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Новости Коронавирус и карантин
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Местные власти могут отменить смягчение карантина, - Ляшко

Местные власти могут отменить смягчение карантина, - Ляшко

Смягчение карантина будет происходить только в областях, которые будут соответствовать четырем разработанным министерством здравоохранения критериям.

Об этом замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в эфире ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы вышли на плато и видим, что с таким количеством случаев коронавирусной болезни ежедневно наша система здравоохранения справляется. Мы видим, что загруженность коек, отведенных под коронавирусную болезнь, не превышает 10-12%, количество коек в отделениях интенсивной терапии в районе 70 в день занято ежедневно, поэтому будем говорить, что в таком случае система справляется. А для нас, когда мы вводили карантин, главное было - не парализовать систему здравоохранения", - рассказал Ляшко.

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По словам главсанврача, при дальнейшем смягчении карантина власти хотят руководствоваться четырьмя критериями и снимать ограничения только в областях, которые подпадают под все 4.

"Это уровень заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней, процент заполненности коек, отведенных для больных коронавирусной болезнью, уровень тестирования за последние семь дней и это показатель R, который сравнивает динамику роста заболеваемости за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей", - пояснил Ляшко.

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Если ситуация в отдельных областях будет ухудшаться, местные власти смогут отменять смягчение карантина.

"В случае, если динамика начинается к ухудшению после запуска общественного транспорта, и органы местного самоуправления делают соответствующий анализ, они должны решением соответствующей комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вернуться к предыдущему этапу и сделать такие ограничения, какие действовали до смягчения, которое ввел Кабинет министров Украины", - подчеркнул Ляшко.

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1362) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Как вы достали со своим вирусобесием. Когда уже вас начнут судить за ваши паскудства!
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15.05.2020 21:47
+11
Судя по фото, у него уже глаза из орбиты вылазят. Всё тужиться запугивать население, но ничего у этого клоуна не выходит.
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15.05.2020 21:51
+10
Меня уже не только от его комментариев,но и от одного его вида этой клистерной трубки уже диарея начинается.уверен шо не один я такой
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15.05.2020 21:47
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Правила форума Совет форумчан
Меня уже не только от его комментариев,но и от одного его вида этой клистерной трубки уже диарея начинается.уверен шо не один я такой
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15.05.2020 21:47 Ответить
Судя по фото, у него уже глаза из орбиты вылазят. Всё тужиться запугивать население, но ничего у этого клоуна не выходит.
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15.05.2020 21:51 Ответить
Кого-то мне эти глаза напоминают.
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15.05.2020 21:52 Ответить
Мышку которая по большому ходит ?
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15.05.2020 21:53 Ответить
Стройматериалами?
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15.05.2020 22:03 Ответить
Фундаментными блоками
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15.05.2020 22:08 Ответить
Местные власти могут отменить смягчение карантина, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9752
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15.05.2020 22:09 Ответить
Зомби?
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15.05.2020 22:02 Ответить
Ляшко похож на зомби, сатану сразу. Тьфу 3 раза. Все зеленые - это рептильное кодло.
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15.05.2020 22:30 Ответить
Лариса,и не только ЗЕленые,так по всему миру.
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15.05.2020 22:34 Ответить
Карантин в Украине незаконный.
https://www.youtube.com/watch?v=ddJJGA8X5oU
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15.05.2020 21:56 Ответить
То, шо мы с самого начала говорили.
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15.05.2020 22:20 Ответить
Как вы достали со своим вирусобесием. Когда уже вас начнут судить за ваши паскудства!
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15.05.2020 21:47 Ответить
Да тока ж 1.2 миллиарда евро дают. Маало, Еще нужно покарантинить, наколядовать трохи. Шмульгаль жеж сказал-пока не изобретут лекарства...
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15.05.2020 21:56 Ответить
першее - пересечь плато в три скачка, а там, як повезе
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15.05.2020 21:50 Ответить
Турция обьявила, что с 20 мая готова принимать больных короновирусом для лечения в Турции из 29 стран в том числе из Украины,Германии, Англии и др.
Анкара объявила что кризис с пандемией показал высокий уровень и надежность медицины в стране.
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15.05.2020 21:53 Ответить
а где их взять? они только больные на бумаге
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15.05.2020 21:56 Ответить
СВоих не отдадим! Самим не хватает! Даже на показ.
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15.05.2020 21:59 Ответить
Туреччина хоче заробляти гроші і на коронавірусі. Медичний туризм замість Анталії
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15.05.2020 22:03 Ответить
Хай знайдуть їх для початку, а потім лікують. І як вони збираються їх доставляти? У протичумних костюмах?
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15.05.2020 23:07 Ответить
маску этому господину!

Местные власти могут отменить смягчение карантина, - Ляшко - Цензор.НЕТ 134
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15.05.2020 21:54 Ответить
в черновцах куча новых случаев и всем пох. все открыли
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15.05.2020 21:54 Ответить
Больницы переполнены? Хоронить не кому? Штабелями?
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15.05.2020 22:00 Ответить
это больные обычным гриппом и пневмонией... у 80% легкая форма гриппа, не требующая госпитализации
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15.05.2020 22:03 Ответить
Швеца-беларусь типа,уйово тута...
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15.05.2020 22:04 Ответить
Зеленожопые аферисты будут имитировать вспышки коронавируса, чтобы вытягивать деньги из Европы
Чтобы остановить вирус, нужно перекрыть халявное финансирование
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15.05.2020 21:55 Ответить
Паралич схватил его лупоглазую рожу на плато системы здравох..ния...
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15.05.2020 21:55 Ответить
Да спрос с него? Очередной фунт-отбывайло.
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15.05.2020 22:02 Ответить
ПЕРЕД ВЫБОРАМИ??? зебуин....
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15.05.2020 22:00 Ответить
Так недолго до создания отдельных "штатов".. Стоит только начать...
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15.05.2020 22:05 Ответить
Давно пора ибо скот сильно увлекся шашлыками
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15.05.2020 22:14 Ответить
птн пнх
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15.05.2020 22:58 Ответить
Ляшко, когда у тебя не будет зарплаты, как ты тогда запоёшь?
А если придут к тебе отнять твой кусок хлеба или вообще на твое тело глаз положат?
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15.05.2020 23:05 Ответить
шел бы нах, зеленый дибил
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15.05.2020 23:25 Ответить
 
 