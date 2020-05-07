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"Укроборонпром" передал шесть модернизированных танков ВСУ во Львове. ФОТО

На вооружение в Вооруженные силы Украины во Львове передано четыре модернизированных танка Т-64 и два Т-72.

Об этом сообщается на сайте "Укроборонпрома", передает Цензор.НЕТ.

"Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", передало для нужд Минобороны очередную партию из 4 единиц танков Т-64 и 2 единиц танков Т-72, ​​и успешно завершило контракт под государственные гарантии с Минобороны Украины" , - говорится в сообщении.

Укроборонпром передал шесть модернизированных танков ВСУ во Львове 01

Отмечается, что часть бронетехники пришлось восстанавливать в условиях карантина.

Директор Львовского бронетанкового завода Виктор Андрощук рассказал, что предприятие также работает над освоением капитального ремонта и модернизацией других видов гусеничной бронетехники, таких как танк Т-80, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-2 и БТС-4.

Укроборонпром передал шесть модернизированных танков ВСУ во Львове 02

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Автор: 

танк (2281) Укроборонпром (1239)


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Топ комментарии
+18
желаю побольше убить из них дыровских сепаров и рашистских ихтамнетов!!!
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07.05.2020 12:33 Ответить
+2
А де червоні стрічки з ножничками ? Де петя ?
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07.05.2020 12:48 Ответить
+2
Петро у Ростові.
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07.05.2020 12:55 Ответить
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желаю побольше убить из них дыровских сепаров и рашистских ихтамнетов!!!
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07.05.2020 12:33 Ответить
А де червоні стрічки з ножничками ? Де петя ?
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07.05.2020 12:48 Ответить
Петро у Ростові.
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07.05.2020 12:55 Ответить
З вечора 21.04.2019
Переобутий.
Всьо как мєчталі.
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07.05.2020 13:21 Ответить
"Укроборонпром" передав шість модернізованих танків ЗСУ у Львові - Цензор.НЕТ 1249
Не забывайте Беслан!
Картинки о русском народе
Когда такой маленький карлик, как русский народ, отбрасывают такую длинную тень - значит, мы живем при их закате. http://ipvnews.org/pandora_article05042013.php Читать дальше..
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07.05.2020 12:58 Ответить
Пєтя стрічечки різав коли здавали десятками. А кловун дуже зайнятий заради шести відремонтованих машин. Та й зебіли збунтуються, бо "нінада стрєлять"...
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07.05.2020 13:36 Ответить
Чуєш чмошнік, а коли це Порох стрічки різав??? Шкода що тобі яяяяя не відрізали!!!!
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07.05.2020 14:42 Ответить
твоє поросятко навіть знаки дорожні відкривало, так що сопи в тряпочку мовчки. )))
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07.05.2020 14:53 Ответить
А де славні харківські танкороби, де танки Т-84 "Оплот" - невже тільки в Таїланді?
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07.05.2020 12:57 Ответить
