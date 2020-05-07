"Укроборонпром" передал шесть модернизированных танков ВСУ во Львове. ФОТО

На вооружение в Вооруженные силы Украины во Львове передано четыре модернизированных танка Т-64 и два Т-72.

Об этом сообщается на сайте "Укроборонпрома", передает Цензор.НЕТ.

"Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", передало для нужд Минобороны очередную партию из 4 единиц танков Т-64 и 2 единиц танков Т-72, ​​и успешно завершило контракт под государственные гарантии с Минобороны Украины" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что часть бронетехники пришлось восстанавливать в условиях карантина.

Директор Львовского бронетанкового завода Виктор Андрощук рассказал, что предприятие также работает над освоением капитального ремонта и модернизацией других видов гусеничной бронетехники, таких как танк Т-80, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-2 и БТС-4.

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