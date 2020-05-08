"Укроборонпром" поставив військовим понад 300 одиниць бронетехніки з початку року
Протягом січня-травня 2020 року підприємства бронетанкового дивізіону ГК "Укроборонпром" передали Міністерству оборони України понад 300 нових, відновлених і модернізованих одиниць різної броньованої техніки,
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Концерну, про це повідомив заступник гендиректора з виробництва "Укроборонпрому" Ігор Фоменко.
"В цілому за 1 квартал 2020 року підприємствами, діяльність яких координується Управлінням бронетанкової техніки Укроборонпрому, виконали план товарного випуску продукції на суму понад 1,7 млрд грн. У порівнянні із аналогічним періодом минулого року – це ріст приблизно у 2,5 раза! Нашими чемпіонами стали Київський бронетанковий завод, Завод ім. Малишева та Харківське КБ машинобудування ім. О. Морозова – ці підприємства продемонстрували найбільш помітне збільшення товарного виробництва продукції, в тому числі, завдяки зміні керівництва цих заводів та новим підходам до управління, які ініціював Укроборонпром", - цитує Фоменка пресслужба "Укроборонпрому".
Зокрема, у січні-квітні 2020 року обсяг товарного випуску на цих підприємствах становив:
ДП "Київський бронетанковий завод" – 406 млн грн, що майже у 4 рази більше ніж за аналогічний період минулого року. Серед іншого, передали МОУ: у січні – 25 відремонтованих танків Т-72, у березні – 6 капітально-відремонтованих Т-72 та у травні – 9 відремонтованих бронетранспортерів БТР-80.
ДП "Завод ім. Малишева" – 301 млн грн, у 2,4 раза більше ніж за аналогічний період минулого року. Серед іншого, у поточному році на заводі Малишева виготовлено 26 танкових двигунів: у січні – 6, у лютому та березні підприємство – по 10 щомісяця.
ДП "ХКБМ" – 391 млн грн, у 1,9 раза більше ніж за аналогічний період минулого року. Серед іншого, передали МОУ: у січні – 4 бронетраспортери БТР-4Е, у лютому -3, у березні – 4, та у квітні – 5 бронемашин, відповідно.
"Наразі триває підписання нових договорів бронетанковими підприємствами Концерну із Міністерством оборони України вже в рамках нового ДОЗ. Ми очікуємо, що попри карантин, збережемо темпи виробництва на ключових підприємствах, задіяних у ДОЗ. А для того, аби надалі робота бронетанкових підприємств Укроборонпрому ставала ще більш ефективною, ми працюємо над стратегією створення державної бронетанкової бізнес-одиниці, яка об’єднає підприємства, що здійснюють ремонт техніки, виготовлення компонентів, роблять дослідження та створюють кінцевий продукт. Це буде повний виробничий цикл", – коментує Фоменко плани щодо трансформації Концерну.
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https://www.ukrmilitary.com/2020/05/top-groshi.html
Поэтому вы и являетесь низшей ступенью в пищевой пирамиде. Вы, как и ваш ********** - паразиты. Лишние в этой стране.
И беды Украины закончатся только тогда, когда Украина будет от вас, унтерменшей ватных, полностью зачищена.
Ты смешон и убог, жополиз запетькин. И все подобные тебе жополизы как раз и есть 100%е паразиты, ибо никакого продукта вы свои вылизыванием жоп не производите. А вот я как раз произвожу, в отличие от тебя, говноеда, любящего переводить стрелки и присваивать своему петьке чужие заслуги.
На их фоне вы очень даже ничего - туповатые, но на мясо годитесь.
Підприємства, що входять до складу державного концерну "Укроборонпром", цьогоріч на 98% виконали зобов'язання по виготовленню та ремонту військової техніки перед державою.
Про це https://ukroboronprom.com.ua/uk/media/u-2019-rotsi-*************-ukroboronpromu-vykonaly-98-derzhavnogo-oboronnogo-zamovlennya.html повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".
Зазначається, що станом на 20 грудня 2019 року всього українським військовим було передано 4876 одиниць техніки: 3889 нової та модернізованої і 987 відремонтованої, а також 2327 двигунів, вузлів та агрегатів .
"Так, систем радіолокації, радіоелектронної боротьби, зв'язку і навігації було передано 474 одиниці, 202 одиниці ракетно-артилерійського озброєння, 25 одиниць бронетехніки, автомобільної та інженерної техніки, 9 одиниць авіаційної техніки та обладнання та 3179 високоточного озброєння і ***********", - підрахували у держпідприємстві.
Зокрема, авіаремонтні підприємства "Укроборонпрому" та "Львівський бронетанковий завод" виконали замовлення достроково.
Також команді Концерну вдалося відновити зірваний контракт з постачання БТР-4Е в рамках держзамовлення.
В "Укроборонпромі" додають, що "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова" уже передало Міністерству оборони України 12 з 45 бронетранспортерів БТР-4Е, передбачених контрактом вартістю 1,5 млрд гривень.
"У 2019 році підприємства, що входять до складу Концерну, уклали 45 державних контрактів на виготовлення та модернізацію озброєння та військової техніки на суму 7,5 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 24 грудня державне підприємство "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова" концерну "Укроборонпром" https://zik.ua/news/2019/12/24/ukroboronprom_peredav_minoborony_12_bronetransporteriv_951729 передало Міністерству оборони 12 бронетранспортерів БТР-4Е з обсягу державного оборонного замовлення 2019 року.
Насколько я помню, какраз несколько сотен БМП, закупленных в Польше еще при Порохе, недавно победно ЗЕбанарий записал в свои заслуги.
раньше до 5000 поставлялось единиц, а тут каких то 300 при Зеленском..
Т.е. несколько новых опытных броников + покрашенные + слепленные из нескольких доноров = более трехсот. Удобная арифметика.
выполнили план товарного выпуска продукции на сумму более 1,7млрд грн.
Вот в сумме - не сомневаюсь.
в 1941-45г. ставили к ст....ке.