А чим тебе модернізовані Т-64 і Т-72 там не до вподоби?
Залізо однакове.
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07.05.2020 12:59 Ответить
там начинка получше.
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07.05.2020 13:06 Ответить
Для умов Донбасу, вона надлишкова.
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07.05.2020 13:11 Ответить
А чем "получше"?
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07.05.2020 13:24 Ответить
Залізо і на Т-34 таке саме. Чи Т-84 таїланським петріотам більш потрібні, а наші й без того найбоєздатніші? Нові бетери нашим також не потрібні - хлопці ще ті, що бачили Афган полагодять, а як за них укроборонпромторг візьметься та пофарбує, то будуть "як нові".
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07.05.2020 13:08 Ответить
Опять таки учи мат.часть, лапоть. На Т-34 броня гомогенная катаная, на Т-64 комбинированная. Так что железо, как раз, разное.
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07.05.2020 13:16 Ответить
У цьому випадку, так.
А от «залізо» танків з 60-х, практично те ж саме
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07.05.2020 13:25 Ответить
Согласен. Что материал брони, что конструкция сендвича, на 64-ке и на "Оплоте" та же самая. И концепции машин одинаковы. Разница в деталях, и она существенна. НО! При наших "богатствах" лучше иметь десять модернизированных 64-рок, чем один офигенный БМ "Оплот".
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07.05.2020 13:41 Ответить
Тебе тільки броня цікавить, а що під нею уже нє важно?
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07.05.2020 13:27 Ответить
А вот то, что под броней, так как и то, что на броне, как раз, и попадает под емкое слово "модернизация". И заметь, практически все что есть в "Оплоте", можно впихнуть и в Т-64, вплоть до двигателя 6ТДФ, вот по коробке-автомат не знаю. Разница только в цене - 5,5 млн. вечнозеленых, против 500 тысяч. Улавливаешь арифметику?
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07.05.2020 13:34 Ответить
Башня-литое рыхлое де рьмо.
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07.05.2020 14:37 Ответить
Если ты о своей голове, то тут ты прав. Нечего добавить.
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07.05.2020 14:56 Ответить
Т-34. Эффект тот же
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07.05.2020 13:19 Ответить
Учи мат.часть лапоть. Давно БМ "Оплот" принят на вооружение, а ты за Т-84 "Оплот" вспомнил. Ты еще удивись почему Т-64 не выпускают.
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07.05.2020 13:02 Ответить
У тих танків кілька назв, однак це ніяк не змінює того факту, що в ЗСУ їх прінято на вооруженіє не більше дюжини, а в Таїланді майже півсотні. Там нужнєє? Може тобі стане легше, коли ти дізнаєшся, що двигуни та трансмісія (в тому числі й ті модернізовані 6ТД-3 по 1500 к. с.) Т-84 успішно "воюють" на сотнях китайсько-пакистанських танків "аль-Халід", яких тільки у мароканської армії півтори сотні.
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07.05.2020 13:22 Ответить
Лапоть, еще раз, Т-84 "Оплот" и БМ "Оплот" - это разные машины. Не спорь с дядей в темах, в которых ты плаваешь. Кстати, и тех и других, у нас, ровно по десять штук.
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07.05.2020 13:28 Ответить
Дядя, ти про разниє машини своїм ватанам втирай, які тут розказують, що воно з Т-64 практічєскі одно і то же.

