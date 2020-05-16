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Новини Коронавірус і карантин
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В Італії зафіксовано найменшу кількість смертей від COVID-19 із початку карантину

В Італії зафіксовано найменшу кількість смертей від COVID-19 із початку карантину

В Італії значно знизився добовий показник смертності серед хворих на коронавірусну хворобу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"153 летальні випадки - найменша кількість від початку карантину. Після понад двох драматичних місяців кількість загиблих сягнула найнижчого рівня, починаючи з неділі, 8 березня, дня напередодні запровадження карантину в країні", - йдеться у повідомленні.

Починаючи з 8 березня, щоденна кількість летальних випадків не падала нижче 170, а пік смертності (969 смертей) припав на 27 березня. Загалом в Італії внаслідок пандемії коронавірусу вже померли 31 763 особи.

Читайте також: Кількість померлих від COVID-19 в Італії перевищила 31 тисячу осіб

Кількість пацієнтів, які вилікувалися, досягла 122 810. Загальна кількість людей, які інфікувалися коронавірусною хворобою, в Італії становить 224 760.

Автор: 

Італія (1562) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+8
Що, намалювали, нарешті, справжню статистику? На 60 млн. і така кількість смертей.Скільки песіонерів втратили від інсульту та інфаркту?
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16.05.2020 22:09
+6
https://enovosty.com/zdorove/full/1605-biofarmazevtii-obnaruzhili-antitela-polnostyu-blokiruyushhee-koronavirus Американские ученые из биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics обнаружили антитело, которое, согласно их заявлению, на 100 процентов блокирует коронавирус.
Отмечается, что оно «обволакивает» вирус и выводит его из организма за четыре дня. «Подчеркиваем, что это лекарство. Есть решение, которое точно работает», - подчеркнул доктор Генри Джи (Dr. Henry Ji), основатель Sorrento Therapeutics. При этом испытания проходили только в лабораторных условиях, поэтому компания пока не получила разрешения на выпуск препарата.
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16.05.2020 22:01
+4
В Италии зафиксировано наименьшее количество смертей от COVID-19 с начала карантина - Цензор.НЕТ 1185
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16.05.2020 21:57
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От.наші лікарі творят дива ))))) не то шо к@ц@пская дивизия вирусОлухов
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16.05.2020 21:56 Відповісти
Вот и ладненько, вот и хорошо. В Италии зафиксировано наименьшее количество смертей от COVID-19 с начала карантина - Цензор.НЕТ 5096
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16.05.2020 21:56 Відповісти
В Италии зафиксировано наименьшее количество смертей от COVID-19 с начала карантина - Цензор.НЕТ 1185
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16.05.2020 21:57 Відповісти
"Последний из Бергамо".
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16.05.2020 22:13 Відповісти
Осталось ещё там народу... Хотя покосило здорово. До сих пор половина смертей - в Ломбардии. Вот какая зараза - прилипла в опр. регионы и не отцепится никак!
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16.05.2020 22:50 Відповісти
Интересно,а как там Андриано Челентано и Мутти.
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17.05.2020 08:00 Відповісти
То просто вже пора економіку підіймати, досить ізольовуватись та прикидуватись вельми хворими.
Грошей вже немає на "лікування".
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16.05.2020 21:57 Відповісти
досить ізольовуватись та прикидуватись вельми хворими./ В двенадцать часов по ночам Выходит трубач из могилы;И скачет он взад и вперед,И громко трубит он тревогу.И в темных могилах труба Могучую конницу будит:Седые гусары встают,Встают усачи кирасиры;И с севера, с юга летят,С востока и с запада мчатся На легких воздушных конях
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16.05.2020 22:05 Відповісти
С понедельника уже абсолютно всё открывают, только с масками и соблюдением дистанции.
Передвигаться внутри региона - без ограничений, между регионами - только с автосертификатом, по работе и в случае чрезвычайной необходимости.
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16.05.2020 22:53 Відповісти
https://enovosty.com/zdorove/full/1605-biofarmazevtii-obnaruzhili-antitela-polnostyu-blokiruyushhee-koronavirus Американские ученые из биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics обнаружили антитело, которое, согласно их заявлению, на 100 процентов блокирует коронавирус.
Отмечается, что оно «обволакивает» вирус и выводит его из организма за четыре дня. «Подчеркиваем, что это лекарство. Есть решение, которое точно работает», - подчеркнул доктор Генри Джи (Dr. Henry Ji), основатель Sorrento Therapeutics. При этом испытания проходили только в лабораторных условиях, поэтому компания пока не получила разрешения на выпуск препарата.
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16.05.2020 22:01 Відповісти
Ахаха , недолго ждали, если выгорит, Трамп - на 2-й срок и - нобелевку за спасение человечИства.
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16.05.2020 23:52 Відповісти
После такого жесткого падежа выглядит логично.
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16.05.2020 22:02 Відповісти
Тыц😂🌷🌷🌷
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16.05.2020 22:08 Відповісти
Шо такое?Мы не хотим конфликтовать?Только бы писать,только бы этот ник не трогали?😂😂🌷
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16.05.2020 22:27 Відповісти
Дрессировке подлежишь.Слава Украине.Отвечай😂🌷🌷
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16.05.2020 22:29 Відповісти
Можно я за него отвечу? ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!!
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16.05.2020 23:58 Відповісти
Bene!
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16.05.2020 22:09 Відповісти
Що, намалювали, нарешті, справжню статистику? На 60 млн. і така кількість смертей.Скільки песіонерів втратили від інсульту та інфаркту?
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16.05.2020 22:09 Відповісти
я помню який галас стояв від H1N1, а за весь 2009 у світі всього 20000 смертей, зараз 300. тоді конспіролухі теж кричали про золотий *******, намалювали, щеплення, чипування.
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17.05.2020 08:17 Відповісти
В Україні навпаки, зафіксовано 2 дебіла на посадах головного лікаря та міністра охорони здоров'я.
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16.05.2020 22:11 Відповісти
Ага,поэтому ни одна страна к ним границы не открывает.А туристов то с деньгами хочется
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16.05.2020 22:32 Відповісти
Италия пока не открывает наружные границы. Планируют открыть с 3 июня. Если приедут из ЕС, без карантина. А тем, кто из ост. стран, то с карантином.
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16.05.2020 22:57 Відповісти
Наполи-чемпион!
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17.05.2020 02:21 Відповісти
В Италии родился фашизм в 1922 году,в Германии нацизм в 1932 году.Где родился советский дебилизм в 1917 году,вы все знаете
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16.05.2020 22:32 Відповісти
Ну и шо ты этим сказать хотел то?
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16.05.2020 23:54 Відповісти
Вірус приморився..відпочиває..
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16.05.2020 22:41 Відповісти
Ученые рассчитали смертельность коронавируса без ошибок, на которые указывали ковид-отрицатели. Он оказался даже опаснее: погибнуть может 1% населения

