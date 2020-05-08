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Новости Оборона
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"Укроборонпром" поставил военным более 300 единиц бронетехники с начала года

В течение января-мая 2020 г предприятия бронетанкового дивизиона ГК "Укроборонпром" передали Министерству обороны Украины более 300 новых, восстановленных и модернизированных единиц различной бронированной техники,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Концерна, об этом сообщил заместитель гендиректора по производству "Укроборонпрома" Игорь Фоменко.

"В целом за 1 квартал 2020г предприятия, деятельность которых координируется Управлением бронетанковой техники Укроборонпрома, выполнили план товарного выпуска продукции на сумму более 1,7млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года - это рост примерно в 2,5 раза! Нашими чемпионами стали Киевский бронетанковый завод, завод им. Малышева и Харьковское КБ машиностроения им. А. Морозова - эти предприятия продемонстрировали наиболее заметное увеличение товарного производства продукции, в том числе, благодаря смене руководства этих заводах и новым подходам к управлению, которые инициировал Укроборонпром", - цитирует Фоменко пресс-служба "Укроборонпрома".

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В частности, говорится в информации, в январе-апреле 2020г объем товарного выпуска на этих предприятиях составил:

ГП "Киевский бронетанковый завод" - 406 млн грн, что почти в 4 раза больше чем за аналогичный период прошлого года. Среди прочего, передали Минобороны: в январе - 25 отремонтированных танков Т-72, в марте - 6 капитально-отремонтированных Т-72 и в мае - 9 отремонтированных бронетранспортеров БТР-80.

ГП "Завод им. Малышева" - 301 млн грн, в 2,4 раза больше чем за аналогичный период прошлого года. Среди прочего, в текущем году на заводе изготовлено 26 танковых двигателей: в январе - 6, в феврале и марте предприятие - по 10 в месяц.

ГП "ХКБМ" - 391 млн грн, в 1,9 раза больше чем за аналогичный период прошлого года. Среди прочего, передали Минобороны: в январе - 4 бронетранспортёра БТР-4Е, в феврале - 3, в марте - 4, и в апреле - 5 бронемашин, соответственно.

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"Сейчас идет подписание новых договоров бронетанковыми предприятиями Концерна с Министерством обороны Украины уже в рамках нового ГОЗ. Мы ожидаем, что, несмотря на карантин, сохраним темпы производства на ключевых предприятиях, задействованных в ГОЗ. А для того, чтобы в дальнейшем работа бронетанковых предприятий Укроборонпрома становилась еще более эффективной, мы работаем над стратегией создания государственной бронетанковой бизнес-единицы, которая объединит предприятия, осуществляющие ремонт техники, изготовление компонентов, делают исследования и создают конечный продукт. Это будет полный производственный цикл", - комментирует Фоменко планы по трансформации Концерна.

Автор: 

оборона (5252) Укроборонпром (1239) техника (1759) Фоменко Игорь (9)


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Топ комментарии
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11 заступників гендиректора https://twitter.com/hashtag/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC?src=hashtag_click #Укроборонпром разом отримують 2,73 млн грн за місяць. Абромавичус вважає справедливими зарплати 250-280 тис. Водночас кількість збиткових підприємств збільшилась вдвічі - з 42 до 90, а борги по зарплаті і податкам до 5 млрд

https://www.ukrmilitary.com/2020/05/top-groshi.html

"Укроборонпром" поставил военным более 300 единиц бронетехники с начала года - Цензор.НЕТ 1397
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08.05.2020 16:28 Ответить
+2
Именно поставил.
Насколько я помню, какраз несколько сотен БМП, закупленных в Польше еще при Порохе, недавно победно ЗЕбанарий записал в свои заслуги.
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08.05.2020 18:11 Ответить
+1
Странно, Пєтро АрМоВір пішов, а поставки техніки до армії збільшилися у 2-4 рази...
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08.05.2020 16:29 Ответить
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11 заступників гендиректора https://twitter.com/hashtag/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC?src=hashtag_click #Укроборонпром разом отримують 2,73 млн грн за місяць. Абромавичус вважає справедливими зарплати 250-280 тис. Водночас кількість збиткових підприємств збільшилась вдвічі - з 42 до 90, а борги по зарплаті і податкам до 5 млрд

