"Укроборонпром" передал 5 БРДМ-2Л1 для Президентского полка

Государственное предприятие "Николаевский бронетанковый завод", входящее в состав Государственного концерна "Укроборонпром", передало Министерству обороны Украины партию из 5 единиц капитально восстановленных бронированных разведывательных дозорных машин с улучшенными характеристиками БРДМ-2Л1.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

Это очередная партия техники, восстановлена ​​специалистами НБТЗ уже в рамках государственного оборонного заказа 2020 года. Бронемашины прошли военную приемку и отбыли в распоряжение Отдельного президентского полка.

В ходе капитального ремонта были улучшены тактико-технические характеристики базовой машины БРДМ-2. В частности, установлены новейшие средства навигации и связи, тепловизионная система ночного управления; изменено расположение личного состава и улучшена эргономика машины за счет боковых люков усиленным бронированием, что ускоряет десантирование экипажа и упрощает эксплуатацию техники.

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Бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 находится на вооружении Вооруженных Сил Украины, имеет повышенную проходимость и предназначена для ведения разведки и сопровождения конвоев, также служит для размещения специального вооружения.