Розраховуємо впродовж двох тижнів отримати транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу, - Шмигаль
У п'ятницю, 15 травня, відбулася віртуальна зустріч прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з Виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Шмигаль подякував Європейському Союзу за виділення 190 млн євро для системи охорони здоров'я, малих і середніх підприємств, малих ферм, громадянського суспільства і постраждалих від конфлікту регіонів Сходу і Півдня України, щоб подолати COVID-19.
Прем'єр-міністр України також висловив сподівання у найближчі два тижні отримати транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу", - сказано в повідомленні.
Глава українського уряду також запевнив Домбровскіса в продовженні системних реформ і підкреслив важливість співпраці, щоб спільними зусиллями протистояти викликам, що з’явились через пандемію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Президент пообіцяв премії у розмірі 200-300 відсотків медикам, які борються з коронавірусом. Президент майже виконав, а точніше переклав виконання своєї гучної обіцянки на місцеві та обласні бюджети. Грошей з державного бюджету на виплату премій в область не надходило. На Тернопільщині забрали кошти в одних лікарнях, щоб віддати премії іншим.
Так, на Тернопільщині забирають фінансування на період жовтня-грудня у семи медичних закладів на суму 3 мільйони 473 тисячі гривень, щоб заплатити 300 відсотків премії медикам за березень у Тернопільській області, які сьогодні борються з коронавірусом.
Отже, забирають в одних і залишають їх ні з чим, щоб інші отримали обіцяні президентом надбавки та премії.
Депутатська комісія з питань бюджету з подання ТОДА прийняла рішення забрати кошти у :Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру - на суму 1 960,516 тис. гривень, Більче-Золотецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації - на суму 189,443 тис. гривень, Почаївської обласної психоневрологічної лікарні - 315,6 тис. гривень, Тернопільського обласного клінічного шкірно-венерологічного диспансеру - 157,3 тис. гривень, Тернопільської обласної лікарні "Хоспіс" - 454,3 тис. гривень, Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні - 207,631 тис. гривень,Заліщицькому дитячому центру медичної реабілітації - 188,31 тис. гривень.
ну ошиблись мы...
выбрали Клоуна президентом... - думали справится....
Украина страна с богатейшими ресурсами и работящим народом...
если это не унижение страны, то что это...?
Блд...
Района,срущих в деревянных будках и стирающих в речках.
то ли кацапня отвалила, то ли народ в депрессухе...
все украдут и отдадут Ахметке