T-84 Oplot-T ("BM Oplot-T") is an export version for Thailand. It has some minor modifications to meet local requirements, such as different radio, air conditioner and so on. Thailand ordered 49 of these main battle tanks.

Про успіше виконання таїландського контракту славний Укрпромоборонторг з гідністю повідомив 26 березня 2018 року. Один "Оплот" навіть у Штатах імєєцца... Скільки ти кажеш їх там тепер у найбоєздатнішої - аж два десятки?
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07.05.2020 13:47 Ответить
Тебя в Гугле забанили? То что для англоязычных, до недавнего времени, Украина и мордор были чем то одним для тебя секрет? А тут названия танков, им точно пох.
Ты хочешь оплатить, для нужд ВСУ, батальон "Оплотов"? Ну хотя бы роту? Нет? Так чего воняешь?
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07.05.2020 13:55 Ответить
Для того, щоб щось розсусолювать про україномовних, чи англомовних, тобі, ватан, спершу потрібно читати навчитися. Це тільки у вас в рускомірє вважають, що ви там впіріді планєти всєй і у вас все правильно, а навкруги одні лохі, які нічьо ніпанімают: "омєріканци - оні ж тупиє!" ©
Не пались так тупо...
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07.05.2020 14:10 Ответить
Если ты думаешь, что собственную глупость, ты можешь спрятать за идиотскими обвинениями - то ты еще тупее чем кажешься. Набери в поисковике Т-84У "Оплот" и БМ "Оплот", пользуйся только украинской Вики, и усохни, наконец, убожество.
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07.05.2020 14:18 Ответить
Українські вікіпєдікі такі ж непередбачувані, як і українські самогромадянські блогери. І майже такі ж достовірні, як росіянські. А інформацію краще брати у тих, хто не зацікавлений вихваляти гірше, або опльовувати краще. Тому про таку "дрібницю", як офіційну дату виконання свинарчуківцями "таїландського контракту", ти від наших петріотів не дізнаєшся. Про точну кількість тієї чи іншої зброї, її реальний стан, а, тим паче, місце перебування ти також не дізнаєшся. А як і дізнаєшся, то не скажеш. А як вже й скажеш, то збрешеш.
Інформацію про це з більш-менш достовірних "відкритих джерел" (не наших і не ворожих) можна буде отримати лише за якийсь час, та й то... її ще перевірити треба, а це справа для фахівців не від пропаганди. Так що сиди і не звизди.
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07.05.2020 15:21 Ответить
Ну ты и дибил. Я тебе навожу конкретные данные о том, что Т-84У "Оплот" и БМ "Оплот" это две разные машины, ты мне тут "теорию заговора" развернул. Почему зебилы больше всего на свете боятся признать собственную тупость?
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07.05.2020 17:09 Ответить
Шлюхай, ватан, ти це там своїм петріотам-інтерноціоналістам втирай - нехай вони розбираються, чим воно одне від другого відрізняється і що в Таїланд постачали. Але мені цю туфту про "двє разниє машини" "із того же матіріала" не втирай, бо різниця між ними менша, ніж, наприклад, між Leoperd 2A1 та 2A7 (хоч то все ще один і той самий "Леопард-2") і не більша, за ріницю між тим же Т-34 та Т-34-85, хоч більшість нинішніх побєдобєсов їх взагалі не відрізняє...
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07.05.2020 18:59 Ответить
А где Т-84 "Оплот"? Их уже списывать пора.
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07.05.2020 13:22 Ответить
От, як тільки посписують - одразу наші танкорємонтники зроблять з них "нові" і торжествєнно вручят.
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07.05.2020 13:28 Ответить
Их еще в прошлом году модернизировали и передали в войска. Я же тебе говорил, учи мат.часть.
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07.05.2020 13:35 Ответить
Так що ж там модернізували, якщо їх усього десять було - "старі" Т-84 "Оплот", чи "нові" Т-84 "Оплот-М" (вони ж ВМ "Оплот")? Тайцям у 2018-му які відправили - "старі", "нові", чи "модернізовані"?
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07.05.2020 14:03 Ответить
Модернизировали Т-84У "Оплот", которые передали в войска еще в 2001 или 2002, не помню.
А вот в Таиланд поставляли БМ "Оплот-Т", а ты идиот.
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07.05.2020 14:21 Ответить
Шо ватан, знайшов знайомого гугєльпєрєвотчіка ті тепер тебе калбасіт?
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07.05.2020 15:00 Ответить
Ну "калбасит" пока только тебя, и неподетски. По теме, что нибудь, хрюкнуть можешь? Или ума не хватает?
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07.05.2020 15:08 Ответить
А ти чжєтай, ватан. чєтай. Для тебе вже все написано, включно з рекомендаціями.
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07.05.2020 15:24 Ответить
Танковый взвод весьма старых танков.

Танк Т-64А, годы производства 1969-1980, те в лучшем случае машинам по 40 лет.

Танк Т-64Б, годы производства 1976-1985, те в лучшем случае машинам по 35 лет.
Танк Т-72, годы производства до 2005 на Урале, те в лучшем случае машинам по 30 лет, те до 1991.

