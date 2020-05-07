"Укроборонпром" передав шість модернізованих танків ЗСУ у Львові. ФОТО

На озброєння в Збройні сили України у Львові передано чотири модернізовані танки Т-64 і два Т-72.

Про це повідомляється на сайті "Укроборонпрому", передає Цензор.НЕТ.

"Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", передало для потреб Міноборони чергову партію із 4 одиниць танків Т-64 та 2 одиниць танків Т-72, ​​і успішно завершило контракт під державні гарантії з Міноборони України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що частину бронетехніки довелося відновлювати в умовах карантину.

Директор Львівського бронетанкового заводу Віктор Андрощук розповів, що підприємство також працює над освоєнням капітального ремонту і модернізацією інших видів гусеничної бронетехніки, таких як танк Т-80, броньовані ремонтно-евакуаційні машини БРЕМ-2 та БТС-4.

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