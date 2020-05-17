УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7126 відвідувачів онлайн
Новини
7 575 297

Трагедія комуністичного терору має стати запобіжником від спроб реанімувати "русский мир" в Україні, - Порошенко

Трагедія комуністичного терору має стати повчальним уроком на майбутнє, надійним запобіжником від спроб реанімувати "русский мир" на нашій українській землі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці написав п'ятий президент України, лідер "Європейської Солілдарності" Петро Порошенко.

Трагедія комуністичного терору має стати запобіжником від спроб реанімувати русский мир в Україні, - Порошенко 01

Далі він процитував вірш Василя Симоненка:

"Мільярди вір зариті у чорнозем,
Мільярди щасть розвіяні у прах.
Душа горить. Палає лютий розум.
І ненависть регоче на вітрах.

Коли б усі одурені прозріли,
Коли б усі убиті ожили,
То небо, від прокльонів посіріле,
Напевне б, репнуло від сорому й хули.

Василь Симоненко написав цей вірш після потрясіння, яке він пережив на місці поховань жертв сталінських репресій у Биківні. Науковці кажуть, у Биківнянському лісі протягом найстрашніших років Великого терору знайшли свій останній притулок від 30 до 100 тисяч закатованих. Щоразу, коли буваю там, відчуваю, як земля просякнута кров'ю, а крики жертв застрягли у гілках дерев, — жахаюся від усвідомлення величини скоєного злочну.

"Спеціальні потреби" — офіційна мета виділення цієї земельної ділянки. Це рішення збереглося в архівах. Так більшовики приховували свої жахливі злочини. Насправді цьому лісу судилося стати справжнім "українським некрополем".

Інтелігенція, державні і релігійні діячі, жертви так званих "чисток", колишні військовополонені, представники польського, німецького, болгарського, литовського і багато інших народів, на жаль, досі не встановлених людей покояться у цьому скорботному місці.

Трагедія комуністичного терору має стати повчальним уроком на майбутнє, надійним запобіжником від спроб реанімувати "русский мир" на нашій українській землі.

Вічна пам’ять усім жертвам репресій, похованим у Биківнянському лісі, у інших місцях розстрілів в Україні і за її межами. Ми пам’ятаємо..."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій: "Тоталітарна машина без коливань знищувала на своєму шляху людські життя і долі". ФОТОрепортаж

