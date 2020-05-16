В Италии зафиксировано наименьшее количество смертей от COVID-19 с начала карантина
В Италии значительно снизился суточный показатель смертности среди больных коронавирусной болезнью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"153 летальных исхода - наименьшее число с начала карантина. После свыше двух драматических месяцев число погибших достигло самого низкого уровня, начиная с воскресенья, 8 марта, дня накануне введения карантина в стране", - говорится в сообщении.
Начиная с 8 марта ежедневное количество летальных случаев не падало ниже 170, а пик смертности (969 смертей) пришелся на 27 марта. В общей сложности в Италии вследствие пандемии коронавируса уже умерли 31 763 человека.
Количество вылеченных пациентов достигло 122 810. Общее количество людей, заразившихся коронавирусной болезнью, в Италии составляет 224 760.
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Отмечается, что оно «обволакивает» вирус и выводит его из организма за четыре дня. «Подчеркиваем, что это лекарство. Есть решение, которое точно работает», - подчеркнул доктор Генри Джи (Dr. Henry Ji), основатель Sorrento Therapeutics. При этом испытания проходили только в лабораторных условиях, поэтому компания пока не получила разрешения на выпуск препарата.
12:08, 24 апреля 2020
https://meduza.io/feature/2020/04/24/uchenye-poschitali-smertelnost-koronavirusa-bez-oshibok-na-kotorye-ukazyvali-kovid-otritsateli-on-okazalsya-dazhe-opasnee-pogibnut-mozhet-1-naseleniya
Преодолеть пространство и простор...
Страннапя песенка советского быдла...не правди ли?
"Вот "Спартак",команда так,
Один еврей,и тот мудак.
Весь "Черноморец"из жидов,
Вот пример для мастеров.
Евреи,евреи,кругом одни евреи..."
А Черновицкую область куда денете? Там тоже 'всё выдумали'? Чтобы вас' развести на деньги', которых у вас никогда не было?
Это счастье, что у нас больницы заполнены на 10%. Как и почему это произошло , пусть потом проанализируют ученые и медики. В Италии, говорят, произошёл всплеск из-за какого-то матча по футболу. В Италии все меры были приняты, медики работали самоотверженно, но все-таки эта зараза уже успела распространиться до того.
У нас же карантин был объявлен вовремя, и он сработал. Так что сидите тихо и просто порадуйтесь за итальянцев, которым досталось ни за что.