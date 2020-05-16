Патруль миссии ОБСЕ обстреляли на оккупированной части Луганщины
Патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в составе шести человек был обстрелян 15 мая возле поселка Березовское на оккупированной части Луганской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Патруль миссии в составе 6 сотрудников на 2 автомобилях пребывал на юго-западной окраине н.п.Березовское (неподконтрольный правительству, 53 км к северо-западу от Луганска), где осуществлял мониторинг соблюдения локального режима прекращения огня, а также выполнял объявленный полет беспилотного летательного аппарата малого радиуса действия для уточнения сообщений о повреждениях в данном населенном пункте.
"В 13:36 во время приземления БПЛА СММ малого радиуса действия, когда аппарат был на высоте 5 м над землей, четверо членов патруля Миссии, находившиеся у автомобилей, увидели 2 огненных неустановленных боеприпаса, которые летели в их сторону и взорвались в воздухе. Вскоре после этого они увидели и услышали 2 взрыва, а также увидели дым на высоте ориентировочно 80–100 м над землей и на расстоянии примерно 20 м к северо-северо-западу от своего местонахождения", - сказано в отчете.
Отмечается, что все четверо наблюдателей укрылись в автомобилях, а еще двое сотрудников были в автомобилях, но слышали взрывы.
Так, команда СММ переместилась на другую позицию и продолжила осуществлять мониторинг ситуации с безопасностью.
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