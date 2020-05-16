План роботи ВР наступного тижня відкоригують після погоджувальної ради, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підтвердив, що парламент наступного тижня працюватиме в пленарному режимі.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Будемо працювати в пленарному режимі", - сказав Разумков.

За його словами, порядок денний парламенту на тиждень буде опублікована 16 травня, але деякі корективи внесуть після погоджувальної ради в понеділок, 18 травня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відразу після відновлення засідань Рада схвалить план законопроєктних робіт на рік, - Стефанчук

Щодо законопроєкту про гральний бізнес спікер зазначив, що він ще не готовий до розгляду.

Нагадаємо, 13 травня парламент ухвалив постанову, згідно із якою Рада виходить із карантину і відновлює свою роботу у звичайному режимі 18 травня.

Зазначимо, що Рада змінила графік своєї роботи ще 16 березня через епідемію коронавірусу в Україні. Нардепи працювали тільки у режимі позачергових пленарних засідань, засідання комітетів відбувались онлайн.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою продовжив карантин в Україні до 22 травня, проте з певними послабленнями.