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Патруль місії ОБСЄ обстріляли на окупованій частині Луганщини

Патруль місії ОБСЄ обстріляли на окупованій частині Луганщини

Патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні в складі шести осіб було обстріляно 15 травня біля селища Березівське на окупованій частині Луганської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Патруль місії в складі 6 співробітників на 2 автомобілях перебував на південно-західній околиці н.п. Березівське (непідконтрольний уряду, 53 км на північний захід від Луганська), де здійснював моніторинг дотримання локального режиму припинення вогню, а також виконував оголошений політ безпілотного літального апарату малого радіусу дії для уточнення повідомлень про пошкодження в цьому населеному пункті.

"О 13:36 під час приземлення БПЛА СММ малого радіусу дії, коли апарат був на висоті 5 м над землею, четверо членів патруля місії, які перебували поблизу автомобілів, побачили 2 невстановлені боєприпаси, які летіли в їхній бік і вибухнули в повітрі. Незабаром після цього вони побачили і почули 2 вибухи, а також побачили дим на висоті орієнтовно 80-100 м над землею і на відстані приблизно 20 м на північно-північний захід від свого місця перебування", - сказано у звіті.

Зазначається, що всі четверо спостерігачів сховалися в автомобілях, а ще двоє співробітників були в автомобілях, але чули вибухи.

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Згодом команда СММ перемістилася на іншу позицію і продовжила здійснювати моніторинг безпекової ситуації.

Автор: 

ОБСЄ (3497) обстріл (28156) найманці рф (2043) операція Об’єднаних сил (6725) Луганська область (4868)


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Топ коментарі
+9
Патруль місії ОБСЄ обстріляли на окупованій частині Луганщини - Цензор.НЕТ 3342
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16.05.2020 18:59
+7
ОБСЕ скаже ,що це "гражданская пєрєстрєлка"
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16.05.2020 18:57
+7
Тупые обстреляли слепых
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16.05.2020 18:59
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А авто не отжали..?
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16.05.2020 18:33 Відповісти
Сами у себя?
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16.05.2020 18:36 Відповісти
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16.05.2020 18:41 Відповісти
Пропили...
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16.05.2020 18:42 Відповісти
обстреляли КТО?
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16.05.2020 20:45 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%be.html Все больше похоже, что Зеленский тайно договаривается с Путиным - экс-секретарь СНБО Данилюк Май 16, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%be.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%be.html Патруль миссии ОБСЕ обстреляли на оккупированной части Луганщины - Цензор.НЕТ 8405 Обещания Владимира Зеленского о мире на Донбассе и слова главы Офиса Президента о «плане Б» наводят на мысль о существовании неких договоренностей с Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%be.html#more-103456 Читать далее
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16.05.2020 18:37 Відповісти
ну обстеляли и шо ?
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16.05.2020 18:46 Відповісти
А то. что представители ОБСЕ от этого сильно "обеспокоились", похлеще чем Сивохо в парку на лавочке.
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16.05.2020 18:53 Відповісти
к сожалєнію, промахнулісь
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16.05.2020 18:54 Відповісти
Щя сытый и довольный бухай хуг, выйдет из дамбасячей обрыгаловки и начнет призывать обе стороны к ....
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16.05.2020 18:46 Відповісти
Одичалые резьвятся.
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16.05.2020 18:47 Відповісти
ОБСЕ скаже ,що це "гражданская пєрєстрєлка"
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16.05.2020 18:57 Відповісти
Патруль місії ОБСЄ обстріляли на окупованій частині Луганщини - Цензор.НЕТ 3342
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16.05.2020 18:59 Відповісти
Тупые обстреляли слепых
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16.05.2020 18:59 Відповісти
А бабуся Меркель і чмошник Макрон скажуть... ну ,власне,всі все знають,що вони скажуть.А вони скажуть- застолперегаворов...
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16.05.2020 19:00 Відповісти
Довбні проти імпотентів
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16.05.2020 19:05 Відповісти
це оті обстріляли, з якими Єрмак із бубочкою будуть в десна лупашитись незабаром?
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16.05.2020 19:06 Відповісти
Мы очень озабочены , осуждаем ,печалимся ,призываем ну и вся остальная словесная х.ета из стандартных ответов ОБСЕ .
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16.05.2020 19:13 Відповісти
Когда вы цука угомонитесь ! Стреляют всё что движется , трах-жратва всё что шевелится , чисто звери. Какой накуй русс-мир ? Орки....
Иблан Стрелков думал оставил русс-новое поколение,
мусор и мразь оставил иблан папа...
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16.05.2020 19:34 Відповісти
Патруль місії ОБСЄ обстріляли на окупованій частині Луганщини - Цензор.НЕТ 7211
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16.05.2020 19:41 Відповісти
Этих наблюдателей послать на судилище Федины и Маруси , как свидетелей- шо таки да там стреляют... Може ЗЕ сцыкун отзовет жалобу
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16.05.2020 20:16 Відповісти
Блин, сивоха, что ты творишь?
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16.05.2020 20:54 Відповісти
Зеленский, хватит наживаться на войне!
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16.05.2020 22:42 Відповісти
Абсолютно бессмысленная организация. Толку от её присуствия 0. Разик другой пускай обосрутся в своих бронированных тойотах, не даром же понты колотить
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17.05.2020 13:30 Відповісти
 
 