Порошенко (15156) День пам'яті жертв політрепресій (20)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+52
Трагедия коммунистического террора должна стать предохранителем от попыток реанимировать "русский мир" в Украине, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1550
показати весь коментар
17.05.2020 12:24
+43
Трагедия коммунистического террора должна стать предохранителем от попыток реанимировать "русский мир" в Украине, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4305
показати весь коментар
17.05.2020 12:22
+34
Начальник канцелярии Ермак такую речь точно не одобрил бьі.
Поєтому его подопечньій снова рассказал о терроре и репрессиях неизвестно чьих...
показати весь коментар
17.05.2020 12:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Давайте вспомним на секунду - что такое этот "русский мир".
Нью-феодализм олигархии - так это Петя.
Отстутствие главенства права в стране - так это Петя.
Кумовство, коррупция - без комментариев.
Пустые обещания, профанация реформ - тоже он.
Зеленский пока больше похож на Ющенко, чем на Гавела - есть такое.
Но пытаться его увязать с коммунистическими репрессиями - у Пети кукушка поехала от фантомных болей по президенству.
показати весь коментар
17.05.2020 14:03 Відповісти
Бубочці до Ющенка як козлу до Місяця.
показати весь коментар
17.05.2020 14:05 Відповісти
А што такоє Лукашенко, о наш дорогой зальотний горсть із Белорусі?
показати весь коментар
17.05.2020 14:14 Відповісти
А почему "Кумовство, коррупция - без комментариев."? Не потому ли что Клоун 30 своих шутов из балагана на руководящие должности поставил? И сравнивать Ющенко с Зеленский это все равно что сравнивать верблюда с ишаком
показати весь коментар
17.05.2020 14:15 Відповісти
Русскій мір якою мовою говорить?
показати весь коментар
17.05.2020 14:30 Відповісти
А вы зауважылi - большасць цэнзараускiх парахаботау пiшуць рускаю.
I я нават упэунены - Пеця у паусядзенным жыццi гаворыць рускаю.
показати весь коментар
17.05.2020 14:32 Відповісти
А Лукашенко какім язиком разгаваріваєт?
показати весь коментар
17.05.2020 16:14 Відповісти
Головне - що "Пеця" ДУМАЄ УКРАЇНСЬКОЮ... А команду на залп по вашим "іхтамнєтам" можна подавать і російською - хлопці, на передовій, заперечувать не будуть...
показати весь коментар
17.05.2020 17:17 Відповісти
У цябе ад паусядзеннай пiсанiны - таксама зязюля здохла.
"Па маiм iхтамнетам" - смяюся у голас. Ты мусiць разважаеш, што на Цэнзарэ радзiму ратуеш - два дывана прабздеушы.
показати весь коментар
17.05.2020 18:09 Відповісти
Ти бульбу пасаділ?
показати весь коментар
17.05.2020 18:11 Відповісти
У "ВнутріМКАДді" "бульба" не росте - "там земля плахая", як "масквичи" кажуть...Ти думаєш, він пише з Білорусі? Це такий самий наймит лахтинський, як і "бостууга" і "костя-п"ятий" та інші, що строчать під українськими прапорцями, чи "литвин" - під білоруським...
показати весь коментар
17.05.2020 18:16 Відповісти
В Білорусі багато вати.
показати весь коментар
17.05.2020 18:25 Відповісти
Там вата со «Знаком качества».
показати весь коментар
17.05.2020 19:00 Відповісти
- Слухай, а чого у Білорусі так багато "вати"?
- Чудний ти... "Бацька" хто по професії? Агроном, мічурінець... Вату з чого роблять? З бавовни... От він, за стільки років президентства вивів новий, районований сорт бавовни, що на болоті росте і холоду не боїться.
- А підвой на що робив? На льон?
- Та ні... На вовчі ягоди... Щоб вата отруйніша була...
показати весь коментар
18.05.2020 03:51 Відповісти
Ад тага, ща ты па-беларуску пишеш, беларусом ты ня станеш - лыч твая так кацапской и астанецца...
показати весь коментар
17.05.2020 18:19 Відповісти
Ну вядома, толькi той беларус, украiнец i гэдак далей - хто з вамi, парахаботамi у спулке на Пецю дрочыць.
Ты лепей бы ужо маучау, чым прабiваць чарговае днiшча...
показати весь коментар
17.05.2020 19:48 Відповісти
А ті що продалися "маскалям" - не "бєларуси" і "українці", а "бульбаші" і "хахли"... І ти - разом з ними...
показати весь коментар
17.05.2020 20:12 Відповісти
Асиміляція українців Московією триває !!! Все починається з "Какая разница на каком язике говорить" чи "Какая разница в какую церковь ходить" !!!))
показати весь коментар
17.05.2020 14:05 Відповісти
З часів Хмеля Московія наполеглево та послідовно нищила українців та українство-мову,історію,культуру,церкву!!! Росєяне знищили україрців більше ніж решта народів світу , це міліони закатованих та замордованих українців !!!)))
показати весь коментар
17.05.2020 14:11 Відповісти
З цього висновок - Богдан Хмельницький зрадник України і всі його перемоги до цього не змінюють цього факта
показати весь коментар
17.05.2020 14:39 Відповісти
сплошная показуха
показати весь коментар
17.05.2020 14:31 Відповісти
хотим , чтобы Зеля такой " показухой" занимался постоянно , а не по Оманам с патрушевыми встречался
показати весь коментар
17.05.2020 14:59 Відповісти
Ой, Петя, не свисти - где бы ты сейчас был вместе со своим папашей, если бы не коммуняки? Партбилет выкинул в 91-ом или хранишь на всякий случай?
показати весь коментар
17.05.2020 14:32 Відповісти
ты про билет комуняк или регионов?
показати весь коментар
17.05.2020 14:45 Відповісти
Вороны выклевали ветерану на лысине свастику

