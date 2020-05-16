Патруль місії ОБСЄ обстріляли на окупованій частині Луганщини

Патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні в складі шести осіб було обстріляно 15 травня біля селища Березівське на окупованій частині Луганської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Патруль місії в складі 6 співробітників на 2 автомобілях перебував на південно-західній околиці н.п. Березівське (непідконтрольний уряду, 53 км на північний захід від Луганська), де здійснював моніторинг дотримання локального режиму припинення вогню, а також виконував оголошений політ безпілотного літального апарату малого радіусу дії для уточнення повідомлень про пошкодження в цьому населеному пункті.

"О 13:36 під час приземлення БПЛА СММ малого радіусу дії, коли апарат був на висоті 5 м над землею, четверо членів патруля місії, які перебували поблизу автомобілів, побачили 2 невстановлені боєприпаси, які летіли в їхній бік і вибухнули в повітрі. Незабаром після цього вони побачили і почули 2 вибухи, а також побачили дим на висоті орієнтовно 80-100 м над землею і на відстані приблизно 20 м на північно-північний захід від свого місця перебування", - сказано у звіті.

Зазначається, що всі четверо спостерігачів сховалися в автомобілях, а ще двоє співробітників були в автомобілях, але чули вибухи.

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Згодом команда СММ перемістилася на іншу позицію і продовжила здійснювати моніторинг безпекової ситуації.