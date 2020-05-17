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Новости Коронавирус и карантин
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Ведущий эпидемиолог Китая Наньшань: Власти поначалу занижали статистику по COVID-19

Ведущий эпидемиолог Китая Наньшань: Власти поначалу занижали статистику по COVID-19

Власти китайского города Ухань, где возникла пандемия коронавируса COVID-19, поначалу умалчивали ключевые подробности о масштабах вспышки заболевания. Чиновники неделями повторяли, что доказательств этому нет, и называли вспышку "предотвратимой и контролируемой".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом старший медицинский советник китайского правительства и публичное лицо борьбы Китая против COVID-19 Чжун Наньшань рассказал в интервью изданию CNN.

"В то время местные власти не хотели говорить правду. В самом начале (вспышки коронавируса. - Ред.) они молчали, и тогда я сказал, что, возможно, у нас инфицируется большее количество людей", - сказал он.

Отмечается, что именно Наньшань, прибывший в Ухань 18 января, спустя два дня публично подтвердил, что COVID-19 может передаваться от человека к человеку, в то время как власти это отрицали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай тестирует на добровольцах уже пятую вакцину от COVID-19

По его словам, подозрения возникли подозрения после того, как официальное число заболевших в Ухане - 41 человек - не менялось на протяжении десяти дней, в то время как уже появлялись данные об инфицированных за рубежом. Он заявил, что продолжал задавать вопросы местным властям, после чего они "очень неохотно" предоставили реальные данные: по состоянию на 20 января общее число случаев COVID-19 в Ухане достигло 198 человек, трое скончались. Кроме того, тогда же стало известно о заражении 13 медработников.

Также он признал занижение числа заболевших на начальном этапе эпидемии, он отверг обвинения в недостоверности официальной статистики властей Китая по коронавирусу.

"Так что... с 23 января, я думаю, все данные ... будут правильными", - добавил Наньшань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео осудил попытки Китая похитить данные американских исследований по коронавирусу

Автор: 

карантин (16729) Китай (2909) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Китайцям взагалі не можна вірити.
Цьому, зокрема.
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17.05.2020 14:00
+4
у китайцев есть поговорка - если ты за день никого не на"бал, день прожит зря.
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17.05.2020 14:12
+4
"Герой"! Типа мы только сначала врали, а сейчас только правду и ничего кроме правды. Кто поверит что в 1,5 млрд. Китае заболело 84 тыс и умерло 4 тыс. человек. Ложь чистейшей воды. Просто торговать очень хочется. Иначе китайцам жрать нечего будет, кроме риса и летучих мышей
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17.05.2020 14:24
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Карона не існує....Сказав довбодятел
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17.05.2020 14:00 Ответить
Суммарное сокращение инфекционного (специализированного) коечного фонда на 10,6% за период с 1 по 15 мая прежде всего показывает , что суммарный прирост заболевших превышает количество выздоровевших и умерших. И это значит, что пика эпидемии не наступило.
Невыплата заработной платы медицинским работникам за апрель составляет 3.51 млрд. гривен.
С 09.05.2020 по 15.05.2020 в Украину въехало 1116 человек их эпидемических зон с уровнем выше нашей. Никаких санационных мер, предусмотренных Законом к ним не применялось. Зеленский, Ляшко, Степанов, СНБО - нарушители Закона Украины "

"Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

27.04.2020 г. в Хронике, мы опубликовали статистические данные об эпидемиологической ситуации и заболеваемости среди врачей. Кроме того, мы указали, что данные приведенные министром Степановым на брифинге 26.04.2020 г. является манипуляцией и обманом. В частности не учитывает заболеваемость среди среднего и младшего медицинского персонала.
Вчера зам. министра Ляшко объявил, что " ...руководители больниц не уведомили Госслужбу по вопросам труда о половине случаев инфицирования медиков коронавируса". Собственно Минздрав расписался в том, что он не просто врет, он еще и не владеет достоверной информацией о ситуации. Полный коллапс управления.
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17.05.2020 14:28 Ответить
Китайский империализм с человеческим лицом


прикольно
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17.05.2020 18:34 Ответить
Китайцям взагалі не можна вірити.
Цьому, зокрема.
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17.05.2020 14:00 Ответить
Очень зря. По работе стыкаюсь с ними часто. На сегодняшний день самые честные и трудолюбимые, в отличии от тех же Бюргеров...
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17.05.2020 14:58 Ответить
почему у честных китайцев в большинстве ворованные и копированные технологии?
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17.05.2020 20:45 Ответить
А Вы хотели чтобы по поводу любой болячки любая страна мировую панику подымала в течение суток? Нужно было время разобраться, китайцы потратили на это месяц? Это предельно сжатые сроки, которые и не снились европейской эпидемиологии.
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17.05.2020 14:11 Ответить
Это-то да, но сообщить, что появился неизвестный вирус были обязаны...
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17.05.2020 14:19 Ответить
Когда разобрались, что это именно вирус, и он неизвестный - сообщили. Это во-первых.
Во-вторых, ни китайцы, ни кто другой, ничего никому сообщать не обязаны. Это добровольное право, а не обязанность.
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17.05.2020 14:29 Ответить
Серьёзно? Учёные ждут, пока кто-то опередит их в открытии?
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17.05.2020 14:34 Ответить
Учёные добиваются точных результатов, "учёные" каждый день изобретают лекарства от всего, вечный двигатель и т.п. В этом разница между учёными и "учёными".
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17.05.2020 14:37 Ответить
Сколько секунд назад ты придумал такое устройство мира?