https://www.ukrmilitary.com/2020/05/top-groshi.html

"Укроборонпром" поставил военным более 300 единиц бронетехники с начала года - Цензор.НЕТ 1397
показать весь комментарий
08.05.2020 16:28 Ответить
Странно, Пєтро АрМоВір пішов, а поставки техніки до армії збільшилися у 2-4 рази...
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08.05.2020 16:29 Ответить
Тлько "поставляют" ЗЕбанарии до сих пор то, что было закуплено еще при Порохе.
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08.05.2020 16:53 Ответить
Да для вас, петежополизов все, что происходит хорошего - это "сделано еще при ПоТрохе", а вся лажа, даже если в ней виноват лично Потрох, - это лажа Зе тк не исправили. Вы неадекватные напрочь.
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08.05.2020 17:39 Ответить
Ну мы не вы, чтобы жить чужими деньгами и чужими достижениями.

Поэтому вы и являетесь низшей ступенью в пищевой пирамиде. Вы, как и ваш ********** - паразиты. Лишние в этой стране.
И беды Украины закончатся только тогда, когда Украина будет от вас, унтерменшей ватных, полностью зачищена.
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08.05.2020 18:09 Ответить


Ты смешон и убог, жополиз запетькин. И все подобные тебе жополизы как раз и есть 100%е паразиты, ибо никакого продукта вы свои вылизыванием жоп не производите. А вот я как раз произвожу, в отличие от тебя, говноеда, любящего переводить стрелки и присваивать своему петьке чужие заслуги.
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08.05.2020 18:46 Ответить
Мнение неполноценного недогражданина и паразита очень важно для меня.
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08.05.2020 20:18 Ответить
Оу, ты еще и кацапофашик, кроме того, что запетькин жополиз, так нелепо спалился.
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08.05.2020 20:23 Ответить
Напомни, когда это кацапы считали вас, сброд ватный, неполноценными.

На их фоне вы очень даже ничего - туповатые, но на мясо годитесь.
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08.05.2020 21:04 Ответить
Ватный сброд - это скорее про вас, жополизов запетькинских - вы абсолютно ничем не отличаетесь от жополизов ************* - такие же тупые и преданные своему кумиру.
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08.05.2020 21:20 Ответить
зебіл, грошей освоюється більше. Про кількісні показники нічого не написано
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08.05.2020 22:34 Ответить
Дебіл, навчися читати - кількістні показники у статті росписані.
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09.05.2020 02:10 Ответить
Збільшився тільки ЗЕбільний піар на чужих досягненнях - поки що Укроборонпром фактично працює за старими контрактакми які ще при Пороху отримав.

