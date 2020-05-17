Трагедія комуністичного терору має стати запобіжником від спроб реанімувати "русский мир" в Україні, - Порошенко

Трагедія комуністичного терору має стати повчальним уроком на майбутнє, надійним запобіжником від спроб реанімувати "русский мир" на нашій українській землі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці написав п'ятий президент України, лідер "Європейської Солілдарності" Петро Порошенко.

Далі він процитував вірш Василя Симоненка:

"Мільярди вір зариті у чорнозем,

Мільярди щасть розвіяні у прах.

Душа горить. Палає лютий розум.

І ненависть регоче на вітрах.



Коли б усі одурені прозріли,

Коли б усі убиті ожили,

То небо, від прокльонів посіріле,

Напевне б, репнуло від сорому й хули.

Василь Симоненко написав цей вірш після потрясіння, яке він пережив на місці поховань жертв сталінських репресій у Биківні. Науковці кажуть, у Биківнянському лісі протягом найстрашніших років Великого терору знайшли свій останній притулок від 30 до 100 тисяч закатованих. Щоразу, коли буваю там, відчуваю, як земля просякнута кров'ю, а крики жертв застрягли у гілках дерев, — жахаюся від усвідомлення величини скоєного злочну.



"Спеціальні потреби" — офіційна мета виділення цієї земельної ділянки. Це рішення збереглося в архівах. Так більшовики приховували свої жахливі злочини. Насправді цьому лісу судилося стати справжнім "українським некрополем".



Інтелігенція, державні і релігійні діячі, жертви так званих "чисток", колишні військовополонені, представники польського, німецького, болгарського, литовського і багато інших народів, на жаль, досі не встановлених людей покояться у цьому скорботному місці.



Трагедія комуністичного терору має стати повчальним уроком на майбутнє, надійним запобіжником від спроб реанімувати "русский мир" на нашій українській землі.



Вічна пам’ять усім жертвам репресій, похованим у Биківнянському лісі, у інших місцях розстрілів в Україні і за її межами. Ми пам’ятаємо..."

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