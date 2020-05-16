В Италии зафиксировано наименьшее количество смертей от COVID-19 с начала карантина

В Италии значительно снизился суточный показатель смертности среди больных коронавирусной болезнью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"153 летальных исхода - наименьшее число с начала карантина. После свыше двух драматических месяцев число погибших достигло самого низкого уровня, начиная с воскресенья, 8 марта, дня накануне введения карантина в стране", - говорится в сообщении.

Начиная с 8 марта ежедневное количество летальных случаев не падало ниже 170, а пик смертности (969 смертей) пришелся на 27 марта. В общей сложности в Италии вследствие пандемии коронавируса уже умерли 31 763 человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество умерших от COVID-19 в Италии превысило 31 тысячу человек

Количество вылеченных пациентов достигло 122 810. Общее количество людей, заразившихся коронавирусной болезнью, в Италии составляет 224 760.