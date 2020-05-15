"Укроборонпром" передал 5 БРДМ-2Л1 для Президентского полка
Государственное предприятие "Николаевский бронетанковый завод", входящее в состав Государственного концерна "Укроборонпром", передало Министерству обороны Украины партию из 5 единиц капитально восстановленных бронированных разведывательных дозорных машин с улучшенными характеристиками БРДМ-2Л1.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.
Это очередная партия техники, восстановлена специалистами НБТЗ уже в рамках государственного оборонного заказа 2020 года. Бронемашины прошли военную приемку и отбыли в распоряжение Отдельного президентского полка.
В ходе капитального ремонта были улучшены тактико-технические характеристики базовой машины БРДМ-2. В частности, установлены новейшие средства навигации и связи, тепловизионная система ночного управления; изменено расположение личного состава и улучшена эргономика машины за счет боковых люков усиленным бронированием, что ускоряет десантирование экипажа и упрощает эксплуатацию техники.
Бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 находится на вооружении Вооруженных Сил Украины, имеет повышенную проходимость и предназначена для ведения разведки и сопровождения конвоев, также служит для размещения специального вооружения.
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- змінювати корпус, щоб бронекапсула була відведена якомога далі від колес,
- додавати V-подібне дно для захисту від вибухів мін під корпусом,
- збільшувати діаметр колес, бо ми забираємо з конструкції додаткові висувні колеса на бортах БРДМ.
- створювати регульовану пневмопідвіску, яка підніме БРДМ над дорогою на метр у випадку небезпеки підриву мін і максимально опустить БРДМ на трасі для максимальної швидкості і в капонірі, щоб не рити глибокий окоп.
- потрібно було відмовлятись від балочних мостів і ставити військову незалежну підвіску, як це зробили на MRAP Козак-2М1,
- переносити двигун вперед машини, робити капотну компоновку для додаткового захисту екіпажу від бронебійних куль та вибухів мін.
- робити широку задню десантну апарель для евакуації поранених.
- ставити дефорсовані багатопаливні військові двигуни MTU-Ролс Ройс як на БТР-3ДА для Тайланду
- потрібно було розробити додаткові системи екстреного гальмування ABS, *** та курсової стійкості на дорозі на максимальних швидкостях -ESP, непогано було б мати електронні допоміжні системи підйому та спуску, які не дозволять заглохнути двигуну в складній бойовій обстановці.
- окремо потрібно сказати що потрібна АКПП для такої машини, щоб навіть поранений в ногу мехвод міг керувати бронемашиною в бойовій обстановці
- потрібно ставити додаткові акумуляторні батареї, додаткові автономні генератори для живлення бортової системи та бойових систем, які можуть бути розміщені на цьому шасі. В машині мають бути передбачені магістралі для силових кабелів та віброзахщені телекомунікаційні шафи для розміщення обладнання.
- машина має нести на собі прив'язний БПЛА або наземний колісний дрон для ведення розвідки.
Потому, что это дешево, практично, освоено нашими предприятиями и в целом не сильно отличается от техники врага.
А вот создание ракетного щита, ПВО, авиация, высокоточная артиллерия, ну и БПАКи это первостепенно. Если не будут страну сдавать.
Вот поэтому и несёте чушь.
Или эти круче?..
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Окремий президентський полк імені гетьмана Богдана Хмельницького (ОПП, в/ч A0222) - спеціальна військова частина у складі Сухопутних військ України, підпорядкована безпосередньо Президенту України. Виконує завдання, аналогічні до функцій лейб-гвардій інших країн.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%8F Крім традиційних бойових і вартових завдань, лейбгвардія виконує церемонійну функцію, беручи участь у парадах, ходах й урочистих виїздах. У зв'язку з цим особлива увага приділяється зовнішньому вигляду . ..
. тут может какой нибудь САША БЕЛЫЙ появиться или МАРУСЯ
Це ж не крейсери ...