєшна... 1 краще, ніж 5, на ходу, після КР і модернізації...
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15.05.2020 20:06 Відповісти
Это ещё +5 или всё те же вчерашние 5?
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15.05.2020 18:58 Відповісти
я Вам больше скажу - это еще и завтрашние 5 )))
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15.05.2020 18:59 Відповісти
У редакторов новостей Цензора еще тот бардак при передаче смены. Радует что это не АЭС
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15.05.2020 19:12 Відповісти
Какой полк, для кортежа.
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15.05.2020 19:17 Відповісти
Вы задач этого полка просто не знаете.
Вот поэтому и несёте чушь.
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15.05.2020 19:30 Відповісти
А почему не навороченные Козак или ещё что?..
Или эти круче?..
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15.05.2020 19:26 Відповісти
просто интересно - по идее туда ж должны отбирать самое крутое - тогда получается что все те Козаки - туфта?
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15.05.2020 19:26 Відповісти
По чьей идее?
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15.05.2020 19:56 Відповісти
президентский полк - всё отборное... общепринято...
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15.05.2020 20:27 Відповісти
Это вы с кремлевским полком путаете.
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15.05.2020 20:43 Відповісти

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Окремий президентський полк імені гетьмана Богдана Хмельницького (ОПП, в/ч A0222) - спеціальна військова частина у складі Сухопутних військ України, підпорядкована безпосередньо Президенту України. Виконує завдання, аналогічні до функцій лейб-гвардій інших країн.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%8F Ле́йбгва́рдія (нім. *********, від нім. **** - тіло + лат. guardia - захист, охорона) - почесна назва добірних військових частин і підрозділів, призначених для охорони монарха й місця його перебування.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%8F Крім традиційних бойових і вартових завдань, лейбгвардія виконує церемонійну функцію, беручи участь у парадах, ходах й урочистих виїздах. У зв'язку з цим особлива увага приділяється зовнішньому вигляду . ..
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15.05.2020 21:36 Відповісти
Для этого там есть батальйон почесної варти. Остальные похоже линейные.
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15.05.2020 22:04 Відповісти
И если им по штату положены БРДМ, то не вижу проблем.
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15.05.2020 22:17 Відповісти
Если так часто начали хвалить директора, то, значит, пора Краве и всей его николаевской и киевской камарилье сушить сухари или искать тропы на расию за все их чудеса с продажей неучтенных металлома, отработанного масла, а самое главное - продажи "самим себе" через подставные лица специальных приборов, узлов, агрегатов, хранящихся на складах предприятия, но стоящих на балансе.
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15.05.2020 19:32 Відповісти
правильно. они под Киевом нужнее чем на фронте

. тут может какой нибудь САША БЕЛЫЙ появиться или МАРУСЯ
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15.05.2020 19:57 Відповісти
Хоспаді ... Ну буде у цьому полку 5 БРМД ... І що ?
Це ж не крейсери ...
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15.05.2020 20:04 Відповісти
Охранять ставку чем не техника. Как будто нужно было БТР-4 купить.
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15.05.2020 23:39 Відповісти
 
 