УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7126 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
8 823 34

Провідний епідеміолог Китаю Наньшань: Влада спочатку занижувала статистику щодо COVID-19

Провідний епідеміолог Китаю Наньшань: Влада спочатку занижувала статистику щодо COVID-19

Влада китайського міста Ухань, де виникла пандемія коронавірусу COVID-19, спочатку замовчувала ключові подробиці про масштаби спалаху захворювання. Чиновники тижнями повторювали, що доказів цьому немає, і називали спалах "контрольованим" і тим, "який можна усунути".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це старший медичний радник китайського уряду і публічна особа у боротьбі Китаю проти COVID-19 Чжун Наньшань розповів в інтерв'ю виданню CNN.

"У той час місцева влада не хотіла говорити правду. На самому початку (спалаху коронавірусу. - Ред.) вона мовчала, і тоді я сказав, що, можливо, у нас інфікується більша кількість людей", - сказав він.

Наголошується, що саме Наньшань, який прибув до Уханя 18 січня, через два дні публічно підтвердив, що COVID-19 може передаватися від людини до людини, водночас як влада це заперечувала.

За його словами, підозри виникли після того, як офіційна кількість хворих в Ухані - 41 особа - не змінювалася протягом десяти днів, водночас як вже з'являлися дані про інфікованих за кордоном. Він заявив, що продовжував питати місцеву владу, після чого вона "дуже неохоче" надала реальні дані: станом на 20 січня загальна кількість випадків COVID-19 в Ухані досягла 198 осіб, троє померли. Крім того, тоді ж стало відомо про зараження 13 медпрацівників.

Він визнав заниження кількості хворих на початковому етапі епідемії, але відкинув звинувачення в недостовірності офіційної статистики влади Китаю з коронавірусу.

"Так що... з 23 січня, я думаю, всі дані ...  правильні", - додав Наньшань.

Також читайте: Китай тестує на добровольцях вже п'яту вакцину від COVID-19

карантин (18172) Китай (4500) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Китайцям взагалі не можна вірити.
Цьому, зокрема.
показати весь коментар
17.05.2020 14:00
+4
у китайцев есть поговорка - если ты за день никого не на"бал, день прожит зря.
показати весь коментар
17.05.2020 14:12
+4
"Герой"! Типа мы только сначала врали, а сейчас только правду и ничего кроме правды. Кто поверит что в 1,5 млрд. Китае заболело 84 тыс и умерло 4 тыс. человек. Ложь чистейшей воды. Просто торговать очень хочется. Иначе китайцам жрать нечего будет, кроме риса и летучих мышей
показати весь коментар
17.05.2020 14:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Карона не існує....Сказав довбодятел
показати весь коментар
17.05.2020 14:00 Відповісти
Суммарное сокращение инфекционного (специализированного) коечного фонда на 10,6% за период с 1 по 15 мая прежде всего показывает , что суммарный прирост заболевших превышает количество выздоровевших и умерших. И это значит, что пика эпидемии не наступило.
Невыплата заработной платы медицинским работникам за апрель составляет 3.51 млрд. гривен.
С 09.05.2020 по 15.05.2020 в Украину въехало 1116 человек их эпидемических зон с уровнем выше нашей. Никаких санационных мер, предусмотренных Законом к ним не применялось. Зеленский, Ляшко, Степанов, СНБО - нарушители Закона Украины "

"Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

27.04.2020 г. в Хронике, мы опубликовали статистические данные об эпидемиологической ситуации и заболеваемости среди врачей. Кроме того, мы указали, что данные приведенные министром Степановым на брифинге 26.04.2020 г. является манипуляцией и обманом. В частности не учитывает заболеваемость среди среднего и младшего медицинского персонала.
Вчера зам. министра Ляшко объявил, что " ...руководители больниц не уведомили Госслужбу по вопросам труда о половине случаев инфицирования медиков коронавируса". Собственно Минздрав расписался в том, что он не просто врет, он еще и не владеет достоверной информацией о ситуации. Полный коллапс управления.
показати весь коментар
17.05.2020 14:28 Відповісти
Китайский империализм с человеческим лицом


прикольно
показати весь коментар
17.05.2020 18:34 Відповісти
Китайцям взагалі не можна вірити.
Цьому, зокрема.
показати весь коментар
17.05.2020 14:00 Відповісти
Очень зря. По работе стыкаюсь с ними часто. На сегодняшний день самые честные и трудолюбимые, в отличии от тех же Бюргеров...
показати весь коментар
17.05.2020 14:58 Відповісти
почему у честных китайцев в большинстве ворованные и копированные технологии?
показати весь коментар
17.05.2020 20:45 Відповісти
А Вы хотели чтобы по поводу любой болячки любая страна мировую панику подымала в течение суток? Нужно было время разобраться, китайцы потратили на это месяц? Это предельно сжатые сроки, которые и не снились европейской эпидемиологии.
показати весь коментар
17.05.2020 14:11 Відповісти
Это-то да, но сообщить, что появился неизвестный вирус были обязаны...
показати весь коментар
17.05.2020 14:19 Відповісти
Когда разобрались, что это именно вирус, и он неизвестный - сообщили. Это во-первых.
Во-вторых, ни китайцы, ни кто другой, ничего никому сообщать не обязаны. Это добровольное право, а не обязанность.
показати весь коментар
17.05.2020 14:29 Відповісти
Серьёзно? Учёные ждут, пока кто-то опередит их в открытии?
показати весь коментар
17.05.2020 14:34 Відповісти
Учёные добиваются точных результатов, "учёные" каждый день изобретают лекарства от всего, вечный двигатель и т.п. В этом разница между учёными и "учёными".
показати весь коментар
17.05.2020 14:37 Відповісти
Сколько секунд назад ты придумал такое устройство мира?

