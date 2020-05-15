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Розраховуємо впродовж двох тижнів отримати транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу, - Шмигаль

Розраховуємо впродовж двох тижнів отримати транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу, - Шмигаль

У п'ятницю, 15 травня, відбулася віртуальна зустріч прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з Виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Шмигаль подякував Європейському Союзу за виділення 190 млн євро для системи охорони здоров'я, малих і середніх підприємств, малих ферм, громадянського суспільства і постраждалих від конфлікту регіонів Сходу і Півдня України, щоб подолати COVID-19.

Прем'єр-міністр України також висловив сподівання у найближчі два тижні отримати транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу", - сказано в повідомленні.

Глава українського уряду також запевнив Домбровскіса в продовженні системних реформ і підкреслив важливість співпраці, щоб спільними зусиллями протистояти викликам, що з’явились через пандемію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії виділити Україні 1,2 млрд євро на боротьбу з наслідками COVID-19

Автор: 

Домбровскіс (114) Єврокомісія (2141) Євросоюз (13300) Денис Шмигаль (4538)


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Топ коментарі
+5
Рассчитываем в ближайшие две недели получить транш макрофинансовой помощи от Евросоюза, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 954
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15.05.2020 20:15
+4
Опять обделались.
Президент пообіцяв премії у розмірі 200-300 відсотків медикам, які борються з коронавірусом. Президент майже виконав, а точніше переклав виконання своєї гучної обіцянки на місцеві та обласні бюджети. Грошей з державного бюджету на виплату премій в область не надходило. На Тернопільщині забрали кошти в одних лікарнях, щоб віддати премії іншим.

Так, на Тернопільщині забирають фінансування на період жовтня-грудня у семи медичних закладів на суму 3 мільйони 473 тисячі гривень, щоб заплатити 300 відсотків премії медикам за березень у Тернопільській області, які сьогодні борються з коронавірусом.

Отже, забирають в одних і залишають їх ні з чим, щоб інші отримали обіцяні президентом надбавки та премії.

Депутатська комісія з питань бюджету з подання ТОДА прийняла рішення забрати кошти у :Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру - на суму 1 960,516 тис. гривень, Більче-Золотецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації - на суму 189,443 тис. гривень, Почаївської обласної психоневрологічної лікарні - 315,6 тис. гривень, Тернопільського обласного клінічного шкірно-венерологічного диспансеру - 157,3 тис. гривень, Тернопільської обласної лікарні "Хоспіс" - 454,3 тис. гривень, Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні - 207,631 тис. гривень,Заліщицькому дитячому центру медичної реабілітації - 188,31 тис. гривень.
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15.05.2020 20:02
+3
Де той гусь подівся, що викладав карикатуру на Порошенка, з дописом "я бачу транш"?
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15.05.2020 20:02
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зельцман со своим цирком догастролировался в корридорах власти, что уже без помощи мвф стране не протянуть до конца года.
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15.05.2020 20:01 Відповісти
Вова-попрошайка.
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15.05.2020 20:12 Відповісти
Де той гусь подівся, що викладав карикатуру на Порошенка, з дописом "я бачу транш"?
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15.05.2020 20:02 Відповісти
Занялся йогой, осваивает позу - "язык в попе".
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15.05.2020 20:07 Відповісти
Опять обделались.
Президент пообіцяв премії у розмірі 200-300 відсотків медикам, які борються з коронавірусом. Президент майже виконав, а точніше переклав виконання своєї гучної обіцянки на місцеві та обласні бюджети. Грошей з державного бюджету на виплату премій в область не надходило. На Тернопільщині забрали кошти в одних лікарнях, щоб віддати премії іншим.

Так, на Тернопільщині забирають фінансування на період жовтня-грудня у семи медичних закладів на суму 3 мільйони 473 тисячі гривень, щоб заплатити 300 відсотків премії медикам за березень у Тернопільській області, які сьогодні борються з коронавірусом.

