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Новини Санкції проти Росії
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Україна запровадила санкції стосовно Російського географічного товариства, Ермітажу, низки інших російських музеїв, інститутів і організацій

Україна запровадила санкції стосовно Російського географічного товариства, Ермітажу, низки інших російських музеїв, інститутів і організацій

Україна ввела санкції щодо Російського географічного товариства, низки російських музеїв, університетів, наукових установ та громадських організацій.

Це передбачено підписаним 14 травня президентом України Володимиром Зеленським указом про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Так, санкції терміном на три роки введено щодо наступних російських установ та організацій:

- Державна наукова бюджетна установа ''Академія наук Республіки Татарстан'';

- Всеросійська громадська організація "Російське географічне товариство";

- Федеральна державна бюджетна установа культури "Державний Ермітаж";

- Федеральна державна бюджетна установа культури "Державний музей образотворчих мистецтв імені О. С. Пушкіна";

- Федеральна державна бюджетна установа науки "Інститут археології Російської академії наук";

- Федеральна державна бюджетна освітня установа вищої освіти "Московський державний університет імені М. В. Ломоносова";

- Федеральна державна бюджетна освітня установа вищої освіти "Тульський державний педагогічний університет ім. Л. М. Толстого";

- Федеральна державна бюджетна установа науки "Інститут історії матеріальної культури Російської академії наук";

- Федеральна державна бюджетна установа науки "Інститут сходознавства Російської академії наук";

- Державна бюджетна установа Республіки Крим "Історико-археологічний музей-заповідник "Неаполь Скіфський" (Сімферополь");

- Державна бюджетна установа Республіки Крим "Чорноморський центр підводних досліджень" (Сімферополь);

- ТОВ "Кримський регіональний центр археологічних досліджень" (Сімферополь);

- ТОВ "Науково-виробничий центр "Кримське археологічне товариство" (Сімферополь);

- ТОВ "Таврійське археологічне товариство" (Сімферополь);

- Федеральна державна автономна освітня установа вищої освіти "Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського" (Сімферополь);

- Федеральна державна бюджетна установа науки "Інститут археології Криму РАН";

- Автономна некомерційна організація "Науковопросвітницький Центр палеоетнологічних досліджень";

- ТОВ "Архе" (Науково-просвітницький центр, Санкт-Петербург);

- ТОВ "Південний регіональний центр археологічних досліджень" (Краснодар);

- ТОВ "Терра" (напрям діяльності: вивчення пам'яток усіх археологічних періодів);

- Автономна некомерційна організація "Підводна культурна спадщина" (Севастополь);

- Благодійний фонд (БФ) "Деметра" (метою діяльності фонду зазначено "сприяння в збереженні й популяризації культурної та історико-археологічної спадщини Керчі та Східного Криму");

- БФ "Спадщина тисячоліть" (Сімферополь);

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Серед обмежувальних заходів, упроваджених Україною щодо вищезазначених юросіб, такі:

- блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися належним їй майном;

- запобігання виведенню капіталу за межі України;

- зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;

- анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів, отримання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема анулювання або призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

- припинення культурних обмінів, наукової співпраці, освітніх і спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;

- анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів із питань укладення договорів або угод.

Автор: 

культура (432) росія (64846)


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Топ коментарі
+14
Украина ввела санкции в отношении Русского географического общества, "Эрмитажа", ряда других российских музеев, институтов и организаций - Цензор.НЕТ 6760
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15.05.2020 20:21
+12
Эрмитаж вывез картины из Крымских музеев
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15.05.2020 20:38
+11
Украина ввела санкции в отношении Русского географического общества, "Эрмитажа", ряда других российских музеев, институтов и организаций - Цензор.НЕТ 113
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15.05.2020 20:40
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Зеленский переплюнул даже Пороха. Молодец.
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15.05.2020 22:57 Відповісти
Тобто Зєля зняв санкції з бізнесменів,що РЕАЛЬНО мали активи в Україні й шкодили нацбезпеці (Григорян,Токарєв,Фєдоричєв),натомість -іграшкові покарання фуфєльним організаціям.Рос.пропагандистам на сміх.
Ото зараз в музеї Пушкіна волосся на жопі з горя рвуть...
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15.05.2020 22:57 Відповісти
Зрада 157%.
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15.05.2020 23:56 Відповісти
Как пояснил в беседе с Радио Свобода историк, преподаватель Киево-Могилянской академии Игорь Лосев, то что Украина и сейчас может навсегда потерять свои древности, которые оказались на временно оккупированных кремлём украинских территориях Крыма и Донбасса. Оттуда их российские оккупанты уже начали похищать и вывозить «в метрополию» так же, как это делали ранее.... Сейчас во временно оккупированном Украинском Крыму усиленно работают российские оккупационные археологические экспедиции, не подконтрольные украинским научным учреждениям. Вполне ясно, что находки археологического сезонов 2015 - 2019 годов, говорит историк, будут также преступно выкрадены и вывезены из Украинской АРК к агрессору во вражескую Россию, что бы потом не было возможности вернуть их на суверенную украинскую территорию после освобождения от проклятых российских фашистов оккупантов )(уйла этого родного нашего украинского полуострова.
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16.05.2020 05:49 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1261534687627030528 6 ч

Указом Зеленского №184/2020 из санкционного списка выведен российский ,изнесмен Федорычев, чья компания перечислила в "президентский фонд борьбы с коронавирусом " 1 млн. $ Нет, это не коррупция. Это государственная измена.
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16.05.2020 15:13 Відповісти
Ну всё теперь распродадут эрмитаж
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17.05.2020 19:13 Відповісти
Ну и к чему это "новость" в расейской редакции, выставляющая Украину страной идиотов?
Может стоить пояснить ПОЧЕМУ сангкции введены в отношении "Русского географического общества, "Эрмитажа", ряда других российских музеев, институтов и организаций" ????
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17.05.2020 19:56 Відповісти
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