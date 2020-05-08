"Укроборонпром" поставил военным более 300 единиц бронетехники с начала года

В течение января-мая 2020 г предприятия бронетанкового дивизиона ГК "Укроборонпром" передали Министерству обороны Украины более 300 новых, восстановленных и модернизированных единиц различной бронированной техники,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Концерна, об этом сообщил заместитель гендиректора по производству "Укроборонпрома" Игорь Фоменко.

"В целом за 1 квартал 2020г предприятия, деятельность которых координируется Управлением бронетанковой техники Укроборонпрома, выполнили план товарного выпуска продукции на сумму более 1,7млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года - это рост примерно в 2,5 раза! Нашими чемпионами стали Киевский бронетанковый завод, завод им. Малышева и Харьковское КБ машиностроения им. А. Морозова - эти предприятия продемонстрировали наиболее заметное увеличение товарного производства продукции, в том числе, благодаря смене руководства этих заводах и новым подходам к управлению, которые инициировал Укроборонпром", - цитирует Фоменко пресс-служба "Укроборонпрома".

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В частности, говорится в информации, в январе-апреле 2020г объем товарного выпуска на этих предприятиях составил:

ГП "Киевский бронетанковый завод" - 406 млн грн, что почти в 4 раза больше чем за аналогичный период прошлого года. Среди прочего, передали Минобороны: в январе - 25 отремонтированных танков Т-72, в марте - 6 капитально-отремонтированных Т-72 и в мае - 9 отремонтированных бронетранспортеров БТР-80.

ГП "Завод им. Малышева" - 301 млн грн, в 2,4 раза больше чем за аналогичный период прошлого года. Среди прочего, в текущем году на заводе изготовлено 26 танковых двигателей: в январе - 6, в феврале и марте предприятие - по 10 в месяц.

ГП "ХКБМ" - 391 млн грн, в 1,9 раза больше чем за аналогичный период прошлого года. Среди прочего, передали Минобороны: в январе - 4 бронетранспортёра БТР-4Е, в феврале - 3, в марте - 4, и в апреле - 5 бронемашин, соответственно.

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"Сейчас идет подписание новых договоров бронетанковыми предприятиями Концерна с Министерством обороны Украины уже в рамках нового ГОЗ. Мы ожидаем, что, несмотря на карантин, сохраним темпы производства на ключевых предприятиях, задействованных в ГОЗ. А для того, чтобы в дальнейшем работа бронетанковых предприятий Укроборонпрома становилась еще более эффективной, мы работаем над стратегией создания государственной бронетанковой бизнес-единицы, которая объединит предприятия, осуществляющие ремонт техники, изготовление компонентов, делают исследования и создают конечный продукт. Это будет полный производственный цикл", - комментирует Фоменко планы по трансформации Концерна.