В общем показывает уровень оснащенности ВСУ современной техникой и вооружением.
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07.05.2020 14:10 Ответить
Леопард 2 выпускают с 1979 года. А ну посчитай, сколько ему лет? Так как там уровень оснащенности Бундесвера современной техникой?
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07.05.2020 14:24 Ответить
Леопард сравнивать с совковым танком-всё равно,что сравнивать мерцедес с волгой.
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07.05.2020 14:35 Ответить
Серьезно? А ты посмотри компьютерную симуляцию боя танковых рот, основных танкостроительных стран мира. Симуляцию делали американцы, кацапы им не поверили, и сделали свою, примерно с тем же результатом.Посмотришь, может прозреешь, хотя вряд ли.
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07.05.2020 14:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mIvPxU3dS78

Зачем компьютеризация?Горит это гифно по всему миру.тысячами за один день.

Только совковый пьяный конструктор мог разместить экипаж над боекомплектом в одном отсеке.Плохая пушка с малым ресурсом.Топорно скопированные с довоенных западных моторы с малым ресурсом..системы прицеливания и наведения устаревшие и.т.д.
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07.05.2020 17:36 Ответить
И каким боком все это к Т-64?
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07.05.2020 17:48 Ответить
Леопард 2 выпускают с 1979 года. А ну посчитай, сколько ему лет? Так как там уровень оснащенности Бундесвера современной техникой?

Хреновое, по мнению и амерских и немецких спецов. Немцы прекратили разработку новой техники после распада СССР. Напр, истребитель-бомбардировщик Торнадо разработки 70-х до сих пор составляет треть боевых самолетов. Не воюют, не собираются воевать, не тратятся на это - расходы на оборону 1,3% от ВВП, это включая заплаты гражданским, пенсии итд.
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07.05.2020 15:49 Ответить
Дорогой мой, мы сейчас обсуждаем бронетехнику, давай не лезть в авиацию. Хорошо. По мнению американских спецов, оснащенность американской армии на уровне? А как же Абрамс 1981 года рождения?
И да, кстати, основную массу украинских танков составляют Т-64 БВ, а их выпускали с 1984-1987 год.
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07.05.2020 17:16 Ответить
мы сейчас обсуждаем бронетехнику, давай не лезть в авиацию.

Так как там уровень оснащенности Бундесвера современной техникой?
А как же Абрамс 1981 года рождения?
А какого года выпуска? 1980 - одно, 1995 - другое.
Пан Рем, вы реально готовы приравнять качество модернизации старых танков на Украине (см миномет Молот) и в Штатах, Германии? Речь идет о уровне качества изготовления и контроля в ВСУ.
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07.05.2020 19:03 Ответить
А ты знаешь, готов. Только для начала, кацапчик, не "на Украине" а "в Украине". Учи русский язык, и будет тебе счастье. Я не танкист, но, на примере Z-008 третьей генерации, могу сказать, на уровне лучших мировых образцов, таких как Sako TRG 22 или Accuracy AW.
А к примеру та же Z-10, на голову превосходящая СВД, поставляется в ВСУ.
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07.05.2020 21:57 Ответить
А что до "Молота", то причина может быть не в миномете, а в самих минах, потому как взрываются и совковые проверенные "Сани".
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07.05.2020 22:16 Ответить
А что до "Молота", то причина может быть не в миномете, а в самих минах, потому как взрываются и совковые проверенные "Сани".
Верно частично, тк и то и то. Попадалась статистика по взрывам Молота, прибл треть - изза самоподрыва мин.
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07.05.2020 23:32 Ответить
Это хорошо,только говнотанки отстой...Иваношашлычницы.
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07.05.2020 14:31 Ответить
Гарний танк. Це потрібно бути дурнем, щоб викидати готові машини, які коштують мільйони і купляти нові. Броня, хоч і стара, а що тому металу, головне "начинка". А "начинка" *******. Все буде добре. Яка танку різниця якого москаля давити, в формі власовця, чи в формі путінця. Що ті, що інші для нас вороги.
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07.05.2020 15:00 Ответить
рамбом танкуй днище
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07.05.2020 16:48 Ответить
От башни, дурик. Это же совок!
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07.05.2020 17:17 Ответить
 
 