"Укроборонпром" передал шесть модернизированных танков ВСУ во Львове. ФОТО
На вооружение в Вооруженные силы Украины во Львове передано четыре модернизированных танка Т-64 и два Т-72.
Об этом сообщается на сайте "Укроборонпрома", передает Цензор.НЕТ.
"Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", передало для нужд Минобороны очередную партию из 4 единиц танков Т-64 и 2 единиц танков Т-72, и успешно завершило контракт под государственные гарантии с Минобороны Украины" , - говорится в сообщении.
Отмечается, что часть бронетехники пришлось восстанавливать в условиях карантина.
Директор Львовского бронетанкового завода Виктор Андрощук рассказал, что предприятие также работает над освоением капитального ремонта и модернизацией других видов гусеничной бронетехники, таких как танк Т-80, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-2 и БТС-4.
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Залізо однакове.
А от «залізо» танків з 60-х, практично те ж саме
T-84 Oplot-T ("BM Oplot-T") is an export version for Thailand. It has some minor modifications to meet local requirements, such as different radio, air conditioner and so on. Thailand ordered 49 of these main battle tanks.
Про успіше виконання таїландського контракту славний Укрпромоборонторг з гідністю повідомив 26 березня 2018 року. Один "Оплот" навіть у Штатах імєєцца... Скільки ти кажеш їх там тепер у найбоєздатнішої - аж два десятки?
Ты хочешь оплатить, для нужд ВСУ, батальон "Оплотов"? Ну хотя бы роту? Нет? Так чего воняешь?
Не пались так тупо...
Інформацію про це з більш-менш достовірних "відкритих джерел" (не наших і не ворожих) можна буде отримати лише за якийсь час, та й то... її ще перевірити треба, а це справа для фахівців не від пропаганди. Так що сиди і не звизди.
А вот в Таиланд поставляли БМ "Оплот-Т", а ты идиот.
Танк Т-64А, годы производства 1969-1980, те в лучшем случае машинам по 40 лет.
Танк Т-64Б, годы производства 1976-1985, те в лучшем случае машинам по 35 лет.
Танк Т-72, годы производства до 2005 на Урале, те в лучшем случае машинам по 30 лет, те до 1991.
В общем показывает уровень оснащенности ВСУ современной техникой и вооружением.
Зачем компьютеризация?Горит это гифно по всему миру.тысячами за один день.
Только совковый пьяный конструктор мог разместить экипаж над боекомплектом в одном отсеке.Плохая пушка с малым ресурсом.Топорно скопированные с довоенных западных моторы с малым ресурсом..системы прицеливания и наведения устаревшие и.т.д.
Хреновое, по мнению и амерских и немецких спецов. Немцы прекратили разработку новой техники после распада СССР. Напр, истребитель-бомбардировщик Торнадо разработки 70-х до сих пор составляет треть боевых самолетов. Не воюют, не собираются воевать, не тратятся на это - расходы на оборону 1,3% от ВВП, это включая заплаты гражданским, пенсии итд.
И да, кстати, основную массу украинских танков составляют Т-64 БВ, а их выпускали с 1984-1987 год.
Так как там уровень оснащенности Бундесвера современной техникой?
А как же Абрамс 1981 года рождения?
А какого года выпуска? 1980 - одно, 1995 - другое.
Пан Рем, вы реально готовы приравнять качество модернизации старых танков на Украине (см миномет Молот) и в Штатах, Германии? Речь идет о уровне качества изготовления и контроля в ВСУ.
А к примеру та же Z-10, на голову превосходящая СВД, поставляется в ВСУ.
Верно частично, тк и то и то. Попадалась статистика по взрывам Молота, прибл треть - изза самоподрыва мин.