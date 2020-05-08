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Новини Оборона
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"Укроборонпром" поставив військовим понад 300 одиниць бронетехніки з початку року

Протягом січня-травня 2020 року підприємства бронетанкового дивізіону ГК "Укроборонпром" передали Міністерству оборони України понад 300 нових, відновлених і модернізованих одиниць різної броньованої техніки,

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Концерну, про це повідомив заступник гендиректора з виробництва "Укроборонпрому" Ігор Фоменко.

"В цілому за 1 квартал 2020 року підприємствами, діяльність яких координується Управлінням бронетанкової техніки Укроборонпрому, виконали план товарного випуску продукції на суму понад 1,7 млрд грн. У порівнянні із аналогічним періодом минулого року – це ріст приблизно у 2,5 раза! Нашими чемпіонами стали Київський бронетанковий завод, Завод ім. Малишева та Харківське КБ машинобудування ім. О. Морозова – ці підприємства продемонстрували найбільш помітне збільшення товарного виробництва продукції, в тому числі, завдяки зміні керівництва цих заводів та новим підходам до управління, які ініціював Укроборонпром",  - цитує Фоменка пресслужба "Укроборонпрому".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" передав шість модернізованих танків ЗСУ у Львові. ФОТО

Зокрема, у січні-квітні 2020 року обсяг товарного випуску на цих підприємствах становив:

ДП "Київський бронетанковий завод" – 406 млн грн, що майже у 4 рази більше ніж за аналогічний період минулого року. Серед іншого, передали МОУ: у січні – 25 відремонтованих танків Т-72, у березні – 6 капітально-відремонтованих Т-72 та у травні – 9 відремонтованих бронетранспортерів БТР-80.

ДП "Завод ім. Малишева" – 301 млн грн, у 2,4 раза більше ніж за аналогічний період минулого року. Серед іншого, у поточному році на заводі Малишева виготовлено 26 танкових двигунів: у січні – 6, у лютому та березні підприємство – по 10 щомісяця.

ДП "ХКБМ" – 391 млн грн, у 1,9 раза більше ніж за аналогічний період минулого року. Серед іншого, передали МОУ: у січні – 4 бронетраспортери БТР-4Е, у лютому -3, у березні – 4, та у квітні – 5 бронемашин, відповідно.

"Наразі триває підписання нових договорів бронетанковими підприємствами Концерну із Міністерством оборони України вже в рамках нового ДОЗ. Ми очікуємо, що попри карантин, збережемо темпи виробництва на ключових підприємствах, задіяних у ДОЗ. А для того, аби надалі робота бронетанкових підприємств Укроборонпрому ставала ще більш ефективною, ми працюємо над стратегією створення державної бронетанкової бізнес-одиниці, яка об’єднає підприємства, що здійснюють ремонт техніки, виготовлення компонентів, роблять дослідження та створюють кінцевий продукт. Це буде повний виробничий цикл", – коментує Фоменко плани щодо трансформації Концерну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні з 2021 року почнуть серійне виробництво ракетної системи "Вільха-М", - "Укроборонпром"

Автор: 

оборона (4856) Укроборонпром (1741) техніка (1873) Фоменко Ігор (9)


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Топ коментарі
+3
11 заступників гендиректора https://twitter.com/hashtag/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC?src=hashtag_click #Укроборонпром разом отримують 2,73 млн грн за місяць. Абромавичус вважає справедливими зарплати 250-280 тис. Водночас кількість збиткових підприємств збільшилась вдвічі - з 42 до 90, а борги по зарплаті і податкам до 5 млрд

