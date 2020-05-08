"Укроборонпром" поставив військовим понад 300 одиниць бронетехніки з початку року

Протягом січня-травня 2020 року підприємства бронетанкового дивізіону ГК "Укроборонпром" передали Міністерству оборони України понад 300 нових, відновлених і модернізованих одиниць різної броньованої техніки,

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Концерну, про це повідомив заступник гендиректора з виробництва "Укроборонпрому" Ігор Фоменко.

"В цілому за 1 квартал 2020 року підприємствами, діяльність яких координується Управлінням бронетанкової техніки Укроборонпрому, виконали план товарного випуску продукції на суму понад 1,7 млрд грн. У порівнянні із аналогічним періодом минулого року – це ріст приблизно у 2,5 раза! Нашими чемпіонами стали Київський бронетанковий завод, Завод ім. Малишева та Харківське КБ машинобудування ім. О. Морозова – ці підприємства продемонстрували найбільш помітне збільшення товарного виробництва продукції, в тому числі, завдяки зміні керівництва цих заводів та новим підходам до управління, які ініціював Укроборонпром", - цитує Фоменка пресслужба "Укроборонпрому".

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Зокрема, у січні-квітні 2020 року обсяг товарного випуску на цих підприємствах становив:

ДП "Київський бронетанковий завод" – 406 млн грн, що майже у 4 рази більше ніж за аналогічний період минулого року. Серед іншого, передали МОУ: у січні – 25 відремонтованих танків Т-72, у березні – 6 капітально-відремонтованих Т-72 та у травні – 9 відремонтованих бронетранспортерів БТР-80.

ДП "Завод ім. Малишева" – 301 млн грн, у 2,4 раза більше ніж за аналогічний період минулого року. Серед іншого, у поточному році на заводі Малишева виготовлено 26 танкових двигунів: у січні – 6, у лютому та березні підприємство – по 10 щомісяця.

ДП "ХКБМ" – 391 млн грн, у 1,9 раза більше ніж за аналогічний період минулого року. Серед іншого, передали МОУ: у січні – 4 бронетраспортери БТР-4Е, у лютому -3, у березні – 4, та у квітні – 5 бронемашин, відповідно.

"Наразі триває підписання нових договорів бронетанковими підприємствами Концерну із Міністерством оборони України вже в рамках нового ДОЗ. Ми очікуємо, що попри карантин, збережемо темпи виробництва на ключових підприємствах, задіяних у ДОЗ. А для того, аби надалі робота бронетанкових підприємств Укроборонпрому ставала ще більш ефективною, ми працюємо над стратегією створення державної бронетанкової бізнес-одиниці, яка об’єднає підприємства, що здійснюють ремонт техніки, виготовлення компонентів, роблять дослідження та створюють кінцевий продукт. Це буде повний виробничий цикл", – коментує Фоменко плани щодо трансформації Концерну.

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