Отже, забирають в одних і залишають їх ні з чим, щоб інші отримали обіцяні президентом надбавки та премії.

Депутатська комісія з питань бюджету з подання ТОДА прийняла рішення забрати кошти у :Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру - на суму 1 960,516 тис. гривень, Більче-Золотецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації - на суму 189,443 тис. гривень, Почаївської обласної психоневрологічної лікарні - 315,6 тис. гривень, Тернопільського обласного клінічного шкірно-венерологічного диспансеру - 157,3 тис. гривень, Тернопільської обласної лікарні "Хоспіс" - 454,3 тис. гривень, Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні - 207,631 тис. гривень,Заліщицькому дитячому центру медичної реабілітації - 188,31 тис. гривень.
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15.05.2020 20:02 Відповісти
Вони тільки розраховують,що грошей позичать,але премії собі вже за цю добру справу виписали
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15.05.2020 20:04 Відповісти
Такое впечатление,что Вируса в ЕС не было и нет и у них деньги просто не куда девать.
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15.05.2020 20:04 Відповісти
вы поймите...
ну ошиблись мы...
выбрали Клоуна президентом... - думали справится....

Рассчитываем в ближайшие две недели получить транш макрофинансовой помощи от Евросоюза, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3335
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15.05.2020 20:10 Відповісти
190 млн евро....
Украина страна с богатейшими ресурсами и работящим народом...
если это не унижение страны, то что это...?
Блд...
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15.05.2020 20:07 Відповісти
Это годовая зарплата целого рациянцкого
Района,срущих в деревянных будках и стирающих в речках.
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15.05.2020 20:14 Відповісти
Да в Ахметова "будка" (вилла) дороже чем этот транш.
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15.05.2020 20:51 Відповісти
Вы батенька, *банулись там за российские гроши? не нужно вам лично, так отдайте 190 млн. евро на систему здравоохранения и на закупки Аппаратов Исскуственной Вентиляции Лёгких. Или вы из этих *банатов, которых спрашиваешь сколько стоит батон киевхлеб, они отвечают семьдесят гривен?
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15.05.2020 23:03 Відповісти
Рассчитываем в ближайшие две недели получить транш макрофинансовой помощи от Евросоюза, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9740
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15.05.2020 20:11 Відповісти
пока он будет шмыгать носом макрофинансовая помощь плавно превратится в микрофинансовый займ
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15.05.2020 20:13 Відповісти
Рассчитываем в ближайшие две недели получить транш макрофинансовой помощи от Евросоюза, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 954
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15.05.2020 20:15 Відповісти
а деякі й кулемет
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15.05.2020 20:36 Відповісти
шо та посещаемость сайта упала бувально за неделю, то было 35000+ сейчас даже с кошариками 25000 нe набирается...
то ли кацапня отвалила, то ли народ в депрессухе...
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15.05.2020 20:28 Відповісти
На природу, на дачи "отвалили", некогда
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15.05.2020 20:52 Відповісти
а у других как?
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15.05.2020 23:06 Відповісти
Жаба задавила что ЦВК себе по 300 штук премий выписал и самому хочется ,да денег нет?
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15.05.2020 20:39 Відповісти
Уже от предвкушения дербана аж слюни по столу закапали?
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15.05.2020 20:55 Відповісти
Хотя что там делить. Каждому депутату по 500тыщ и то на всех не хватит
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15.05.2020 20:57 Відповісти
не давайте этим уродам денег
все украдут и отдадут Ахметке
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15.05.2020 21:21 Відповісти
Получение указанной помощи значительно ускорит возбуждение очередного уголовного дела против Петра Порошенко, передача Приватбанка Каломойскому, можно еще закрыть Стерненко etc
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15.05.2020 22:59 Відповісти
Уряди перманантних, професійних жебраків.
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16.05.2020 06:28 Відповісти
 
 