https://www.ukrmilitary.com/2020/05/top-groshi.html

"Укроборонпром" поставил военным более 300 единиц бронетехники с начала года - Цензор.НЕТ 1397
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08.05.2020 16:28 Відповісти
+2
Именно поставил.
Насколько я помню, какраз несколько сотен БМП, закупленных в Польше еще при Порохе, недавно победно ЗЕбанарий записал в свои заслуги.
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08.05.2020 18:11 Відповісти
+1
Странно, Пєтро АрМоВір пішов, а поставки техніки до армії збільшилися у 2-4 рази...
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08.05.2020 16:29 Відповісти
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11 заступників гендиректора https://twitter.com/hashtag/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC?src=hashtag_click #Укроборонпром разом отримують 2,73 млн грн за місяць. Абромавичус вважає справедливими зарплати 250-280 тис. Водночас кількість збиткових підприємств збільшилась вдвічі - з 42 до 90, а борги по зарплаті і податкам до 5 млрд

https://www.ukrmilitary.com/2020/05/top-groshi.html

"Укроборонпром" поставил военным более 300 единиц бронетехники с начала года - Цензор.НЕТ 1397
показати весь коментар
08.05.2020 16:28 Відповісти
Странно, Пєтро АрМоВір пішов, а поставки техніки до армії збільшилися у 2-4 рази...
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08.05.2020 16:29 Відповісти
Тлько "поставляют" ЗЕбанарии до сих пор то, что было закуплено еще при Порохе.
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08.05.2020 16:53 Відповісти
Да для вас, петежополизов все, что происходит хорошего - это "сделано еще при ПоТрохе", а вся лажа, даже если в ней виноват лично Потрох, - это лажа Зе тк не исправили. Вы неадекватные напрочь.
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08.05.2020 17:39 Відповісти
Ну мы не вы, чтобы жить чужими деньгами и чужими достижениями.

Поэтому вы и являетесь низшей ступенью в пищевой пирамиде. Вы, как и ваш ********** - паразиты. Лишние в этой стране.
И беды Украины закончатся только тогда, когда Украина будет от вас, унтерменшей ватных, полностью зачищена.
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08.05.2020 18:09 Відповісти


Ты смешон и убог, жополиз запетькин. И все подобные тебе жополизы как раз и есть 100%е паразиты, ибо никакого продукта вы свои вылизыванием жоп не производите. А вот я как раз произвожу, в отличие от тебя, говноеда, любящего переводить стрелки и присваивать своему петьке чужие заслуги.
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08.05.2020 18:46 Відповісти
Мнение неполноценного недогражданина и паразита очень важно для меня.
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08.05.2020 20:18 Відповісти
Оу, ты еще и кацапофашик, кроме того, что запетькин жополиз, так нелепо спалился.
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08.05.2020 20:23 Відповісти
Напомни, когда это кацапы считали вас, сброд ватный, неполноценными.

На их фоне вы очень даже ничего - туповатые, но на мясо годитесь.
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08.05.2020 21:04 Відповісти
Ватный сброд - это скорее про вас, жополизов запетькинских - вы абсолютно ничем не отличаетесь от жополизов ************* - такие же тупые и преданные своему кумиру.
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08.05.2020 21:20 Відповісти
зебіл, грошей освоюється більше. Про кількісні показники нічого не написано
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08.05.2020 22:34 Відповісти
Дебіл, навчися читати - кількістні показники у статті росписані.
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09.05.2020 02:10 Відповісти
Збільшився тільки ЗЕбільний піар на чужих досягненнях - поки що Укроборонпром фактично працює за старими контрактакми які ще при Пороху отримав.