Підприємства, що входять до складу державного концерну "Укроборонпром", цьогоріч на 98% виконали зобов'язання по виготовленню та ремонту військової техніки перед державою.
Про це https://ukroboronprom.com.ua/uk/media/u-2019-rotsi-*************-ukroboronpromu-vykonaly-98-derzhavnogo-oboronnogo-zamovlennya.html повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".
Зазначається, що станом на 20 грудня 2019 року всього українським військовим було передано 4876 одиниць техніки: 3889 нової та модернізованої і 987 відремонтованої, а також 2327 двигунів, вузлів та агрегатів .
"Так, систем радіолокації, радіоелектронної боротьби, зв'язку і навігації було передано 474 одиниці, 202 одиниці ракетно-артилерійського озброєння, 25 одиниць бронетехніки, автомобільної та інженерної техніки, 9 одиниць авіаційної техніки та обладнання та 3179 високоточного озброєння і ***********", - підрахували у держпідприємстві.
Зокрема, авіаремонтні підприємства "Укроборонпрому" та "Львівський бронетанковий завод" виконали замовлення достроково.
Також команді Концерну вдалося відновити зірваний контракт з постачання БТР-4Е в рамках держзамовлення.
В "Укроборонпромі" додають, що "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова" уже передало Міністерству оборони України 12 з 45 бронетранспортерів БТР-4Е, передбачених контрактом вартістю 1,5 млрд гривень.
"У 2019 році підприємства, що входять до складу Концерну, уклали 45 державних контрактів на виготовлення та модернізацію озброєння та військової техніки на суму 7,5 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 24 грудня державне підприємство "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова" концерну "Укроборонпром" https://zik.ua/news/2019/12/24/ukroboronprom_peredav_minoborony_12_bronetransporteriv_951729 передало Міністерству оборони 12 бронетранспортерів БТР-4Е з обсягу державного оборонного замовлення 2019 року.
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29.05.2020 03:17 Ответить
поставил, чи произвел?...
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08.05.2020 16:40 Ответить
Именно поставил.
Насколько я помню, какраз несколько сотен БМП, закупленных в Польше еще при Порохе, недавно победно ЗЕбанарий записал в свои заслуги.
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08.05.2020 18:11 Ответить
и это всё ??
раньше до 5000 поставлялось единиц, а тут каких то 300 при Зеленском..
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08.05.2020 16:48 Ответить
более 300 новых, восстановленных и модернизированных единиц

Т.е. несколько новых опытных броников + покрашенные + слепленные из нескольких доноров = более трехсот. Удобная арифметика.
выполнили план товарного выпуска продукции на сумму более 1,7млрд грн.

Вот в сумме - не сомневаюсь.
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08.05.2020 16:50 Ответить
Это петя занимался ремонтом. Где новые бтр-4вм, оплоты и бмп-у
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08.05.2020 17:00 Ответить
При такой технике ,за такой объём выпущенной продукции
в 1941-45г. ставили к ст....ке.
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08.05.2020 17:55 Ответить
Щось не бачу Зеленського з ножничками та стрічками на піарі про ЗС України. Це президент корпорації Рошен, який піарився навіть на відкритті дорожних знаків, здатний нормальні речі, як в цивілізованому світі, ставити собі в заслугу.
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08.05.2020 19:35 Ответить
Ахха! Занимательная, я вам скажу, штука этот Тырнет. Смотрим на период сравнения и получаем - смена "главного херсонского десантника" на "Гену Букина" на посту Гендиректора Недоконцерна. А потом была смена на АА. Это раз. Заявлена сумма увеличения в "денежном" выражении и в "натуральном". Однако объем в "денежном" выражении сильно зависит от текущих цен на материалы и комплектующие (не углубляясь в тему регламентных/капитальных ремонтов) + энергоносители + зряплаты + налоги и т. п. А объем продукции в "натуральном" выражении отражается с учетом исполнения текущих контрактов с начала календарного года и просроченных/преходящих по прошлым периодам договоров. Это два. Тем более, что информацию можно почерпнуть с оф-сайта Недоконцерна. Считаем количество техники, упомянутой в статье! ШОЖТАКОЕ?! КАКЖЕТАК!? Сумма единиц бронетехники, без учета двигателей, не совпадает с заявленной в заголовке. И это чемпионы? Где же ОНО? И это три! А если копнуть поглубже..? Видно у кого-то очень сильно подгорает)))
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08.05.2020 20:41 Ответить
В миллионах цены больше, понятно, а в ШТУКАХ танков?
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08.05.2020 20:48 Ответить
Там же указано - 31 ед. с проведенными КР. Еще пару месяцев и батальонный комплект отремонтируют.
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08.05.2020 21:03 Ответить
Як це у зебілів з 31 танка та 6 БТР в Києві та 16 БТР у Харкові вийшло 300 одиниць бронетехніки?
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08.05.2020 22:39 Ответить
 
 