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Новини Коронавірус і карантин
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План роботи ВР наступного тижня відкоригують після погоджувальної ради, - Разумков

План роботи ВР наступного тижня відкоригують після погоджувальної ради, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підтвердив, що парламент наступного тижня працюватиме в пленарному режимі.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Будемо працювати в пленарному режимі", - сказав Разумков.

За його словами, порядок денний парламенту на тиждень буде опублікована 16 травня, але деякі корективи внесуть після погоджувальної ради в понеділок, 18 травня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відразу після відновлення засідань Рада схвалить план законопроєктних робіт на рік, - Стефанчук

Щодо законопроєкту про гральний бізнес спікер зазначив, що він ще не готовий до розгляду.

Нагадаємо, 13 травня парламент ухвалив постанову, згідно із якою Рада виходить із карантину і відновлює свою роботу у звичайному режимі 18 травня.

Зазначимо, що Рада змінила графік своєї роботи ще 16 березня через епідемію коронавірусу в Україні. Нардепи працювали тільки у режимі позачергових пленарних засідань, засідання комітетів відбувались онлайн.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою продовжив карантин в Україні до 22 травня, проте з певними послабленнями.

ВР (14940) карантин (18172) Разумков Дмитро (1526) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Приймають якісь другорядні закони, поки не отримають підсрачника. Лише після того починають щось робити.
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16.05.2020 13:36 Відповісти
Да, это особенно важно людям у которых нет зарплаты, и им банально не на что купить продуктов питания.
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16.05.2020 13:47 Відповісти
Стефанчук решительней и умней.На будущее.Скоро парламентские выборы.
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16.05.2020 14:22 Відповісти
от сердца отлегло.
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16.05.2020 22:16 Відповісти
 
 