12:08, 24 апреля 2020

https://meduza.io/feature/2020/04/24/uchenye-poschitali-smertelnost-koronavirusa-bez-oshibok-na-kotorye-ukazyvali-kovid-otritsateli-on-okazalsya-dazhe-opasnee-pogibnut-mozhet-1-naseleniya
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16.05.2020 22:43 Відповісти
А может и не погибнуть - правда ведь?
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16.05.2020 23:55 Відповісти
Как там кста Беларусь? Вся погибла? Там же карантина нет.
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16.05.2020 23:55 Відповісти
Завтра придумают очередной птиче-свинячий грипп,от дельфина или крокодила,дудете носить Паранджу Гюльчатай? ...не
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16.05.2020 22:46 Відповісти
Едь в Говностан и не носи ничего,тебя никто не удерживает
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16.05.2020 22:50 Відповісти
Фуфел,я просил не комментировать мои посты,баран пля...
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16.05.2020 22:54 Відповісти
Мы рождены,чтоб сказку сделать бюлью
Преодолеть пространство и простор...
Страннапя песенка советского быдла...не правди ли?
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16.05.2020 22:52 Відповісти
А была еще песенка:
"Вот "Спартак",команда так,
Один еврей,и тот мудак.
Весь "Черноморец"из жидов,
Вот пример для мастеров.
Евреи,евреи,кругом одни евреи..."
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17.05.2020 02:34 Відповісти
А к италии и короне это каким боком?
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17.05.2020 08:57 Відповісти
цыгане на макаронах ,скоро скажут, что победили корону ,потому как гроши им нужны с европы и скоро смерти от короны вобще у них исчезнут,,а до этого их косило потому как получали гроши от Евросоюза за каждого 200 го , Германия открывает в июне границы с евросоюзом потому у них и спад типа пошол ! короче следите за их руками,,, ловкость рук и не какого мошеничества !
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16.05.2020 23:51 Відповісти
Хм, как-то странно - карантин снимают, а зараженных все меньше. Прям чудеса. А нас тут еще пугают второй волной осенью. Даже любопытно....
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16.05.2020 23:53 Відповісти
Кста, работаю в одной из крупной сети маркетов (ну как для нашего региона). Сеть работает все время карантина - более семисот человек. На сколько мне известно сообщения не пробегало, чтобы хотя бы кто-то один на корону заболел. Даже странно как-то
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17.05.2020 00:00 Відповісти
Семьсот это те что в сети сидят пользователями. Так по факту гораздо больше. Этих отследить не могу.
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17.05.2020 00:01 Відповісти
В очередной раз убеждаюсь, что ковид это распаренный ПШИК)))То конец света,вакцыны нет,мы все умрем,то отмена карантина,больных почти нет....???)))(
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17.05.2020 01:47 Відповісти
МаКароновирус?
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17.05.2020 02:18 Відповісти
Писаки диванные, кацапы всех мастей, и , тем не менее, это 153 человек умерших за один день!

А Черновицкую область куда денете? Там тоже 'всё выдумали'? Чтобы вас' развести на деньги', которых у вас никогда не было?

Это счастье, что у нас больницы заполнены на 10%. Как и почему это произошло , пусть потом проанализируют ученые и медики. В Италии, говорят, произошёл всплеск из-за какого-то матча по футболу. В Италии все меры были приняты, медики работали самоотверженно, но все-таки эта зараза уже успела распространиться до того.

У нас же карантин был объявлен вовремя, и он сработал. Так что сидите тихо и просто порадуйтесь за итальянцев, которым досталось ни за что.
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17.05.2020 08:34 Відповісти
С вирусом все просто - его никто не победил. Просто солнце с приближение лета стало более активным и потепление с ультрафиолетом делают свое дело. У человечества есть передышка, чтобы осознать свою ничтожность. Но, читая здешнюю публику, убеждаюсь, что пока личная беда не придет, никто не верит. Апокалипсис - он такой.
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17.05.2020 10:56 Відповісти
 
 