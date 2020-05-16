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Новости Агрессия России против Украины
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Патруль миссии ОБСЕ обстреляли на оккупированной части Луганщины

Патруль миссии ОБСЕ обстреляли на оккупированной части Луганщины

Патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в составе шести человек был обстрелян 15 мая возле поселка Березовское на оккупированной части Луганской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Патруль миссии в составе 6 сотрудников на 2 автомобилях пребывал на юго-западной окраине н.п.Березовское (неподконтрольный правительству, 53 км к северо-западу от Луганска), где осуществлял мониторинг соблюдения локального режима прекращения огня, а также выполнял объявленный полет беспилотного летательного аппарата малого радиуса действия для уточнения сообщений о повреждениях в данном населенном пункте.

"В 13:36 во время приземления БПЛА СММ малого радиуса действия, когда аппарат был на высоте 5 м над землей, четверо членов патруля Миссии, находившиеся у автомобилей, увидели 2 огненных неустановленных боеприпаса, которые летели в их сторону и взорвались в воздухе. Вскоре после этого они увидели и услышали 2 взрыва, а также увидели дым на высоте ориентировочно 80–100 м над землей и на расстоянии примерно 20 м к северо-северо-западу от своего местонахождения", - сказано в отчете.

Отмечается, что все четверо наблюдателей укрылись в автомобилях, а еще двое сотрудников были в автомобилях, но слышали взрывы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ на Луганщине и продолжают блокировать доступ патрулей к оккупированной части Донбасса, - отчет

Так, команда СММ переместилась на другую позицию и продолжила осуществлять мониторинг ситуации с безопасностью.

Автор: 

ОБСЕ (4870) обстрел (26835) наемники рф (2070) операция Объединенных сил (6766) Луганская область (6486)


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Топ комментарии
+9
Патруль місії ОБСЄ обстріляли на окупованій частині Луганщини - Цензор.НЕТ 3342
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16.05.2020 18:59
+7
ОБСЕ скаже ,що це "гражданская пєрєстрєлка"
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16.05.2020 18:57
+7
Тупые обстреляли слепых
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16.05.2020 18:59
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Правила форума Совет форумчан
А авто не отжали..?
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16.05.2020 18:33 Ответить
Сами у себя?
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16.05.2020 18:36 Ответить
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16.05.2020 18:41 Ответить
Пропили...
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16.05.2020 18:42 Ответить
обстреляли КТО?
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16.05.2020 20:45 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%be.html Все больше похоже, что Зеленский тайно договаривается с Путиным - экс-секретарь СНБО Данилюк Май 16, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%be.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%be.html Патруль миссии ОБСЕ обстреляли на оккупированной части Луганщины - Цензор.НЕТ 8405 Обещания Владимира Зеленского о мире на Донбассе и слова главы Офиса Президента о «плане Б» наводят на мысль о существовании неких договоренностей с Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%be.html#more-103456 Читать далее
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16.05.2020 18:37 Ответить
ну обстеляли и шо ?
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16.05.2020 18:46 Ответить
А то. что представители ОБСЕ от этого сильно "обеспокоились", похлеще чем Сивохо в парку на лавочке.
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16.05.2020 18:53 Ответить
к сожалєнію, промахнулісь
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16.05.2020 18:54 Ответить
Щя сытый и довольный бухай хуг, выйдет из дамбасячей обрыгаловки и начнет призывать обе стороны к ....
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16.05.2020 18:46 Ответить
Одичалые резьвятся.
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16.05.2020 18:47 Ответить
ОБСЕ скаже ,що це "гражданская пєрєстрєлка"
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16.05.2020 18:57 Ответить
Патруль місії ОБСЄ обстріляли на окупованій частині Луганщини - Цензор.НЕТ 3342
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16.05.2020 18:59 Ответить
Тупые обстреляли слепых
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16.05.2020 18:59 Ответить
А бабуся Меркель і чмошник Макрон скажуть... ну ,власне,всі все знають,що вони скажуть.А вони скажуть- застолперегаворов...
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16.05.2020 19:00 Ответить
Довбні проти імпотентів
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16.05.2020 19:05 Ответить
це оті обстріляли, з якими Єрмак із бубочкою будуть в десна лупашитись незабаром?
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16.05.2020 19:06 Ответить
Мы очень озабочены , осуждаем ,печалимся ,призываем ну и вся остальная словесная х.ета из стандартных ответов ОБСЕ .
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16.05.2020 19:13 Ответить
Когда вы цука угомонитесь ! Стреляют всё что движется , трах-жратва всё что шевелится , чисто звери. Какой накуй русс-мир ? Орки....
Иблан Стрелков думал оставил русс-новое поколение,
мусор и мразь оставил иблан папа...
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16.05.2020 19:34 Ответить
Патруль місії ОБСЄ обстріляли на окупованій частині Луганщини - Цензор.НЕТ 7211
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16.05.2020 19:41 Ответить
Этих наблюдателей послать на судилище Федины и Маруси , как свидетелей- шо таки да там стреляют... Може ЗЕ сцыкун отзовет жалобу
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16.05.2020 20:16 Ответить
Блин, сивоха, что ты творишь?
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16.05.2020 20:54 Ответить
Зеленский, хватит наживаться на войне!
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16.05.2020 22:42 Ответить
Абсолютно бессмысленная организация. Толку от её присуствия 0. Разик другой пускай обосрутся в своих бронированных тойотах, не даром же понты колотить
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17.05.2020 13:30 Ответить
 
 