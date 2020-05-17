Ведущий эпидемиолог Китая Наньшань: Власти поначалу занижали статистику по COVID-19
Власти китайского города Ухань, где возникла пандемия коронавируса COVID-19, поначалу умалчивали ключевые подробности о масштабах вспышки заболевания. Чиновники неделями повторяли, что доказательств этому нет, и называли вспышку "предотвратимой и контролируемой".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом старший медицинский советник китайского правительства и публичное лицо борьбы Китая против COVID-19 Чжун Наньшань рассказал в интервью изданию CNN.
"В то время местные власти не хотели говорить правду. В самом начале (вспышки коронавируса. - Ред.) они молчали, и тогда я сказал, что, возможно, у нас инфицируется большее количество людей", - сказал он.
Отмечается, что именно Наньшань, прибывший в Ухань 18 января, спустя два дня публично подтвердил, что COVID-19 может передаваться от человека к человеку, в то время как власти это отрицали.
По его словам, подозрения возникли подозрения после того, как официальное число заболевших в Ухане - 41 человек - не менялось на протяжении десяти дней, в то время как уже появлялись данные об инфицированных за рубежом. Он заявил, что продолжал задавать вопросы местным властям, после чего они "очень неохотно" предоставили реальные данные: по состоянию на 20 января общее число случаев COVID-19 в Ухане достигло 198 человек, трое скончались. Кроме того, тогда же стало известно о заражении 13 медработников.
Также он признал занижение числа заболевших на начальном этапе эпидемии, он отверг обвинения в недостоверности официальной статистики властей Китая по коронавирусу.
"Так что... с 23 января, я думаю, все данные ... будут правильными", - добавил Наньшань.
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Невыплата заработной платы медицинским работникам за апрель составляет 3.51 млрд. гривен.
С 09.05.2020 по 15.05.2020 в Украину въехало 1116 человек их эпидемических зон с уровнем выше нашей. Никаких санационных мер, предусмотренных Законом к ним не применялось. Зеленский, Ляшко, Степанов, СНБО - нарушители Закона Украины "
"Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
27.04.2020 г. в Хронике, мы опубликовали статистические данные об эпидемиологической ситуации и заболеваемости среди врачей. Кроме того, мы указали, что данные приведенные министром Степановым на брифинге 26.04.2020 г. является манипуляцией и обманом. В частности не учитывает заболеваемость среди среднего и младшего медицинского персонала.
Вчера зам. министра Ляшко объявил, что " ...руководители больниц не уведомили Госслужбу по вопросам труда о половине случаев инфицирования медиков коронавируса". Собственно Минздрав расписался в том, что он не просто врет, он еще и не владеет достоверной информацией о ситуации. Полный коллапс управления.
прикольно
Цьому, зокрема.
Во-вторых, ни китайцы, ни кто другой, ничего никому сообщать не обязаны. Это добровольное право, а не обязанность.
Ты различаешь открытия чего-то нового и разработки?
Умрет скоро....
вот тут и кончалась статистика как "точная" наука и началась статистика как "наукообразная ЛОЖЬ".
А вконце безбожно врале.