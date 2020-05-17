Ведущий эпидемиолог Китая Наньшань: Власти поначалу занижали статистику по COVID-19

Власти китайского города Ухань, где возникла пандемия коронавируса COVID-19, поначалу умалчивали ключевые подробности о масштабах вспышки заболевания. Чиновники неделями повторяли, что доказательств этому нет, и называли вспышку "предотвратимой и контролируемой".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом старший медицинский советник китайского правительства и публичное лицо борьбы Китая против COVID-19 Чжун Наньшань рассказал в интервью изданию CNN.

"В то время местные власти не хотели говорить правду. В самом начале (вспышки коронавируса. - Ред.) они молчали, и тогда я сказал, что, возможно, у нас инфицируется большее количество людей", - сказал он.

Отмечается, что именно Наньшань, прибывший в Ухань 18 января, спустя два дня публично подтвердил, что COVID-19 может передаваться от человека к человеку, в то время как власти это отрицали.

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По его словам, подозрения возникли подозрения после того, как официальное число заболевших в Ухане - 41 человек - не менялось на протяжении десяти дней, в то время как уже появлялись данные об инфицированных за рубежом. Он заявил, что продолжал задавать вопросы местным властям, после чего они "очень неохотно" предоставили реальные данные: по состоянию на 20 января общее число случаев COVID-19 в Ухане достигло 198 человек, трое скончались. Кроме того, тогда же стало известно о заражении 13 медработников.

Также он признал занижение числа заболевших на начальном этапе эпидемии, он отверг обвинения в недостоверности официальной статистики властей Китая по коронавирусу.

"Так что... с 23 января, я думаю, все данные ... будут правильными", - добавил Наньшань.

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