Ты различаешь открытия чего-то нового и разработки?
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17.05.2020 14:41 Ответить
Чего сказать то хочешь? Учёный не обязан сообщать о своём открытии. Имеет право, но не обязан. Также государство ничего не обязано сообщать, имеет право, но не обязано. Оспоришь?
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17.05.2020 14:43 Ответить
Не фантазируй...
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17.05.2020 14:45 Ответить
А ведь он прав
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17.05.2020 15:00 Ответить
Ах, конечно, раз двое говорят, то я должен поверить не в свои знания, а в фантазии толпы.
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17.05.2020 15:08 Ответить
В саме у випадку виявлення нової інфекції - зовсім не правий. Яким падлюкою треба бути, аби знаючи, що нова інфекція розповсюджується, не сповістити про це суспільство? Просто спостерігати як учений - а як інфекція вбиває, як влада розгублено розводить руками, що якась тривіальна пневмонія не лікується. А лікарі-пульмунологи заражаються поголовно.
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18.05.2020 05:40 Ответить
у китайцев есть поговорка - если ты за день никого не на"бал, день прожит зря.
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17.05.2020 14:12 Ответить
Ну так не даром Джек Лондон называл китайцев евреями востока.
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17.05.2020 14:17 Ответить
Много наговорил...
Умрет скоро....
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17.05.2020 14:15 Ответить
"Герой"! Типа мы только сначала врали, а сейчас только правду и ничего кроме правды. Кто поверит что в 1,5 млрд. Китае заболело 84 тыс и умерло 4 тыс. человек. Ложь чистейшей воды. Просто торговать очень хочется. Иначе китайцам жрать нечего будет, кроме риса и летучих мышей
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17.05.2020 14:24 Ответить
Хорошо, что в Украине статистика не занижается.
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17.05.2020 14:30 Ответить
Вот наши четко, в пределах графика, ежедневно показывают выдают от 350 до 500 инфицированных. Вот как надо работать власти ). Правда вопрос, а как же геометрическая прогрессия с которой вирус должен распространяться по эпидемиологическим законам, особенно после таких мероприятий как пасха и великдень?
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17.05.2020 14:57 Ответить
так считают через тестирование в лабораториях. У нас лаборатории способны выявить не более 2000 зараженных в сутки (именно столько успевают тестировать - а так как тестируют в основном "контактных" или с "сильно-сильно явными симпотомаи", то 1/4-1/3 - зараженные). В ********* - не более 11000 в сутки.

вот тут и кончалась статистика как "точная" наука и началась статистика как "наукообразная ЛОЖЬ".
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17.05.2020 16:33 Ответить
Вначале просто занижале,
А вконце безбожно врале.
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17.05.2020 15:00 Ответить
Жаль дядьку. Аж три раза себе в голову выстрелил...
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17.05.2020 15:00 Ответить
ми збрехали, але трішечки
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17.05.2020 15:13 Ответить
Самую малость. Раз в 10.
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17.05.2020 15:41 Ответить
Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео осудил попытки Китая похитить у Путина его анальную девственность. Потому, что девственность эта липовая - зашили ему там все вроде как так оно и было...
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17.05.2020 16:30 Ответить
а рот че не зашили??? Побрезговали даже подходить?
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17.05.2020 22:49 Ответить
Ну куда-то же ***** ***** нужно, вот и не зашили
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18.05.2020 11:52 Ответить
чем тоталитарней, тем больше брехни. Туркмены не болеют.
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17.05.2020 17:51 Ответить
тоже ***... открыл "омерику".... сраный ******.. без тебя знаем.... как специально не лечили и диагноз не ставили... что бы побольше заразили и посмотреть "а что будет".... скоты ***ть
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17.05.2020 22:48 Ответить
Тут в коментарях пишуть, що головний по епідемії шось сказав правдиве і тепер ризикує. Наскільки я зрозумів хитрий комуністичний китай: нічого він від себе не варнякає. Все продумано і погоджено. ВІн говорить про 18 січня? У них хвороба вже йшла ще до нового року. І багато іноземців їхало туди, і багато китайців везли звідтіля. А тепер нам втюхуть, що пекін не знав - що робиться в ухані? Це все - продумана політика китаю. Китайська відповідь америці і всім європам: будете вишморгуватися - ми вам ще вірусів підкинемо. Як все китайське вірус виявився не надійним стовідсотковим вбивцею. І це зрозуміло: китайцям стовідсотковий вбивця не потрібний. Але картинку про епідемію в Ухані вони зробили пречудово. Вся журналістика світу і інтернет купилися. Заробили на скупці акцій підприємств через паніку на біржі. А тепер зароблять ще й на вакцині. Бо більшість зомбованих жителів виглядають ту вакцину як панацею. Якою насправді вона не є. Скоріше скриня пандори.
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18.05.2020 05:34 Ответить
 
 