В Італії зафіксовано найменшу кількість смертей від COVID-19 із початку карантину
В Італії значно знизився добовий показник смертності серед хворих на коронавірусну хворобу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"153 летальні випадки - найменша кількість від початку карантину. Після понад двох драматичних місяців кількість загиблих сягнула найнижчого рівня, починаючи з неділі, 8 березня, дня напередодні запровадження карантину в країні", - йдеться у повідомленні.
Починаючи з 8 березня, щоденна кількість летальних випадків не падала нижче 170, а пік смертності (969 смертей) припав на 27 березня. Загалом в Італії внаслідок пандемії коронавірусу вже померли 31 763 особи.
Кількість пацієнтів, які вилікувалися, досягла 122 810. Загальна кількість людей, які інфікувалися коронавірусною хворобою, в Італії становить 224 760.
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Отмечается, что оно «обволакивает» вирус и выводит его из организма за четыре дня. «Подчеркиваем, что это лекарство. Есть решение, которое точно работает», - подчеркнул доктор Генри Джи (Dr. Henry Ji), основатель Sorrento Therapeutics. При этом испытания проходили только в лабораторных условиях, поэтому компания пока не получила разрешения на выпуск препарата.
12:08, 24 апреля 2020
https://meduza.io/feature/2020/04/24/uchenye-poschitali-smertelnost-koronavirusa-bez-oshibok-na-kotorye-ukazyvali-kovid-otritsateli-on-okazalsya-dazhe-opasnee-pogibnut-mozhet-1-naseleniya
Преодолеть пространство и простор...
Страннапя песенка советского быдла...не правди ли?
"Вот "Спартак",команда так,
Один еврей,и тот мудак.
Весь "Черноморец"из жидов,
Вот пример для мастеров.
Евреи,евреи,кругом одни евреи..."
А Черновицкую область куда денете? Там тоже 'всё выдумали'? Чтобы вас' развести на деньги', которых у вас никогда не было?
Это счастье, что у нас больницы заполнены на 10%. Как и почему это произошло , пусть потом проанализируют ученые и медики. В Италии, говорят, произошёл всплеск из-за какого-то матча по футболу. В Италии все меры были приняты, медики работали самоотверженно, но все-таки эта зараза уже успела распространиться до того.
У нас же карантин был объявлен вовремя, и он сработал. Так что сидите тихо и просто порадуйтесь за итальянцев, которым досталось ни за что.