Підприємства, що входять до складу державного концерну "Укроборонпром", цьогоріч на 98% виконали зобов'язання по виготовленню та ремонту військової техніки перед державою.
Про це https://ukroboronprom.com.ua/uk/media/u-2019-rotsi-*************-ukroboronpromu-vykonaly-98-derzhavnogo-oboronnogo-zamovlennya.html повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".
Зазначається, що станом на 20 грудня 2019 року всього українським військовим було передано 4876 одиниць техніки: 3889 нової та модернізованої і 987 відремонтованої, а також 2327 двигунів, вузлів та агрегатів .
"Так, систем радіолокації, радіоелектронної боротьби, зв'язку і навігації було передано 474 одиниці, 202 одиниці ракетно-артилерійського озброєння, 25 одиниць бронетехніки, автомобільної та інженерної техніки, 9 одиниць авіаційної техніки та обладнання та 3179 високоточного озброєння і ***********", - підрахували у держпідприємстві.
Зокрема, авіаремонтні підприємства "Укроборонпрому" та "Львівський бронетанковий завод" виконали замовлення достроково.
Також команді Концерну вдалося відновити зірваний контракт з постачання БТР-4Е в рамках держзамовлення.
В "Укроборонпромі" додають, що "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова" уже передало Міністерству оборони України 12 з 45 бронетранспортерів БТР-4Е, передбачених контрактом вартістю 1,5 млрд гривень.
"У 2019 році підприємства, що входять до складу Концерну, уклали 45 державних контрактів на виготовлення та модернізацію озброєння та військової техніки на суму 7,5 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 24 грудня державне підприємство "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова" концерну "Укроборонпром" https://zik.ua/news/2019/12/24/ukroboronprom_peredav_minoborony_12_bronetransporteriv_951729 передало Міністерству оборони 12 бронетранспортерів БТР-4Е з обсягу державного оборонного замовлення 2019 року.
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29.05.2020 03:17 Відповісти
поставил, чи произвел?...
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08.05.2020 16:40 Відповісти
Именно поставил.
Насколько я помню, какраз несколько сотен БМП, закупленных в Польше еще при Порохе, недавно победно ЗЕбанарий записал в свои заслуги.
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08.05.2020 18:11 Відповісти
и это всё ??
раньше до 5000 поставлялось единиц, а тут каких то 300 при Зеленском..
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08.05.2020 16:48 Відповісти
более 300 новых, восстановленных и модернизированных единиц

Т.е. несколько новых опытных броников + покрашенные + слепленные из нескольких доноров = более трехсот. Удобная арифметика.
выполнили план товарного выпуска продукции на сумму более 1,7млрд грн.

Вот в сумме - не сомневаюсь.
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08.05.2020 16:50 Відповісти
Это петя занимался ремонтом. Где новые бтр-4вм, оплоты и бмп-у
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08.05.2020 17:00 Відповісти
При такой технике ,за такой объём выпущенной продукции
в 1941-45г. ставили к ст....ке.
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08.05.2020 17:55 Відповісти
Щось не бачу Зеленського з ножничками та стрічками на піарі про ЗС України. Це президент корпорації Рошен, який піарився навіть на відкритті дорожних знаків, здатний нормальні речі, як в цивілізованому світі, ставити собі в заслугу.
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08.05.2020 19:35 Відповісти
Ахха! Занимательная, я вам скажу, штука этот Тырнет. Смотрим на период сравнения и получаем - смена "главного херсонского десантника" на "Гену Букина" на посту Гендиректора Недоконцерна. А потом была смена на АА. Это раз. Заявлена сумма увеличения в "денежном" выражении и в "натуральном". Однако объем в "денежном" выражении сильно зависит от текущих цен на материалы и комплектующие (не углубляясь в тему регламентных/капитальных ремонтов) + энергоносители + зряплаты + налоги и т. п. А объем продукции в "натуральном" выражении отражается с учетом исполнения текущих контрактов с начала календарного года и просроченных/преходящих по прошлым периодам договоров. Это два. Тем более, что информацию можно почерпнуть с оф-сайта Недоконцерна. Считаем количество техники, упомянутой в статье! ШОЖТАКОЕ?! КАКЖЕТАК!? Сумма единиц бронетехники, без учета двигателей, не совпадает с заявленной в заголовке. И это чемпионы? Где же ОНО? И это три! А если копнуть поглубже..? Видно у кого-то очень сильно подгорает)))
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08.05.2020 20:41 Відповісти
В миллионах цены больше, понятно, а в ШТУКАХ танков?
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08.05.2020 20:48 Відповісти
Там же указано - 31 ед. с проведенными КР. Еще пару месяцев и батальонный комплект отремонтируют.
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08.05.2020 21:03 Відповісти
Як це у зебілів з 31 танка та 6 БТР в Києві та 16 БТР у Харкові вийшло 300 одиниць бронетехніки?
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08.05.2020 22:39 Відповісти
 
 