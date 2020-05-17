Трагедія комуністичного терору має стати запобіжником від спроб реанімувати "русский мир" в Україні, - Порошенко
Трагедія комуністичного терору має стати повчальним уроком на майбутнє, надійним запобіжником від спроб реанімувати "русский мир" на нашій українській землі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці написав п'ятий президент України, лідер "Європейської Солілдарності" Петро Порошенко.
Далі він процитував вірш Василя Симоненка:
"Мільярди вір зариті у чорнозем,
Мільярди щасть розвіяні у прах.
Душа горить. Палає лютий розум.
І ненависть регоче на вітрах.
Коли б усі одурені прозріли,
Коли б усі убиті ожили,
То небо, від прокльонів посіріле,
Напевне б, репнуло від сорому й хули.
Василь Симоненко написав цей вірш після потрясіння, яке він пережив на місці поховань жертв сталінських репресій у Биківні. Науковці кажуть, у Биківнянському лісі протягом найстрашніших років Великого терору знайшли свій останній притулок від 30 до 100 тисяч закатованих. Щоразу, коли буваю там, відчуваю, як земля просякнута кров'ю, а крики жертв застрягли у гілках дерев, — жахаюся від усвідомлення величини скоєного злочну.
"Спеціальні потреби" — офіційна мета виділення цієї земельної ділянки. Це рішення збереглося в архівах. Так більшовики приховували свої жахливі злочини. Насправді цьому лісу судилося стати справжнім "українським некрополем".
Інтелігенція, державні і релігійні діячі, жертви так званих "чисток", колишні військовополонені, представники польського, німецького, болгарського, литовського і багато інших народів, на жаль, досі не встановлених людей покояться у цьому скорботному місці.
Трагедія комуністичного терору має стати повчальним уроком на майбутнє, надійним запобіжником від спроб реанімувати "русский мир" на нашій українській землі.
Вічна пам’ять усім жертвам репресій, похованим у Биківнянському лісі, у інших місцях розстрілів в Україні і за її межами. Ми пам’ятаємо..."
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нью-феодализм олигархии - так это Петя.
Отстутствие главенства права в стране - так это Петя.
Кумовство, коррупция - без комментариев.
Пустые обещания, профанация реформ - тоже он.
Зеленский пока больше похож на Ющенко, чем на Гавела - есть такое.
Но пытаться его увязать с коммунистическими репрессиями - у Пети кукушка поехала от фантомных болей по президенству.
I я нават упэунены - Пеця у паусядзенным жыццi гаворыць рускаю.
"Па маiм iхтамнетам" - смяюся у голас. Ты мусiць разважаеш, што на Цэнзарэ радзiму ратуеш - два дывана прабздеушы.
- Чудний ти... "Бацька" хто по професії? Агроном, мічурінець... Вату з чого роблять? З бавовни... От він, за стільки років президентства вивів новий, районований сорт бавовни, що на болоті росте і холоду не боїться.
- А підвой на що робив? На льон?
- Та ні... На вовчі ягоди... Щоб вата отруйніша була...
Ты лепей бы ужо маучау, чым прабiваць чарговае днiшча...
чоч.рф/еЕК
Минус 15 миллионов это результат "украинского мира" который принесли в Украину такие как Порошенко.
Ты лучше расскажи как сегодня живётся ватнику в Риге? На ппрвое мая ходите демонстрациями?
Пєна ідєт со всєх сторон.