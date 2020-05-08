"Укроборонпром" поставил военным более 300 единиц бронетехники с начала года
В течение января-мая 2020 г предприятия бронетанкового дивизиона ГК "Укроборонпром" передали Министерству обороны Украины более 300 новых, восстановленных и модернизированных единиц различной бронированной техники,
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Концерна, об этом сообщил заместитель гендиректора по производству "Укроборонпрома" Игорь Фоменко.
"В целом за 1 квартал 2020г предприятия, деятельность которых координируется Управлением бронетанковой техники Укроборонпрома, выполнили план товарного выпуска продукции на сумму более 1,7млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года - это рост примерно в 2,5 раза! Нашими чемпионами стали Киевский бронетанковый завод, завод им. Малышева и Харьковское КБ машиностроения им. А. Морозова - эти предприятия продемонстрировали наиболее заметное увеличение товарного производства продукции, в том числе, благодаря смене руководства этих заводах и новым подходам к управлению, которые инициировал Укроборонпром", - цитирует Фоменко пресс-служба "Укроборонпрома".
В частности, говорится в информации, в январе-апреле 2020г объем товарного выпуска на этих предприятиях составил:
ГП "Киевский бронетанковый завод" - 406 млн грн, что почти в 4 раза больше чем за аналогичный период прошлого года. Среди прочего, передали Минобороны: в январе - 25 отремонтированных танков Т-72, в марте - 6 капитально-отремонтированных Т-72 и в мае - 9 отремонтированных бронетранспортеров БТР-80.
ГП "Завод им. Малышева" - 301 млн грн, в 2,4 раза больше чем за аналогичный период прошлого года. Среди прочего, в текущем году на заводе изготовлено 26 танковых двигателей: в январе - 6, в феврале и марте предприятие - по 10 в месяц.
ГП "ХКБМ" - 391 млн грн, в 1,9 раза больше чем за аналогичный период прошлого года. Среди прочего, передали Минобороны: в январе - 4 бронетранспортёра БТР-4Е, в феврале - 3, в марте - 4, и в апреле - 5 бронемашин, соответственно.
"Сейчас идет подписание новых договоров бронетанковыми предприятиями Концерна с Министерством обороны Украины уже в рамках нового ГОЗ. Мы ожидаем, что, несмотря на карантин, сохраним темпы производства на ключевых предприятиях, задействованных в ГОЗ. А для того, чтобы в дальнейшем работа бронетанковых предприятий Укроборонпрома становилась еще более эффективной, мы работаем над стратегией создания государственной бронетанковой бизнес-единицы, которая объединит предприятия, осуществляющие ремонт техники, изготовление компонентов, делают исследования и создают конечный продукт. Это будет полный производственный цикл", - комментирует Фоменко планы по трансформации Концерна.
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Поэтому вы и являетесь низшей ступенью в пищевой пирамиде. Вы, как и ваш ********** - паразиты. Лишние в этой стране.
И беды Украины закончатся только тогда, когда Украина будет от вас, унтерменшей ватных, полностью зачищена.
Ты смешон и убог, жополиз запетькин. И все подобные тебе жополизы как раз и есть 100%е паразиты, ибо никакого продукта вы свои вылизыванием жоп не производите. А вот я как раз произвожу, в отличие от тебя, говноеда, любящего переводить стрелки и присваивать своему петьке чужие заслуги.
На их фоне вы очень даже ничего - туповатые, но на мясо годитесь.
Підприємства, що входять до складу державного концерну "Укроборонпром", цьогоріч на 98% виконали зобов'язання по виготовленню та ремонту військової техніки перед державою.
Про це https://ukroboronprom.com.ua/uk/media/u-2019-rotsi-*************-ukroboronpromu-vykonaly-98-derzhavnogo-oboronnogo-zamovlennya.html повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".
Зазначається, що станом на 20 грудня 2019 року всього українським військовим було передано 4876 одиниць техніки: 3889 нової та модернізованої і 987 відремонтованої, а також 2327 двигунів, вузлів та агрегатів .
"Так, систем радіолокації, радіоелектронної боротьби, зв'язку і навігації було передано 474 одиниці, 202 одиниці ракетно-артилерійського озброєння, 25 одиниць бронетехніки, автомобільної та інженерної техніки, 9 одиниць авіаційної техніки та обладнання та 3179 високоточного озброєння і ***********", - підрахували у держпідприємстві.
Зокрема, авіаремонтні підприємства "Укроборонпрому" та "Львівський бронетанковий завод" виконали замовлення достроково.
Також команді Концерну вдалося відновити зірваний контракт з постачання БТР-4Е в рамках держзамовлення.
В "Укроборонпромі" додають, що "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова" уже передало Міністерству оборони України 12 з 45 бронетранспортерів БТР-4Е, передбачених контрактом вартістю 1,5 млрд гривень.
"У 2019 році підприємства, що входять до складу Концерну, уклали 45 державних контрактів на виготовлення та модернізацію озброєння та військової техніки на суму 7,5 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 24 грудня державне підприємство "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова" концерну "Укроборонпром" https://zik.ua/news/2019/12/24/ukroboronprom_peredav_minoborony_12_bronetransporteriv_951729 передало Міністерству оборони 12 бронетранспортерів БТР-4Е з обсягу державного оборонного замовлення 2019 року.
Насколько я помню, какраз несколько сотен БМП, закупленных в Польше еще при Порохе, недавно победно ЗЕбанарий записал в свои заслуги.
раньше до 5000 поставлялось единиц, а тут каких то 300 при Зеленском..
Т.е. несколько новых опытных броников + покрашенные + слепленные из нескольких доноров = более трехсот. Удобная арифметика.
выполнили план товарного выпуска продукции на сумму более 1,7млрд грн.
Вот в сумме - не сомневаюсь.
в 1941-45г. ставили к ст....ке.