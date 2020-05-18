Стефанчук пропонує провести урочисте пленарне засідання з нагоди 30-річчя ухвалення Декларації про суверенітет
Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук пропонує провести урочисте пленарне засідання, присвячене 30-річчю ухвалення Декларації про суверенітет.
Про це сказав Стефанчук на засіданні погоджувальної ради ВР 18 травня, передає Цензор.НЕТ.
"16 липня 1990 року в цій будівлі на Грушевського, 5 (будівлі парламенту. - Ред.) було ухвалено документ - Декларація про державний суверенітет, і цього року ми будемо святкувати її 30-річчя ... Я прошу підтримати ідею провести урочисте засідання Верховної Ради, яке присвячене цій події", - сказав Стефанчук.
Він запропонував запросити на засідання депутатів, які брали участь в ухваленні Декларації.
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