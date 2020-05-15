Розраховуємо впродовж двох тижнів отримати транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу, - Шмигаль

У п'ятницю, 15 травня, відбулася віртуальна зустріч прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з Виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Шмигаль подякував Європейському Союзу за виділення 190 млн євро для системи охорони здоров'я, малих і середніх підприємств, малих ферм, громадянського суспільства і постраждалих від конфлікту регіонів Сходу і Півдня України, щоб подолати COVID-19.

Прем'єр-міністр України також висловив сподівання у найближчі два тижні отримати транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу", - сказано в повідомленні.

Глава українського уряду також запевнив Домбровскіса в продовженні системних реформ і підкреслив важливість співпраці, щоб спільними зусиллями протистояти викликам, що з’явились через пандемію.

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