Ты различаешь открытия чего-то нового и разработки?
показати весь коментар
17.05.2020 14:41 Відповісти
Чего сказать то хочешь? Учёный не обязан сообщать о своём открытии. Имеет право, но не обязан. Также государство ничего не обязано сообщать, имеет право, но не обязано. Оспоришь?
показати весь коментар
17.05.2020 14:43 Відповісти
Не фантазируй...
показати весь коментар
17.05.2020 14:45 Відповісти
А ведь он прав
показати весь коментар
17.05.2020 15:00 Відповісти
Ах, конечно, раз двое говорят, то я должен поверить не в свои знания, а в фантазии толпы.
показати весь коментар
17.05.2020 15:08 Відповісти
В саме у випадку виявлення нової інфекції - зовсім не правий. Яким падлюкою треба бути, аби знаючи, що нова інфекція розповсюджується, не сповістити про це суспільство? Просто спостерігати як учений - а як інфекція вбиває, як влада розгублено розводить руками, що якась тривіальна пневмонія не лікується. А лікарі-пульмунологи заражаються поголовно.
показати весь коментар
18.05.2020 05:40 Відповісти
у китайцев есть поговорка - если ты за день никого не на"бал, день прожит зря.
показати весь коментар
17.05.2020 14:12 Відповісти
Ну так не даром Джек Лондон называл китайцев евреями востока.
показати весь коментар
17.05.2020 14:17 Відповісти
Много наговорил...
Умрет скоро....
показати весь коментар
17.05.2020 14:15 Відповісти
"Герой"! Типа мы только сначала врали, а сейчас только правду и ничего кроме правды. Кто поверит что в 1,5 млрд. Китае заболело 84 тыс и умерло 4 тыс. человек. Ложь чистейшей воды. Просто торговать очень хочется. Иначе китайцам жрать нечего будет, кроме риса и летучих мышей
показати весь коментар
17.05.2020 14:24 Відповісти
Хорошо, что в Украине статистика не занижается.
показати весь коментар
17.05.2020 14:30 Відповісти
Вот наши четко, в пределах графика, ежедневно показывают выдают от 350 до 500 инфицированных. Вот как надо работать власти ). Правда вопрос, а как же геометрическая прогрессия с которой вирус должен распространяться по эпидемиологическим законам, особенно после таких мероприятий как пасха и великдень?
показати весь коментар
17.05.2020 14:57 Відповісти
так считают через тестирование в лабораториях. У нас лаборатории способны выявить не более 2000 зараженных в сутки (именно столько успевают тестировать - а так как тестируют в основном "контактных" или с "сильно-сильно явными симпотомаи", то 1/4-1/3 - зараженные). В ********* - не более 11000 в сутки.

вот тут и кончалась статистика как "точная" наука и началась статистика как "наукообразная ЛОЖЬ".
показати весь коментар
17.05.2020 16:33 Відповісти
Вначале просто занижале,
А вконце безбожно врале.
показати весь коментар
17.05.2020 15:00 Відповісти
Жаль дядьку. Аж три раза себе в голову выстрелил...
показати весь коментар
17.05.2020 15:00 Відповісти
ми збрехали, але трішечки
показати весь коментар
17.05.2020 15:13 Відповісти
Самую малость. Раз в 10.
показати весь коментар
17.05.2020 15:41 Відповісти
Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео осудил попытки Китая похитить у Путина его анальную девственность. Потому, что девственность эта липовая - зашили ему там все вроде как так оно и было...
показати весь коментар
17.05.2020 16:30 Відповісти
а рот че не зашили??? Побрезговали даже подходить?
показати весь коментар
17.05.2020 22:49 Відповісти
Ну куда-то же ***** ***** нужно, вот и не зашили
показати весь коментар
18.05.2020 11:52 Відповісти
чем тоталитарней, тем больше брехни. Туркмены не болеют.
показати весь коментар
17.05.2020 17:51 Відповісти
тоже ***... открыл "омерику".... сраный ******.. без тебя знаем.... как специально не лечили и диагноз не ставили... что бы побольше заразили и посмотреть "а что будет".... скоты ***ть
показати весь коментар
17.05.2020 22:48 Відповісти
Тут в коментарях пишуть, що головний по епідемії шось сказав правдиве і тепер ризикує. Наскільки я зрозумів хитрий комуністичний китай: нічого він від себе не варнякає. Все продумано і погоджено. ВІн говорить про 18 січня? У них хвороба вже йшла ще до нового року. І багато іноземців їхало туди, і багато китайців везли звідтіля. А тепер нам втюхуть, що пекін не знав - що робиться в ухані? Це все - продумана політика китаю. Китайська відповідь америці і всім європам: будете вишморгуватися - ми вам ще вірусів підкинемо. Як все китайське вірус виявився не надійним стовідсотковим вбивцею. І це зрозуміло: китайцям стовідсотковий вбивця не потрібний. Але картинку про епідемію в Ухані вони зробили пречудово. Вся журналістика світу і інтернет купилися. Заробили на скупці акцій підприємств через паніку на біржі. А тепер зароблять ще й на вакцині. Бо більшість зомбованих жителів виглядають ту вакцину як панацею. Якою насправді вона не є. Скоріше скриня пандори.
показати весь коментар
18.05.2020 05:34 Відповісти
 
 