чоч.рф/еЕК
показати весь коментар
17.05.2020 14:35 Відповісти
Проте, на кожну спробу мордо.ру переписати історію тре реагувати на міжнародній арені з вимогою закриття доступу до такого джерела ру.вьісеру, як колись МЗС реагувало на друк мапи мордо.ру з Кримом у складі і дати керівного підсрачника кулебі.
показати весь коментар
17.05.2020 14:42 Відповісти
Сказал хмыренок чьи дети не могут сказать пару слов по украински.
показати весь коментар
17.05.2020 14:43 Відповісти
В 1991 году в Украине было 52 миллиона жителей, прошло 30 лет и осталось 37.
Минус 15 миллионов это результат "украинского мира" который принесли в Украину такие как Порошенко.
показати весь коментар
17.05.2020 14:57 Відповісти
неправда , в Украине 45 миллионов ( из них несколько на временно окупированных московиях территориях существуют ) . Если бы не Майдан , то и дальше бы московия гнобила и уничтожала украинцев . Майдан отбросил орков московии на 800 км на восток , вот вы и беситесь , ленинградцы
показати весь коментар
17.05.2020 15:01 Відповісти
145
показати весь коментар
17.05.2020 15:21 Відповісти
За часи спільної історіі московіти знищили українців більше ніж решта народів світу ,разом взяті , це міліони закатованих та замордованих українців !!! Народ який не пам"ятає минулого,не має майбутнього !!))
показати весь коментар
17.05.2020 15:03 Відповісти
Так наші емігрували, а твої (не латиші - ти ніякого стосунку до них не маєш, а кацапи), видохли... Кому на війнах голови повідривало, хто спився... Ірландців, наприклад, в Ірландії живе менше, ніж по світу, однак і ті, що живуть далеко від Ірландії, вважають себе частиною батьківщини... І так само, як і ірландці, українці де завгодно, знайдуть кущ калини, вишитий рушник і портрет Шевченка, та отримають підтримку... А де знайдуть підтримку ТВОЇ? Якщо ви навіть самі себе ненавидите, не те що оточуючі ненавидять вас...
показати весь коментар
17.05.2020 16:12 Відповісти
В армии существовали землячества всех национальностей , но только не казламордых. Они ненавидят всех.
показати весь коментар
17.05.2020 17:40 Відповісти
Никакого "украинского мира" не существует. Ибо Украина не страдает манией величия и имперскими комплексами. Дальше своих международно-признанных границ никогда не заглядывала. Страна 30 лет пытается освободиться от многовековых "братских объятий", платя за это действительно большую цену. И такие как Порошенко, оболванивающие миллионы, как раз входят в эту цену.
Ты лучше расскажи как сегодня живётся ватнику в Риге? На ппрвое мая ходите демонстрациями?
показати весь коментар
17.05.2020 17:16 Відповісти
Георгій, "український світ" є... Тільки він приходить з піснею, у вишитій сорочці, портретом Шевченка на покуті, убраним рушником і калиновими кетягами, а не в смердючих онучах, з жадібними руками, заздрісними очима, автоматом і мішком для награбованого, у руках...
показати весь коментар
17.05.2020 17:47 Відповісти
Вспомним о трагедии лета 1941 года , об убийствах НКВД невинных людей http://argumentua.com/stati/rasstrely-zaklyuchennykh-v-*****-iyule-1941-goda-kak-eto-bylo-foto
показати весь коментар
17.05.2020 15:04 Відповісти
Кто хочет совка, пускай почаще смотрят передачи, как корреспонденты КНДР посещают, это так сказать вершина коммунистического мрака.
показати весь коментар
17.05.2020 15:14 Відповісти
Я так понял что Петя своими выступлениями притендует на место в 95квартале.
показати весь коментар
17.05.2020 16:15 Відповісти
