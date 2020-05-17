Провідний епідеміолог Китаю Наньшань: Влада спочатку занижувала статистику щодо COVID-19
Влада китайського міста Ухань, де виникла пандемія коронавірусу COVID-19, спочатку замовчувала ключові подробиці про масштаби спалаху захворювання. Чиновники тижнями повторювали, що доказів цьому немає, і називали спалах "контрольованим" і тим, "який можна усунути".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це старший медичний радник китайського уряду і публічна особа у боротьбі Китаю проти COVID-19 Чжун Наньшань розповів в інтерв'ю виданню CNN.
"У той час місцева влада не хотіла говорити правду. На самому початку (спалаху коронавірусу. - Ред.) вона мовчала, і тоді я сказав, що, можливо, у нас інфікується більша кількість людей", - сказав він.
Наголошується, що саме Наньшань, який прибув до Уханя 18 січня, через два дні публічно підтвердив, що COVID-19 може передаватися від людини до людини, водночас як влада це заперечувала.
За його словами, підозри виникли після того, як офіційна кількість хворих в Ухані - 41 особа - не змінювалася протягом десяти днів, водночас як вже з'являлися дані про інфікованих за кордоном. Він заявив, що продовжував питати місцеву владу, після чого вона "дуже неохоче" надала реальні дані: станом на 20 січня загальна кількість випадків COVID-19 в Ухані досягла 198 осіб, троє померли. Крім того, тоді ж стало відомо про зараження 13 медпрацівників.
Він визнав заниження кількості хворих на початковому етапі епідемії, але відкинув звинувачення в недостовірності офіційної статистики влади Китаю з коронавірусу.
"Так що... з 23 січня, я думаю, всі дані ... правильні", - додав Наньшань.
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Невыплата заработной платы медицинским работникам за апрель составляет 3.51 млрд. гривен.
С 09.05.2020 по 15.05.2020 в Украину въехало 1116 человек их эпидемических зон с уровнем выше нашей. Никаких санационных мер, предусмотренных Законом к ним не применялось. Зеленский, Ляшко, Степанов, СНБО - нарушители Закона Украины "
"Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
27.04.2020 г. в Хронике, мы опубликовали статистические данные об эпидемиологической ситуации и заболеваемости среди врачей. Кроме того, мы указали, что данные приведенные министром Степановым на брифинге 26.04.2020 г. является манипуляцией и обманом. В частности не учитывает заболеваемость среди среднего и младшего медицинского персонала.
Вчера зам. министра Ляшко объявил, что " ...руководители больниц не уведомили Госслужбу по вопросам труда о половине случаев инфицирования медиков коронавируса". Собственно Минздрав расписался в том, что он не просто врет, он еще и не владеет достоверной информацией о ситуации. Полный коллапс управления.
прикольно
Цьому, зокрема.
Во-вторых, ни китайцы, ни кто другой, ничего никому сообщать не обязаны. Это добровольное право, а не обязанность.
Ты различаешь открытия чего-то нового и разработки?
Умрет скоро....
вот тут и кончалась статистика как "точная" наука и началась статистика как "наукообразная ЛОЖЬ".
А вконце безбожно врале.