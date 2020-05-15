Местные власти могут отменить смягчение карантина, - Ляшко

Смягчение карантина будет происходить только в областях, которые будут соответствовать четырем разработанным министерством здравоохранения критериям.

Об этом замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в эфире ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы вышли на плато и видим, что с таким количеством случаев коронавирусной болезни ежедневно наша система здравоохранения справляется. Мы видим, что загруженность коек, отведенных под коронавирусную болезнь, не превышает 10-12%, количество коек в отделениях интенсивной терапии в районе 70 в день занято ежедневно, поэтому будем говорить, что в таком случае система справляется. А для нас, когда мы вводили карантин, главное было - не парализовать систему здравоохранения", - рассказал Ляшко.

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По словам главсанврача, при дальнейшем смягчении карантина власти хотят руководствоваться четырьмя критериями и снимать ограничения только в областях, которые подпадают под все 4.

"Это уровень заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней, процент заполненности коек, отведенных для больных коронавирусной болезнью, уровень тестирования за последние семь дней и это показатель R, который сравнивает динамику роста заболеваемости за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей", - пояснил Ляшко.

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Если ситуация в отдельных областях будет ухудшаться, местные власти смогут отменять смягчение карантина.

"В случае, если динамика начинается к ухудшению после запуска общественного транспорта, и органы местного самоуправления делают соответствующий анализ, они должны решением соответствующей комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вернуться к предыдущему этапу и сделать такие ограничения, какие действовали до смягчения, которое ввел Кабинет министров Украины", - подчеркнул Ляшко.