Похоже ты претендуешь остаться на второй год в четвертом классе , судя по твоей грамотности.
показати весь коментар
17.05.2020 17:52 Відповісти
Кожний виборець Зеленського мав би дістати в морду. В прямому розумінні. Він і так дістане в тій чи іншій формі, але по простому - кулаком - це було би чесно.
показати весь коментар
17.05.2020 16:17 Відповісти
8% недоразумение каквкает на 73%. Ум есть? Нэма.
показати весь коментар
17.05.2020 19:26 Відповісти
Як би розум був у тебе, то ти б не кукарєкав оту ахунєю з відсотками.
показати весь коментар
17.05.2020 21:33 Відповісти
Мільярди мух не можуть помилятися! Гівно - це смачно! (с)
показати весь коментар
18.05.2020 14:43 Відповісти
Рускій крававий мір ,брехливий, підлий, кровожерливий.Таким був, таким є, і на жаль таким залишиться якщо не пропаде.
показати весь коментар
17.05.2020 16:19 Відповісти
У пороха было пять лет ,чтобы закончить русский мир в Украине,но оно не смогло.Теперь тупой пиар и борьба с режимом зеленского делает его ещё смешнее и неуклюжим.
показати весь коментар
17.05.2020 17:24 Відповісти
так вас, козломордих, дохєра ще на разєї осталось, які не хочуть залишати Україну в спокої. лізете сюди, говноїди лишньохромосомні, наче тут бліни з лопати і бояришнік з миски роздають. вас притаких тепмпах утилізації ще на 50 років вистачить, але короночка і обрізаніє нафтогазових доходів підорашки пришвидшить процес.
показати весь коментар
17.05.2020 17:34 Відповісти
Да у Порошенко есть грешок, он не уничтожил ватных, за что все мы и пострадали. Но , как говориться , за одного битого. семь небитых дают.
показати весь коментар
17.05.2020 17:45 Відповісти
Час президенства дуже малий термін щоб позбутись наслідків багатовікової асиміляціі українців московитами !!)))
показати весь коментар
17.05.2020 17:50 Відповісти
Наступного разу цю помилку вже не повторимо.
показати весь коментар
17.05.2020 18:09 Відповісти
Знаєш, "костя-п"ятий", радій, що "порох" не "кончив "руський мір" тим способом, яким "руський мір" бажає "кончить" нас... Бо ти-б, уже, стояв коло розстрільної ями, в одних підштаниках...
показати весь коментар
17.05.2020 17:51 Відповісти
у петушарият, портновососов, кондомов жоппоблока и **********, от одного упоминания порошенко, сразу начинается кровавая диарея.
показати весь коментар
17.05.2020 18:42 Відповісти
Cкорей рвота!
показати весь коментар
17.05.2020 19:42 Відповісти
Ага. Колбасит дємонов.
Пєна ідєт со всєх сторон.
показати весь коментар
17.05.2020 21:36 Відповісти
"Русский мир" як гуманітарна концепція вже давно тут на більшій території України, тому що найголовніша ознака його - це російська мова взамін української. І навпаки - ніякий рускімір годі уявити без російської мови в приватному житті населення. Так, що ті, що думають, що він десь там - просто самодури. Сам Порошенко - яскравий рускомірєц, який українською послуговується так і там, як Янукович будучи президентом - лише на камеру. Путін назвав російськомовність приводом для вторгнення, а точніше - захист російськомовних. Отже, російська вбиває. Точно не було б окупації, якби не вона. А щодо репресій, то самі репресовані стверджували, що їм миліше в концтаборі, аніж в російськомовній столиці. Трагедія комуністичного терору має стати запобіжником від спроб реанімувати "русский мир" в Україні, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7440
показати весь коментар
18.05.2020 01:24 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 