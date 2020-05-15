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Новини Коронавірус і карантин
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Місцева влада може скасувати пом'якшення карантину, - Ляшко

Місцева влада може скасувати пом'якшення карантину, - Ляшко

Пом'якшення карантину відбуватиметься тільки в областях, які відповідатимуть чотирьом розробленим міністерством охорони здоров'я критеріям.

Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив в ефірі ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вийшли на плато і бачимо, що з такою кількістю випадків коронавірусної хвороби щоденно наша система охорони здоров'я справляється. Ми бачимо, що завантажених ліжок, які відведені під коронавірусну хворобу, не перевищує 10-12%, кількість ліжок у відділеннях інтенсивної терапії в районі 70 на день занято щодня, тому будемо говорити, що в такому випадку система справляється. А для нас, коли ми запроваджували карантин, головне було – не паралізувати систему охорони здоров'я", - розповів Ляшко.

За словами головного санлікаря, під час подальшого пом'якшення карантину влада хоче керуватися чотирма критеріями і знімати обмеження тільки в областях, які підпадають під всі 4.

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"Це рівень захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів, відсоток заповненості ліжок, які відведені для хворих на коронавірусну хворобу, рівень тестування за останні сім днів і це показник R, який порівнює динаміку зростання захворюваності за минулий тиждень, порівняно з попереднім", - пояснил Ляшко.

Якщо ситуація в окремих областях буде погіршуватиметься, місцева влада зможе скасовувати пом'якшення карантину.

"В разі, якщо динаміка розпочинається до погіршання після запуску громадського транспорту і органи місцевого самоврядування роблять відповідний аналіз, вони мають рішенням відповідної комісії техногено-еклогічної безпеки та надзвичайних ситуацій повернутися до попереднього етапу і зробити такі обмеження, які діяли до пом'якшення, яке запровадив Кабінет міністрів України", – наголосив Ляшко.

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1510) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+12
Как вы достали со своим вирусобесием. Когда уже вас начнут судить за ваши паскудства!
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15.05.2020 21:47
+11
Судя по фото, у него уже глаза из орбиты вылазят. Всё тужиться запугивать население, но ничего у этого клоуна не выходит.
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15.05.2020 21:51
+10
Меня уже не только от его комментариев,но и от одного его вида этой клистерной трубки уже диарея начинается.уверен шо не один я такой
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15.05.2020 21:47
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Меня уже не только от его комментариев,но и от одного его вида этой клистерной трубки уже диарея начинается.уверен шо не один я такой
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15.05.2020 21:47 Відповісти
Судя по фото, у него уже глаза из орбиты вылазят. Всё тужиться запугивать население, но ничего у этого клоуна не выходит.
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15.05.2020 21:51 Відповісти
Кого-то мне эти глаза напоминают.
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15.05.2020 21:52 Відповісти
Мышку которая по большому ходит ?
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15.05.2020 21:53 Відповісти
Стройматериалами?
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15.05.2020 22:03 Відповісти
Фундаментными блоками
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15.05.2020 22:08 Відповісти
Местные власти могут отменить смягчение карантина, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9752
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15.05.2020 22:09 Відповісти
Зомби?
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15.05.2020 22:02 Відповісти
Ляшко похож на зомби, сатану сразу. Тьфу 3 раза. Все зеленые - это рептильное кодло.
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15.05.2020 22:30 Відповісти
Лариса,и не только ЗЕленые,так по всему миру.
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15.05.2020 22:34 Відповісти
Карантин в Украине незаконный.
https://www.youtube.com/watch?v=ddJJGA8X5oU
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15.05.2020 21:56 Відповісти
То, шо мы с самого начала говорили.
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15.05.2020 22:20 Відповісти
Как вы достали со своим вирусобесием. Когда уже вас начнут судить за ваши паскудства!
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15.05.2020 21:47 Відповісти
Да тока ж 1.2 миллиарда евро дают. Маало, Еще нужно покарантинить, наколядовать трохи. Шмульгаль жеж сказал-пока не изобретут лекарства...
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15.05.2020 21:56 Відповісти
першее - пересечь плато в три скачка, а там, як повезе
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15.05.2020 21:50 Відповісти
Турция обьявила, что с 20 мая готова принимать больных короновирусом для лечения в Турции из 29 стран в том числе из Украины,Германии, Англии и др.
Анкара объявила что кризис с пандемией показал высокий уровень и надежность медицины в стране.
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15.05.2020 21:53 Відповісти
а где их взять? они только больные на бумаге
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15.05.2020 21:56 Відповісти
СВоих не отдадим! Самим не хватает! Даже на показ.
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15.05.2020 21:59 Відповісти
Туреччина хоче заробляти гроші і на коронавірусі. Медичний туризм замість Анталії
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15.05.2020 22:03 Відповісти
Хай знайдуть їх для початку, а потім лікують. І як вони збираються їх доставляти? У протичумних костюмах?
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15.05.2020 23:07 Відповісти
маску этому господину!

Местные власти могут отменить смягчение карантина, - Ляшко - Цензор.НЕТ 134
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15.05.2020 21:54 Відповісти
в черновцах куча новых случаев и всем пох. все открыли
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15.05.2020 21:54 Відповісти
Больницы переполнены? Хоронить не кому? Штабелями?
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15.05.2020 22:00 Відповісти
это больные обычным гриппом и пневмонией... у 80% легкая форма гриппа, не требующая госпитализации
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15.05.2020 22:03 Відповісти
Швеца-беларусь типа,уйово тута...
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15.05.2020 22:04 Відповісти
Зеленожопые аферисты будут имитировать вспышки коронавируса, чтобы вытягивать деньги из Европы
Чтобы остановить вирус, нужно перекрыть халявное финансирование
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15.05.2020 21:55 Відповісти
Паралич схватил его лупоглазую рожу на плато системы здравох..ния...
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15.05.2020 21:55 Відповісти
Да спрос с него? Очередной фунт-отбывайло.
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15.05.2020 22:02 Відповісти
ПЕРЕД ВЫБОРАМИ??? зебуин....
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15.05.2020 22:00 Відповісти
Так недолго до создания отдельных "штатов".. Стоит только начать...
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15.05.2020 22:05 Відповісти
Давно пора ибо скот сильно увлекся шашлыками
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15.05.2020 22:14 Відповісти
птн пнх
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15.05.2020 22:58 Відповісти
Ляшко, когда у тебя не будет зарплаты, как ты тогда запоёшь?
А если придут к тебе отнять твой кусок хлеба или вообще на твое тело глаз положат?
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15.05.2020 23:05 Відповісти
шел бы нах, зеленый дибил
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15.05.2020 23:25 Відповісти
 
 