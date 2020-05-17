Провідний епідеміолог Китаю Наньшань: Влада спочатку занижувала статистику щодо COVID-19

Влада китайського міста Ухань, де виникла пандемія коронавірусу COVID-19, спочатку замовчувала ключові подробиці про масштаби спалаху захворювання. Чиновники тижнями повторювали, що доказів цьому немає, і називали спалах "контрольованим" і тим, "який можна усунути".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це старший медичний радник китайського уряду і публічна особа у боротьбі Китаю проти COVID-19 Чжун Наньшань розповів в інтерв'ю виданню CNN.

"У той час місцева влада не хотіла говорити правду. На самому початку (спалаху коронавірусу. - Ред.) вона мовчала, і тоді я сказав, що, можливо, у нас інфікується більша кількість людей", - сказав він.

Наголошується, що саме Наньшань, який прибув до Уханя 18 січня, через два дні публічно підтвердив, що COVID-19 може передаватися від людини до людини, водночас як влада це заперечувала.

За його словами, підозри виникли після того, як офіційна кількість хворих в Ухані - 41 особа - не змінювалася протягом десяти днів, водночас як вже з'являлися дані про інфікованих за кордоном. Він заявив, що продовжував питати місцеву владу, після чого вона "дуже неохоче" надала реальні дані: станом на 20 січня загальна кількість випадків COVID-19 в Ухані досягла 198 осіб, троє померли. Крім того, тоді ж стало відомо про зараження 13 медпрацівників.

Він визнав заниження кількості хворих на початковому етапі епідемії, але відкинув звинувачення в недостовірності офіційної статистики влади Китаю з коронавірусу.

"Так що... з 23 січня, я думаю, всі дані ... правильні", - додав Наньшань.

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