В Італії зафіксовано найменшу кількість смертей від COVID-19 із початку карантину

В Італії значно знизився добовий показник смертності серед хворих на коронавірусну хворобу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"153 летальні випадки - найменша кількість від початку карантину. Після понад двох драматичних місяців кількість загиблих сягнула найнижчого рівня, починаючи з неділі, 8 березня, дня напередодні запровадження карантину в країні", - йдеться у повідомленні.

Починаючи з 8 березня, щоденна кількість летальних випадків не падала нижче 170, а пік смертності (969 смертей) припав на 27 березня. Загалом в Італії внаслідок пандемії коронавірусу вже померли 31 763 особи.

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Кількість пацієнтів, які вилікувалися, досягла 122 810. Загальна кількість людей, які інфікувалися коронавірусною хворобою, в Італії становить 224 760.