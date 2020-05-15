Україна запровадила санкції стосовно Російського географічного товариства, Ермітажу, низки інших російських музеїв, інститутів і організацій

Україна ввела санкції щодо Російського географічного товариства, низки російських музеїв, університетів, наукових установ та громадських організацій.

Це передбачено підписаним 14 травня президентом України Володимиром Зеленським указом про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Так, санкції терміном на три роки введено щодо наступних російських установ та організацій:

- Державна наукова бюджетна установа ''Академія наук Республіки Татарстан'';

- Всеросійська громадська організація "Російське географічне товариство";

- Федеральна державна бюджетна установа культури "Державний Ермітаж";

- Федеральна державна бюджетна установа культури "Державний музей образотворчих мистецтв імені О. С. Пушкіна";

- Федеральна державна бюджетна установа науки "Інститут археології Російської академії наук";

- Федеральна державна бюджетна освітня установа вищої освіти "Московський державний університет імені М. В. Ломоносова";

- Федеральна державна бюджетна освітня установа вищої освіти "Тульський державний педагогічний університет ім. Л. М. Толстого";

- Федеральна державна бюджетна установа науки "Інститут історії матеріальної культури Російської академії наук";

- Федеральна державна бюджетна установа науки "Інститут сходознавства Російської академії наук";

- Державна бюджетна установа Республіки Крим "Історико-археологічний музей-заповідник "Неаполь Скіфський" (Сімферополь");

- Державна бюджетна установа Республіки Крим "Чорноморський центр підводних досліджень" (Сімферополь);

- ТОВ "Кримський регіональний центр археологічних досліджень" (Сімферополь);

- ТОВ "Науково-виробничий центр "Кримське археологічне товариство" (Сімферополь);

- ТОВ "Таврійське археологічне товариство" (Сімферополь);

- Федеральна державна автономна освітня установа вищої освіти "Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського" (Сімферополь);

- Федеральна державна бюджетна установа науки "Інститут археології Криму РАН";

- Автономна некомерційна організація "Науковопросвітницький Центр палеоетнологічних досліджень";

- ТОВ "Архе" (Науково-просвітницький центр, Санкт-Петербург);

- ТОВ "Південний регіональний центр археологічних досліджень" (Краснодар);

- ТОВ "Терра" (напрям діяльності: вивчення пам'яток усіх археологічних періодів);

- Автономна некомерційна організація "Підводна культурна спадщина" (Севастополь);

- Благодійний фонд (БФ) "Деметра" (метою діяльності фонду зазначено "сприяння в збереженні й популяризації культурної та історико-археологічної спадщини Керчі та Східного Криму");

- БФ "Спадщина тисячоліть" (Сімферополь);

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Серед обмежувальних заходів, упроваджених Україною щодо вищезазначених юросіб, такі:

- блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися належним їй майном;

- запобігання виведенню капіталу за межі України;

- зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;

- анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів, отримання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема анулювання або призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

- припинення культурних обмінів, наукової співпраці, освітніх і спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;

- анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів із питань укладення договорів або угод.