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Стефанчук пропонує провести урочисте пленарне засідання з нагоди 30-річчя ухвалення Декларації про суверенітет

Стефанчук пропонує провести урочисте пленарне засідання з нагоди 30-річчя ухвалення Декларації про суверенітет

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук пропонує провести урочисте пленарне засідання, присвячене 30-річчю ухвалення Декларації про суверенітет.

Про це сказав Стефанчук на засіданні погоджувальної ради ВР 18 травня, передає Цензор.НЕТ.

"16 липня 1990 року в цій будівлі на Грушевського, 5 (будівлі парламенту. - Ред.) було ухвалено документ - Декларація про державний суверенітет, і цього року ми будемо святкувати її 30-річчя ... Я прошу підтримати ідею провести урочисте засідання Верховної Ради, яке присвячене цій події", - сказав Стефанчук.

Він запропонував запросити на засідання депутатів, які брали участь в ухваленні Декларації.

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Автор: 

ВР (14941) День Незалежності (701) незалежність (106) Стефанчук Руслан (752)


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Банкет что ли будет? Надеюсь на наш счёт!
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18.05.2020 12:52 Відповісти
А нічого не переплутали?...........
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18.05.2020 12:54 Відповісти
идея хорошая но зеленые опять все испоганят
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18.05.2020 12:57 Відповісти
торжественное пленарное заседание / и чтобы президент-главнокомандующий на нём был с булавой как гетман нащадків вільних та славних козаків-запоржців.
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18.05.2020 13:00 Відповісти
Декларация то есть,а независимости не было и нет!Что праздновать?
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18.05.2020 13:10 Відповісти
чего тридцатилетие?
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18.05.2020 13:13 Відповісти
Обязательно нужно.
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18.05.2020 15:53 Відповісти
 
 